Стартует сезон НФЛ. Там матчи только по ночам? Как все вообще устроено? Наш гайд поможет вникнуть

Вот-вот стартует новый сезон в НФЛ. Большинство матчей первой недели пройдет в воскресенье 11 сентября, но сезон откроется уже в ночь с четверга на пятницу суперматчем: действующие чемпионы «Лос-Анджелес Рэмс» сыграют с «Баффало Биллс» – вероятно, главными фаворитами этого года.

К старту мы выкатили несколько текстов, которые помогут минимально подготовиться к сезону-2022: вместе с First&Goal запустили формат субъективного рейтинга команд (Power Rankings), а еще с несколькими авторами сделали прогнозы на сезон.

В этом тексте мы ответим на самые-самые базовые вопросы. Если мы что-то забыли, не стесняйтесь спрашивать в комментариях – стыдных вопросов не бывает.

Как устроена лига? Сколько в ней команд и как проходит сезон?

В НФЛ 32 команды. Все они разбиты на две конференции (Американскую и Национальную), а каждая из конференций – на 4 дивизиона, названных по географическому принципу: Юг, Север, Запад и Восток . Получается, в каждом дивизионе по 4 команды, а в каждой конференции – по 16. С командами проще познакомиться через наш рейтинг – в этом году мы делаем его вместе с First&Goal.

Сезон в НФЛ проходит, как и в остальных американских лигах: сначала регулярный чемпионат, потом плей-офф. Но здесь регулярка короткая – 18 недель, у каждой команды по 17 игр (на какой-то одной неделе в середине сезона команда отдыхает). За такое короткое время со всеми сыграть не получится, поэтому календарь составляется по особым правилам: внутри дивизиона каждая команда играет с каждой по 2 игры, а остальные соперники ротируются от сезона к сезону.

Расписание, кстати, служит одним из инструментов выравнивания конкуренции: команда, которая хорошо провела предыдущий сезон, в следующем году получит календарь чуть-чуть сложнее.

От каждой конференции в плей-офф выходят 7 команд: 4 победителя дивизионов и 3 лучших команды из оставшихся. Лучшая команда конференции пропускает первый раунд плей-офф и сразу отправляется в дивизиональный раунд – по сути, это полуфинал для конференции и четвертьфинал для всей лиги.

Остальные 6 команд играют первый раунд (уайлдкард), после которого отваливается по 3 команды в каждой из конференций. Всего остается 8 команд (по 4 на конференцию), и дальше играется плей-офф по уже понятной схеме. Сетка не определена заранее, самая сильная команда всегда будет получать в соперники самую слабую из оставшихся.

В плей-офф нет серий, один раунд – это одна игра, которая проходит на поле более сильной команды. Завершается сезон Супербоулом, где играют победители конференций. В этом сезоне он пройдет 12 февраля 2023 года на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» – это домашний стадион команды «Аризона Кардиналс», который находится в городе Глендейл (штат Аризона).

А как смотреть из России?

Сейчас остался единственный способ легально смотреть НФЛ – через их собственный сервис NFL Game Pass. Он работает на территории России и без VPN, но есть две сложности. Во-первых, цена – стоимость подписки на год сейчас около 200 долларов. Во-вторых, оплата – оплатить российской картой не получится, нужно искать обходные варианты (зарубежная карта или оплата через знакомых не из России).

Когда проходят матчи? Наверняка же по ночам?

Честно говоря, это немного заблуждение – думать, что смотреть НФЛ неудобно . За редким исключением каждая игровая неделя идет по одной и той же схеме.

Первый матч играется в четверг вечером по американскому времени – по московскому это действительно уже ночь с четверга на пятницу.

Но вот большинство игр (обычно 8-9 в зависимости от расписания) игровой недели смотреть комфортно: они идут в воскресенье днем, по московскому времени это либо 20:00, либо 21:00 . Затем есть вторая волна матчей, которая начинается в 23:25 или в 00:25 по московскому времени.

И дальше два ночных матча: один в ночь с воскресенья на понедельник, а второй – с понедельника на вторник.

Пять матчей сентября, с которых можно начать смотреть НФЛ

Раз определились со структурой игровой недели, давайте выберем несколько хороших матчей, которые помогут втянуться в просмотр американского футбола. Три главных критерия для отбора: удобное время для просмотра (ночные игры, простите), интерес конкретного противостояния и наличие звездных игроков . С топ-игроками, правда, проще всего – они есть почти в каждой команде.

Неделя 1. «Цинциннати Бенгалс» – «Питтсбург Стилерс». 11 сентября, 20:00 по московскому времени

«Бенгалс» – прошлогодние финалисты. Очень неожиданно туда пробрались, почти доведя сказку до счастливого финала. Игра со «Стилерс» – внутридивизиональная заруба, что автоматически дает базовый уровень интриги. У «Стилерс» в этом году целых три примерно равнозначных квотербека, которые будут рвать жилы, чтобы доказать свою ценность.

Неделя 2. «Балтимор Рейвенс» – «Майами Долфинс». 18 сентября, 20:00 по московскому времени

Обе команды в хорошем статусе заходят в сезон и готовы биться за плей-офф. «Долфинс» усилились принимающим Тайриком Хиллом, у «Рейвенс» очень яркий квотербек Ламар Джексон. Не факт, что игра будет суперрезультативной и яркой, но наверняка станет напряженной по интриге.

Неделя 2. «Нью-Орлеан Сейнтс» – «Тампа-Бэй Бакканирс». 18 сентября, 20:00 по московскому времени

И только в третьем матче мы добрались до Тома Брэди – величайшего игрока в истории американского футбола и квотербека «Тампы». Дедушке уже 45 лет, но он все еще в топе – перед сезоном в рейтинге игроков он занял первое место (рейтинг составлялся голосованием самих игроков). Игра с «Сейнтс» – противостояние внутри дивизиона. Нынешний квотербек команды из Нового Орлеана – бывший игрок как раз «Тампы», очень веселый разыгрывающий с точки зрения принятия решений на поле. Точно можно прогнозировать яркую и результативную игру.

Неделя 3. «Индианаполис Кольтс» – «Канзас-Сити Чифс». 25 сентября, 20:00 по московскому времени

А теперь – главная суперзвезда лиги из нового поколения. Квотербек «Канзаса» Патрик Махоумс – обладатель самого жирного контракта в истории спорта (10 лет и полмиллиарда долларов), умеющий делать примерно все, принимающий нестандартные решения даже в безвыходных ситуациях. Смотреть на его «Чифс» очень приятно и весело – даже сейчас, после ухода принимающего Тайрика Хилла. Ну а «Кольтс» – крепкая команда, которая точно не отдаст легкую победу «Чифс».

Неделя 3. «Теннесси Тайтенс» – «Лас-Вегас Рейдерс». 25 сентября, 20:00 по московскому времени

«Теннесси» в прошлом году провели регулярку лучше всех в своей конференции, но вот потом вылетели в первом же раунде плей-офф. У них есть своя суперзвезда – раннинбек Деррик Хенри. Фантастически мощно выносит мяч, превращая выносы в хайлайты. Против них – «Рейдерс», которые усилились, вероятно, лучшим принимающим лиги – Даванте Адамсом. У обеих команд большие планы, так что игра будет тяжелой.

Фото: Gettyimages.ru/Silas Walker, David Eulitt, Rob Carr; REUTERS/Katie Stratman-USA TODAY Sports, Marc Lebryk-USA TODAY Sports