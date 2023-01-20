10 млн Бобровского – большая проблема для «Флориды». Кажется, это один из худших контрактов в истории

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Самый плохой сезон в карьере Сергея.

Сергей Бобровский проводит худший сезон и худший отрезок в карьере.

«Он совсем не тот вратарь, с которым «Флорида» заключала контракт, – пишет Джоуи Ганзи для The Hockey Writers. – Для двукратного обладателя «Везины» его результаты шокируют».

Поначалу казалось, что хуже, чем было в «Филадельфии» непосредственно перед обменом в «Коламбус», просто невозможно. К сожалению, это не так.

И даже если оценивать игру за «Пантерс» во всех четырех сезонах, там тоже все довольно грустно.

И тут нельзя сказать, что дело в какой-то особенно плохой игре команды: «Да, защита «пантер» мало помогает своим вратарям, – продолжает Ганзи. – Но даже при этом Спенсер Найт больше похож на №1, чем Бобровский».

2-3 года назад примерно это же мы слышали про Криса Дриджера, а прямо сейчас Сергей по каждому показателю статистики находится ближе к концу пятого десятка из вообще всех вратарей лиги (из тех, кто провел хотя бы 10 матчей).

И если про Дриджера еще можно было говорить, что его выпускают против более слабых команд, то к Найту в сезоне-2022/23 это не относится: у него две игры против «Бостона», лучшей команды лиги (у Бобровского – одна); две против «Каролины», лидера дивизиона (у Бобровского – ни одной).

Бобровский подписал с «Флоридой» невероятный контракт – второй в истории по годовой зарплате (10 млн, у Прайса – 10,5 млн) и третий в истории по общей сумме (70 млн, Прайс – 84 млн, Василевский – 76 млн). Что это невероятная переплата – заговорили сразу.

«Немногие команды нуждаются в лучшей игре вратарей больше, чем «Флорида», – писал Джеймс О’Брайен, nbcsports. – И вратари калибра Бобровского редко попадают на рынок. Но есть мигающие красные огни: его возраст и смешанные впечатления от его игры в прошедшем сезоне-2018/19».

И, наверное, с первой же игры за «пантер», в которой Сергей пропустил 4 шайбы от «Тампы», идет поиск причин, почему Бобровский уже не тот.

Самый очевидный ответ всегда был связан с Джоном Тортореллой: его «Коламбус» отличался очень организованной игрой в обороне – при нем в «Блю Джекетс» и Мерзликин имел приличную статистику после ухода Бобровского (а сейчас это худший вратарь лиги из более-менее основных). «Флорида» же все это время играла с акцентом на атаку.

«Наверное, он хорошо почувствовал разницу между защитой «Коламбуса» и «Флоридой», – говорил бывший вратарь «Коламбуса» и «Оттавы» Паскаль Леклер два года назад. – Теперь Боб вряд ли бы ругался с Тортореллой».

И, наверное, этим можно объяснить разницу показателей Бобровского в «Пантерс» и «Блю Джекетс». Но почему он уступает своим сменщикам?

Были предположения, что при вторых вратарях полевые играют более ответственно, а когда в воротах Бобровский, позволяют себе больше – рассчитывают, что он «подтащит». Но тогда бы это, наверное, работало и в других командах, но ведь это чаще всего не так – во всяком случае, в командах, где есть явный первый номер (а Бобровский должен быть именно таким).

Так что же, дело в возрасте?

«Бобровский стал гораздо хуже реагировать на отскоки, хуже перемещаться в воротах, – продолжал Леклер. – У него же были травмы, да? Вполне может быть, что его лучшие сезоны позади».

Но нынешние 34 года – не пенсионный возраст для топового вратаря, а пришел во «Флориду» он и вовсе в 31. И на последнем для российской сборной чемпионате мира Бобровский не выглядел ни старым, ни плохим игроком. Но, понятно, старение у профессиональных спортсменов штука индивидуальная. Можно взять за одну из причин .

Недопонимание с тренером вратарей «Пантерс» Робом Талласом, уже 14 лет работающим в клубе? Сомнительно. Такая информация обязательно просочилась бы к инсайдерам. Да и когда подписываешь вратаря на 70 млн, наверное, не будешь бесить его неподходящим человеком в тренерском штабе.

Что еще? Психология? Когда-то в «Коламбусе» Сергею советовали посещать спортивного психолога, и это стало одной из причин его разрыва с клубом, где он провел свои лучшие сезоны. Наверное, это причина номер два .

Но есть и еще одна, о которой говорят реже – уменьшение экипировки .

Да, самые масштабные изменения случились после локаута-2004/05, но все же потом были и другие. И после очередного из них Бобровский даже говорил в интервью «Columbus Dispatch»: «Начинаешь просто бояться шайбы. Особенно на тренировках».

Уменьшение нагрудника привело к тому, что защита стала тоньше, и голкипер чувствовал каждый бросок, а на теле оставалось много синяков. Если на тренировках вратари еще могут позволить себе надеть дополнительную защиту, то в игре они такой возможности лишены.

Косвенным подтверждением являются и результаты Сергея в его последнем сезоне в «Коламбусе», когда эти изменения уже вступили в силу: 2,58 пропущенных и только 91,3% сэйвов. Это лучше, чем в любом из его последующих сезонов за «Флориду», но все равно хуже, чем даже в первом сезоне за «Филадельфию».

Объясняя влияние изменений экипировки на игру, Николас Котсоника писал на сайте nhl.com в сентябре 2018-го: «Считается, что Марк-Андре Флери входит в число вратарей, которые должны получить преимущество, потому что он играет в атлетичной манере. Вратари не должны выигрывать из-за размера своей формы. Они должны побеждать за счет своей скорости и мастерства».

И спустя всего пару лет именно Флери выиграл единственную в карьере «Везину».

Одноклубники обычно защищают Бобровского. «Я бы не сказал, что Сергей провалил сезон, – говорил Александр Барков в мае 2020-го. – Может быть, по статистике, если сравнить с предыдущими сезонами, где он выигрывал «Везину», он не такой удачный. Но я не сказал бы, что он кошмарно выступал. Он нас выручал чуть ли не в каждом матче, в каждом матче давал нам шанс выигрывать. Просто мы всей пятеркой не могли помочь ему в защите».

Но в четвертом сезоне даже самые большие болельщики Сергея уже не утверждают, что Бобровский соответствует тем 10 млн в год, которые ему выписала «Флорида». Сейчас вопрос, играет ли он хоть на какой-то контракт в НХЛ. И это серьезная проблема для клуба.

Инсайдеры НХЛ Ник Кипреос и Эллиотт Фридман еще минувшим летом рассказывали, что «пантеры» ведут большую работу, чтобы убрать контракт Бобровского из своей платежки. «Флорида» готова взять на себя значительную часть его контракта, только чтобы обменять», – говорил Кипреос. «Они изо всех сил старались его обменять», – подтверждал Фридман.

И если этого не произошло в прошедшее межсезонье, когда Бобровский показал свои лучшие результаты за четыре года во «Флориде», то будет еще сложнее сейчас, когда у него худшая статистика за всю карьеру.

До конца сезона-2023/24 Сергей полностью контролирует свою судьбу: если он не захочет покидать Майами и свой уютный дом, то полный запрет на перемещение не позволит менеджменту клуба ничего с этим поделать. И даже через полтора года полный запрет на обмен сменится лишь частичным ограничением: Бобровский выберет 16 команд, куда не захочет переезжать, и менеджерам придется договариваться с остальными.

Если они этого не сделают, останется или выкупить контракт Бобровского (в платежке будет мертвый груз на 6,7 млн в течение трех лет и еще 1,7 млн до конца сезона-2028/29), или смириться с тем, что их вратарский тандем будет съедать 14,5 млн в год: у Найта истекает контракт новичка, и со следующего сезона он будет зарабатывать уже 4,5 млн.

За неполные 20 лет, прошедших со времени знакового локаута-2004/05, клубы НХЛ уже не раз страдали от больших контрактов, выданных вратарям. И пока вариант Бобровского даже не выглядит худшим. Но у него впереди еще более трех сезонов, и за это время он может как исправить положение, так и войти в историю с худшим вратарским контрактом всех времен.

Рик ДиПьетро

Первый номер драфта 2000 года не показывал выдающихся результатов в «Айлендерс» начала века. Но в те годы команда была откровенно слаба, так что это отчасти не его вина. И все-таки на тот момент его рекордный контракт на 15 лет и 67,5 млн был настолько удивителен, что, как пишет журналист Алекс Уотсон, «даже фронт-офис НХЛ отговаривал руководство клуба от этого решения». И это неудивительно, так как подписанный контракт был в полтора раза больше, чем потолок зарплат в том году (44 млн).

Авантюра «островитян» не окупилась: ДиПьетро играл нестабильно, а из-за череды травм провел всего 179 матчей (включая плей-офф) за следующие 7 сезонов, и в 2013 году его контракт выкупили. Сейчас Рик работает аналитиком на ESPN. Он будет получать от «Айлендерс» 1,5 млн в год до конца сезона-2028/29.

Роберто Луонго

В отличие от ДиПьетро, Луонго раскрылся полностью и был звездой лиги: номинировался на «Везину» и до сих пор держит четвертое место в истории по количеству побед в регулярке.

На пике его карьеры руководство «Ванкувер Кэнакс» ценило Луонго настолько, что выдало контракт с кэпхитом 6,75 млн – 15% от потолка зарплат в сезоне-2006/07, аналог 12,6 млн в наши дни.

И по его истечении было так довольно вратарем, что подписало его еще на 12 лет. Такой большой срок был распространенной уловкой, чтобы снизить средний кэпхит до пристойных 5,3 млн.

И первые два года это даже работало: он показывал свои обычные цифры, был важной частью неудавшегося похода за Кубком Стэнли-2011. Но в сезоне-2012/13 Роберт вдруг потерял место стартового вратаря: его статистика была плоха даже для дублера – среди тех, кто провел хотя бы 10 игр, он был только на 36-м месте в лиге по проценту отраженных бросков и на 28-м по коэффициенту надежности.

Запрет на обмен и большой кэпхит (5,3 млн – это около 7 млн при нынешнем потолке) стали серьезной проблемой для менеджмента клуба. Это понимал и сам Луонго. Он был командным игроком и не смущался называть «Кэнакс» «командой Кори» (Шнайдера, выигравшего у него конкуренцию в воротах – Sports.ru). А также не стеснялся скорбно писать в твиттере: «Мой контракт – отстой».

В конце концов, он отказался от запрета на обмен ради возвращения во «Флориду». «Ванкувер» взял на себя 15% его зарплаты и продолжал платить ее еще три года после того, как Луонго ушел на пенсию в 2019-м.

Во «Флориде» им были вполне довольны – кроме последнего сезона, он играл отлично, но вот в «Ванкувере» его контракт и сейчас вспоминают с содроганием.

Илья Брызгалов

В «Анахайме» Брызгалов стал обладателем Кубка Стэнли-2007. И хотя был дублером, внес важный вклад в несколько ключевых побед.

В «Финиксе» Илья считался опорой клуба, залогом выходов в плей-офф и даже номинировался на «Везину».

Но самые комфортные годы у него прошли, вероятно, в «Филадельфии».

«Летчики» так сильно хотели хорошего вратаря, что отдали двух важнейших форвардов Джеффа Картера и Майка Ричардса (оба через год выиграют Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» и будут важной частью того успеха), чтобы освободить место в платежке.

Чтобы уменьшить кэпхит до 5,7 млн, «летчики» дали 31-летнему вратарю контракт на 9 лет и… выкупили его уже по окончании второго сезона в команде/ Было просто невозможно обменять вратаря с такой зарплатой и такой статистикой (90% сэйвов в регулярке и 88,7% в плей-офф).

Бухгалтерия клуба из Филадельфии не забудет Илью до сезона-2026/27 – когда он получит свою последнюю выплату в 1,6 млн долларов.

Кэри Прайс

Один из немногих вратарей, кто выиграл не только «Везину», но еще и «Харт трофи» (таких всего шестеро). Несколько лет назад в опросе НХЛ большинство игроков сказали, что хотели бы видеть именно Прайса в воротах своего клуба в финале Кубка Стэнли. И в плей-офф он обычно соответствовал этой репутации – например, был одной из главных причин, по которым «Канадиенс» вышли в финал в 2021-м.

И если бы заработанные деньги делились на всю карьеру игрока, то вряд ли он попал бы в наш список. Но если считать, что свой последний контракт он получил не за прошлые заслуги, а в надежде на будущий вклад в успехи команды, то это, возможно, самое большое фиаско – даже в сравнении с перечисленными выше.

Самый большой вратарский контракт в истории – 84 млн на 8 лет – был выдан 31-летнему игроку. Возраст для вратаря не критический – к его окончанию Прайсу было бы 38, а, например, Доминик Гашек в 37 выиграл свой первый Кубок Стэнли.

Но очень скоро проблемы накрыли Прайса с головой. В регулярке он играл все хуже, но первое время еще здорово тащил в плей-офф.

Но финал Кубка Сттэнли-2021 стал одновременно и высшей точкой в карьере Прайса, и его лебединой песней. После этого он сыграл всего 5 матчей за два года и лечился от алкогольной зависимости. И сейчас уже кажется маловероятным, что 35-летний игрок с таким бэкграундом (травмы + алкоголь) вообще вернется на лед. Из восьми лет своего рекордного контракта он отработал только три.

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Очень хотелось бы, чтобы через три года Бобровского никто не включил в подобные списки. Хотя для начала ему стоит решить вопрос с травмой – голкипер покинул лед уже на третьей минуте матча с «Монреалем». И как бы ни ругали Сергея, но теперь «Флорида» вообще осталась без вратарей уровня НХЛ – Найт тоже с травмой.

Фото: globallookpress.com/Spencer Lee/ZUMAPRESS.com, Fred Kfoury III/Icon Sportswire, Jim Mcisaac/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst, via www.i/www.imago-images.de, Michael Bryant/ZUMAPRESS.com, Graham Hughes/Keystone Press Agency ; REUTERS/Jim Rassol-USA TODAY Sports, Jasen Vinlove-USA TODAY Sports, David Kirouac-USA TODAY Sports, Ron Chenoy-USA TODAY Sports