🤯 Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором Никита Белоголовцев представляет себя генеральным менеджером НБА. Подписывайтесь – здесь интересно.

За пару недель до дедлайна мы практически ничего не ждали от него. Но в итоге получили бомбу имени Джемса Хардена (хотя правильнее было бы «имени Дэрила Мори»), максимально странный обмен Кристапса Порзингиса из «Далласа» в «Вашингтон» и целую охапку сделок поскромнее (хотя и там есть интересные). Давай разберемся, кто в этот дедлайн был молодец, а кто — не очень.

«Филадельфия»

Получили: Джеймс Харден, Пол Милсэпп

Отдали: Бен Симмонс, Сэт Карри, Андре Драммонд, первый пик 2022 или 2023 (по выбору «Бруклина»), первый пик 2027 (защищён 1-8)

Оценка: A+

Только теперь мы можем в полной мере оценить, насколько стальные яйца у Дэрила Мори. Ты потешался над ним, когда он говорил, что отдаст Бена Симмонса только за игрока из топ-20. Ты смеялся в голос, когда он снизил требования до топ-30. Но Мори добился всего, чего хотел.

И, да, обрати внимание: он не просто обменял Симмонса. Он обменял его на своих условиях. Во-первых, не отдал ни Матисса Тайбула, ни Тайриза Макси. Во-вторых, настоял на том, чтобы Джеймс Харден взял опцию игрока на следующий сезон. Теперь у Мори есть целых полтора сезона, чтобы понять, нужно ли давать Хардену максималку летом 2023-го, когда ему будет уже 34 года (спойлер: нет). Дэрил Мори — настоящий король этой ночи.

«Бруклин»

Получили: Бен Симмонс, Сэт Карри, Андре Драммонд, первый пик 2022 или 2023 от «Филадельфии» (по выбору «Бруклина»), первый пик 2027 от «Филадельфии» (защищён 1-8)

Отдали: Джеймс Харден, Пол Милсэпп

Оценка: B-

Контендеры стараются никогда не меняться на понижение, а «Нетс» все-таки отдали безусловно лучшего игрока в сделке. Можно сказать, что эта оценка не только (или не столько) за сделку в вакууме, но и за сам факт вынужденного и поспешного обмена Хардена. Можно попробовать найти в произошедшем много положительного: Симмонс даст ощутимую прибавку в защите, Карри добавит спейсинга, Драммонд поддержит под щитами.

Но это в теории. На практике «Бруклин» лежит в руинах десяти поражений и команду нужно полностью собирать заново. Причем сначала без Кевина Дюрэнта, а потом и с ним. Разумеется, это не отменяет их шансов на титул (особенно, если обязательную вакцинацию в Нью-Йорке все-таки отменят). Но все, чем «Бруклин» занимался — это минимизация ущерба и попытки выкрутиться, а не стать сильнее.

Бонус-треком к главной к главной истории прошедшей ночи звучит тема братьев Карри. Вообрази, что ты чувствуешь, когда брат пишет тебе в директ: «до встречи в финале, бро)))». А ты такой отвечаешь: «готовься, лол)))».

«Даллас»

Получили: Спенсер Динуидди, Давис Бертанс

Отдали: Кристапс Порзингис, пик второго раунда

Оценка: D-

Ты только представь, насколько Кристапс Порзингис достал всех в «Далласе», что его обменяли на Дависа Бертанса с доплатой! То есть команда берет вместо тебя снайпера, который за 16 млн в год попадает меньше полутора трехочковых с точностью 31,9%. Еще и отдает в этой сделке пик! Что может быть хуже? Бен Симмонс выигрывает у тебя конкурс трехочковых? Кайри Ирвинг говорит, что учился у тебя житейской мудрости? Тебя не готовы взять на минималку в «Лейкерс»?

В сделке еще есть Динуидди, который ощутимо сдал после травмы. Можно увидеть в нем страховку на случай ухода Джейлена Брансона, можно — потенциального вожака скамейки. Но очень символично, что сразу после этого обмена Луке Дончичу потребовалось обновить свой снайперский рекорд, чтобы победить измочаленных «Клипперс». Словенец смотрит на свой ростер и не может не задаваться вопросом: «как вообще можно побеждать вот с этим?!».

«Вашингтон»

Получили: Кристапс Порзингис, Иш Смит, Вернон Кари, пик второго раунда

Отдали: Спенсер Динуидди, Давис Бертанс, Монтрез Харрелл, Аарон Холидей

Оценка: D

Травма Брэдли Била официально превратила остаток сезона для «Уизардс» в утомительную серию товарищеских игр: бороться некем и не за то; упасть принципиально ниже, чтобы подняться на драфте, тоже проблематично. Поэтому все сделки нужно рассматривать через призму следующего сезона. В нем Порзингис и Бил (уже на новом многолетнем контракте) будут стоить под 80 млн на двоих. И каким ты видишь потолок такого сочетания? Вот и я никаким.

Традиционно продуктивный в регулярке Харрелл ушел за второго с половиной разыгрывающего в ротацию, Холидей просто ушел. Можно сказать, что Порзингису все еще только 26 лет (а, кажется, он травмируется уже целую вечность!) и в составе полно молодых игроков... но пусть это скажет кто-то другой.

«Индиана»

Получили: Тайриз Халибертон, Бадди Хилд, Рикки Рубио, Тристан Томпсон, Джейлен Смит, пик первого раунда 2022 от «Кливленда» (защита 1-14), три пика второго раунда

Отдали: Домантас Сабонис, Карис Леверт, Джереми Лэмб, Джастин Холидэй, Торри Крэйг, два пик второго раунда

Оценка: A

«Индиана» — теневые герои этого дедлайна, а Кевин Притчард в очередной раз подтвердил свой статус лучшего менеджера из тех, кто никогда не будет претендовать на звание лучшего менеджера. Все знали, что в «Пейсерз» распродажа, но они все равно смогли обменять два из трех своих главных актива по максимальной (или где-то очень рядом) цене.

Сабонис считался в лиге неоднозначным активом, но «Индиана» умудрилась получить за него целого Халибертона. Не разделяю всеобщих восторгов, когда о Тайризе говорят так, как будто он уже без двух минут франчайз. Но сделка в любом случае классная. С Левертом — похожая история. В «Индиане» у него не очень получилось, зато вышла вполне себе трогательная история: не отвернулись и вылечили от рака, а потом отпустили бороться за что-то большее. За отличную, к слову, компенсацию. Даже за Крэйга что-то да получили. Красавцы, короче!

«Сакраменто»

Получили: Домантас Сабонис, Джереми Лэмб, Джастин Холидэй, Донте ДиВинценцо, Джош Джексон, Трэй Лайлз, пик второго раунда

Отдали: Тайриз Халибёртон, Бадди Хилд, Тристан Томпсон, Марвин Бэгли

Оценка: B+

Давай попробуем оценить их работу трезво, а не через призму мемов про fucKINGStupid. «Сакраменто» входили в дедлайн с очень понятной задачей: усилиться, чтобы наконец-то попасть в плей-офф на исторически слабом Западе. Для этого они пожертвовали перспективным игроком, но получили, на минутку, двукратного алл-стара, только подбирающегося к своему прайму. Последний игрок сопоставимого статуса бывал тут во времена Демаркуса Казинса.

Вторым обменом они (хотя бы количественно) прикрыли заднюю линию. Чтобы выйти из-под власти стереотипов, давай зададим себе простой проверочный вопрос: выглядит ли этот состав сильнее, чем тот, что был у них месяц назад? Мне кажется, очевидно, да. Разумеется, это может не хватить для плей-офф и вообще долгосрочная совместимость Фокса и Сабониса вызывает вопросы. Но тем не менее: возможно, впервые за долгие годы у «Сакраменто» есть план — и они его придерживаются.

«Кливленд»

Получили: Карис Леверт, пик второго раунда

Отдали: Рикки Рубио, пик первого раунда 2022 (защита 1-14), два пика второго раунда

Оценка: C+

Мне очень симпатичен Леверт. Надеюсь, он когда-нибудь выберется из этой бесконечной череды травм и болезней и покажет наконец тот самый уровень уровень, на который намекал когда-то в «Бруклине». Но не вижу ни одной предпосылки к тому, чтобы это случилось в «Кливленде». Кажется, там немного ошалели от собственного прорыва и совершили типичную ошибку выскочки. Когда ты стараешься зацепиться за первый же успех и крадешь у себя будущее.

«Кавс», вроде, и не переплатили, но что даст им Леверт? Защиту? Нет. Стабильную угрозу из-за дуги? Нет. Да, добавит немного скоринга и поможет с розыгрышем, но вопрос, какой ценой. Мне было бы очень интересно посмотреть на Леверта, например, в роли шестого в «Кливленде», но не думаю, что они берут его за этим.

«Клипперс»

Получили: Норман Пауэлл, Роберт Ковингтон, Родни Худ, Шеми Оджелей

Отдали: Эрик Бледсоу, Серж Ибака, Джастис Уинслоу, Кеон Джонсон, пик второго раунда

Оценка: A-

Важный дисклеймер: «Клипперс» живут в собственной системе координат, и мы должны оценивать их тоже в ней. Их владелец — один из богатейших людей мира, и его не смущает необходимость платить гигантский налог даже в сезон, когда обе звезды вылетели из-за травм и, возможно, вообще не выйдут на площадку.

Они не потеряли абсолютно ничего ценного, добавили в состав, по разным оценкам, от полутора до двух боеспособных единиц (в зависимости от того, как ты оцениваешь перспективы Ковингтона). Даже в вакууме приобретение Пауэлла выглядит удачей, а на фоне цены (заоблочной!) за Деррика Уайта — это вообще похоже на кражу. Под конец дня в офисе решили ещё и сэкономить Балмеру на пончики и трейдом Ибаки сократили тот самый налог примерно на 30 млн.

«Портленд»

Получили: Джош Харт, Эрик Бледсоу, Джо Ингллс, Джастис Уинслоу, Кеон Джонсон, Диди Лузада, Элайджа Хьюз, пик первого раунда 2022 от «Нового Орлеана» (защита 1-4 и 15-30), четыре пика второго раунда

Отдали: Си Джей Макколум, Норман Пауэлл, Роберт Ковингтон, Ларри Нэнс, Тони Снелл

Оценка: C-

Помогу тебе пробраться сквозь залежи полученных активов: де-факто «Портленд» получил не так уж и много, зато у них теперь пустая платежка и TPE на 20 млн. Мне кажется, во всех трех сделках (с «Клипперс», «Новым Орлеаном» и «Ютой») они, как минимум, не выиграли. Дальше все упирается в их реальные цели и следующие шаги.

Если они действительно собираются перестраиваться вокруг Дэмиэна Лилларда, нужно посмотреть на тех, кого они хотя бы в теории могут подписать. Это, в первую очередь, Зак Лавин и Брэдли Бил (неограниченные свободные агенты) и Дэандре Эйтон и Майлз Бриджес (ограниченные). Выбор, прямо скажем, так себе. Если это все-таки перестройка и они летом обменяют и Лилларда тоже, то активов, очевидно, маловато. Зачем-то отдали молодго Никила Александра-Уокера «Юте» и представь, еще и «Новый Орлеан» попадет в плей-офф, и вместо их лотерейного пика будет всего лишь пик «Милуоки» в 2025-м.

Мне в личку, правда, бросили версию, что «Портленд» готовится... к приходу Леброна Джеймса летом. Комментировать не буду, просто оставлю тут на всякий случай, чтобы сослаться, если оно вдруг.

«Новый Орлеан»

Получили: Си Джей Макколум, Ларри Нэнс, Тони Снелл

Отдали: Джош Харт, Никил Александр-Уокер, Томаш Саторански, Диди Лузада, пик первого раунда 2022 (защита 1-4 и 15-30), два пика второго раунда

Оценка: C-

Формально, «Пеликанс» получили лучшего игрока в сделке. Фактически запаниковали, совершили истеричный обмен и переплатили примерно вдвое. Все в лиге знали, что «Портленд» торгует Макколумом. Игроком, которому уже 30; игроком, который не сыграл ни одного сезона в лиге без пропусков, игроком, который в лучшие годы не тянул роль полноценной звезды.

Даже на этом хромом и болезном Западе «Новый Орлеан» в восьми победах от шестой строчки и пяти — от восьмой. То есть их перспективы в этом году даже в самых смелых мечтах: плей-ин против «Лейкерс»/»Клипперс»/»Миннесоты» и (если пройдут) уничтожение от «Финникса»/»Голден Стейта». Макколум тут вообще никак не поднимает их потолок. Покажет ли это Зайону Уильямсону, что «мы в игре и делаем все от нас зависящее, ты только возвращайся»? Очень сильно сомневаюсь.

«Сан-Антонио»

Получили: Джош Ричардсон, Горан Драгич, Томаш Саторански, Ромео Лэнгфорд, пик первого раунда 2022 от «Бостона» (защита 1-4), пик первого раунда 2022 от «Торонто» (защита 1-14), пик второго раунда

Отдали: Деррик Уайт, Таддеус Янг, Хуанчо Эрнангомес, Дрю Юбэнкс, пик второго раунда

Оценка: A

«Сперс» в этот дедлайн и его окрестности были похожи на былинного богатыря, который тридцать лет лежал на печи никогда не менялся в дедлайн, а теперь обретает силушку богатырскую. Они начали с косметических обменов за пики второго раунда, а закончили сверхвыгодной сделкой по Уайту. Он нравился фанатам, но, во-первых, ключевой человек в задней линии команды все равно Деджонте Мюррэй; во-вторых, в системе полно молодых, которые быстро подберут освободившееся время и броски. К тому же у «Сперс» теперь аж три пика в первом раунде грядущего драфта (6-й, 18-й и 20-й по состоянию на сегодня).

Еще у меня есть сразу два максимально логичных объяснения, зачем «Сан-Антонио» забрали абсолютно ненужных им Горана Драгича и Томаша Саторански:

1. Они готовят какой-то магический ритуал по омоложению Грегга Поповича.

2. Они вспомнили детство и сбор крышечек от Кока-Колы и решили, что тот, кто первым соберет пять разыгрывающих из восточной Европы, сможет обменять их на Луку Дончича.

«Бостон»

Получили: Деррик Уайт, Даниэль Тайс

Отдали: Джош Ричардсон, Дэннис Шрёдер, Бруно Фернандо, Энес Фридом (давно мечтал это написать!), Ромео Лэнгфорд, Пи Джей Дозьер, Бол Бол, пик первого раунда 2022 (защита 1-4), пик второго раунда

Оценка: B-

Активный дедлайн, после которого у «Бостона» аж пять свободных мест в ростере и крохотная щель под налоговой чертой. Знающие люди вчера ночью на все лады расхваливали мне Уайта: там, мол, и защита, и бросок, и в розыгрыше поможет. Но я вижу в нем 27-летнего защитника, запертого в своем весьма физически скромном теле и попадающего всего 31,4% из-за дуги в этом году. Да, он очень приличный ролевой игрок. Но парой дней раньше за сопоставимого по уровню, возрасту и контракту Нормана Пауэлла «Клипперс» заплатили на порядок меньше.

Остальные сделки немного балансируют эту, но они слишком локальные, чтобы много о них говорить. Два забавных момента: во-первых, добавив к Элу Хорфорду Даниэля Тайса, «Бостон» устраивает для своих бывших-нынешних центровых встречу трогательную выпускников; во-вторых, интересно понаблюдать, как офис будет жонглировать выкупленными и десятидневными контрактами, чтобы все-таки избежать налога в этом году.

«Оклахома»

Получили: КЗ Окпала, пик первого раунда 2025 от «Майами» (защита 1-14)

Отдали: пик первого раунда 2023 от «Майами» (защита 1-14), пик второго раунда

Оценка: С+

Сэм Прести провел всего лишь один с виду невзрачный обмен. Но даже в нем (кто-то бы написал «как в капле воды») отражается весь его педантизм и внимание к мелочам. Пик «Майами» в следующем году был бы гарантированно невысоким. Прести отодвинул его подальше и подарил себе шанс на более полезный актив (если «Майами» к тому моменту подразвалятся) и одновременно подарил партнерам из «Майами» чуть больше гибкости для решения текущих задач.

Но главные бенефициары дедлайна в Оклахоме — это игроки текущего ростера. Пока фанаты ждали сделок с токсичными контрактами или полезными ролевиками, баскетболисты открывали шампанское. «Оклахома» так и осталась более чем в 20 млн ниже пола (не потолка!) зарплат. Если Прести вдруг не наподписывает на эти деньги новых габриэлей деков из Европы, игроки в конце сезона получат эту разницу кэшем. Почти по полтора миллиона на брата — достойная компенсация моральных страданий второго подряд сливного сезона.

«Белый не умеет прыгать» в телеграме

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Tim Nwachukwu, Steph Chambers, Scott Taetsch, Andy Lyons, Thearon W. Henderson, Jason Miller, Ronald Martinez, Carmen Mandato, Mike Ehrmann, Jacob Kupferman