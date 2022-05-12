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135 очков на двоих, потерянный Хезоня и технарь за флоппинг. Серия «Зенит» – УНИКС переехала в Казань

Марио Хезоня Марио Хезоня
Лоренцо Браун Лоренцо Браун
Билли Бэрон
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Велимир Перасович
УНИКС УНИКС
Хавьер Паскуаль
Зенит Зенит
Баскетбол Баскетбол

Если бы вам показали третий матч полуфинала УНИКС – «Зенит» в регулярке, вы бы плевались фразами типа «130 очков на двоих? Лол, в НБА одна команда столько за матч набирает», и отчасти были бы правы. Смотреть такой защитный баскетбол без серьезной турнирной подоплеки не слишком просто, а противостояние Питера и Казани в этом плей-офф именно такое: вязкое, медленное и аккуратное – не дай бог совершить потерю и позволить сопернику убежать в отрыв.

Поэтому вроде и потерь в сумме было не очень много – 20 на двоих, но ни УНИКС, ни «Зенит» даже не добрались до отметки в 70 набранных очков. УНИКС должен был забирать этот матч, и в первой половине это почти удалось: Браун и Воронцевич подарили казанцам «+11», но вместо крупного преимущества к большому перерыву получился равный счет – 35:35. Во второй половине уже питерцы диктовали свои условия, но и им оторваться далеко не удалось, и дело дошло до жаркой концовки.

«Зенит» справился с главной задачей – закрыть Хезоню. MVP сезона в Лиге ВТБ не то, что очки набрать не мог – с трудом вообще совершал броски. Сначала хорвата держал Моня, затем на него переключился Мики. Хезоня последовательно по четвертям забил 4, 2, 2 и 6 очков, и кто знает, что было бы с УНИКСом, если бы в состав к плей-офф не вернулся Лоренцо Браун. Защитник уже во второй встрече подряд демонстрирует, что без дабл-тима остановить его почти нереально, и фактически с каждым оппонентом может разобраться один на один.

И после броска Билли Бэрона (победного, как окажется позже) на решающую атаку матча Перасович вывел как раз Брауна. Питерцы очень грамотно тактически и по времени накрыли дабл-тимом Лоренцо, но тот исхитрился отдать дальше на Мэйо, который… Не спас. У УНИКСа была отличная возможность наказать «Зенит» за отвратительное нападение – 2/13 от Лойда, 3/10 от Кулагина, 2/6 от Бэрона, 36,7% реализация с игры – но вместо этого теперь казанцам нужно думать, как не вылететь из борьбы за титул уже в пятницу.

Есть ощущение, что обоим тренерам не хватает качества. И Перасович, и Паскуаль привыкли ставить на первые роли легионеров, и их нехватка/неумение использовать новичков влияет на качество баскетбола.

Вот У УНИКСа есть Хезоня-Браун-Воронцевич-Мосли, но даже пятого игрока в эту пятерку, способного играть по 30 минут в сокращенной ротации с «Зенитом», уже нет. Казанцам откровенно не хватает защитника – но пока что никто из состава не проявил себя. Комолов вышел в старте на вторую игру и не сыграл в третьей. Жбанов принял участие в двух последних матчах, но никто так и не понял, зачем. Зайцев не получает большие минуты, Джерон Джонсон в УНИКСе пока что явно не в своей тарелке. Возможно, в четвертой игре появится Марко Списсу, до этого не попадавший в заявку из-за лимита на легионеров.

У Паскуаля скамейка более глубокая и равномерная. Что, впрочем, не мешает ему продолжать искать оптимальный состав, выпуская в старте Моню и предоставляя минуты в полуфинале Вяльцеву и Фридзону.

Пожалуй, отдельно стоит обсудить технический Лоренцо Брауну за 2:15 до конца 4-й четверти при «+2» для УНИКСа. Был ли там флоп? И можно ли давать такой технический в концовке? Алексею Шведу в недавнем матче в Краснодаре при подобном броске (правда, в 1-й четверти) подарили 3 штрафных. Выиграл ли «Зенит» именно благодаря забитому Бэроном бонусному штрафному? Нет. Повлиял ли он на то, как команды играли концовку? Абсолютно.

Эпизод можно пересмотреть в записи матча на сайте Лиги (1:55:55 на видео)

«Зенит» взял 2 подряд матча после провала в стартовой встрече серии, но это не значит, что питерцы уже в финале. Это баскетбол, как сказал Велимир Перасович, и в одном матче игрок играет лучше, в другом хуже. Очень уж хочется увидеть в этой серии пятый матч – это будет справедливо для обеих команд.

УНИКС – «Зенит» 67:68 (21:16, 14:19, 16:19, 16:14)

УНИКС: Браун (21 + 5 потерь), Хезоня (14 + 8 подборов), Воронцевич (13 + 7 подборов), Клименко (1), Жбанов (0) – старт; Мозли (9), Мэйо (5), Зайцев (2), Джонсон (2), Шакич (0).

«Зенит»: Пойтресс (18 + 8 подборов), Мики (14), Д.Кулагин (9 + 6 передач), Лойд (5), Моня (2) – старт; Бэрон (8), Карасев (8), Зубков (3), Картер (1), Фридзон (0), Вяльцев (0), Бакнер (0).

Счет в серии: 1-2

 

Четвертая игра состоится 13 мая в Казани.

Фото: Единая Лига ВТБ

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