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Перасовичу не хватило игроков, лучший Хезоня остался в «регулярке», Лойд – топ! «Зенит» идет в свой первый финал

Велимир Перасович
Джордан Мики Джордан Мики
Алекс Пойтресс
Лоренцо Браун Лоренцо Браун
Джордан Лойд
Билли Бэрон
Зенит Зенит
УНИКС УНИКС
Марио Хезоня Марио Хезоня
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Баскетбол Баскетбол

Просто представьте: УНИКС не проигрывает в Краснодаре в конце марта, спокойно забирает «регулярку» и идет в финал, пока «Зенит» добивает ЦСКА в полуфинале. Тони Джекири успевает восстановиться после травмы. Мы смотрим прекрасную 7-матчевую серию с огромным количеством тренерских сюрпризов, тактических решений, индивидуальных чудес. И без ЦСКА.

Ничего не имею против армейцев, но есть ощущение, что большинству обитателей баскетбольной ветки эта команда порядком надоела.

Но каким-то непостижимым образом УНИКС научился создавать себе проблемы и не решать их. Далеко в историю идти не надо. Апрель-2019: вместо того, чтобы свести ЦСКА и «Химки» в полуфинале, казанцы проигрывают в «регулярке» «Парме», отдают армейцам первое место в таблице и вылетают от химчан в полуфинале.

Так получилось и в этом сезоне. И в досрочном завершении борьбы за чемпионский титул УНИКС не может винить никого, кроме себя.

Объективно «Зенит» – лучшая команда Лиги ВТБ по набору исполнителей, сыгранности и глубине состава, поэтому победа в полуфинальной серии выглядит вполне заслуженно. После домашнего поражения в первом матче «Зенит» уступал только в одном противостоянии: Лоренцо Браун – Джордан Лойд. Пойтресс справлялся с Мосли и Воронцевичем, Мики закрыл Хезонью, Бэрон был эффективнее любого из казанских «малышей».

Лоренцо Браун – причина, по которой УНИКС навязывал борьбу «Зениту» в каждой из проигранных встреч, и сложно представить, что было бы, если бы защитник не вернулся в команду весной. 25, 21 и 19 очков в последних 3 матчах при почти 34 минутах на паркете в среднем – более чем достойно, учитывая, какую оборону питерцы предложили своим казанским оппонентам.

А вот получивший MVP сезона Хезоня действительно оказался королем регулярного чемпионата. Да, его первая игра серии получилась фантастической: дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов, 8/12 с игры и всего 2 потери. Но чем глубже в противостояние, тем хуже себя чувствовал хорват. В проигранных встречах у СуперМарио – 12 из 33 с игры и более 34 минут в среднем на паркете. И самое ужасное для казанцев заключалось в том, что играть мало Хезонья просто не мог – его просто некем было заменить на длительные отрезки времени, потому что помимо него лишь один игрок – Лоренцо Браун – мог стабильно приносить очки. И если во втором матче серии спад форварда можно было списать на нестабильность и изменение в защитном подходе соперника, то в остальных матчах это выглядело как безысходность, отсутствие понимания решения проблемы и желание затащить на скиллах и физической мощи. К чему это привело, все увидели.

Да, УНИКС объективно стал жертвой обстоятельств, в которой потерял нескольких лидеров и не сумел перестроить игру за 2 месяца. Даже еще одного стабильного «маленького» найти не получилось. В четвертой игре в старте вновь вышел Жбанов, выдал достаточно эффективный отрезок с плотной опекой Лойда, подстраховкой и даже подбором в нападении. Но 3 фола выбили его из ротации, а с остальными у Перасовича просто не вышло. Комолов, просидевший сезон на лавке, не попадал свободные трехи, сверкавший время от времени Зайцев не помог в розыгрыше, саратовец Джонсон играл в свой баскетбол, Мэйо травмировался, а Списсу так и не появился на паркете. По факту, все 40 минут УНИКСу приходилось играть в нападении хорошо если вчетвером, что существенно облегчало задачу «Зениту».

Возможно, стоит винить и Перасовича, который в двух по факту равных матчах побоялся что-то менять кардинально и понадеялся на систему, отработавшую сезон.

Сам «Зенит», пережив стартовый порыв казанцев, постепенно ломал чужую защиту проверенными методами. Размен Пойтресса на маленького, атакующие умения Бэрона, который кроме трехочковых еще и под кольцо лез, очень грамотное переключение приоритетов с «краски» на периметр и обратно… А когда персональная защита против Лойда ослабла, тот включился и просто сделал разницу. 0 из 2 и 2 из 7 в первой половине – и при этом питерцы уже вели «+3» к большому перерыву, а после него Джордан почувствовал свободу и добил УНИКС 15 очками с 50% с игры за вторую половину.

Провал УНИКСа в определяющей судьбу сезона 4-й четверти – 5 минут без очков и пропущенный рывок 0-12 – во многом проявился из-за нехватки исполнителей в одной команде и более ровной ротации в другой. Лидеры казанцев порядком наелись в этой тяжелой защитной серии, где впахивать приходилось на обеих сторонах площадки, и там, где нужно было ускориться, ресурсов уже не осталось.

Конечно, хотелось бы увидеть пятый матч в этом противостоянии, пусть и не особо результативном и красочном. Но «Зенит» абсолютно заслуженно забрал серию и шагнул в финал – первый в своей истории. Получится ли продолжить начатое и еще более основательно переписать историю в главной серии года?

УНИКС – «Зенит» – 69:75 (18:17, 19:23, 16:17, 16:18)

УНИКС: Браун (19), Мозли (16 + 10 подборов), Хезоня (15 + 11 подборов), Воронцевич (10), Жбанов (4) – старт; Комолов (2), Шакич (2), Клименко (1), Зайцев (0), Джонсон (0).

«Зенит»: Лойд (22), Мики (11), Пойтресс (10 + 7 подборов), Д.Кулагин (3), Моня (0) – старт; Бэрон (18), Карасев (6), Картер (3), Зубков (2), Вяльцев (0), Бакнер (0).

Счет в серии: 1-3

Финальная серия между «Зенитом» и ЦСКА начнется 20 мая и продлится до 4 побед. Полное расписание серии здесь.

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