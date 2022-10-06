В НХЛ снова работает русский тренер. Сергей Брылин восемь лет ждал этого шанса
Преданность вознаграждается.
Сергей Брылин, вероятно, самый известный российский хоккеист из тех, кого нельзя назвать звездой. Он никогда не забивал и 30 шайб за сезон, почти не играл за сборную, не славился искрометной техникой, и его вряд ли узнают на улицах, когда он приезжает в Россию. Но трудно представить хоккейного болельщика, который бы не слышал его имени.
Это потому что, несмотря на вышесказанное, он все же входит в несколько исключительных российских клубов:
– один из четырех наших игроков, выигравших три Кубка Стэнли (как Евгений Малкин, Сергей Федоров и Игорь Ларионов);
– один из трех, отыгравших всю энхаэловскую карьеру в одной команде (как Павел Дацюк и Андрей Марков).
А в августе 2022 года вошел в еще один: стал лишь седьмым российским тренером в НХЛ. Другие шесть – Владислав Третьяк, Зинэтула Билялетдинов, Василий Тихонов, Вячеслав Фетисов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.
Вступлению в тренерский штаб «Нью-Джерси» предшествовали 8 лет работы ассистентом в фарм-клубе, а до этого – 13 лет карьеры игрока «Девилс». На Reddit новость о его назначении собрала около 60 комментариев, и их преобладающее настроение: «Преданность вознаграждается! Рад за Sarge!».
А Джон Фишер для клубного фансайта писал более развернуто:
«Человек, которого зовут «Sarge», – любимчик фанатов. Сергей Брылин – один из пяти «дьяволов», кто выиграл все три кубка с организацией. Он был готов делать все, о чем его просили, и делал это достойно. Топ-6, боттом-6, центр, край, и – однажды – защитник. Это то, почему наша ежегодная награда Versatility Award («приз за универсальность») носит его имя. Sarge был ролевым игроком и был хорош в этом качестве 13 лет – с 1995-го по 2008-й.
Его назначение в тренерский штаб главной команды – позитивный знак для организации в целом. Повышение Брылина доказывает, что люди могут совершенствоваться в этой организации и быть вознаграждены за это, и то, что люди в этой организации достойны повышения. Это может говорить другим, что если будут прикладывать усилия и делать это хорошо, то и они могут быть выдвинуты на большие роли в будущем. В случае Брылина это заняло много времени, но произошло наконец сейчас».
А десять лет назад Сергей даже не думал тренировать. «Эта работа не была моей давней амбицией, – говорил он Славе Маламуду. – В прошлом (2012-м) году я даже и не тренировал. Но чем мне еще заниматься, если я всю жизнь в хоккее провел. Никаких других знаний и навыков у меня нет, образования особого тоже. Если не считать один год физкультурного института.
Лу Ламорелло (генеральный менеджер «Нью-Джерси» в 1987-2015 годах – Sports.ru) всегда говорил, что, когда закончу игровую карьеру, клуб найдет для меня занятие. И мне просто дали возможность окунуться в эту деятельность. Я помогал в тренировочном лагере, ездил на игры в качестве скаута и писал отчеты. А вот уже этим летом (2013-го), когда у команды поменялись хозяева, встал вопрос о том, не мог бы я стать помощником тренера в фарм-клубе. Я все взвесил и решил попробовать: в конце концов, такой возможности может больше и не представиться».
Сергей о себе говорит скромно, но, например, Питер Дебур (главный тренер «дьяволов» в 2011-2015 годах) хвалил его более активно: «Он воплощает в себе все, что отстаивают «Нью-Джерси Девилс», – трудовую этику, правильную игру, соревновательность и профессионализм. Надеюсь, все это передастся молодым игрокам».
А Джо Уитни, главная звезда «дьявольского» фарма, уверял, что обязательно передастся: «Он был успешен на уровне НХЛ. И он маленький парень (правда, Сергей Брылин на 10 см выше, чем Уитни – Sports.ru). Это значит, что я могу смотреть на него, брать с него пример, задавать ему вопросы и получать советы».
Переход на новый уровень всегда сложен, и Брылин, конечно, не был исключением.
«Работы очень много, и взгляды игрока и тренера на хоккей сильно отличаются, – рассказывал он в интервью «Спорт-Экспрессу». – Первое время было трудно перенастроиться. И понятно, что тренер – это человек, который всегда должен учиться. У меня сейчас как раз идет такой процесс становления и учебы. Когда начинал тренерскую карьеру, даже не подозревал, сколько всего здесь нужно знать, уметь и понимать, насколько непростой и творческий это процесс».
За восемь лет, что Сергей работал с фарм-клубом «Девилс», команда сменила три города: сначала был Олбани, с 2017-го по 2021-й – Бинхэмтон, а в прошедшем сезоне – Ютика. И в каждом новом городе, отвечая на вопросы журналистов, он был верен своему игроцкому правилу – универсальности. Говорил, что его задача – помогать главному тренеру там, где это нужно, и тем способом, какой нужен. И, конечно, передавать молодым игрокам знания и опыт. Его философия – помогать им сделать следующий шаг к их мечте об игре в НХЛ.
За первые семь лет, что Брылин работал тренером фарм-клуба «Девилс», не было выдающихся результатов. Не вырастили звезд НХЛ: самыми заметными игроками, которые прошли через фарм, стали Адам Ларссон (ныне «Сиэтл»), Джон Меррилл («Миннесота») и Блэйк Коулмэн (двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Тампой», сейчас в Калгари). Не выиграли Кубок Колдера, да и в плей-офф выходили не каждый год.
Но в последнем для Сергея регулярном сезоне АХЛ «Девилс» заняли первое место в конференции. И попутно установили рекорд лиги, одержав 13 побед подряд.
Вряд ли это случайность или совпадение, что именно после такого успешного сезона Брылин получил долгожданное повышение, хотя, как он рассказывает, такую возможность с ним обсуждали последние несколько лет.
Аманда Стейн пишет в твиттере, что в будущем сезоне НХЛ Брылину отводят роль «глаза в небесах»: во время игр он должен будет находиться в пресс-ложе, чтобы наблюдать за теми деталями, которые видно сверху, но сложнее заметить, стоя за лавкой. Он будет на постоянной связи с остальным тренерским штабом и сообщать им то важное, что заметит. В его задачи, как и в АХЛ, будет входить индивидуальная работа с игроками, а также он будет помогать команде с меньшинством.
Сергей говорит с воодушевлением: «Это великолепная возможность. Кажется, мы входим в такую фазу, когда наши молодые проспекты становятся более опытными и зрелыми. И я думаю, ожидания возрастают. Так что это волнующее время для каждого из нас».
Линди Рафф сказал, что это сезон, когда команде пора побеждать. Хочется верить, что так и случится – и именно тогда, когда в команде работает Сергей Брылин. Это же здорово, когда преданность, терпение и труд вознаграждаются.
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Фото: РИА Новости/Александр Поляков; Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis; en.wikipedia.org
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