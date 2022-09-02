«Здесь на обед дают суп, второе, салат. В США такое питание можно назвать роскошью. Американка играет в хоккей в России

Нападающая «‎Динамо-Невы»‎ о возвращении в ЖХЛ после двух сезонов в Европе.

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В сентябре 2022 года хоккеистка Хэйли Уильямс вернулась в ЖХЛ после двухлетнего перерыва: американка выступала здесь в сезонах-2018/19 и 2019/20 за СК «Горный» – и набрала за это время 41 (21+20) очко. С 2020-го по 2022-й Уильямс играла в Венгрии, выступала за национальную команду этой страны на матчах квалификации на Олимпийские игры, но хотела вернуться в Россию.

Хэйли полюбила Россию, хотя сначала адаптироваться было непросто – особенно в Ухте, где английский язык мало кто знает. Хоккеистка дала большое интервью пресс-службе ЖХЛ и поделилась классными историями о первых сезонах в России, изучении языка, поиске WI-Fi в шаурмечной и походах ко врачам с Google-переводчиком.

Самые яркие цитаты:

• «У меня есть онлайн-программа силовых и кардиотренировок. Летом устраиваю лагеря для спортсменок. Это классно, что я могу играть в хоккей, заниматься делом, которое мне нравится, и при этом не думать о деньгах»;

• «Тренер сильно злился на меня в первые недели, потому что я говорила ему «‎привет»‎‎ и не знала, что это неформальное приветствие»;

• «Нашла ближайшую маленькую шаурмечную, зашла в нее и попросила поделиться со мной интернетом. Все, кто был в этом кафе, удивлялись, что англоговорящая девушка пришла к ним за wi-fi»;

• «Ошибки всегда можно исправить, взять их на вооружение, но вместо этого в России приходится слышать «Почему ты ошиблась?»‎ с негативным подтекстом. В других странах я не сталкивалась с таким отношением к недочетам»;

• «Проходила осмотр с Google-переводчиком‎ в руках, сталкиваясь с кучей недопониманий. Пришла к гинекологу, и врач у меня спрашивает: «Вас что-то беспокоит?»‎ А я отвечаю: «‎Да, болит горло»;

• «Ухта – настоящий маленький русский город. Я плакала, когда улетала оттуда»;

• «Из всех лиг, которые я знаю, ЖХЛ – самая профессиональная. Здесь тебе не нужно ходить на вторую работу. В Америке хоккеисткам мало платят, поэтому они вынуждены подрабатывать»;

О чувствах от возвращения в ЖХЛ, европейском хоккее, любви к Ухте, изучении русского языка и особенностях менталитета – в интервью официальному сайту ЖХЛ.

«В ЖХЛ хоккей – наша основная работа»

– Поделитесь впечатлениями от начала сезона.

– Очень рада, что снова играю в ЖХЛ. Это сильная лига, в которой хоккей – наша основная работа, и это именно то, что я искала всю карьеру. Есть много профессиональных женских лиг, где игрокам платят, но этой зарплаты не хватает для того, чтобы заниматься только хоккеем. В ЖХЛ все на другом уровне, это очень хорошо организованная лига, в которой работают профессионалы.

– Как вам «Динамо-Нева»?

– Перед прилетом в Санкт-Петербург у меня были особые чувства от того, что я вернусь в этот город. Как таковой адаптации не было. Здесь много девушек, с которыми играла еще до отъезда в Венгрию, так что не чувствую, что прилетела в новую команду. У нас та же раздевалка, тот же стадион, атмосфера очень схожа с той, которая была в предыдущих сезонах. Меня душевно приняли, было приятно познакомиться с новыми одноклубницами. С тренерским штабом была знакома, но не близко. Все сотрудники профессиональны и организованы, так что было очень приятно начать работать с новой командой.

– Почему выбрали «Динамо-Неву»?

– Очень хотела играть именно в «‎Динамо-Неве»‎‎, и так получилось, что люди из этого клуба сами мне написали. Я уже знакома с Санкт-Петербургом, поэтому хотелось жить здесь. Предпочту поехать в знакомый мне город, нежели в тот, о котором ничего не знаю. Предложения от других клубов поступали, но хотела вернуться именно в «‎Динамо»‎‎.

– С кем из команды вы общаетесь ближе всего?

– В команде нет одного человека, с которым лучшего всего общаюсь, но особенно близки мне Диана Булатова, Юлия Смирнова, Оксана Братищева. Хорошо общаюсь с девушками, с которыми играла еще до отъезда: с Алсу Рахимовой, Фанузой Кадировой, Лианой Ганеевой. Очень рада, что могу снова увидеть людей, с которыми познакомилась еще до отъезда. Прилетев в Россию в 2018 году, я не знала здесь никого, не знала ничего о стране. За те два года, что играла в ЖХЛ, у меня появились друзья, а потом пришлось улететь. Уже тогда думала, что вернусь в Россию в сезоне-2021/22, но не получилось. Переживала, думала: «Неужели я больше не увижу своих друзей?»‎. Была очень рада, когда снова встретила тех, по кому скучала, и особенно приятно, что могу говорить с ними на одном языке.

– Вы разговариваете с одноклубницами на русском?

– Да, только на русском. Когда я прилетела в Россию в 2018 году, не знала даже как будет «‎да»‎‎, «‎привет»‎‎, «‎здравствуйте»‎‎. Сейчас же могу говорить по-русски.

– Почему начали играть не с начала сезона?

– На чемпионате мира играла за Венгрию и получила травму: порвала связки в лодыжке. Мне нужно было сделать шестинедельный перерыв для восстановления. Также необходимо было получить разрешение на работу, процесс затянулся, а без визы нельзя играть. Так что даже если б травмы не было, я не смогла бы играть с начала сезона.

– Какие цели на этот сезон?

– Главная цель – взять Кубок ЖХЛ, ведь это то, к чему мы идем весь чемпионат. Нужно много работать, чтобы выиграть: в течение сезона мы проходим через взлеты и падения, тратим много сил, уделяем много времени тренировкам, и это все для того, чтобы завоевать главный приз.

– Какая команда из тех, с которыми сыграли, показалась самой сильной?

– «‎Бирюса»‎‎ – очень сильная команда. Я немного нервничала, когда возвращалась в ЖХЛ, особенно после травмы, и моя первая игра была именно с «‎Бирюсой»‎‎. Также «‎Торпедо»‎‎ достаточно мастеровитая команда, они очень конкурентоспособны. «‎Агидель»‎ обыграла нас оба раза в сезоне-2022/23. Рада, что первые три команды, с которыми мне удалось сыграть, настолько высокого уровня. Пока не могу сказать, как изменился уровень команд, но ЖХЛ – очень сильная лига. В мой первый сезон в Венгрии мы с командой не проиграли ни одной игры, и ты думаешь: «‎Вау, да, это круто»‎. Но хочется играть против сильных команд, побеждать лучших. В ЖХЛ конкурентоспособные клубы, против которых мы можем и выиграть, и уступить – это очень сильно мотивирует.

«В России я почувствовала, что значит быть профессиональным спортсменом»‎

– Почему вы уехали из России?

– В 2020 году начался коронавирус. СК «Горный» закрылся в межсезонье. Коронавирус усложнил процесс поиска новой команды – для того, чтобы продолжать играть в ЖХЛ, мне нужно было получить новую рабочую визу, а их перестали выдавать. Могла получить визу высококвалифицированного специалиста, но там много требований, и это заняло бы слишком много времени. Мне было б трудно убедить команду из ЖХЛ в том, что за неделю до начала сезона они должны помочь мне в получении этой визы. К тому же все клубы уже были укомплектованы. Улетела в Будапешт с мыслями, что проведу в этом городе шесть-семь месяцев, а потом вернусь в Россию, потому что очень люблю эту страну, свою команду, своих одноклубниц. Но в Венгрии мне предложили натурализоваться, стать игроком национальной сборной, и я начала проходить этот процесс, который длился год. Теперь я гражданка двух стран: Венгрии и США. В 2022 году поделилась с венгерской командой, что хочу вернуться в Россию, и они полностью поддержали мое решение.

– Расскажите о Европейской женской хоккейной Лиге. В чем главные различия между этой лигой и ЖХЛ?

– В Европейской женской хоккейной лиге собраны команды со всей Европы. Многие игроки ходят на вторую работу, там спортсмены не могут полностью посвятить себя хоккею, что сказывается на уровне. Европейскую лигу трудно сравнить с ЖХЛ – в России более профессиональный подход. В Европе ты едешь 14 часов на автобусе из Венгрии в Италию и заранее знаешь, что обыграешь итальянскую команду со счетом 10:0, это демотивирует. Главный плюс этой лиги – возможность путешествовать по Европе. Обычно игры были только по выходным, и в свободное время я могла поехать в другую страну. Если ваша цель путешествовать и посмотреть мир, то европейский хоккей для вас, но если вы хотите заниматься спортом профессионально, то лучше выбрать Россию.

– Это интересный факт, что в Европе женский клубный хоккей несильно развит.

– С американским женским хоккеем ситуация примерно такая же. Из всех лиг, которые я знаю, ЖХЛ – самая профессиональная. Здесь тебе не нужно ходить на вторую работу. В Америке хоккеисткам мало платят, поэтому они вынуждены подрабатывать. За последние годы там появились высокооплачиваемые игроки, но большинству не хватает даже на то, чтобы заплатить за квартиру. Да, в ЖХЛ не огромные зарплаты, но нас обеспечивают жильем, «‎Динамо-Нева»‎‎ кормит каждый день после тренировок, покрывает большую часть наших расходов.

Когда прилетела в Россию в 2018 году, я могла спокойно тренироваться и прекрасно себя чувствовать. Не нужно было ходить на три работы, одна из которых хоккей, чтобы обеспечить себя. Я стала думать о том, чем я могу заняться в свободное время, и в 2019 году открыла бизнес, нацеленный на девушек. У меня есть онлайн-программа силовых и кардиотренировок. Летом устраиваю лагеря для спортсменок.

Это классно, что я могу играть в хоккей, заниматься делом, которое мне нравится, и при этом не думать о деньгах. В России я почувствовала, что значит быть профессиональным спортсменом.

– У женского хоккея есть будущее?

– Да, конечно, с каждым годом уровень игроков растет, разрабатываются хорошие тренировочные программы. Девочки, которым сейчас 12, в 22 будут играть лучше, чем я в этом возрасте. Интересно наблюдать за тем, как спорт развивается, и нужно понимать, что развитие женского хоккея – это длинный и долгий процесс. Думаю, мы на правильном пути.

– Почему выбрали именно Венгрию во время переезда?

– После первого сезона в России знакомый тренер, работавший в Будапеште, позвонил и спросил, не хочу ли я играть за Венгрию – ответила, что счастлива в России. Когда СК «‎Горный»‎ закрылся, то вспомнила об этом предложении, связалась с тренером, уточнила подробности, и он ответил, что у них есть места в команде. Я полетела в Будапешт и, как уже говорила ранее, думала, что это будет всего на один сезон. Не учила венгерский, потому что в Будапеште все говорят по-английски. В моей команде все знали английский, разве что между собой девушки общались на венгерском. Начала учить язык с помощью приложения для телефона, только когда стала частью сборной Венгрии. Знаю венгерский на самом начальном уровне.

– Почему не улетели в Америку, где уже был опыт игры?

– Мне не хотелось покидать эту часть света. Если б я улетела в Америку, вряд ли бы вернулась в Россию. Также мне хотелось, чтобы хоккей был основной работой, а в Америке с этим тяжело. Думая про возвращение на родину, понимала, что нужно будет найти работу, на которой нужно быть с 9 до 17 – а это не совсем то, чего мне хочется. Не живу в США уже пять лет, и за пять лет я привыкла к другому образу жизни профессионального спортсмена. Делаю все, чтобы поддерживать свою физическую форму как можно дольше, а для этого нужно как можно дольше играть на профессиональном уровне, в чем Америка не может помочь.

– Поделитесь впечатлениями об игре за сборную Венгрии. Расстроились, что не удалось квалифицироваться на Олимпиаду?

– Олимпийские игры – это Кубок Стэнли женского хоккея, каждая хоккеистка мечтает о том, чтобы стать олимпийской чемпионкой. Всю сознательную жизнь я мечтала об Играх – и это стало одной из причин, почему согласилась стать хоккеисткой сборной Венгрии, они рассчитывали на меня в квалификационных играх. Мы были расстроены, что остановились в одном шаге от финала квалификации, но наши соперницы, сборная Чехии, действительно заслужили победу, они годами работали, чтобы сыграть на Олимпиаде. Эта квалификация показала, что у сборной Венгрии есть будущее, это подтверждает и чемпионат мира-2022, где мы вышли в четвертьфинал, хотя никто от нас этого не ждал. Рада, что играю в этой сборной, мы настроены на Олимпиаду в 2026 году.

– Чего не хватило вашей сборной для успешного выступления в олимпийской квалификации?

– Нужно больше опыта, много играть. Теперь мы видим, в чем наши ошибки, будем работать над ними и готовиться к следующей олимпийской квалификации. С каждым годом сборная Венгрии поднимается выше в рейтинге ИИХФ. Чем выше место сборной в нем – тем проще соперники достанутся на отборочном турнире.

«Ухта – настоящий русский город. Я плакала, когда улетала оттуда»‎

– Какие были первые впечатления от лиги, от России, когда приехали сюда впервые?

– У меня не было никаких ожиданий, когда прилетела в Россию. Первым российским городом, в котором я жила, была Ухта, маленький городок деревенского типа. Когда летела сюда, не представляла, как будет выглядеть моя жизнь.

Сначала прилетела в Москву, меня встретил мой агент – и мы провели день, осматривая столичные достопримечательности. На следующий день я отправилась в Ухту – на маленьком самолете, до этого никогда таких размеров не видела. Когда мы прилетели, нужно было спускаться по ступенькам (до этого всегда выходила из самолета через рукав, который вел прямо в аэропорт) – и это было первым впечатлением о городе.

Из аэропорта мы поехали в место, где я должна была жить, рядом с ним очень много деревьев. Не то чтобы я до этого никогда не видела деревьев, но в Ухте это ощущалось так, как будто я живу посреди них. Оказалось, меня поселили в общежитие. На следующий день пошла тренироваться и, когда вернулась, поняла, что моя комната убрана. Это было неожиданно. Такие маленькие сюрпризы были постоянно в первые дни.

Когда я получила предложение из России, я в первую очередь спросила у агента: «‎Говорят ли в России по-английски?»‎‎. На что агент ответил: «Да». С этими мыслями я полетела сюда. Но в итоге поняла, что люди не знают английский, никто меня не понимает. Мне хотелось плакать, я понятия не имела, что делать в такой ситуации. В первый день, когда пошла на арену с агентом, просто наблюдала за тренировкой со стороны. Не могла поговорить ни с кем из команды, поэтому просто сидела и смотрела, как девушки тренируются.

Примерно так прошли мои первые дни в России: великолепная Москва, маленький самолет до Ухты, ступеньки при выходе из самолета, убранная комната после тренировки и невозможность с кем-то поговорить.

Дальше продолжила сталкиваться с языковым барьером. В первую встречу с врачом команды поделилась, что у меня болит горло, на что он ответил «‎хорошо»‎‎. С помощью ‎гугл-переводчика‎ поняла, что он направил меня на следующий день к врачу. Оказалось, что он имел в виду углубленный медицинский осмотр, обязательный для всех спортсменов. Я проходила осмотр с гугл-переводчиком‎ в руках, сталкиваясь с кучей недопониманий. Пришла к гинекологу, и врач у меня спрашивает: «Вас что-то беспокоит?»‎ А я отвечаю: «‎Да, болит горло»‎‎. Мы посмеялись, ведь я думала, что врач команды направил меня в клинику, чтобы я разобралась с больным горлом. И каждый врач, к которому я приходила на осмотр, не понимал меня. Мои одноклубницы были очень отзывчивы. Лиана Ганеева, капитан СК «‎Горный»‎‎, заходила со мной к каждому врачу, все время была рядом. Мы не могли говорить друг с другом, нас спасал гугл-переводчик, но это было очень мило с ее стороны, она очень помогла мне. Не знаю, что я делала бы без Лианы.

Когда мы начали играть, у меня не было никаких ожиданий. И я не знала, какие ожидания здесь возлагают на иностранного игрока. По мнению людей, если ты из другой страны, то ты должен быть лучшим в команде. Да, хоккей – это забитые голы и выигранные матчи, но я не понимала, что эти задачи легли на мои плечи только из-за того, что я иностранный игрок. Люди считают, что если ты забиваешь меньше, чем российские игроки, то тебя зря приобрели. У меня был период адаптации, когда поняла, что в России нужно играть немного иначе, чем я играла до этого. Здесь людям очень важно, чтобы ты забрасывала как можно больше шайб. Мне потребовалось несколько лет, чтобы в полной мере принять правила игры. Это помогло мне как игроку. Сейчас я играю гораздо лучше, чем в 2018 году.

Очень люблю русских людей за то, какие они гордые. Девушки гордятся своей командой и готовы сделать все, чтобы добиться победы. Я увидела настрой своих одноклубниц, и он меня зарядил. Опыт адаптации в России был невероятным, и я бы ни за что от него не отказалась, я бы ничего не стала в нем менять.

Был еще один забавный эпизод в моей адаптации. Мы ехали из Ухты в Нижний Новгород 24 часа на поезде, и я не имела ни малейшего представления о том, что такое поездка на поезде в России. Мы ехали в купе, и через пару часов после отправления мои одноклубницы начали доставать еду. Я была удивлена и спросила:«‎Еду нужно было брать с собой?»‎‎, девушки ответили «да» и были удивлены, что у меня ничего нет. Они поделились со мной чипсами и бутербродами. Эта 24-часовая поездка в поезде была особым опытом для меня. Еще забавный случай с поездом произошел, когда мы ехали из Ухты в Санкт-Петербург. У нас было много сумок, и девушки отдали их людям, которые отвечали за багаж. Я не поняла, что происходит, и взяла все сумки с собой в поезд. Все смеялись надо мной, потому что сумок было очень много. Девушки спрашивали, почему я не отдала их, а я просто не поняла, что нужно было сделать.

– Какие у вас были чувства, когда команда переехала из Ухты в Санкт-Петербург?

– Я люблю Санкт-Петербург – здесь более современная арена, красивая архитектура, этот город совершенно отличается от Ухты. Но меня никогда не расстраивала жизнь в Ухте, ведь это хорошая возможность познакомиться с культурой России, и я рада, что именно Ухта стала первым российским городом, в котором мне довелось пожить. В Питере много людей, которые приехали сюда, чтобы учиться или работать. Питер – это витрина России для туристов.

Ухта же настоящий маленький русский город. Я плакала, когда улетала оттуда.

– Жители Ухты сильно удивлялись, когда встречали иностранца?

– Да, конечно. В первые дни, когда я приехала, в общежитии не было интернета, поэтому для того, чтобы выйти в сеть, мне приходилось искать wi-fi. Я нашла ближайшую маленькую шаурмечную, зашла в нее и попросила поделиться со мной интернетом. Познакомилась с владельцем этого кафе, он включил телевизор и начал показывать каналы с русской музыкой. Он поделился интернетом, дал еды, это было очень гостеприимно. Все, кто был в этой шаурмечной, удивлялись, что англоговорящая девушка пришла к ним за интернетом.

Первой русскоязычной песней, которую я услышала, была песня «‎Новелла»‎‎ Ивана Валеева. До сих пор ее помню. Вокруг русских людей витает много стереотипов. Люди думают, что жители России неприветливые, но мой опыт доказывает обратное.

– Многие считают, что Санкт-Петербург – самый красивый город в мире. Согласны с этим?

– Санкт-Петербург действительно великолепен. Я не была во всех городах мира, чтобы с уверенностью сказать, что он самый красивый, ведь каждый город красив по-своему. Но я бы точно порекомендовала Питер для посещения. Я бы даже посоветовала посетить сначала Питер, а потом Москву. Москва – красивый город, но описать словами, насколько прекрасен Санкт-Петербург, сложно. Это особый город с особой историей.

– Что вас больше всего удивило в русской культуре?

– Трудно назвать что-то одно, меня поражали разные вещи.

Например, когда ты идешь в гости к человеку, то после того, как ты снимаешь уличную обувь, тебе предлагают тапочки. В США совсем не так, там ты порой даже не снимаешь уличную обувь, когда проходишь в дом. Я не сразу к этому привыкла, но сейчас и дома, и в гостях хожу в тапочках. У меня есть тапочки для всей семьи.

Еще интересно, что в России на обед дают суп, второе, салат. В Америке такое питание можно назвать роскошью, а здесь это обычный обед. Есть еще несколько небольших вещей, которые меня удивили, но я уже настолько глубоко погрузилась в культуру России, что воспринимаю их как само собой разумеющееся.

– Есть что-то, что вы до сих пор не можете понять или принять в российском менталитете?

– Я уже говорила, что у российских хоккеисток есть гордость за свой клуб, но порой чувствую негативные стороны этого. Когда ты допускаешь ошибку на площадке, люди могут отрицательно отреагировать. Ошибки всегда можно исправить, взять их на вооружение, но вместо этого приходится слышать «‎почему ты ошиблась?»‎ с негативным подтекстом. В других странах я не сталкивалась с таким отношением к недочетам.

Когда кто-то ошибается, нам нужно сплотиться вокруг человека и поддержать его, а не обвинять. Не стоит кричать друг на друга из-за каждой ошибки, нужно относиться к ним проще. Я могу предположить, что в сборной России тоже есть такая проблема. И мне кажется, что если б девушки проще относились к промахам друг друга, то сборная России, которая уже занимает лидирующие позиции в мировом хоккее, смогла бы добиться еще больших успехов. Не знаю, есть ли проявление этой черты менталитета в других сферах жизни, я могу говорить только про хоккей.

– Насколько тяжело учить русский язык?

– Я начала учиться языку через погружение в среду. Когда я только приехала в Россию, я не знала ни слова по-русски. Даже «‎Здравствуйте»‎‎. Тренер сильно злился на меня в первые недели, потому что я говорила ему «‎Привет»‎‎ и не знала, что это неформальное приветствие. Помогло, что в России далеко не все люди говорят по-английски, это мотивировало учить русский. Учила этот язык четыре года – и сейчас у меня очень хороший уровень.

Самое сложное в русском языке – окончания. В разных ситуациях они ставятся по-разному. Я могу смотреть фильм на русском, слушать разговоры людей и все понимать, но говорить самой гораздо сложнее во многом из-за окончаний. Да, я общаюсь с одноклубницами на русском, и они полностью меня понимают, но это не значит, что у меня нет ошибок, просто мои коллеги не обращают на них внимание. Сейчас начала учить русский с репетитором и уже лучше понимаю логику того, в какой ситуации какое окончание должно ставиться. Если вы заговорите со мной по-русски, то мы сможем вести диалог, разве что у меня есть акцент.

– Как вы общались с командой, когда не знали русский язык?

– Мой телефон был лучшим другом. Постоянно писала в гугл-переводчике то, что хотела сказать, потом мои партнеры тоже что-то писали. Кошмар! В общении с тренерским штабом я опиралась на то, что тренер рисует на доске. Также смотрела на одноклубниц, как они выполняют упражнения и повторяла за ними. Сейчас я спокойно общаюсь со всеми, девочки разговаривают со мной на русском и если видят, что я чего-то не понимаю, всегда объясняют.

– Что было самым запоминающимся за два сезона, проведенных в ЖХЛ?

– Матч звезд ЖХЛ – лучший момент. Я попадала в символическую сборную два года, и это было незабываемо. КХЛ отлично организовала это мероприятие, это было очень профессионально. Там для меня появилась первая возможность познакомиться с девушками из других команд, это было очень интересно и весело.

Фото: vk.com/hcdynamoneva, соцсети Хэйли Уильямс