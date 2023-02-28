11 комментариев

«Оклахома»: промежуточные итоги сезона
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От редакции: вы читаете пользовательский блог Никиты Белоголовцева о баскетболе и месте «Оклахомы» в нем. Подписывайтесь!
Отрезок сезона после алл-стара еще долго будет вызывать у любого фаната «Тандер» фантомные боли. Вот и сейчас команда идет на серии из трех поражений. Гилджес-Александер отдыхает вторую вторую игру подряд с формулировкой «боли в правой лодыжке и напряжение брюшных мышц» (если тут есть врачи, поправьте). Из оставшихся 22 игр только 7 будут с соперниками не из зоны плей-инн (причем две из них с максимально мотивированными «Лейкерс»).
В общем, буду рад ошибиться, но очень похоже, что остаток сезона «Оклахома» проведет в... кхм... спокойном режиме.
Вероятно, это не будет таким демонстративным сливом, как в последние пару лет. Но и битвы насмерть за плей-ин тоже не будет. Поэтому зафиксирую для себя некоторые моменты, пока ощущения не приглушил туман танкинга.
ДИСКЛЕЙМЕР: в этом сезоне я смотрел гораздо меньше баскетбола, поэтому выводы местами будут поверхностными и на небольших выборках.
ШГА: Легитимный алл-стар по всем возможным измерениям (статистика, стабильность, объемы, статус, признание). Отлично подготовился к сезону (+9 кг в зале) и всем все доказал. Да, все очень скромно с дальним броском (только 33,8% при всего лишь 2,6 попытки), но если бы он еще и бросал, то это был бы однозначно MVP-уровень. Пусть остается хоть какое-то пространство для роста.
Джейлен Уильямс: смело предположу, что в горизонте 3-4 сезонов он будет более важным игроком для команды, чем Джош Гидди. Он не просто сразу заиграл, но и последовательно растет по ходу сезона. Максимально адаптивен к партнерам и разным ролям. Если начнет стабильно попадать издали хотя бы на среднем уровне, реальный кандидат на статус третьей звезды.
Айзейя Джо: если ШГА должен забирать MIP во всей лиге, то Джо – в одной отдельно взятой «Оклахоме». Начинал игроком дальнего конца лавки, а в феврале входит в тройку лучших дальнобойщиков лиги (47,5% при 6,8 попытки). Сэм Прести мучительно искал чистого снайпера в обойму (да-да, Энтони Морроу и Кайл Синглер, я про вас) и есть надежда, что нашел. Почему только надежда? Потому что чистые снайперы умеют сдуваться быстрее шарика на детском дне рождения (да-да, Давис Бертанс и Данкан Робинсон, теперь я про вас).
Лу Дорт: кажется, уперся в свой свой атакующий потолок. Максимально нестабильный дальний бросок (17,1%, 37,3%, 34,8%, 44,1%, 28,1% — это не генератор случайных значений, а статистика по месяцам) и ограниченный арсенал. Хотелось бы роста, но он играет вполне себе на свой новый контракт. Отличный вожак, игрок и актив.
Джош Гидди: да, у него приятные цифры. Да, ему всего 20 лет. Да, команда научилась выигрывать с ним и ШГА вместе. Но я пока не вижу австралийца ключевым игроком побеждающей команды. И дело не каком-то конкретном аспекте (защита или бросок), а в том, что система, где он максимально раскроется, должна быть очень специальной. «Taller Ricky Rubio, better Shaun Livingston» как написали бы в драфт обзоре — безусловно. В принципиально большем пока не убедил.
Алексей Покушевски и Усман Дженг: продолжают быть сырыми надеждами. У Поку было больше проблесков (но ему и положено), у Дженга их нужно было искать с лупой. У обоих еще есть время, а «Оклахома» может позволить себе этот риск. Но прямо сейчас я не вижу ни одной причины, почему Прести не захочет отдать любого из них (а то и обоих), если это будет решающим пазлом большой сделки.
Трэ Мэнн: боль, печаль, тоска, уныние, [продолжи сам]. Стремительно деградировал от игрока, которого видели потенциальным шестым, до уровня прошлогоднего Тео Маледона. Трэ имеет право возразить, что наши ожидания – это наши проблемы, но слишком уж увлекательно было видеть в нем что-то джамалокроуфордообразное. В таких случаях принято писать что-то про «синдром второго сезона», но пишу это с грустью и без особой надежды.
Кенрич Уильямс: на своем месте.
Джейлин Уильямс, ДРЭ и Аарон Уиггинс: каждый из них по-своему симпатичен, но их судьба в команде будет зависеть от слишком большого количества вводных (обмен(ы), драфт, адаптация Чет Холмгрена и других). Никто из них не провалился, и каждый старается. Но стать чем-то но-настоящему важным для команды пока не получается.
Андре Роберсон и Линди Уотерс III: даже не знаю, кого из них больше хочу увидеть на освободившемся месте в ростере.
PS. Как только в Оклахома-Сити наступило утро, Уотерс получил свой полноценный контракт. Там очень красивая история: во-первых, он местный парень, который родился, вырос и учился в Оклахоме. Во-вторых, у него есть индейские корни и по-настоящему культовый статус у потомков коренных народов Америки. Не уверен, что он будет в составе на следующий год, но это идеальная история для команды, которая решила свои задачи на сезон.
«Белый не умеет прыгать» в телеграме
Фото: REUTERS/Alonzo Adams-USA TODAY Sports
ШГА вырос в легитимную первую звезду команды, которая даже может пошуметь в ПО.
Айзея Джо, мне понравилась его первая игра против Далласа, когда, как я помню, он не совершив не единого промаха, просто перевернул игру. Я считаю Джо посильнее, чем Бертанс и Данкан Робинсон тем, что он не такая дырка в защите как эти товарищи и у него есть чуть больше в арсенале кроме как трёха. Очень рад, что даром получили такого игрока, главное, чтобы он не показал регресс как Бэйзли, Терранс Фергюссон, Алекс Абринес.
Джош Гидди достал меня своими кирпичами. Если он не прибавит в броске, то при его не самой лучшей защите нет места в Лиге, по крайней мере в качестве стартера. Да и зажигалку со скамейки хотелось бы с броском, а не как у Джоша. Хотя по сравнению с Летней Лигой Гидди смотрелся не так ущербно, там он смотрелся G-лигером каким-то.
В Покушевски не верю, всё же, по моему мнению, команда стала больше побеждать без него, когда он получил травму. Всё же, на мой взгляд, отрицательный эффект Алексея слишком большой, даже несмотря на его хорошую бросковую линейку.
Ну, и Трэ Мэнн. Про какие его перспективы можно говорить с таким уровнем интеллекта. Мне он видится Коби Уайтом из Чикаго, с немного улучшенной обороной, что такое себе.
Про остальных нужно посмотреть.
По Тайбуллю, тут случай, возможно который ты описал с Джо - дали нормальное время - игрок расцвел. Портленд сразу начал выпускать его в старте и давать время, я надеюсь его не постигнет судьба Андре Роберсона. Матиссу поспешили навесить этот ярлык небросающего, но там правильная механика, нужна уверенность, важно чтобы в него поверили и в Портленде это возможно.
там же опция, которую клуб, скорее всего, не возьмёт. поэтому, считай, до конца года.
интересно конечно
Эх, еще бы найти большие команды, в которых это был бы хотя топ-3 игрок ростера.
Понять бы еще какой профиль на позицию нужен (если не из звезд выбирать), что-то типа упрощенной версии Конли / очень упрощенной версии Пола или что-то совсем другое?
С одной стороны, да, новички/молодёжь — не самое сильное место Мори.
С другой, это всегда очень сложный процесс. Нельзя же сказать, что Джо у вас вообще не играл. Норм играл для второго раунда. Немного, но шансы были. Просто кому нужен снайпер, который 33% попадает? Тут же важно понимать, что кто всегда играет ВМЕСТО кого-то. То есть у нас Джо получает минуты, которые должен был играть Манн. Опять-таки иногда ну просто не идёт у игрока на каком-то месте. Например, Сабонис у нас отбегал так себе сезон, из него стреч-4 пытались делать, ни намёка там на алл-стар не было. А Кэмерон Пэйн вообще не заиграл. Хотя шансов было миллион.
У нас был аналог Тайбуля, Дре Роберсон. Просто не умел чувак бросать и всё. Такие могут только в очень специальных системах выживать (типа Пэйтона в ГСВ). А мы в итоге ту-самую-серию ГСВ проиграли, когда Роберсон и Уэйтерс просто открытые броски не смогли попасть.