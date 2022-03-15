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Русский баскетбол жив! Швед и Антонов набирают 42 очка и останавливают «Зенит» с легионерами

Билли Бэрон
Каспер Уэйр Каспер Уэйр
Семен Антонов Семен Антонов
Димитрис Итудис Димитрис Итудис
Алексей Швед Алексей Швед
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Вывеска ЦСКА – «Зенит» будет актуальна, кажется, в любое время. Даже тогда, когда составы команд, мягко говоря, далеки от оптимальных.

С турнирной точки зрения эта игра в Единой Лиге была важна для обоих коллективов. И ЦСКА подготовился заранее, еще в субботу усилившись Каспером Уэйром: 32-летний защитник переехал в Москву из Красноярска, где набирал за местный «Енисей» 16,3 очка.

Армейцы логично подходили к игре с «Зенитом» в статусе фаворита. Ведь в ответ на раскрывшуюся после уезда легионеров пару Швед-Милутинов у питерцев была только тройка ветеранов Моня-Фридзон-Вяльцев и плеяда потускневших российских звезд – Дмитрия Кулагина, Сергея Карасева и Андрея Зубкова.

Но за 2 часа до игры «Зенит» зашел с козырей, объявив о возвращении в состав сразу пятерых легионеров – Матеуша Понитки, Джордана Лойда, Билли Бэрона, Тайсона Картера и Алекса Пойтресса.

 

ЦСКА проигрывал «-11», но вернулся за 2 минуты

Достаточно равный и не особо результативный баскетбол в первой половине завершился логичной ничьей к большому перерыву. Армейцы бодро начали, но оформить крупное преимущество не получилось. «Зенит» пытался найти игровой ритм, но чувствовалась нехватка практики.

В третьей четверти ЦСКА остановился, а питерцы выдали рывок 10-0 благодаря попаданиям с периметра. Впервые в матче преимущество «Зенита» стало двузначным, и выглядело это логично – как будто бы более сильная по составу команда, наконец, пришла в себя и нашла болевые точки у соперников.

«Когда мы уступали «-11», в тайм-ауте мы говорили о том, что должны лучше играть в обороне и за счет этого получить броски. Мы изменили отношение в защите, что закалило нас», – сказал после матча Димитрис Итудис.

Москвичи действительно заиграли более агрессивно и эмоционально, с самоотдачей. Полезными оказались и Иван Ухов, и даже Владимир Ивлев, просидевший весь сезон на скамейке.

 

Время Саймона

Но мало просто вернуться после двузначного отставания – нужно найти в себе резервы для дальнейшей борьбы до сирены. Неожиданно для всех этим резервом у армейцев стал Семен Антонов, который провел свою едва ли не лучшую игру за ЦСКА.

Именно форвард начал мини-камбэк московской команды в 3-й четверти и он же удержал армейцев на плаву в заключительной 10-минутке, когда, казалось, «Зенит» вновь воспрял духом и начал отрываться в счете.

Саймон забил 4 трехочковых во второй половине и 5 – за встречу, что само по себе впечатляет – это всего третий матч в Единой Лиге, в котором Антонов реализовывал 5 или больше дальних бросков. Но важна здесь не только результативность, но и игра в защите: форвард отработал на своей половине и сделал 4 блок-шота и 4 перехвата.

 

Швед – вновь лучший в сильной команде

В первой части сезона в ЦСКА Алексей Швед точно не был похож на самого себя образца «Химок». Мало и неточно атаковал, с трудом набирал в среднем 10 очков за матч, не оказывал ключевое влияние на результат армейцев.

С уходом легионеров все изменилось – Шведу доверили контроль над нападением, и он это доверие пока оправдывает: «Автодору» забил 32 очка, «Енисею» – 17 (отыграл всего 23 минуты), «Зениту» – 25. При этом с питерцами защитник был как никогда близок к трипл-даблу – к 25 очкам он добавил 10 подборов и 8 передач. Кстати, это первый дабл-дабл Шведа с подборами в европейской карьере и третий в карьере с учетом выступления в НБА.

Антонов выступил в роли зажигалки, добавив ЦСКА энергии и очков в важный момент, но главным героем игры стоит назвать все-таки Шведа.

 

Удачное подписание: победу ЦСКА принесли точные штрафные новичка

При этом «Зенит» мог и выиграть – за 20 секунд до сирены у него еще было «+1». Но питерцы проиграли подбор под своим щитом и подарили соперникам еще одну атаку. С мячом оказался Каспер Уэйр, который нашел контакт с оппонентом и стал на линию штрафных, реализовав оба броска и выведя ЦСКА вперед.

У «Зенита» было 14 секунд на спасение и тайм-аут, но решающая атака получилась очень невнятной: Билли Бэрон долго стучал мячом, а затем решился на бросок с 8 метров с сопротивлением. Сомнительное решение, с учетом 2/5 издали до этого, привело к промаху и поражению питерцев.

Значение матча

Заранее оценивать последствия победы ЦСКА еще рано – до конца «регулярки» в Единой Лиге больше месяца. Но уже сейчас понятно, что армейцы сделали серьезную заявку как минимум на 2-е место: чтобы опуститься на третью строчку, им нужно потерпеть хотя бы 1 поражение. Но в этом верится с трудом, учитывая оставшихся соперников: «Цмоки», «Астана», «ПАРМА» и «Нижний».

К тому же, у «Зенита» календарь гораздо сложнее: питерцам предстоит сыграть с «Локо», УНИКСом», «Нижним», «Астаной» и «Цмоками».

ЦСКА – «Зенит» – 79:78 (19:12, 18:25, 20:24, 22:17)

ЦСКА: Швед (25 + 10 подборов + 8 передач), Антонов (17 + 4 блок-шота), Курбанов (9 + 8 подборов), Милутинов (9 + 10 подборов), Хоменко (0) – старт; Уэйр (14), Ухов (3 + 5 потерь), Ивлев (2), Лопатин (0), Гафуров (0).

«Зенит»: Д.Кулагин (17), Захаров (7), Зубков (2), Карасев (0), Карвер (0) – старт; Лойд (20 + 6 передач), Пойтресс (14), Бэрон (8), Понитка (7), Моня (3).

Фото: Ира Сомова/Единая Лига ВТБ

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