«Баффало Биллс» – фавориты, Джастин Херберт – главный претендент на MVP. Прогнозируем сезон НФЛ

Стартует новый сезон в НФЛ. Большинство матчей первой недели пройдет в воскресенье 11 сентября, но сезон откроется уже в ночь с четверга на пятницу суперматчем: действующие чемпионы «Лос-Анджелес Рэмс» сыграют с «Баффало Биллс» – главными фаворитами этого года по букмекерским котировкам.

К старту мы выкатили несколько текстов, которые помогут подготовиться к сезону-2022: вместе с First&Goal запустили формат субъективного рейтинга команд (Power Rankings), а еще ответили на самые-самые базовые вопросы.

В этом тексте – прогноз несколько авторов, как сложится сезон. В этом году мы прогнозировали 3 вещи: кто выйдет в Супербоул от каждой конференции и кто выиграет, кто станет лучшим игроком сезона и какая команда станет главным разочарованием . Ниже – прогнозы разных авторов, а ваши прогнозы мы с радостью будем ждать в комментариях. Погнали!

Станислав Рынкевич, First&Goal

Кто сыграет в Супербоуле. Если бы нужно было ставить деньги, то поставил бы на финал «Баффало Биллс» – «Грин-Бэй Пэкерс». В Американской конференции полно классных претендентов, но «Биллс» из них самые хайповые. Голодная команда, которая уже вышла на проектную мощность, но не дошла до Супербоула в силу каких-то маленьких нюансов – например, из-за результата жеребьевки перед овертаймом с «Чифс» в прошлом году.

«Пэкерс» – выбор не столь однозначный, и здесь я иду от противного. На бумаге «ЛА Рэмс» и «Тампа-Бэй» выглядят сильнее, но в случае с первыми есть фактор чемпионского похмелья (в НФЛ никто не защищал титул с 2003 года), а вот так железно ставить на 45-летнего квотербека с травмированной о-лайн, даже пусть это величайший игрок за всю историю – не готов.

Пускай у «Грин-Бэй» нет топ-ресиверов, но таковые могут вырасти по ходу сезона. Роджерс и сам бодрячком после двух подряд MVP-сезонов. Спецбригады у «Пэкерс» были аномально плохие в прошлом году, поэтому тоже можно говорить о нюансах, из-за которых эта команда не оказалась выше. Выиграет такой Супербоул «Баффало» как более цельная команда.

Если допускается более лихой прогноз в попытке поймать новых «Бенгалс», то пусть это будут «Лос-Анджелес Чарджерс» из Американской конференции и «Филадельфия Иглс» из Национальной. У первых есть все, кроме хорошей кармы, а у вторых все, кроме чуть более надежного и проверенного квотербека.

MVP. Квотербек «Лос-Анджелес Чарджерс» Джастин Херберт. Сумасшедший потенциал, отличное окружение, третий сезон во главе бомбического нападения. Скромный парень, который стабильно прибавляет и должен наконец взорваться, как ранее взорвались Махоумс, Ламар и Аллен.

Разочарование сезона. «Даллас Каубойс». Чемпионы Востока НФК вроде как должны делать шаг вперед, но за счет чего? В межсезонье команда стала только слабее, потеряв Амари Купера, Лаэла Коллинса и Рэнди Грегори. С «Далласом» работает слабый тренер (Майк Маккарти), плохой с точки зрения цена/качество квотербек (Дак Прескот), и в этом клубе огромные деньги получает бегущий (Зик Эллиот), чья песенка уже спета. К тому же, на Востоке НФК каждый год меняется победитель. «Ковбои» – самая популярная команда Америки – не выйдут в плей-офф.

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Максим Лецинский, 36-я студия

Кто сыграет в Супербоуле. В это межсезонье, несмотря на серьезное усиление АФК в целом, хайп по «Биллс» как по явному лидеру и главному контендеру не утихает. Поэтому и мы не будем особо отходить от общей тенденции и выберем «Баффало» как участника Супербоула от АФК. Одна из лучших защит Лиги, усилившаяся чемпионом-2021 Воном Миллером, у которого еще есть силы на рывок в конце карьеры, и нападение с блистательно и, самое главное, последовательно раскрывающимся Джошем Алленом – это то, что дает уверенность «Биллс» в завтрашнем дне и нынешней неделе. Команда насыщенна плеймейкерами по обе стороны мяча и должна скинуть наконец с себя проклятье начала 90-х, чтобы забыть о нем как о страшном сне.

Если говорить про НФК, то тут выбор может быть гораздо более интересный, несмотря, как считается, на общее падение силы конференции. Но – почти каждый год в НФЛ должна быть своя «золушка», которая возникает будто из ниоткуда. Вот в этот раз мы и предположим, что такой командой могут стать «Сан-Франциско 49ерс». Вы можете сказать: «Какая же это «золушка», если команда за последние годы и в плей-офф частый гость и в Супербоуле играла?» Но сколько людей сейчас считает Трея Лэнса тем, кто стабильно проведет сезон и тем более выведет команду далеко в плей-офф? Вот поэтому и «золушка».

У «Фотинайнерс», как и у «Биллс», прекрасная защита, которая уже в прошлом году почти позволила команде выйти в финальный матч сезона. Нападение заряжено разнообразными исполнителями, прекрасно дополняющими друг друга. Главный вопрос в игре молодого квотербека. Поставим на то, что звезды тут сойдутся.

В этой схватке, под слезы болельщиков, разносящих своим весом в щепки столы, выигрывают «Биллс» – просто за счет чуть большего опыта и более классной игры их квотербека.

MVP. Его били по рукам и в корпус, на него падали громадные линейные, его линия нападения рассыпалась как кегли, но он все равно находил ресиверов, бросал тачдауны и вывел команду в Супербоул. И вот в этом сезоне, получив более качественных исполнителей в о-лайн, и имея в партнерах практически все тех же парней в составе, Джо Бурроу станет МВП регулярного сезона. Троица ресиверов Чейз-Хиггинс-Бойд в том сезоне набрала более 3400 ярдов и 24 тачдауна. В этом они замахнутся на 4000 и 30, а «Джо Франчайз», с улыбкой парня из бойз-бэнда, которую не надо выдавливать из себя через боль в ребрах, снова выведет команду в плей-офф.

Разочарование сезона. Все говорят о том, как сложно будет Аарону Роджерсу без Даванте Адамса или Патрику Махоумсу без Тайрика Хилла. А вот насколько сильно ударит уход Эй Джей Брауна по Райану Теннехилу и «Тайтенс» – разговоров гораздо меньше. В прошлом сезоне Браун был ответственен за 1/5 всех таргетов в команде и за 1/6 всех приемов, при том что далеко не всегда в его сторону летели удобные передачи. И вот сейчас в «Теннесси» роль первой скрипки на себя примерит либо пропустивший прошлый сезон Роберт Вудс, либо новичок Трейлон Беркс – не тяжела ли ноша для них?

Да, в «Тайтенс» все, конечно, держится на «Короле» Хенри, но и тут мы видели несколько показательных примеров, когда защиты соперников справлялись с ним, в отсутствие адекватного пасового нападения, которое в большинстве случаев строится на плей-экшн розыгрышах. Поэтому для «титанов», потерявших к тому же на сезон своего ведущего пас-рашера Харольда Лэндри, этот сезон грозит стать очень непростым по всем параметрам.

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Виталий Пчелкин, Тачдаун ТВ

Кто сыграет в Супербоуле. В Американской футбольной конференции интересно выглядит «Денвер Бронкос», представляющий Западный дивизион, однозначно сильнейший в лиге на данный момент, а, может быть, и в истории НФЛ. В это межсезонье «Бронкос» заполучили классного квотербека Рассела Уилсона. Сделка по его обмену стала одной из крупнейших в истории лиги. Для команды Уилсон может стать следующим Пейтоном Мэннингом – звездным ветераном, пришедшим, чтобы принести титул. Хватает мотивации и у самого Уилсона, мечтающего о титуле MVP и легаси для Зала Славы. У «Денвера» достаточно потенциала, чтобы победить любого соперника.

Фаворитом Национальной конференции уже не первый год был и остается «Грин-Бэй Пэкерс». Там все еще выступает MVP последних лет квотербек Аарон Роджерс. Этой весной команда неплохо усилилась в защите. И даже сохраняющиеся проблемы с принимающими не мешают «Упаковщикам» обыгрывать хиреющих соперников по дивизиону. В плей-офф козырем «Пэкерс» может стать домашний стадион, играть и побеждать на котором зимой удается далеко не всем.

Победу в решающей игре отдадим «Денверу». Для этого у них есть отличный мотивированный франчайз-квотербек, сбалансированная группа атаки с солидным выносным игроком и крепкая защита – рецепт чемпионства примерно так и выглядит. Есть и некая мистическая составляющая – в последние два сезона трофей Ломбарди доставался квотербеку, проводившему первый сезон в новом клубе: Том Брэди с «Тампой» и Мэттью Стэффорд с «Рэмс».

MVP. Награду самого ценного игрока НФЛ в этом году должен забирать квотербек «Баффало» Джош Аллен. На это есть несколько причин.

Первая – он действительно настолько хорош. Этот сезон будет для него пятым, и, начиная со второго, он непрерывно прогрессирует. Выступление Аллена в плей-офф прошлого сезона достойно отдельных страниц в энциклопедии футбольной истории.

Вторая причина – у Аллена талантливое и сильное окружение. Один в поле не воин, но ему и не приходится тащить на своих плечах всю тяжесть ответственности за результат.

Наконец, третья причина – у его конкурентов серьезные проблемы. Аарон Роджерс и Патрик Махоумс остались без своих главных принимающих, ну а Тому Брэди пора начать показывать хоть какие-то признаки старения (да, мы это мы пишем примерно седьмой год подряд и продолжим писать, пока не угадаем).

Разочарованием сезона вполне может стать «Аризона Кардиналс». В прошлом году команда танком шла по дистанции регулярки, но провалила вторую половину чемпионата, сначала упустив победу в дивизионе, а затем и быстро вылетев из плей-офф. Болельщики ждут, что «Аризона» сделает тот самый шаг вперед, тем более что следующий Супербоул пройдет на их домашней арене.

Но большие ожидания приводят и к большим разочарованиям.

Квотербек Кайлер Мюррей все же получил свой мегаконтракт, сопровождая процесс скандалами, интригами и расследованиями, связанными с соцсетями и его не слишком профессиональным отношением к делу. Из команды ушел топовый эдж-рашер Чендлер Джонс и пара принимающих. Звезда в лице Деандре Хопкинса, кажется, закатывается, да еще и вынуждена отбывать 6-матчевую дисквалификацию за допинг. Еще один ветеран – Джей Джей Уотт – одной ногой на пенсии. Именно потери в составе могут стать главной причиной болезненного провала.

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Роман Мун, креативный продюсер fanz.ee и легенда Sports.ru

Кто сыграет в Супербоуле. Я в курсе, что фаворит «Баффало». Уверен, в этом посте будет минимум три человека, которые видят в Супербоуле (или с трофеем Ломбарди) «Биллс» – почитайте их, они грамотно все распишут.

Но мне скучно давать такой же прогноз (и вообще они «Ягуарам» Майера проиграли). Я в прошлом сезоне окончательно понял, что для меня главный прикол американского футбола – в постоянном риск-менеджменте. Пас или вынос? Четвертый даун или пант? Двухочковая реализация на последних секундах или консервативно заходить в овертайм? Я точно на стороне тех, кто рискует, поэтому хочу видеть в Супербоуле «Чарджерс» – команду, которая в прошлом сезоне довела рисковый аналитический подход практически до абсурда.

Как болельщик «Рейдерс», я автоматически не люблю «Чарджерс». Но из всех команд с по-настоящему чемпионским ростером это точно самая интересная.

От НФК – снова «Рэмс». «Пэкерс» близко, верю, что возвращение Александера в секондари и Бахтиари в оффенсив-лайне скажется на результатах сильнее, чем уход Даванте Адамса. «Тампа» тоже все еще сильная. Кто из трех фаворитов НФК победит, решат травмы, мелочи и удача, поэтому здесь выбор абсолютно интуитивный. А в Супербоуле разницу сделают спецбригады – «Чарджерс» тут все еще одни из худших.

MVP. Надо быть последовательным. Если в Супербоуле «Чарджерс», то логично думать, что МВП – Херберт.

Разочарование сезона. «Пэтриотс». Вагоны денег, вложенные в прошлом году в средних игроков атаки, пока не оправдывают себя. У Хантера Хенри и Борна хорошие цифры, но даже болельщики «Пэтс» вряд ли назовут их элитой лиги, а Джонну Смит и Аголор просто провалились. Сильнейший игрок оффенсив-лайн Шак Мэйсон ушел, вместо него правым гардом поставили Майкла Онвену, который здорово отыграл первые два сезона за «Пэтс», но бостонские журналисты и блогеры «Пэтриотс» пишут, что новая роль пока ему не подходит. А еще ушел Джош Макдэниелс и похоже, что серьезную часть нагрузки координатора атаки возьмет на себя Беличик, которому и так явно есть чем заняться.

Посмотрим, что на этот раз придумает величайший тренер всех времен. Но пока кажется, что «Патриоты» вполне могут не попасть в плей-офф.

Александр Бушмакин, амбассадор амфута на Sports.ru

Кто сыграет в Супербоуле. Я смотрю НФЛ не так давно, но уже успел выучить: прогнозы не работают. Ну серьезно, кто-то в здравом уме мог предположить, что «Бенгалс» выйдут в Супербоул в прошлом году? Поэтому хочется подойти к прогнозам не с холодным расчетом, а скорее с дерзкими желаниями. Да, главные фавориты – «Биллс», и я сам в голосовании в рейтинге поставил их на первое место. Но давайте немного помечтаем.

Пусть в Супербоул от АФК выйдут «Лос-Анджелес Чарджерс». По силам ли? Двести процентов да. У «Чарджерс» симпатичная команда, играющая в красивый футбол в атаке. Пускай они избегут всех травм, прорвутся через тяжелейший дивизион и дойдут до главного матча.

В котором сыграют с «Лос-Анджелес Рэмс». Хочется такой матч и ради красивой вывески (2 команды из одного города все-таки), и ради яркой игры – на «Рэмс» тоже приятно смотреть с их исполнителями в атаке.

А победу в таком Супербоуле отдам «Чарджерс». Хочется, чтобы Джастин Херберт не остался просто очень хорошим парнем, у которого чуть-чуть не получилось. Пусть красивая сказка воплотится в жизнь, перстни должны доходить до классных ребят.

MVP. Я очень люблю Рассела Уилсона и считаю большим недоразумением, что он так и не получил звание самого ценного игрока сезона. Хоть я сам и болею за «Сихокс», хочется, чтобы у бывшего Уилсона все получилось в новой команде – он это точно заслужил своей яркой игрой. Все условия у него для этого есть, а индивидуальная награда с таким сложным расписанием и дивизионом будет еще более ценной.

Разочарование сезона. В прошлом году я ставил в этой рубрике на «Теннесси Тайтенс» и угадал наполовину: настоящим разочарованием «Тайтенс» вряд ли стали, но и осадок неполноценного успеха от сезона остался. В этот раз продублирую свою ставку и снова назову «Теннесси». Лишились принимающего Эй Джей Брауна, показали свою зависимость от Деррика Хенри. Предположу, что в этом сезоне эта зависимость окончательно проявится, а Райан Теннехилл не сумеет выправить все в одиночку, лишившись ценного игрока среди своих таргетов. Рискну и скажу: «Тайтенс» отыграют посредственно и в плей-офф даже не выйдут.

Фото: Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy