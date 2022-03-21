С Кубком России – в Лигу ВТБ? «Самара» выиграла трофей броском за секунду до сирены

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«Самара» – обладатель Кубка России!

Опять.

Кубок России – удивительный турнир. Здесь не участвуют сильнейшие клубы страны из Лиги ВТБ и запрещено выступление легионеров. С одной стороны, конечно, теряется качество и уровень баскетбола. Но с другой, это добавляет Кубку России непредсказуемости.

В то же время, кто бы мог подумать, что фраза «история циклична» может быть НАСТОЛЬКО применима к баскетбольному турниру?

Смотрите: 2 года назад «Самара» играла с «Темп-СУМЗ-УГМК» в финале турнира. Уступила в первом матче в гостях с разницей в 3 очка, а затем благодаря более крупной домашней победе (чемпион Кубка определяется по сумме двух матчей) впервые выиграла этот трофей.

В этом году команды вновь сошлись в финале. Первый матч вновь был в Ревде, и «Самара» вновь проиграла «-3» – 71:74. Как думаете, что было дальше?

Как и 2 года назад, перед решающим матчем «Самару» считали фаворитом по нескольким причинам. Во-первых, у «Темп-СУМЗ-УГМК» не было сразу трех игроков ротации – Дмитрия Колюшкина, Дмитрия Артешина и Максима Кирьянова. Во-вторых, клуб из Ревды уступил в последних 4 из 6 матчей Суперлиги-1, тогда как у самарцев – 8 побед в 10 матчах. В-третьих, игра проходила на новой МТЛ-Арене – той самой, без которой «Самару» не пускали в Единую Лигу (об этом позже).

Но главным аргументом в пользу «Самары» была совсем не домашняя площадка. Дело в том, что команды встречались в рамках «регулярки» Суперлиги-1 на этой же неделе, и «Темп-СУМЗ-УГМК» потерпел свое крупнейшее поражение в сезоне – 65:98 в гостях.

Но да, одно дело – Суперлига-1, где ревдинцы еще в начале марта обеспечили себе 3-ю строчку. И совсем другое – финал Кубка, на который тренерам в раздевалке даже не нужно находить какие-то особые слова для мотивации подопечных.

И второй финальный поединок в Самаре еще раз показал, что в одном баскетбольном матче действительно может произойти все, что угодно. Гости, к примеру, забили 5 из 5 издали за четверть и оторвались на 9 очков – 16:25. С учетом первой встречи, «Самаре» нужно было, по сути, отыгрываться с «-12».

Последующие 2 с половиной четверти превратились в триллер, в котором команды по очереди выходили вперед. И даже концовка получилась нереальной по напряжению. «Самара» заходила в последнюю минуту с 5-очковым преимуществом, дарившим ей титул, но вернувшийся в состав гостей Денис Левшин за 35 секунд до сирены вернул на табло «-3» – овертайм?

У «Самары» была возможность вновь увеличить преимущество, но Владимир Пичкуров не забил издали. У «Темп-СУМЗ-УГМК» оставалось 15 секунд и последнее владение – идеальный шанс если не выиграть Кубок, то как минимум отыграть дополнительную 5-минутку. Но Азат Тукмаков поторопился с проходом, не сумел совершить бросок и отдал мяч соперникам, подарив им 5 секунд на атаку.

За эти 5 секунд форвард «Самары» Максим Шелекето успел получить мяч в углу и бросить с отклонением – на победу!

Впрочем, игра могла закончиться совсем по-другому – если бы арбитры после прохода Тукмакова на последних секундах дали не спорный (в пользу «Самары»), а фол: рука защищавшегося Артема Исакова сначала легла совсем не на мяч.

Тем не менее, история не терпит сослагательного наклонения, а победителей не судят. «Самара» выиграла свой второй Кубок России за 3 года, а MVP, разумеется, был признан Максим Шелекето, который во втором матче набрал 23 очка и 8 подборов.

Сразу после Финала вновь пошли разговоры о вступлении «Самары» в Единую Лигу. Самый красноречивый комментарий получился у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: «Увидим ли «Самару» в Лиге ВТБ? Точно увидим!»

И действительно, главная проблема клуба – отсутствие подходящей арены – устранена. Об этом на прошлой неделе сказала и генеральный директор Единой Лиги Илона Корстин: «Лига проведет инспекцию зала, и если все будет нормально, то заявка «Самары» на вступление в чемпионат будет рассмотрена клубами на Совете Лиги».

Так что вероятность вступления «Самары» в Лигу ВТБ достаточно велика. Интересно, что предыдущий российский клуб также вошел в Единую Лигу после победы в Кубке России – это пермская «ПАРМА», завоевавшая трофей весной-2016 и поднявшаяся в Лигу ВТБ в том же году.

«Самара» – «Темп-СУМЗ-УГМК» – 80:75 (21:29, 20:11, 23:24, 16:11)

«Самара»: Шелекето (23 + 8 подборов), Дыбовский (10 + 5 передач), Исаков (10), Пичкуров (9 + 6 передач)

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Походяев (16 + 6 подборов), Левшин (15), Новиков (8 + 5 подборов + 5 передач), Макеев (8)

Фото: vk.com/bksamara