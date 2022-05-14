Перасовичу не хватило игроков, лучший Хезоня остался в «регулярке», Лойд – топ! «Зенит» идет в свой первый финал

Просто представьте: УНИКС не проигрывает в Краснодаре в конце марта, спокойно забирает «регулярку» и идет в финал, пока «Зенит» добивает ЦСКА в полуфинале. Тони Джекири успевает восстановиться после травмы. Мы смотрим прекрасную 7-матчевую серию с огромным количеством тренерских сюрпризов, тактических решений, индивидуальных чудес. И без ЦСКА.

Ничего не имею против армейцев, но есть ощущение, что большинству обитателей баскетбольной ветки эта команда порядком надоела.

Но каким-то непостижимым образом УНИКС научился создавать себе проблемы и не решать их. Далеко в историю идти не надо. Апрель-2019: вместо того, чтобы свести ЦСКА и «Химки» в полуфинале, казанцы проигрывают в «регулярке» «Парме», отдают армейцам первое место в таблице и вылетают от химчан в полуфинале.

Так получилось и в этом сезоне. И в досрочном завершении борьбы за чемпионский титул УНИКС не может винить никого, кроме себя.

Объективно «Зенит» – лучшая команда Лиги ВТБ по набору исполнителей, сыгранности и глубине состава, поэтому победа в полуфинальной серии выглядит вполне заслуженно. После домашнего поражения в первом матче «Зенит» уступал только в одном противостоянии: Лоренцо Браун – Джордан Лойд. Пойтресс справлялся с Мосли и Воронцевичем, Мики закрыл Хезонью, Бэрон был эффективнее любого из казанских «малышей».

Лоренцо Браун – причина, по которой УНИКС навязывал борьбу «Зениту» в каждой из проигранных встреч , и сложно представить, что было бы, если бы защитник не вернулся в команду весной. 25, 21 и 19 очков в последних 3 матчах при почти 34 минутах на паркете в среднем – более чем достойно, учитывая, какую оборону питерцы предложили своим казанским оппонентам.

А вот получивший MVP сезона Хезоня действительно оказался королем регулярного чемпионата. Да, его первая игра серии получилась фантастической: дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов, 8/12 с игры и всего 2 потери. Но чем глубже в противостояние, тем хуже себя чувствовал хорват. В проигранных встречах у СуперМарио – 12 из 33 с игры и более 34 минут в среднем на паркете. И самое ужасное для казанцев заключалось в том, что играть мало Хезонья просто не мог – его просто некем было заменить на длительные отрезки времени, потому что помимо него лишь один игрок – Лоренцо Браун – мог стабильно приносить очки. И если во втором матче серии спад форварда можно было списать на нестабильность и изменение в защитном подходе соперника, то в остальных матчах это выглядело как безысходность, отсутствие понимания решения проблемы и желание затащить на скиллах и физической мощи. К чему это привело, все увидели.

Да, УНИКС объективно стал жертвой обстоятельств, в которой потерял нескольких лидеров и не сумел перестроить игру за 2 месяца. Даже еще одного стабильного «маленького» найти не получилось. В четвертой игре в старте вновь вышел Жбанов, выдал достаточно эффективный отрезок с плотной опекой Лойда, подстраховкой и даже подбором в нападении. Но 3 фола выбили его из ротации, а с остальными у Перасовича просто не вышло. Комолов, просидевший сезон на лавке, не попадал свободные трехи, сверкавший время от времени Зайцев не помог в розыгрыше, саратовец Джонсон играл в свой баскетбол, Мэйо травмировался, а Списсу так и не появился на паркете. По факту, все 40 минут УНИКСу приходилось играть в нападении хорошо если вчетвером, что существенно облегчало задачу «Зениту».

Возможно, стоит винить и Перасовича, который в двух по факту равных матчах побоялся что-то менять кардинально и понадеялся на систему, отработавшую сезон.

Сам «Зенит», пережив стартовый порыв казанцев, постепенно ломал чужую защиту проверенными методами. Размен Пойтресса на маленького, атакующие умения Бэрона, который кроме трехочковых еще и под кольцо лез, очень грамотное переключение приоритетов с «краски» на периметр и обратно… А когда персональная защита против Лойда ослабла, тот включился и просто сделал разницу. 0 из 2 и 2 из 7 в первой половине – и при этом питерцы уже вели «+3» к большому перерыву, а после него Джордан почувствовал свободу и добил УНИКС 15 очками с 50% с игры за вторую половину.

Провал УНИКСа в определяющей судьбу сезона 4-й четверти – 5 минут без очков и пропущенный рывок 0-12 – во многом проявился из-за нехватки исполнителей в одной команде и более ровной ротации в другой. Лидеры казанцев порядком наелись в этой тяжелой защитной серии, где впахивать приходилось на обеих сторонах площадки, и там, где нужно было ускориться, ресурсов уже не осталось.

Конечно, хотелось бы увидеть пятый матч в этом противостоянии, пусть и не особо результативном и красочном. Но «Зенит» абсолютно заслуженно забрал серию и шагнул в финал – первый в своей истории. Получится ли продолжить начатое и еще более основательно переписать историю в главной серии года?

УНИКС – «Зенит» – 69:75 (18:17, 19:23, 16:17, 16:18)

УНИКС: Браун (19), Мозли (16 + 10 подборов), Хезоня (15 + 11 подборов), Воронцевич (10), Жбанов (4) – старт; Комолов (2), Шакич (2), Клименко (1), Зайцев (0), Джонсон (0).

«Зенит»: Лойд (22), Мики (11), Пойтресс (10 + 7 подборов), Д.Кулагин (3), Моня (0) – старт; Бэрон (18), Карасев (6), Картер (3), Зубков (2), Вяльцев (0), Бакнер (0).

Счет в серии: 1-3

Финальная серия между «Зенитом» и ЦСКА начнется 20 мая и продлится до 4 побед. Полное расписание серии здесь.