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Доверие на исходе.

И это будет чертовски правильным и справедливым решением, которое напрашивается с момента возвращения после травмы Карри и исчезновения из ростера Уиггинса по семейным причинам. Стив Керр на протяжении всего сезона упорно выпускал Пула на огромные минуты, пытался внедрять его в стартовую пятерку (усаживая на скамейку Луни, ха-ха), выпускал в закрывающих матчи лайн-апах. Но любое расширение полномочий Пула никак не решало проблемы «Уорриорз», а только усугубляло их, попутно выводя из себя всех ветеранов команды. У такой всеобъемлющей веры в Джордана нет каких-либо баскетбольных объяснений, только офф-корт теории. Возможно, дело в новом крупном контракте. Возможно, так организация пытается загладить свою вину и выказать Пулу поддержку из-за ситуации с Дрэймондом.

Ладно, сконцентрируемся на игре.

Пул обладает репутацией плохого защитника. Но все же многие недооценивают то, насколько он ужасен в обороне. На его фоне новичок Стеф и текущий Лиллард – адекватные дефендеры. Пожалуй, вместо тысячи нецензурных эпитетов мне лучше стоит вам кое-что показать. Вот эта минутная нарезка «лоулайтов» Джордана в обороне из недавнего матча против «Оклахомы» должна прокричать все сама:

Весь этот кошмар сложно, но можно хоть сколько-то замаскировать на 22-25 минутах при доступном Уиггинсе, которого Керр всегда старался держать на паркете вместе с Пулом в начале второй и четвертой четвертей. Можно минимизировать чудачества Пула и с помощью Дрэймонда Грина – коуч пытается максимально свести его по минутам с Джорданом, как раз-таки из-за отсутствия Эндрю. Суть, думаю, понятна – с Пулом на площадке всегда должен находиться элитный защитник, а лучше вообще два – для оборонительного баланса. Пахать за него в защите придется в любом случае, так как Пул просто есть. Но пахать за него на больших минутах это, просто-напросто, контрпродуктивно – Джордан не настолько смертоносен на чужой половине, чтобы так радикально адаптироваться под него на своей.

Плавно перейдем к нападению Пула. Оно стабильно неэффективное, стабильно провоцирует тревогу при просмотре. Без мяча Пул делает правильные вещи и делает их в большом количестве – ужас начинается тогда, когда мяч все-таки оказывается в его руках. И вызвано это исключительно принятием плохих (очень мягко говоря) решений, исторически низким уровнем концентрации и отсутствием чувства ритма игры (понимания какое действие в данный конкретный момент будет уместно, а какое, ну, вот точно нет). То есть проблема не в его чисто баскетбольных навыках. Проблема в том, как он ими распоряжается.

На самом деле, Пул – хороший снайпер. Просто каждый второй его трехочковый выглядит как хит-чек. На самом деле, Пул отлично обращается с мячом. Просто каждый раз, когда Джордан начинает этот мяч вести, он почему-то считает, что просто обязан сотворить нечто безумно яркое и у него точно получится. На самом деле, Пул умеет в плэймэйкинг. Просто он слишком редко об этом вспоминает.

Как думаете, что делает игрок с процентом трешек, как у Дрэймонда Грина (32,7%), попадающий из под кольца 69% своих попыток? Правильно – выбрасывает по 8 трехочковых за матч (ровно половина всех его бросков), а из-под кольца атакует лишь 3 раза за игру (меньше чем четверть от общего количества попыток с игры). Конечно, все это не выглядит правильным, но зато отлично демонстрирует кризис Джордана в самоидентификации. Пул видит в себе, прежде всего, шутера. Вот только лучший свой баскетбол он демонстрирует тогда, когда нацелен на проход.

Когда недоступен Карри, большие минуты Пула не проблема, а даже, скорее, необходимость (кроме клатча – даже Тай Джером выглядит в нем более предпочтительным вариантом). Джордан позволяет Керру сохранять основные игровые принципы «Уорриорз», потому что во многом его стиль вдохновлен самим Стефом. Он может вполне легально креативить на мяче и бросать трехочковые с ведения почти 40 минут, пока нет «того самого парня».

Но прямо сейчас Карри в строю, так что Пул должен вернуться к, примерно, 20 минутам со скамьи. Столько он играл в финальной серии, а, учитывая турнирную обстановку, сейчас каждый из оставшихся матчей – финальный для «Уорриорз». Возможно, на таком игровом времени Джордан будет относиться к своим броскам бережнее, так как их количество заметно сократится. А что произойдет точно, общего негативного влияния Пула на оборону станет в разы меньше. Ах, да, есть еще один плюс. Джордан – потрясающий маскот. Его более объемное пребывание на скамейке запасных отлично скажется на командном духе.

Так, если урезать минуты Пула, то чьи накручивать? Конечно, Донте. В принципе, этот процесс уже запущен. Шансы на то, что Уиггинс вернется на паркет в текущем сезоне, неумолимо стремятся к нулю. Все это не может не бить в первую очередь по защитному потенциалу команды, так что сейчас «Уорриорз» очень сильно нуждаются в скиллсэте Дивинченцо на более внушительных минутах. Да, персонально заменить Эндрю на 100% получится едва ли, но совместными усилиями (вспоминаем про почти восстановившегося Пэйтона и прибавляющего от игре к игре Кумингу) – почему нет? Но самый большой вклад в эту миссию предстоит сделать именно Донте.

В контексте замены Уиггинса в обороне Донте берет на себя опеку звездных гардов (Букер, Холидэй) и летает за подборами. Прелесть Дивинченцо в том, что он играет «больше» своих габаритов (то же самое можно сказать и про Пэйтона) и вполне способен усложнять жизнь парням и покрупнее (например, Аарону Гордону). Донте подвижнее Эндрю, поэтому также может предложить чтение линий передач и превращать его в перехваты, которые помогут «Уорриорз» убегать в транзишн почаще. Умножаем все это на умопомрачительный хасл и получаем элитного защитника, в коем и нуждается Стив Керр.

Пятерка «Дивинченцо – Карри – Грин – Луни – Томпсон» (которая на данный момент является стартовой) провела на паркете 58 минут и имеет NET-рейтинг в «+20» на 100 владений. А сочетание, в котором место Донте занимает Пул, сыграло в этом сезоне 77 минут и на данный момент имеет NET-рейтинг «-8» на те же владения (разница в 28, Стив!). Первый вариант солидно перебрасывает оппонентов из-за дуги (+9,2 точных трехочковых), второй – перебрасывают уже сами оппоненты (-3,4). Коуч Керр, время серьезных решений.

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Фото: REUTERS/Petre Thomas, Cary Edmondson; Gettyimages.ru/David Berding / Stringer