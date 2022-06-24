⚡️ Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором Никита Белоголовцев переживает за «Оклахому». Ставьте плюс и переживайте вместе.

Знаешь, я примерно семь раз писал и стирал первые предложения этого текста. Очень сложно адекватно описать эмоции и ожидания фанатов «Тандер» от этого драфта без пафосных слов вроде «судьбоносная ночь для франшизы».

После двух лет беспросветного танкинга и престинга ( престинг — процесс постоянного накопления активов, которые привлекательно выглядят, но с трудом могут быть использованы в данный момент) от «Оклахомы» ждали чего-то особенного.

В этом желании обаятельно подняться с 12-го пика были не столько логика и прагматизм, сколько «Сэм Прести, удиви нас!». И Сэм Прести удивил. «Оклахома» выбрала сразу четырех игроков и ни одного обычного.

Чет Холмгрен, 2-й пик

Ты, конечно, читал про него и не раз, поэтому не буду пересказывать банальности. Когда «Оклахома» вслед за «Орландо» отказалась от Джаббари Смита, чаты взорвались вопросом «что с ним не так?». Я и сам большую часть сезона считал именно Смита лучшим вариантом для «Тандер», но сейчас понимаю выбор Холмгрена.

Чет — олицетворение философии, которую Прести пытается воспитать в новой «Оклахоме». Это баскетбол навыков, а не позиций; где все пять игроков способны бросить из-за дуги и отдать ту самую еще-одну-передачу; где все хастлят в защите и бегут в отрыв. Холмгрен идеально баллансирует эту концепцию на обеих половинах площадки.

При этом Холмгрен, конечно, остается рискованным и неоднозначным пиком. Возможно, именно по нему будут судить о наследии Сэма Прести. Смог он перепридумать команду или запутался и перехитрил сам себя. И, да, общего у Холмгрена и Покушевски только цвет кожи, рост и вес меньше ста килограммов. Как видишь, даже я подхожу по двум пунктам из трех.

Усман Дженг, 11-й пик

Давай сначала честно признаемся: «Оклахома» заплатила за Дженга много. Не так, чтобы выдлять капсом, но вполне достойно для болда. Пик «Денвера» в 2023-м с защитой топ-14, пик «Детройта» в 2023-м с защитой топ-18 и пик «Вашингтона» в 2023-м с защитой топ-14 (последних получили за Альперена Шенгюна в прошлом году). Пик «Денвера» будет невысоким, а «Детройта» и «Вашингтона» — нескоро; но три пика есть три пика. Почти любого другого за это сожрали бы, но на Прести работает зачетка.

Если ты никогда не смотрел статистику Дженга и решил сделать это только сейчас — не выходи в браузер, не совершай ошибку. Француз невероятно сырой, и его берут не за то, какой он сейчас, а за то, каким он может стать. Кстати, у «Тандер» незаметно появилась новая традиция. Дженг уже третий за шесть лет новичок, который играл в австралийской NBL (до него были Джош Гидди и Терренс Фергюсон).

Выбор Дженга продолжает всю ту же философию баскетбола без позиций. В самых смелых мечтах — это игрок способный защищаться как четвёртый и вести и отдавать как второй. В общем, дух захватывает от перспектив, но это еще более рискованный пик, чем Холмгрен.

Джейлен Уильямс, 12-й пик

Вообще редчайший случай, когда команда выбирает сразу двух игроков в лотерее подряд. Думаю, базовым сценарием тут был Джереми Сохан, но «Сперс» забрали его девятым. Уильямс нетипичный пик для «Оклахомы», но мне очень нравится этот парень.

«Тандер» главные фанаты атлетичных вингов, которых вроде-как-можно-научить-бросать. Самый яркий пример Дре Роберсон, лучше всех прокачал бросок Лу Дорт. И тут «Оклахома» нарушает сразу несколько своих заповедей и берёт в роли атлетичного винга третьекурсника с броском, да еще и с передачей.

Уильямс продложает всю ту же идею взаимозаменяемости и универсализма. Он может попасть издали (35,2% по карьере, 39,6%) в последний сезон; может разыгрывать (4,2 передачи на 2,1 и потерю) и будет давать глубину мотор и непредсказуемость.

Мне очень интересно посмотреть на их связку с Тре Манном во второй пятерке. Оба разыгрывали в колледже, но это не будет их основной специализацией в НБА. Оба по-разному атлетичные, и Уильямс со своим вингспаном почти в 220 см прикроет Манна в защите.

Джейлин Уильямс, 34-й пик

Ага, это не шутка (хотя, возможно, и самый тонкий троллинг собственных фанатов в истории): Прести сначала взял Джейлена, а потом Джейлина Уильямса. Тут мне сложно сказать что-то содержательное, я был практически уверен, что «Оклахома» отдаст этот пик в попытке подняться, поэтому почти не изучал второй раунд. Так что ограничимся общей справкой.

Уильямс один из самых молодых второгодок на драфте, моторный и подвижный большой, ориентированный на защиту. Вроде как с зачатками броска, но это не точно. Зато абсолютно точно получит свой шанс и в качестве центрового второй пятёрки и вторым большим рядом с Холмгреном в старте. Дальше — надо смотреть хотя бы в летней лиге.

В итоге «Оклахома» взяла сразу четырех игроков, хотя места в ростере почти нет.

Как минимум двое из них (Чет и Дженг) скорее про завтра, а то и про послезавтра. Не думаю, что «Окхалома» после такого драфта будет агрессивно сливать третий год подряд, скорее, просто спокойно играть в свою силу. Которая заканчивается где-то на границе плей-ин.

Какие движения еще могут произойти? Не верю в большой обмен или подписание, скорее, Прести ограничится точечной работой.

Лу Дорт так и не уехал (пока?) в обмене, значит надо переподписать его, чтобы через год он не стал неограниченно свободным агентом. Надеюсь, там будет сделка до 55 млн на четыре года, но пойму, если до 65 млн.

Дариус Бэйзли мне категорически не нравится, но свой шанс он снова получит.

Деррика Фэйворса можно красиво называть «ментором», но де-факто это просто истекающий контракт на 10 млн, что слишком много для запасного центрового даже в контентдере.

Джеремайя Робинсон-Эрл и Аарон Уиггинс с гарантированными контрактами, Майк Мускала продолжит работать живым талисманом, Кенрич Уильямс — примером иделаьной трудовой этики.

Совершенной не вижу в этой команде Тая Джерома (несмотря на гарантированные 4,2 млн). Немного жать Айзею Роби, Вита Крейчи и чуть больше Тео Маледона, но они со своими негарантированными контрактами — очевидные претенденты на выход.

Что получается в итоге.

Стартовая пятерка: Гидди – ШГА – Дорт – Бэйзли (???) – Холмгрен

Запасные: Мэнн, Джейлен, Кенрич, ДРЭ, Поку

Дальний конец лавки: Дьенг, Джейлин, Фэйворс, Мускала, Уиггинс

Народу столько, что в Оклахоме уже шутят, какая мощная команда будет у нас в G-лиге в следующем году.

«Белый не умеет прыгать» в телеграме

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Darrian Traynor / Stringer, Ezra Shaw