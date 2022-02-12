Всего сутки до Супербоула. И сейчас вы будете максимально готовы к матчу

Нас точно ждет новый чемпион.

Пока в Пекине гремит Олимпиада, Америка готовится к главному (для себя) спортивному событию года – Супербоулу. Для тех, кто совсем-совсем не в теме: это финальный матч в НФЛ – пантеоне американского футбола.

Прочитайте этот текст, чтобы подготовиться к незабываемой ночи.

Супербоул LVI: почему здесь римские цифры?

Дело в календаре НФЛ: регулярный сезон начинается в сентябре и почти целиком умещается до Нового года – в январь сваливается только концовка регулярки и весь плей-офф (всего 3 раунда по 1 матчу). Сезон всегда маркируют годом, когда он начинается, то есть предстоящий Супербоул – финал сезона-2021. Но так как решающие игры всегда проводятся уже в следующем году, решили использовать римские цифры.

Резонно – наименование «Супербоул-2021» для игры из 2022-го звучит не очень непривлекательно.

Коротко о главном: когда, где, кто играет, кто фаворит и где смотреть

Матч пройдет в ночь с 13 на 14 февраля (да, с воскресенья на понедельник) – начало в 02:30 по московскому времени. Игру примет городок Инглвуд (это в Калифорнии) и местный «СоФай Стэдиум» – домашняя арена «Лос-Анджелес Рэмс» и «Лос-Анджелес Чарджерс». Вообще Супербоул в Инглвуде планировался еще год назад, но в 2017 году ливни помешали достроить стадион в срок.

Второй год подряд и при этом всего лишь второй раз в истории в Супербоул выходит домашняя команда – «Лос-Анджелес Рэмс», которые выиграли Национальную Конференцию. Но номинальными хозяевами будут чемпионы Американской Конференции – «Цинциннати Бенгалс». Статус домашней команды почти не дает привилегий – разве что банда из Цинциннати выбирала форму, в которой будет играть: черные джерси и белые бриджи. У «Рэмс» – белые джерси и желтые бриджи.

Посмотреть Супербоул можно на Viasat Sport – либо по ТВ, либо через сервис ViPPlay, либо через «Кинопоиск» (и сайт, и приложение на Смарт ТВ). Еще можно приобрести NFL Gamepass от самой лиги – сейчас его продают с очень серьезной скидкой (за 99 центов).

По букмекерским котировкам однозначный фаворит – «Лос-Анджелес Рэмс». Но за всю историю Супербоулов было слишком много чудес, чтобы однозначно верить предматчевым раскладам.

На Супербоуле всегда выступают звезды музыки. Кто будет на этот раз?

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Сезон «Бенгалс» – настоящая история Золушки: путь от аутсайдеров до самого неожиданного финалиста

Неудивительно, что в «Бенгалс» не верят. Весь их нынешний сезон – история преодоления статуса андердога. Прошлый год команда из Цинциннати закончила неутешительно: из 16 игр регулярного сезона всего 4 победы и 1 ничья – и закономерное последнее место в своем дивизионе. На драфте в апреле 2021 года они выбирали пятыми, то есть по сути были пятой командой с конца во всей лиге.

Примерно так они котировались и перед стартом сезона-2021. Небольшой оптимизм вселяло возвращение в строй молодого талантливого квотербека Джо Бурроу – в ноябре 2020-го он порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона. Но этого было мало – вряд ли кто-то всерьез рассматривал «Бенгалс» хотя бы как участников плей-офф.

Прямо со старта команда полетела: в первых 7 играх проиграли всего дважды, причем оба раза лишь в 3 очка. Дальше был небольшой спад, но очень вовремя пришла неделя отдыха (согласно правилам календаря, каждая команда НФЛ пропускает одну из игровых недель в середине сезона). После нее «Бенгалс» шли достаточно ровно: одержали пару очень важных побед, закончили регулярку с результатом 10 побед и 7 поражений – этого хватило для триумфа в своем дивизионе и для общего четвертого посева в плей-офф.

Уже сам выход в игры на вылет считался большим успехом. От команды вряд ли ждали каких-то больших дел: пройти один раунд – потолок. С этой задачей «Бенгалс» справились достаточно легко – дома обыграли «Лас-Вегас» со счетом 26-19.

Дальше начались чудеса. Сначала был выезд к первому посеву конференции – «Теннесси Тайтенс». Те подошли к игре не только в качестве одного из главных контендеров всей лиги, но еще и в максимально боевом составе – главные лидеры залечили травмы. Но что-то сломалось: главное оружие в лице Деррика Хенри не работало, квотербек Райан Теннехилл бросал глупые перехваты. Не помогла даже защита «Теннесси», которая сделала 9 сэков на Джо Бурроу (это ситуация, когда квотербека валят на землю до того, как тот успеет избавиться от мяча; считается очень успешным действием для защитной линии). И все равно «Бенгалс» справились: на последних секундах пробили победный филд-гол и отправились в финал конференции.

В Канзас к местным «Чифс» – главным фаворитам всей лиги. Казалось, что сейчас-то шансов уж точно нет: перед этим «Чифс» выдали невероятную игру и очень драматично выкинули «Баффало Биллс» за борт. Начало игры прошло ровно по ожиданиям: 21-3 в пользу «Чифс» уже к середине второй четверти, очень уверенная игра в атаке от Патрика Махоумса (квотербека «Канзаса»). «Чифс» настолько осмелели и почувствовали свою силу, что под конец первой половины и при счете 21-10 даже решились на более рискованный розыгрыш, который мог увеличить отставание еще на 7 очков. Не получилось, но никто и не переживал.

А на вторую половину вышли как будто две новые команды. Защита «Бенгалс» раз за разом останавливала атаку «Чифс», Патрик Махоумс совершенно потерялся на поле, а атака «Бенгалс» методично набирала очки. Все привело к счету 24-24 и овертайму, где Махоумс продолжил свою невнятную игру, бросил критически важный перехват и по сути отдал победу «Бенгалс» – те реализовали филд-гол и со счетом 27-24 вышли в свой первый с 1989 года Супербоул.

«Рэмс»: суперзвезды в составе и более спокойный путь до Супербоула

В соперниках у «Бенгалс» – «Лос-Анджелес Рэмс», абсолютная противоположность по стилю построения команды. Основная сила «Бенгалс» – в молодых игроках, многих из которых взяли на драфте. «Рэмс» же пошли ва-банк и собрали камни бесконечности в одной команде. Если эти камни не кристаллизуются на чемпионских перстнях, никакого прощения не будет. Ни от фанатов, ни от самой игры – команду через год-другой будет ждать ощутимая перестройка.

Про личные истории звезд «Рэмс» еще поговорим отдельно, а пока давайте посмотрим на последние сезоны команды. Пять лет руководит молодой тренер Шон Маквей, и все пять лет команда относительно успешна. Все сезоны – с положительной разницей побед и поражений, 4 выхода в плей-офф, 3 из которых – с первого места в своем дивизионе. В сезоне-2018 даже вышли в Супербоул, где в отвратительно скучном матче проиграли «Пэтриотс» и Тому Брэди.

В этом году почти весь сезон шли вторыми в своем дивизионе – но только из-за безупречного старта «Аризоны». Одержали 12 побед в 17 матчах и под конец регулярного сезона вырвали чемпионство в дивизионе. Ту же «Аризону» не заметили в первом раунде плей-офф: 37-11. Во втором раунде разбазарили преимущество в 24 очка и чуть не отдали победу Тому Брэди и его «Тампе», но в супердраматичной концовке все-таки добыли победу.

В финале Национальной конференции дома принимали «Сан-Франциско Фотинайнерс». Здесь тоже все решилось в самой концовке, хотя и драматургия матча очевидно была слабее финала соседней конференции. В этот раз уже «Рэмс» пришлось отыгрываться – со счета 7-17. Зарешала защита: в последние минуты уже при счете 20-17 в пользу «Рэмс» квотербек «Сан-Франциско» не справился с давлением Аарона Дональда (ха, а кто бы справился?) и мягко выбросил мяч практически в руки Тревину Ховарду, который оформил критически нужный перехват. «Рэмс» забрали мяч себе, спокойно сожгли оставшуюся минуту и вышли в свой второй за 4 года Супербоул.

Супербоул этого года – музей историй на разный вкус

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Главное оружие «Бенгалс» в атаке – классическая для американского футбола пара «квотербек и принимающий»

В главных ролях: Джо Бурроу и Джамарр Чейз. Оба пришли в команду с драфтов, причем оба были выбраны в первых раундах.

Перед сезоном-2020 «Бенгалс» вообще выбирали первыми – и взяли Джо Бурроу. Квотербекам с первым драфтовым номером далеко не всегда удаются первые сезоны: космические ожидания, при этом абсолютно другая по интенсивности и скорости игра по сравнению со студенческой лигой, да еще и попадают они почти всегда в откровенно слабые команды. Первый сезон у Бурроу не получился: в ноябре 2020-го он порвал крестообразную связку и досрочно закончил сезон.

Перед драфтом-2021 эксперты почти единогласно твердили, что «Бенгалс» нужно использовать высокую позицию на драфте, чтобы укрепить линию тех, кто будет оберегать квотербека – мол, Джо Бурроу слишком ценный ресурс, чтобы наплевательски к нему относиться. Но «Бенгалс» выбрали принимающего Джамарра Чейза – и просто на блюдце вынесли экспертам повод вылить ведро критики. Да и сам Чейз им только помог: в предсезонке катастрофически плохо ловил пасы, жаловался на другой цвет мяча (мол, у студентов он с белой полосой и поэтому более заметный) – короче говоря, совсем не соответствовал общему пятому номеру драфта.

Но с наступлением официальных матчей все наладилось. У Бурроу и Чейза проявился какой-то телепатический контакт, что помогло принимающему-первогодке побить кучу рекордов, наловить немыслимое для новичка количество тачдаунов – 13 (это третий результат в лиге в этом году). Вообще вся история Джамарра Чейза – про разбитые сомнения других в его таланте. Когда Джамарр начал играть на студенческом уровне, его какое-то время вообще не рассматривали хорошим принимающим и ставили в защиту на похожую позицию. Как в классическом голливудском сюжете, он упорными тренировками заработал веру тренера и стал топ-принимающим.

Кстати, на студенческом уровне играл как раз с Джо Бурроу – так что их телепатическую связь нужно было лишь восстановить. Все получилось – к Супербоулу пара Бурроу и Чейза подходит в числе лучших дуэтов лиги. Их красивая игра – однозначный повод смотреть Супербоул. Ищите на поле: черные джерси, номера 9 и 1.

Один из героев нынешних «Рэмс» – суперзвезда, усмирившая свое эго ради чемпионства

У «Рэмс» есть своя пара квотербека и принимающего, но выделяется конкретный персонаж. Кажется, если фиксировать главных за последние годы игроков НФЛ по их медийности и узнаваемости, он уверенно войдет в топ-5. Дамы и господа, на сцене принимающий Оделл Бекхэм-младший.

Он пришел в лигу в 2014 году и сразу же заиграл на топ-уровне. Жаль, не повезло с командой – «Нью-Йорк Джайентс» после победы в Супербоуле сезона-2011 начали стремительно увядать. Оделл играл прекрасно: выдавал киношные хайлайты, набирал сумасшедшее количество ярдов и тачдаунов на приеме, взял приз лучшему атакующему новичку года, а жизнь в главном городе Америки только увеличивала его значимость и медийный вес.

Но до чемпионства с такой командой было не доехать, Оделл откровенно капризничал и плохо влиял на настроение в раздевалке. Перед сезоном-2019 его обменяли в «Кливленд Браунс» – «Джайентс» хоть и получили порцию критики за казавшийся безумным обмен, скинули с себя огромный контракт и, что даже важнее, очень капризного игрока. В Кливленде ничего не поменялось: Бекхэм не мог выдавать отличные приемы и даже матчи, но по-прежнему оставался многим недоволен. В сезоне-2020 – лучшем в этом веке сезоне для «Кливленда» – Оделл порвал кресты. Хоть и сумасшедше быстро восстановился, до конца сезона больше не сыграл, а в этом году снова началась знакомая пьеса: Оделлу не нравится отношение команды к нему, на него бросают недостаточно много, он хочет уйти.

Обмен в «Рэмс» посреди сезона вряд ли кем-то рассматривался всерьез – все только опасались, что Оделл разрушит еще одну раздевалку. Но мотивация выиграть первое в карьере чемпионство перевесила – Бекхэм проводит отличный сезон, даже будучи не первой скрипкой в нападении. В финале конференции выдал классный перфоманс: 9 приемов и больше 100 набранных ярдов. Высматривайте на поле игрока в белой футболке и с номером 3 на спине – он точно отдаст всего себя ради первого в карьере чемпионского перстня.

Еще несколько персональных историй – ультракоротко

Квотербек «Рэмс» Мэттью Стэффорд, номер 9. В 2009 году был выбран на драфте под общим первым номером... в «Детройт Лайонс». Где откровенно страдал от общего уровня команды, хоть и показывал, что сам по себе он – отличный игрок. Перед этим сезоном его обменяли в «Рэмс». Впервые в карьере выиграл в плей-офф, впервые сыграет в Супербоуле. Заслужил это на 100% своей длинной и сложной карьерой.

Кикер «Бенгалс» Эван Макфирсон, номер 2. Редко кикеры вообще попадают в какие-либо подборки или рейтинги, но Эван – исключительный случай. «Цинциннати» взяли его на драфте в 2021 году – и в первый же сезон парень всех покорил уверенностью, хладнокровностью и точностью. В игре против «Теннесси», перед тем как выйти на пробитие решающего удара, выдал эпичную фразу: «Что ж, нам пора в финал конференции». И спокойно реализовал удар с 52 ярдов – это достаточно далеко и сложно. В плей-офф он вообще не промазал ни одного удара. Осталось узнать, выдержат ли его нервы давление Супербоула.

Принимающий «Рэмс» Купер Капп, номер 10. Главное оружие в атаке «Рэмс» в этом году. Сразу по 3 ключевым показателям (количество приемов, ярды на приеме и тачдауны) стал лучшим принимающим этого года. Невероятно круто понимает игру, шикарно открывается под передачи и безупречно ловит мячи.

Линейный защиты «Рэмс» Аарон Дональд, номер 99. Один из самых стабильных защитников лиги последних лет и один из лучших в истории на своей позиции. Нетипично, но в «Рэмс» оказался не после обмена, а после драфта-2014. С тех пор в портфолио: приз лучшему защитнику-новичку года, 3 титула лучшего защитника лиги, 8 попаданий в сборную сезона – в каждый год своей карьеры. И все еще нет титула. Вот кто будет буквально выгрызать себе первое чемпионство.

Лайнбекер «Рэмс» Вон Миллер, номер 40. Единственный из игроков первого медийного эшелона, кто уже брал чемпионство – в сезоне-2015 за «Денвер Бронкос». Затем – несколько сезонов на топ-уровне и репутация одного из лучших защитников лиги. В 2020-м была сложная травма ахилла, долгое восстановление. В середине этого сезона обмен в «Рэмс» – кажется, один из последних шансов в карьере взять второй перстень.

Чего ждать от самой игры? Какие прогнозы?

Этот Супербоул может стать интересной тренерской дуэлью – у обеих команд очень молодые тренеры с прогрессивными взглядами на игру. Оба ставят хорошую игру в нападении, часто доверяя пасовой игре – это подтверждается статистикой: оба квотербека в топ-6 по ярдам на пасовых розыгрышах, а два главных принимающих (Купер Капп и Джамарр Чейз) – в топ-4 по ярдам на приеме и в топ-3 по количеству принятых тачдаунов. А еще оба тренера хорошо подводят команды к конкретным матчам, что адски важно в Супербоуле.

Интрига усиливается тем, что «Бенгалс» – стилистически не самый удобный соперник для «Рэмс». Если коротко, дело в персонально сильных принимающих «Бенгалс» и в защитной схеме, которую обычно используют «Рэмс». Если хотите глубже погрузиться в тему, на First&Goal есть отличный предматчевый материал, посвященный сугубо игровым нюансам.

Главный фаворит, безусловно, «Рэмс». У них сильнее состав, более прозрачная мотивация (хотя у абсолютно каждого игрока в Супербоуле она запредельная), фактор домашнего стадиона, нет откровенно слабых мест на каких-то позициях – раньше тут можно было бы назвать квотербека, а сейчас и с этим полный порядок.

Но, думаю, Бурроу и компании на это наплевать. Никто просто так не отдает Супербоул. Ну, кроме «Атланты», конечно же.

Фото: Gettyimages.ru/Rob Carr; REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports, Denny Medley-USA TODAY Sports, Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Kim Klement-USA TODAY Sports