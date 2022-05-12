135 очков на двоих, потерянный Хезоня и технарь за флоппинг. Серия «Зенит» – УНИКС переехала в Казань

Если бы вам показали третий матч полуфинала УНИКС – «Зенит» в регулярке, вы бы плевались фразами типа «130 очков на двоих? Лол, в НБА одна команда столько за матч набирает», и отчасти были бы правы. Смотреть такой защитный баскетбол без серьезной турнирной подоплеки не слишком просто, а противостояние Питера и Казани в этом плей-офф именно такое: вязкое, медленное и аккуратное – не дай бог совершить потерю и позволить сопернику убежать в отрыв.

Поэтому вроде и потерь в сумме было не очень много – 20 на двоих, но ни УНИКС, ни «Зенит» даже не добрались до отметки в 70 набранных очков. УНИКС должен был забирать этот матч, и в первой половине это почти удалось: Браун и Воронцевич подарили казанцам «+11», но вместо крупного преимущества к большому перерыву получился равный счет – 35:35. Во второй половине уже питерцы диктовали свои условия, но и им оторваться далеко не удалось, и дело дошло до жаркой концовки.

«Зенит» справился с главной задачей – закрыть Хезоню. MVP сезона в Лиге ВТБ не то, что очки набрать не мог – с трудом вообще совершал броски. Сначала хорвата держал Моня, затем на него переключился Мики. Хезоня последовательно по четвертям забил 4, 2, 2 и 6 очков, и кто знает, что было бы с УНИКСом, если бы в состав к плей-офф не вернулся Лоренцо Браун. Защитник уже во второй встрече подряд демонстрирует, что без дабл-тима остановить его почти нереально, и фактически с каждым оппонентом может разобраться один на один.

И после броска Билли Бэрона (победного, как окажется позже) на решающую атаку матча Перасович вывел как раз Брауна. Питерцы очень грамотно тактически и по времени накрыли дабл-тимом Лоренцо, но тот исхитрился отдать дальше на Мэйо, который… Не спас. У УНИКСа была отличная возможность наказать «Зенит» за отвратительное нападение – 2/13 от Лойда, 3/10 от Кулагина, 2/6 от Бэрона, 36,7% реализация с игры – но вместо этого теперь казанцам нужно думать, как не вылететь из борьбы за титул уже в пятницу.

Есть ощущение, что обоим тренерам не хватает качества. И Перасович, и Паскуаль привыкли ставить на первые роли легионеров, и их нехватка/неумение использовать новичков влияет на качество баскетбола.

Вот У УНИКСа есть Хезоня-Браун-Воронцевич-Мосли, но даже пятого игрока в эту пятерку, способного играть по 30 минут в сокращенной ротации с «Зенитом», уже нет. Казанцам откровенно не хватает защитника – но пока что никто из состава не проявил себя. Комолов вышел в старте на вторую игру и не сыграл в третьей. Жбанов принял участие в двух последних матчах, но никто так и не понял, зачем. Зайцев не получает большие минуты, Джерон Джонсон в УНИКСе пока что явно не в своей тарелке. Возможно, в четвертой игре появится Марко Списсу, до этого не попадавший в заявку из-за лимита на легионеров.

У Паскуаля скамейка более глубокая и равномерная. Что, впрочем, не мешает ему продолжать искать оптимальный состав, выпуская в старте Моню и предоставляя минуты в полуфинале Вяльцеву и Фридзону.

Пожалуй, отдельно стоит обсудить технический Лоренцо Брауну за 2:15 до конца 4-й четверти при «+2» для УНИКСа. Был ли там флоп? И можно ли давать такой технический в концовке? Алексею Шведу в недавнем матче в Краснодаре при подобном броске (правда, в 1-й четверти) подарили 3 штрафных. Выиграл ли «Зенит» именно благодаря забитому Бэроном бонусному штрафному? Нет. Повлиял ли он на то, как команды играли концовку? Абсолютно.

Эпизод можно пересмотреть в записи матча на сайте Лиги (1:55:55 на видео)

«Зенит» взял 2 подряд матча после провала в стартовой встрече серии, но это не значит, что питерцы уже в финале. Это баскетбол, как сказал Велимир Перасович, и в одном матче игрок играет лучше, в другом хуже. Очень уж хочется увидеть в этой серии пятый матч – это будет справедливо для обеих команд.

УНИКС – «Зенит» 67:68 (21:16, 14:19, 16:19, 16:14)

УНИКС: Браун (21 + 5 потерь), Хезоня (14 + 8 подборов), Воронцевич (13 + 7 подборов), Клименко (1), Жбанов (0) – старт; Мозли (9), Мэйо (5), Зайцев (2), Джонсон (2), Шакич (0).

«Зенит»: Пойтресс (18 + 8 подборов), Мики (14), Д.Кулагин (9 + 6 передач), Лойд (5), Моня (2) – старт; Бэрон (8), Карасев (8), Зубков (3), Картер (1), Фридзон (0), Вяльцев (0), Бакнер (0).

Счет в серии: 1-2

Четвертая игра состоится 13 мая в Казани.

Фото: Единая Лига ВТБ