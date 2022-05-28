Я комментировал лучший матч в истории Лиги ВТБ, которую однозначно стоит смотреть 🔥

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Эмоции после четвертого матча серии ЦСКА – «Зенит» от комментатора Дмитрия Колинова.

Такие матчи долго не отпускают. А в этом году их аномальное количество.

Мне посчастливилось комментировать матч, в котором выдал сумасшедшую игру защитник «Астаны» Энтони Хики – тогда я назвал его выступление лучшим перформансом в истории турнира. Вряд ли можно это оспорить – на счету американца тогда было 43 очка, 10 подборов и 11 передач.

Мне довелось работать на игре ЦСКА и УНИКСа, когда команды лишь после трех овертаймов выявили сильнейшего. Теперь перед каждом эфиром в предматчевом ролике можно услышать мой продолжительный крик «МЭЭЭЭЭЙО» и фразу «Это лучший матч в истории российского баскетбола!».

Ровно год назад вместе с Иваном Лазаревым мы стали частью игры «Зенит» – ЦСКА, где было 2 овертайма, 211 очков на двоих и куча других рекордов.

То, что произошло 27 мая 2022 года на паркете «Сибур Арены», затмило все. Лучший матч в истории! И комментировать его довелось с олимпийским чемпионом Сергеем Николаевичем Таракановым.

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Стоит признать, что новый формат финальной серии (до 4 побед, 2-2-1-1-1) пришелся как нельзя ко двору, потому что в этом году на бумаге впервые не было явного фаворита и где-то в голове были мысли о возможных 4-2 или 4-3, что сразу было сделало финальную серию лучшей в истории. Особенно учитывая, что Димитрис Итудис подходил к финалу с 19 победами в 20 финальных играх.

Однако яркой серию делают не только 6 или 7 матчей (Павел Хрусталев, кстати, отмечал, что финал Лиги ВТБ можно сравнить с сериями в НБА, где в каждой игре разгром, но при этом может быть и 4-3), но и такие безумные поединки, как четвертая игра «Зенита» и ЦСКА.

Когда я говорю «лучший матч в истории Лиги ВТБ», я подразумеваю в том числе его статусность. И это не только гейм-дэй в день рождения Санкт-Петербурга и приезд руководства Единой Лиги ВТБ в полном составе.

Это финальная серия, которая ни разу не видела овертаймов. Возможно, совпадение, возможно, все связано с тем, что соперники ЦСКА ранее выполняли план-минимум по получении путевки в Евролигу. «Зенит» же сражается за то, чтобы переписать локальную историю. Важная серия для Мики, Лойда и Пойтресса, которых уже сватают в топ-клубы Европы, принципиальная битва для сэра Паскуаля, который остался в России только ради победы в Лиге ВТБ.

Еще большую статусность придает четвертый матч при счете 2-1. В любой лиге, где серия до 4 побед. Успех команды, которая лидирует в серии – практически гарантированная победа, если только вас не тренирует Док Риверс. Поражение – обнуление всех предыдущих успехов и преимущество в моральной составляющей у соперника.

Как и подобает лучшим матчам, в этой игре были свои перформансы. Билли Бэрон закончил первую половину с 18 очками без единого промаха (7-7 с игры), Джордан Лойд остановился в двух подборах от трипл-дабла, Клайберн и Швед набрали на двоих 54 очка, а Никола Милутинов оформил 20+17. Наверное, удивить олимпийского чемпиона сложно, но Билли Бэрон сегодня заставлял Сергея Тараканова хвататься за голову на регулярной основе.

В игре было несколько героических спасений, в основном от хозяев. «Зенит» быстро вернулся с 0-7 в самом начале игры, вернулся с «-9» в последней четверти, а затем чудесным образом перевел игру сначала в первый, а затем во второй овертайм.

P.S. После попадания Бэрона в комментаторскую кабинку залетел комар, который сел на экран и с любопытством досматривал матч вместе с нами.

Уже традиционно было слишком много эмоций. Оба тренера отметились техническими, Семен Антонов по ходу игры выяснял отношения с Сергеем Карасевым и Билли Бэроном, Швед и Клайберн не доиграли матч из-за фолов, а судейское трио Беляков-Давыдов-Валеев частенько отправлялось к столику пересматривать различные моменты. Фол в атаке Карасеву за 54 секунды до финальной сирены и фол на Лойде в конце первого овертайма – пожалуй, самые спорные эпизоды этой встречи. Поверьте, комментаторы, как и обычные болельщики, тоже удивляются некоторым решениям арбитров.

Наконец, украшением любого классного матча является победный бросок. Сегодня его забил Каспер Уэйр. Во втором овертайме! С сиреной об окончании матча!

Сергей Николаевич Тараканов уже после того, как снял гарнитуру, признался, что таких матчей не комментировал никогда. И добавил: «Однозначно лучший матч в истории!». И я с ним полностью солидарен.

Возвращение серии в Москву при счете 3-1 – вероятно не то, чего ждали болельщики, переживающие за интригу, но точно не повод пропускать 5-й матч, который состоится 30 мая. На нем, кстати, и увидимся.

До скорых встреч, любите баскетбол и смотрите Единую Лигу ВТБ! (с)

Фото: Единая Лига ВТБ