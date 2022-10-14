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От Чернова до Карпина. Сборная футболистов, игравших и за «Спартак», и за ЦСКА

Никита Чернов Никита Чернов
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Валерий Масалитин
Леандро Самарони
Роман Еременко Роман Еременко
Спартак Спартак
Валерий Шмаров
ЦСКА ЦСКА
Сергей Дмитриев
Роман Широков Роман Широков
Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин
Евгений Бушманов Евгений Бушманов
Андрей Иванов Андрей Иванов
Валерий Карпин Валерий Карпин
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В воскресенье – в рамках Winline Матч Тура – пройдет главное дерби страны: ЦСКА – «Спартак».

До 90-х ЦСКА и «Спартак» почти не были прямыми конкурентами, и за оба клуба поиграли десятки футболистов. В том числе знаменитые – Бобров, Хидиятуллин, Ярцев и другие.

Особую принципиальность противостояние приобрело в последние три десятилетия, поэтому мы составили сборную из тех, кто играл за оба клуба именно в этот горячий период.

Руслан Нигматуллин

«Спартак»: 1995 –1997 (31 матч, 41 пропущенный мяч) 

ЦСКА: 2002 (18 матчей, 21 пропущенный)

В «КАМАЗе» середины 90-х Руслан считался одним из лучших молодых вратарей России, но после перехода в «Спартак» сначала оказался за спиной Черчесова, вернувшегося из Германии, а потом проиграл конкуренцию Филимонову и ушел в «Локо», где превратился в основного вратаря сборной.

После неудачной попытки покорить Серию А Нигматуллин заменил в ЦСКА-2002 травмированного Мандрыкина – и достойно провел полгода, но в золотом матче команда Газзаева уступила «Локо», и Руслан вернулся в Италию.

Никита Чернов

«Спартак»: 2022 – н.в. (20 матчей, 0 голов)

ЦСКА: 2014 – 2019 (20 матчей, 0 голов)

19-летний защитник из Волжского сыграл за сборную в отборе Евро-2016 раньше, чем за ЦСКА в РПЛ. Тренер армейцев Сергей Овчинников, помогавший Капелло в сборной, подтянул Чернова с Головиным скорее на перспективу, но из-за травмы Василия Березуцкого Никита вышел на поле уже на 12-й минуте матча с Австрией.

Через 3 года – после травмы и аренд – Чернов стал основным защитником ЦСКА и поучаствовал в московской победе над «Реалом», но вскоре потерял место в составе и после 2,5 лет в Самаре примкнул к «Спартаку», где с приходом Гильерме Абаскаля получил много игровой практики.

Никита – единственный представитель, который может появиться в ближайшем Winline Матче Тура на поле «ВЭБ Арены».  

Андрей Иванов

«Спартак»: 1988 – 1990; 1991 – 1994; 1995 (146 матчей, 2 гола)

ЦСКА: 1996 (20 матчей, 0 голов)

На эту позицию есть и другой претендент: Дмитрий Градиленко – воспитанник ЦСКА, вышедший со «Спартаком» в полуфинал Кубка чемпионов-90/91. Но у Иванова больше опыта и извилистей судьба.

С романцевским «Спартаком» он выиграл чемпионат СССР и России, в 1993-м подписал «письмо четырнадцати» против тренировавшего сборную любимца армейских болельщиков Павла Садырина, а в конце 1995-го перешел из «Спартака» в ЦСКА, руководимый тогда другом Романцева Александром Тархановым.

Итог: 5-е место в сезоне-1996. Для Иванова это был последний сезон в российском чемпионате. Дальше: Австрия, Португалия, Германия, пьянство и ранняя смерть в 42 года.

Евгений Бушманов

«Спартак»: 1989 – 1992; 1998 – 2000 (89 матчей, 2 гола)

ЦСКА: 1992 – 1996 (147 матчей, 6 голов)

В конце 80-х переехал из Ярославля в «Спартак» и в 1991-м дебютировал у Романцева, успев даже забить минскому «Динамо» в чемпионате СССР.

Потом – переход в ЦСКА и сенсационная победа над «Барсой» в ЛЧ с голом на «Камп Ноу». В 1997-м Бушманов ушел вслед за Тархановым в «Торпедо», а оттуда в середине 1998-го вернулся в «Спартак» и снова поучаствовал в былинных победах – над «Реалом» и «Арсеналом» в ЛЧ.      

Леандро Самарони

«Спартак»: 1998 (13 игр, 1 гол)

ЦСКА: 1996 (17 игр, 2 гола)

Прилетел в ЦСКА летом 1996-го и в отличие от второго бразильца – Леонидаса – охотно участвовал в командных застольях и учил русский. Еще и забивал, хотя играл ближе к обороне, – нижегородскому «Локомотиву» и «Алании».  

Леонидас раньше ушел в «Спартак», но пробыл там считанные дни и из-за конфликта с руководством отправился к Тарханову в «Торпедо», куда в середине 1997-го прибыл и Самарони.

Летом 1998-го вместе с Бушмановым Леандро перебрался в «Спартак» и в одном из первых матчей забил болгарскому «Литексу» в квалификации ЛЧ.  

Валерий Карпин

«Спартак»: 1990 – 1994 (163 матча, 44 гола)

ЦСКА: 1988 (3 игры, 0 голов)

После призыва в армию 19-летний Карпин сменил таллинский «Спорт» на ЦСКА, игравший в первой лиге, но за основу провел только три матча – проиграл конкуренцию Михаилу Колесникову.

В ЦСКА-2 получилось лучше: Карпин и играл больше, и забивал – калининской «Волге», и ивановскому «Текстильщику».    

После года в ЦСКА Карпин отправился в Воронеж, где забил за сезон-1989 7 мячей и заслужил приглашение в «Спартак». У Романцева Валерий сначала подменял Геннадия Перепаденко, а в середине 1990-го стал основным полузащитником.

Роман Широков

«Спартак»: 2014 – 2015 (20 матчей, 1 гол)

ЦСКА: 2016 (9 матчей, 1 гол)

В конце 90-х Широкова привлекали к тренировкам основы ЦСКА как самого талантливого дублера, а в начале нулевых он – в качестве наказания за нарушения режима – красил забор на армейской базе.

К середине нулевых Роман докатился до любительской лиги, но потом стремительно взлетел: «Зенит», сборная, Кубок УЕФА, бронза Евро, Суперкубок, MVP сезона.

Наигравшись в «Зените», Широков неожиданно перешел в «Спартак», но не заиграл ни у Якина, ни у Аленичева, и последние полгода карьеры провел в родном ЦСКА, которому помог выиграть последний на сегодня чемпионский титул.    

Роман Еременко

«Спартак»: 2018 (7 матчей, 0 голов)

ЦСКА: 2014 – 2016 (80 матчей, 20 голов)

С появлением Широкова весной 2016-го Еременко временно сместился на правый фланг, хотя до этого был центральным атакующим полузащитником ЦСКА и классно организовывал атаки.

За два с небольшим года у Слуцкого Роман забил 20 мячей и отдал 17 голевых пасов, но осенью 2016-го попался на кокаине и потерял два сезона. А после возвращения присоединился к «Спартаку», с которым тесно сотрудничал его агент Массимо Трабукки.

Правда, вскоре уволили Массимо Карреру, и Трабукки отдалился от клуба, а Еременко получил травму и после выздоровления играл уже за «Ростов» Карпина.  

Сергей Дмитриев

«Спартак»: 1997 (9 матчей, 2 гола)

ЦСКА: 1989 – 1990; 1991 (65 матчей, 24 гола)

Звездный форвард «Зенит» 80-х помог садыринскому ЦСКА вернуться из первой лиги, а потом и выиграть последний чемпионат СССР.

В 1997-м Сергей – после скитаний по зарубежным клубам – перешел из «Тюмени» в «Спартак», искавший таранного форварда. Забив только «Тюмени» с «Кошице», Дмитриев в конце 1997-го покинул команду Романцева и дал скандальное интервью о договорном характере матча «Зенит» – «Спартак» в конце сезона-1996, за что получил дисквалификацию и пропустил первую половину 1998-го. 

Валерий Шмаров

«Спартак»: 1987 – 1991; 1995 – 1996 (188 матчей, 63 гола)

ЦСКА: 1985 (48 матчей, 31 гол)

После призыва в армию Шмаров год провел в Хабаровске, а потом стал лучшим бомбардиром ЦСКА в первом сезоне после вылета в первую лигу.

Через пять лет Валерий уже в составе «Спартака» стал лучшим бомбардиром высшей лиги, а перед этим – чемпионом страны и с Бесковым, и с Романцевым, забил легендарный победный гол киевскому «Динамо» в 1989-м.  

Поиграв в Германии, Шмаров вернулся в «Спартак» и стал одним из героев знаменитой ЛЧ-1995 с шестью победами в группе.  

Валерий Масалитин

«Спартак»: 1994 – 1995 (10 матчей, 5 голов)

ЦСКА: 1987 – 1989; 1990 – 1992; 1993 (156 игр, 78 голов)

В 1995-м играл за «Спартак» и белгородский чудо-бомбардир. Нападающий лихого ЦСКА Павла Садырина, сделавшего золотой дубль в 1991-м.

Через несколько лет Масалитин бойко стартовал в «Спартаке» (5 мячей в двух матчах!), но из-за травм не продолжил на том же уровне и после отъезда из Москвы завоевал только Кубок Туркменистана.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Антон Денисов, Владимир Родионов, Сергей Гунеев, Владимир Федоренко

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