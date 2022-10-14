От Чернова до Карпина. Сборная футболистов, игравших и за «Спартак», и за ЦСКА

В воскресенье – в рамках Winline Матч Тура – пройдет главное дерби страны: ЦСКА – «Спартак».

До 90-х ЦСКА и «Спартак» почти не были прямыми конкурентами, и за оба клуба поиграли десятки футболистов. В том числе знаменитые – Бобров, Хидиятуллин, Ярцев и другие.

Особую принципиальность противостояние приобрело в последние три десятилетия, поэтому мы составили сборную из тех, кто играл за оба клуба именно в этот горячий период.

Руслан Нигматуллин

«Спартак»: 1995 –1997 (31 матч, 41 пропущенный мяч)

ЦСКА: 2002 (18 матчей, 21 пропущенный)

В «КАМАЗе» середины 90-х Руслан считался одним из лучших молодых вратарей России, но после перехода в «Спартак» сначала оказался за спиной Черчесова, вернувшегося из Германии, а потом проиграл конкуренцию Филимонову и ушел в «Локо», где превратился в основного вратаря сборной.

После неудачной попытки покорить Серию А Нигматуллин заменил в ЦСКА-2002 травмированного Мандрыкина – и достойно провел полгода, но в золотом матче команда Газзаева уступила «Локо», и Руслан вернулся в Италию.

Никита Чернов

«Спартак»: 2022 – н.в. (20 матчей, 0 голов)

ЦСКА: 2014 – 2019 (20 матчей, 0 голов)

19-летний защитник из Волжского сыграл за сборную в отборе Евро-2016 раньше, чем за ЦСКА в РПЛ. Тренер армейцев Сергей Овчинников, помогавший Капелло в сборной, подтянул Чернова с Головиным скорее на перспективу, но из-за травмы Василия Березуцкого Никита вышел на поле уже на 12-й минуте матча с Австрией.

Через 3 года – после травмы и аренд – Чернов стал основным защитником ЦСКА и поучаствовал в московской победе над «Реалом», но вскоре потерял место в составе и после 2,5 лет в Самаре примкнул к «Спартаку», где с приходом Гильерме Абаскаля получил много игровой практики.

Никита – единственный представитель, который может появиться в ближайшем Winline Матче Тура на поле «ВЭБ Арены».

Андрей Иванов

«Спартак»: 1988 – 1990; 1991 – 1994; 1995 (146 матчей, 2 гола)

ЦСКА: 1996 (20 матчей, 0 голов)

На эту позицию есть и другой претендент: Дмитрий Градиленко – воспитанник ЦСКА, вышедший со «Спартаком» в полуфинал Кубка чемпионов-90/91. Но у Иванова больше опыта и извилистей судьба.

С романцевским «Спартаком» он выиграл чемпионат СССР и России, в 1993-м подписал «письмо четырнадцати» против тренировавшего сборную любимца армейских болельщиков Павла Садырина, а в конце 1995-го перешел из «Спартака» в ЦСКА, руководимый тогда другом Романцева Александром Тархановым.

Итог: 5-е место в сезоне-1996. Для Иванова это был последний сезон в российском чемпионате. Дальше: Австрия, Португалия, Германия, пьянство и ранняя смерть в 42 года.

Евгений Бушманов

«Спартак»: 1989 – 1992; 1998 – 2000 (89 матчей, 2 гола)

ЦСКА: 1992 – 1996 (147 матчей, 6 голов)

В конце 80-х переехал из Ярославля в «Спартак» и в 1991-м дебютировал у Романцева, успев даже забить минскому «Динамо» в чемпионате СССР.

Потом – переход в ЦСКА и сенсационная победа над «Барсой» в ЛЧ с голом на «Камп Ноу». В 1997-м Бушманов ушел вслед за Тархановым в «Торпедо», а оттуда в середине 1998-го вернулся в «Спартак» и снова поучаствовал в былинных победах – над «Реалом» и «Арсеналом» в ЛЧ.

Леандро Самарони

«Спартак»: 1998 (13 игр, 1 гол)

ЦСКА: 1996 (17 игр, 2 гола)

Прилетел в ЦСКА летом 1996-го и в отличие от второго бразильца – Леонидаса – охотно участвовал в командных застольях и учил русский. Еще и забивал, хотя играл ближе к обороне, – нижегородскому «Локомотиву» и «Алании».

Леонидас раньше ушел в «Спартак», но пробыл там считанные дни и из-за конфликта с руководством отправился к Тарханову в «Торпедо», куда в середине 1997-го прибыл и Самарони.

Летом 1998-го вместе с Бушмановым Леандро перебрался в «Спартак» и в одном из первых матчей забил болгарскому «Литексу» в квалификации ЛЧ.

Валерий Карпин

«Спартак»: 1990 – 1994 (163 матча, 44 гола)

ЦСКА: 1988 (3 игры, 0 голов)

После призыва в армию 19-летний Карпин сменил таллинский «Спорт» на ЦСКА, игравший в первой лиге, но за основу провел только три матча – проиграл конкуренцию Михаилу Колесникову.

В ЦСКА-2 получилось лучше: Карпин и играл больше, и забивал – калининской «Волге», и ивановскому «Текстильщику».

После года в ЦСКА Карпин отправился в Воронеж, где забил за сезон-1989 7 мячей и заслужил приглашение в «Спартак». У Романцева Валерий сначала подменял Геннадия Перепаденко, а в середине 1990-го стал основным полузащитником.

Роман Широков

«Спартак»: 2014 – 2015 (20 матчей, 1 гол)

ЦСКА: 2016 (9 матчей, 1 гол)

В конце 90-х Широкова привлекали к тренировкам основы ЦСКА как самого талантливого дублера, а в начале нулевых он – в качестве наказания за нарушения режима – красил забор на армейской базе.

К середине нулевых Роман докатился до любительской лиги, но потом стремительно взлетел: «Зенит», сборная, Кубок УЕФА, бронза Евро, Суперкубок, MVP сезона.

Наигравшись в «Зените», Широков неожиданно перешел в «Спартак», но не заиграл ни у Якина, ни у Аленичева, и последние полгода карьеры провел в родном ЦСКА, которому помог выиграть последний на сегодня чемпионский титул.

Роман Еременко

«Спартак»: 2018 (7 матчей, 0 голов)

ЦСКА: 2014 – 2016 (80 матчей, 20 голов)

С появлением Широкова весной 2016-го Еременко временно сместился на правый фланг, хотя до этого был центральным атакующим полузащитником ЦСКА и классно организовывал атаки.

За два с небольшим года у Слуцкого Роман забил 20 мячей и отдал 17 голевых пасов, но осенью 2016-го попался на кокаине и потерял два сезона. А после возвращения присоединился к «Спартаку», с которым тесно сотрудничал его агент Массимо Трабукки.

Правда, вскоре уволили Массимо Карреру, и Трабукки отдалился от клуба, а Еременко получил травму и после выздоровления играл уже за «Ростов» Карпина.

Сергей Дмитриев

«Спартак»: 1997 (9 матчей, 2 гола)

ЦСКА: 1989 – 1990; 1991 (65 матчей, 24 гола)

Звездный форвард «Зенит» 80-х помог садыринскому ЦСКА вернуться из первой лиги, а потом и выиграть последний чемпионат СССР.

В 1997-м Сергей – после скитаний по зарубежным клубам – перешел из «Тюмени» в «Спартак», искавший таранного форварда. Забив только «Тюмени» с «Кошице», Дмитриев в конце 1997-го покинул команду Романцева и дал скандальное интервью о договорном характере матча «Зенит» – «Спартак» в конце сезона-1996, за что получил дисквалификацию и пропустил первую половину 1998-го.

Валерий Шмаров

«Спартак»: 1987 – 1991; 1995 – 1996 (188 матчей, 63 гола)

ЦСКА: 1985 (48 матчей, 31 гол)

После призыва в армию Шмаров год провел в Хабаровске, а потом стал лучшим бомбардиром ЦСКА в первом сезоне после вылета в первую лигу.

Через пять лет Валерий уже в составе «Спартака» стал лучшим бомбардиром высшей лиги, а перед этим – чемпионом страны и с Бесковым, и с Романцевым, забил легендарный победный гол киевскому «Динамо» в 1989-м.

Поиграв в Германии, Шмаров вернулся в «Спартак» и стал одним из героев знаменитой ЛЧ-1995 с шестью победами в группе.

Валерий Масалитин

«Спартак»: 1994 – 1995 (10 матчей, 5 голов)

ЦСКА: 1987 – 1989; 1990 – 1992; 1993 (156 игр, 78 голов)

В 1995-м играл за «Спартак» и белгородский чудо-бомбардир. Нападающий лихого ЦСКА Павла Садырина, сделавшего золотой дубль в 1991-м.

Через несколько лет Масалитин бойко стартовал в «Спартаке» (5 мячей в двух матчах!), но из-за травм не продолжил на том же уровне и после отъезда из Москвы завоевал только Кубок Туркменистана.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Антон Денисов, Владимир Родионов, Сергей Гунеев, Владимир Федоренко