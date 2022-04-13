«Пеликанс» убрали с дороги «Лейкерс» и рвутся в плей-офф НБА

«Новый Орлеан» потерял свою главную звезду еще до начала сезона. Тренер-новичок Уилли Грин остался без Зайона Уильямсона, вокруг которого пришел строить команду. «Пеликанс» выдали один из худших стартов в истории, но сумели переломить ситуацию. Многие игроки показали свой лучший баскетбол в карьере, а кто-то даже прыгнул выше головы. Недавно молодой коллектив одержал верх над «Лейкерс» и вышел в плей-ин. Этот сезон похож на сказку про Золушку. Как же не хочется, чтобы она закончилась в самый важный момент.

Команда Уилли Грина

Прошлым летом «Новый Орлеан» максимально перестроил команду под Зайона Уильямсона. Логика понятна: он уже доминирует в лиге и готов вести «Пеликанс» к чему-то серьезному, а через год нужно определяться с продлением его контракта. Хорошо, обменяли Адамса на Валанчюнаса, собрали всех доступных ролевых игроков с броском или защитой. Расстались с Ван Ганди и пригласили Уилли Грина, которого даже Крис Пол уважает. Потираем руки и ждем яркий сезон в исполнении команды.

В сентябре клуб сообщил, что у Зайона небольшая травма. Как оказалось, дело намного серьезнее. «Новый Орлеан» выдал 3-16 на старте, большой парень уехал лечиться в Портленд, Брэндон Ингрэм также столкнулся с повреждениями. И вроде все, очередной слабый сезон неизбежен. Занимаемся развитием молодых игроков и поглядываем в сторону драфта. К тренеру-новичку, разумеется, никаких вопросов. Эмм, подождите-ка.

После назначения главным тренером «Пеликанс» Уилли Грин отметил три принципа, на которых строится его подход к работе:

делимся мячом в атаке

душим в защите

всегда пашем на площадке

Вроде ничего нового, такому баскетболу учат в любой школьной команде. Но много ли команд в НБА действительно следуют всем трем пунктам? Мы чаще замечаем это в «Голден Стэйт», «Финиксе», «Майами», «Милуоки», поэтому они и побеждают на длинной дистанции. Грин был ассистентом в первых двух клубах из списка, провел три года со Стивом Керром и два - с Монти Уильямсом.

Когда все пошло не по плану, он спокойно принял это в качестве условия задачи и продолжил работать с тем, что у него есть. Уилли начал строить команду в соответствии со своими принципами, и результат пришел.

Херберт Джонс – олицетворение нынешних «Пеликанс»

«Новый Орлеан» выбрал Джонса во втором раунде драфта-2021 под общим 35-м пиком. Ему на тот момент было 22 года, и он считался узким специалистом по защите с весьма ограниченными умениями в атаке. Но вот он выходит и каждый раз останавливает лучшего игрока соперника. Команда проигрывает всем подряд на старте сезона, а Джонс – едва ли не единственный ее представитель с положительным рейтингом +/-. Уилли Грин все понял, усадил более талантливых ребят на скамейку и сделал Херба постоянным игроком стартовой пятерки.

Но удивило даже не это. Оборонительные умения форварда были уже известны, а вот эффективная игра в атаке – кто ставил на это перед началом сезона? Он грамотно двигает мяч и помогает в розыгрыше, вовремя читает скидку от партнера и не боится пойти в проход сам. Большие вопросы вызывал бросок, но и там все прилично: 47,6% с игры, 33,7% трехочковых, 84% штрафных. «Пеликанс» получили качественного защитного винга, который не только отлично дополняет основных скореров, а еще и сам способен организовать игру в атаке. Вы можете остаться без Ингрэма и Макколлума, но будете иметь шанс на победу в матче, если Херб на площадке.

Джонс оказался на седьмом месте в рейтинге новичков этого года и уже является одним из лучших в лиге по игре в защите. А еще он вошел в Топ-3 лиги по количеству перехватов в нынешнем сезоне (всего – 130, в среднем за матч – 1,7). Форвард стал главным сюрпризом драфта-2021 и наверняка попадет в одну из лучших его пятерок. Но он не единственный, кто раскрылся в «Пеликанс» в нынешнем сезоне.

Большие шаги маленького человека и маленькие – большого

Хосе Альварадо не был выбран на драфте-2021, но благодаря своей нескончаемой энергии мгновенно заслужил уважение и партнеров по команде, и соперников. Брэндон Ингрэм и Джош Харт купили билеты на матч против «Никс» в Мэдисон-сквер-гардене нескольким членам семьи Хосе. Игрок отблагодарил запоминающимся выступлением – 13 очков (6 из 9 с игры), 4 передачи и 4 перехвата. А спустя несколько дней Джоэль Эмбиид оплатил штраф вместо новичка, который получил технический за стычку с лидером «Филадельфии».

Альварадо – не просто классный парень, он показывает отличную продуктивность в ограниченное время и создает результат практически из ничего. В заключительной части регулярного чемпионата Хосе все чаще стал отбирать игровое время у основного разыгрывающего Девонте Грэма. В итоге «Пеликанс» наградили Альварадо, выписав ему полноценный контракт на 4 года и 6,5 миллиона долларов. По крайней мере, к нему больше не будут относиться пренебрежительно.

Джексон Хэйс летом попал в неприятную бытовую ситуацию, которая может иметь серьезные последствия. В первой половине сезона мы не увидели ничего нового в его исполнении – гиператлетичный данкер, который не эффективен ни в атаке, ни в защите. В начале февраля Уилли Грин попробовал центрового на позиции четвертого номера. Оказалось, что в роли винга Джексон чувствует себя комфортнее . Хэйс теперь гораздо чаще использует свою подвижность, потому что защищается против маленьких игроков на периметре и атакует с дистанции. А еще он продолжает работать над своим трехочковым: первые два сезона – 7 из 18, в этом сезоне – 20 из 57 (35,1%). Кажется, «Пеликанс» вырастили еще одного интересного игрока.

Нельзя не отметить и других парней, которые сделали шаг вперед. Центровой Уилли Эрнангомес показывает впечатляющую продуктивность для игрока на минимальном контракте – в среднем 9,1 очка и 6,8 подбора за 16,8 минуты на площадке. Новичок Трей Мерфи фантастически выглядел в предсезонных играх, но растворился в официальных матчах. Благодаря урокам от Уилли Грина форвард начал действовать умнее и вернул себе игровое время ближе к концу регулярного чемпионата. Чего стоило только 21 очко в ключевом матче против против «Лейкерс».

Брэндон Ингрэм и Си Джей Макколлум ведут команду

Лидеры «Нового Орлеана» делают все, что от них зависит: выигрывают равные концовки, показывают отличную эффективность в атаке и не выключаются в защите. Ингрэм даже собирал команду для тренировок в межсезонье – это ли не показатель взросления молодого игрока? К своей игре он также стал относиться максимально серьезно. Брэндон все активнее включается в защите и на подборе, лучше двигает мяч в атаке и является, по сути, главным разыгрывающим команды.

Приобретение Макколлума перед дедлайном решило две основные проблемы «Пеликанс» в этом сезоне. Во-первых, Си Джей создает огромное количество очков просто на ровном месте после обыгрыша один на один. Он классно чувствует ритм и знает, когда нужно ускорить игру в атаке. Во-вторых, ветеран привнес в коллектив опыт и уверенность, которых порой не хватало молодым игрокам.

Наличие Ингрэма и Макколлума делает команду крепким претендентом на попадание в плей-офф. После перерыва на Матч всех звезд «Пеликанс» показали результат 13-10. Это 15-й темп в лиге – такой же, как у «Бруклина» или «Клипперс». Сейчас можно уверенно сказать, что «Новый Орлеан» является цельной и сбалансированной командой, которая способна выиграть любой матч.

Впереди плей-ин – самые важные встречи сезона. В среду «Пеликанс» будут принимать на своей площадке «Сан-Антонио». В случае победы останется лишь один шаг на пути к плей-офф. Команда сумела вернуться после 3-16 на старте, во многом изменив свой подход к работе. Завтра тренер-новичок еще раз проверит в деле свои принципы, а мы с интересом за этим понаблюдаем.