Won't Bow Down
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«Пеликанс» убрали с дороги «Лейкерс» и рвутся в плей-офф НБА

Лейкерс Лейкерс
Гильермо Эрнангомес Гильермо Эрнангомес
Зайон Уильямсон Зайон Уильямсон
Трей Мерфи Трей Мерфи
Хосе Альварадо
Си Джей Макколлум Си Джей Макколлум
Джексон Хэйс Джексон Хэйс
Брэндон Ингрэм Брэндон Ингрэм
Уилли Грин
Новый Орлеан Новый Орлеан
Баскетбол Баскетбол

«Новый Орлеан» потерял свою главную звезду еще до начала сезона. Тренер-новичок Уилли Грин остался без Зайона Уильямсона, вокруг которого пришел строить команду. «Пеликанс» выдали один из худших стартов в истории, но сумели переломить ситуацию. Многие игроки показали свой лучший баскетбол в карьере, а кто-то даже прыгнул выше головы. Недавно молодой коллектив одержал верх над «Лейкерс» и вышел в плей-ин. Этот сезон похож на сказку про Золушку. Как же не хочется, чтобы она закончилась в самый важный момент.

Команда Уилли Грина

Прошлым летом «Новый Орлеан» максимально перестроил команду под Зайона Уильямсона. Логика понятна: он уже доминирует в лиге и готов вести «Пеликанс» к чему-то серьезному, а через год нужно определяться с продлением его контракта. Хорошо, обменяли Адамса на Валанчюнаса, собрали всех доступных ролевых игроков с броском или защитой. Расстались с Ван Ганди и пригласили Уилли Грина, которого даже Крис Пол уважает. Потираем руки и ждем яркий сезон в исполнении команды.

В сентябре клуб сообщил, что у Зайона небольшая травма. Как оказалось, дело намного серьезнее. «Новый Орлеан» выдал 3-16 на старте, большой парень уехал лечиться в Портленд, Брэндон Ингрэм также столкнулся с повреждениями. И вроде все, очередной слабый сезон неизбежен. Занимаемся развитием молодых игроков и поглядываем в сторону драфта. К тренеру-новичку, разумеется, никаких вопросов. Эмм, подождите-ка.

После назначения главным тренером «Пеликанс» Уилли Грин отметил три принципа, на которых строится его подход к работе:

  • делимся мячом в атаке
  • душим в защите
  • всегда пашем на площадке

Вроде ничего нового, такому баскетболу учат в любой школьной команде. Но много ли команд в НБА действительно следуют всем трем пунктам? Мы чаще замечаем это в «Голден Стэйт», «Финиксе», «Майами», «Милуоки», поэтому они и побеждают на длинной дистанции. Грин был ассистентом в первых двух клубах из списка, провел три года со Стивом Керром и два - с Монти Уильямсом.

Когда все пошло не по плану, он спокойно принял это в качестве условия задачи и продолжил работать с тем, что у него есть. Уилли начал строить команду в соответствии со своими принципами, и результат пришел.

Херберт Джонс – олицетворение нынешних «Пеликанс»

«Новый Орлеан» выбрал Джонса во втором раунде драфта-2021 под общим 35-м пиком. Ему на тот момент было 22 года, и он считался узким специалистом по защите с весьма ограниченными умениями в атаке. Но вот он выходит и каждый раз останавливает лучшего игрока соперника. Команда проигрывает всем подряд на старте сезона, а Джонс – едва ли не единственный ее представитель с положительным рейтингом +/-. Уилли Грин все понял, усадил более талантливых ребят на скамейку и сделал Херба постоянным игроком стартовой пятерки.

Но удивило даже не это. Оборонительные умения форварда были уже известны, а вот эффективная игра в атаке – кто ставил на это перед началом сезона? Он грамотно двигает мяч и помогает в розыгрыше, вовремя читает скидку от партнера и не боится пойти в проход сам. Большие вопросы вызывал бросок, но и там все прилично: 47,6% с игры, 33,7% трехочковых, 84% штрафных. «Пеликанс» получили качественного защитного винга, который не только отлично дополняет основных скореров, а еще и сам способен организовать игру в атаке. Вы можете остаться без Ингрэма и Макколлума, но будете иметь шанс на победу в матче, если Херб на площадке.

Джонс оказался на седьмом месте в рейтинге новичков этого года и уже является одним из лучших в лиге по игре в защите. А еще он вошел в Топ-3 лиги по количеству перехватов в нынешнем сезоне (всего – 130, в среднем за матч – 1,7). Форвард стал главным сюрпризом драфта-2021 и наверняка попадет в одну из лучших его пятерок. Но он не единственный, кто раскрылся в «Пеликанс» в нынешнем сезоне.

Большие шаги маленького человека и маленькие – большого

Хосе Альварадо не был выбран на драфте-2021, но благодаря своей нескончаемой энергии мгновенно заслужил уважение и партнеров по команде, и соперников. Брэндон Ингрэм и Джош Харт купили билеты на матч против «Никс» в Мэдисон-сквер-гардене нескольким членам семьи Хосе. Игрок отблагодарил запоминающимся выступлением – 13 очков (6 из 9 с игры), 4 передачи и 4 перехвата. А спустя несколько дней Джоэль Эмбиид оплатил штраф вместо новичка, который получил технический за стычку с лидером «Филадельфии».

Альварадо – не просто классный парень, он показывает отличную продуктивность в ограниченное время и создает результат практически из ничего. В заключительной части регулярного чемпионата Хосе все чаще стал отбирать игровое время у основного разыгрывающего Девонте Грэма. В итоге «Пеликанс» наградили Альварадо, выписав ему полноценный контракт на 4 года и 6,5 миллиона долларов. По крайней мере, к нему больше не будут относиться пренебрежительно.

Джексон Хэйс летом попал в неприятную бытовую ситуацию, которая может иметь серьезные последствия. В первой половине сезона мы не увидели ничего нового в его исполнении – гиператлетичный данкер, который не эффективен ни в атаке, ни в защите. В начале февраля Уилли Грин попробовал центрового на позиции четвертого номера. Оказалось, что в роли винга Джексон чувствует себя комфортнее. Хэйс теперь гораздо чаще использует свою подвижность, потому что защищается против маленьких игроков на периметре и атакует с дистанции. А еще он продолжает работать над своим трехочковым: первые два сезона – 7 из 18, в этом сезоне – 20 из 57 (35,1%). Кажется, «Пеликанс» вырастили еще одного интересного игрока.

Нельзя не отметить и других парней, которые сделали шаг вперед. Центровой Уилли Эрнангомес показывает впечатляющую продуктивность для игрока на минимальном контракте – в среднем 9,1 очка и 6,8 подбора за 16,8 минуты на площадке. Новичок Трей Мерфи фантастически выглядел в предсезонных играх, но растворился в официальных матчах. Благодаря урокам от Уилли Грина форвард начал действовать умнее и вернул себе игровое время ближе к концу регулярного чемпионата. Чего стоило только 21 очко в ключевом матче против против «Лейкерс».

Брэндон Ингрэм и Си Джей Макколлум ведут команду

Лидеры «Нового Орлеана» делают все, что от них зависит: выигрывают равные концовки, показывают отличную эффективность в атаке и не выключаются в защите. Ингрэм даже собирал команду для тренировок в межсезонье – это ли не показатель взросления молодого игрока? К своей игре он также стал относиться максимально серьезно. Брэндон все активнее включается в защите и на подборе, лучше двигает мяч в атаке и является, по сути, главным разыгрывающим команды.

Приобретение Макколлума перед дедлайном решило две основные проблемы «Пеликанс» в этом сезоне. Во-первых, Си Джей создает огромное количество очков просто на ровном месте после обыгрыша один на один. Он классно чувствует ритм и знает, когда нужно ускорить игру в атаке. Во-вторых, ветеран привнес в коллектив опыт и уверенность, которых порой не хватало молодым игрокам.

Наличие Ингрэма и Макколлума делает команду крепким претендентом на попадание в плей-офф. После перерыва на Матч всех звезд «Пеликанс» показали результат 13-10. Это 15-й темп в лиге – такой же, как у «Бруклина» или «Клипперс». Сейчас можно уверенно сказать, что «Новый Орлеан» является цельной и сбалансированной командой, которая способна выиграть любой матч.

Впереди плей-ин – самые важные встречи сезона. В среду «Пеликанс» будут принимать на своей площадке «Сан-Антонио». В случае победы останется лишь один шаг на пути к плей-офф. Команда сумела вернуться после 3-16 на старте, во многом изменив свой подход к работе. Завтра тренер-новичок еще раз проверит в деле свои принципы, а мы с интересом за этим понаблюдаем.

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