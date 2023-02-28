11 комментариев

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От редакции: вы читаете пользовательский блог Никиты Белоголовцева о баскетболе и месте «Оклахомы» в нем. Подписывайтесь!

Отрезок сезона после алл-стара еще долго будет вызывать у любого фаната «Тандер» фантомные боли. Вот и сейчас команда идет на серии из трех поражений. Гилджес-Александер отдыхает вторую вторую игру подряд с формулировкой «боли в правой лодыжке и напряжение брюшных мышц» (если тут есть врачи, поправьте). Из оставшихся 22 игр только 7 будут с соперниками не из зоны плей-инн (причем две из них с максимально мотивированными «Лейкерс»).

В общем, буду рад ошибиться, но очень похоже, что остаток сезона «Оклахома» проведет в... кхм... спокойном режиме.

Вероятно, это не будет таким демонстративным сливом, как в последние пару лет. Но и битвы насмерть за плей-ин тоже не будет. Поэтому зафиксирую для себя некоторые моменты, пока ощущения не приглушил туман танкинга.

ДИСКЛЕЙМЕР: в этом сезоне я смотрел гораздо меньше баскетбола, поэтому выводы местами будут поверхностными и на небольших выборках.

ШГА: Легитимный алл-стар по всем возможным измерениям (статистика, стабильность, объемы, статус, признание). Отлично подготовился к сезону (+9 кг в зале) и всем все доказал. Да, все очень скромно с дальним броском (только 33,8% при всего лишь 2,6 попытки), но если бы он еще и бросал, то это был бы однозначно MVP-уровень. Пусть остается хоть какое-то пространство для роста.

Джейлен Уильямс: смело предположу, что в горизонте 3-4 сезонов он будет более важным игроком для команды, чем Джош Гидди. Он не просто сразу заиграл, но и последовательно растет по ходу сезона. Максимально адаптивен к партнерам и разным ролям. Если начнет стабильно попадать издали хотя бы на среднем уровне, реальный кандидат на статус третьей звезды.

Айзейя Джо: если ШГА должен забирать MIP во всей лиге, то Джо – в одной отдельно взятой «Оклахоме». Начинал игроком дальнего конца лавки, а в феврале входит в тройку лучших дальнобойщиков лиги (47,5% при 6,8 попытки). Сэм Прести мучительно искал чистого снайпера в обойму (да-да, Энтони Морроу и Кайл Синглер, я про вас) и есть надежда, что нашел. Почему только надежда? Потому что чистые снайперы умеют сдуваться быстрее шарика на детском дне рождения (да-да, Давис Бертанс и Данкан Робинсон, теперь я про вас).

Лу Дорт: кажется, уперся в свой свой атакующий потолок. Максимально нестабильный дальний бросок (17,1%, 37,3%, 34,8%, 44,1%, 28,1% — это не генератор случайных значений, а статистика по месяцам) и ограниченный арсенал. Хотелось бы роста, но он играет вполне себе на свой новый контракт. Отличный вожак, игрок и актив.

Джош Гидди: да, у него приятные цифры. Да, ему всего 20 лет. Да, команда научилась выигрывать с ним и ШГА вместе. Но я пока не вижу австралийца ключевым игроком побеждающей команды. И дело не каком-то конкретном аспекте (защита или бросок), а в том, что система, где он максимально раскроется, должна быть очень специальной. «Taller Ricky Rubio, better Shaun Livingston» как написали бы в драфт обзоре — безусловно. В принципиально большем пока не убедил.

Алексей Покушевски и Усман Дженг: продолжают быть сырыми надеждами. У Поку было больше проблесков (но ему и положено), у Дженга их нужно было искать с лупой. У обоих еще есть время, а «Оклахома» может позволить себе этот риск. Но прямо сейчас я не вижу ни одной причины, почему Прести не захочет отдать любого из них (а то и обоих), если это будет решающим пазлом большой сделки.

Трэ Мэнн: боль, печаль, тоска, уныние, [продолжи сам]. Стремительно деградировал от игрока, которого видели потенциальным шестым, до уровня прошлогоднего Тео Маледона. Трэ имеет право возразить, что наши ожидания – это наши проблемы, но слишком уж увлекательно было видеть в нем что-то джамалокроуфордообразное. В таких случаях принято писать что-то про «синдром второго сезона», но пишу это с грустью и без особой надежды.

Кенрич Уильямс: на своем месте.

Джейлин Уильямс, ДРЭ и Аарон Уиггинс: каждый из них по-своему симпатичен, но их судьба в команде будет зависеть от слишком большого количества вводных (обмен(ы), драфт, адаптация Чет Холмгрена и других). Никто из них не провалился, и каждый старается. Но стать чем-то но-настоящему важным для команды пока не получается.

Андре Роберсон и Линди Уотерс III: даже не знаю, кого из них больше хочу увидеть на освободившемся месте в ростере.

PS. Как только в Оклахома-Сити наступило утро, Уотерс получил свой полноценный контракт. Там очень красивая история: во-первых, он местный парень, который родился, вырос и учился в Оклахоме. Во-вторых, у него есть индейские корни и по-настоящему культовый статус у потомков коренных народов Америки. Не уверен, что он будет в составе на следующий год, но это идеальная история для команды, которая решила свои задачи на сезон.

«Белый не умеет прыгать» в телеграме

Фото: REUTERS/Alonzo Adams-USA TODAY Sports