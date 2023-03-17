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Трибуна

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся

Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Эндрю Уиггинс Эндрю Уиггинс
Донте Дивинченцо Донте Дивинченцо
Стив Керр Стив Керр
Стефен Карри Стефен Карри
Джордан Пул Джордан Пул
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Доверие на исходе.

И это будет чертовски правильным и справедливым решением, которое напрашивается с момента возвращения после травмы Карри и исчезновения из ростера Уиггинса по семейным причинам. Стив Керр на протяжении всего сезона упорно выпускал Пула на огромные минуты, пытался внедрять его в стартовую пятерку (усаживая на скамейку Луни, ха-ха), выпускал в закрывающих матчи лайн-апах. Но любое расширение полномочий Пула никак не решало проблемы «Уорриорз», а только усугубляло их, попутно выводя из себя всех ветеранов команды. У такой всеобъемлющей веры в Джордана нет каких-либо баскетбольных объяснений, только офф-корт теории. Возможно, дело в новом крупном контракте. Возможно, так организация пытается загладить свою вину и выказать Пулу поддержку из-за ситуации с Дрэймондом.

Ладно, сконцентрируемся на игре.

Пул обладает репутацией плохого защитника. Но все же многие недооценивают то, насколько он ужасен в обороне. На его фоне новичок Стеф и текущий Лиллард – адекватные дефендеры. Пожалуй, вместо тысячи нецензурных эпитетов мне лучше стоит вам кое-что показать. Вот эта минутная нарезка «лоулайтов» Джордана в обороне из недавнего матча против «Оклахомы» должна прокричать все сама:

Весь этот кошмар сложно, но можно хоть сколько-то замаскировать на 22-25 минутах при доступном Уиггинсе, которого Керр всегда старался держать на паркете вместе с Пулом в начале второй и четвертой четвертей. Можно минимизировать чудачества Пула и с помощью Дрэймонда Грина – коуч пытается максимально свести его по минутам с Джорданом, как раз-таки из-за отсутствия Эндрю. Суть, думаю, понятна – с Пулом на площадке всегда должен находиться элитный защитник, а лучше вообще два – для оборонительного баланса. Пахать за него в защите придется в любом случае, так как Пул просто есть. Но пахать за него на больших минутах это, просто-напросто, контрпродуктивно – Джордан не настолько смертоносен на чужой половине, чтобы так радикально адаптироваться под него на своей.

Плавно перейдем к нападению Пула. Оно стабильно неэффективное, стабильно провоцирует тревогу при просмотре. Без мяча Пул делает правильные вещи и делает их в большом количестве – ужас начинается тогда, когда мяч все-таки оказывается в его руках. И вызвано это исключительно принятием плохих (очень мягко говоря) решений, исторически низким уровнем концентрации и отсутствием чувства ритма игры (понимания какое действие в данный конкретный момент будет уместно, а какое, ну, вот точно нет). То есть проблема не в его чисто баскетбольных навыках. Проблема в том, как он ими распоряжается.

На самом деле, Пул – хороший снайпер. Просто каждый второй его трехочковый выглядит как хит-чек. На самом деле, Пул отлично обращается с мячом. Просто каждый раз, когда Джордан начинает этот мяч вести, он почему-то считает, что просто обязан сотворить нечто безумно яркое и у него точно получится. На самом деле, Пул умеет в плэймэйкинг. Просто он слишком редко об этом вспоминает.

Как думаете, что делает игрок с процентом трешек, как у Дрэймонда Грина (32,7%), попадающий из под кольца 69% своих попыток? Правильно – выбрасывает по 8 трехочковых за матч (ровно половина всех его бросков), а из-под кольца атакует лишь 3 раза за игру (меньше чем четверть от общего количества попыток с игры). Конечно, все это не выглядит правильным, но зато отлично демонстрирует кризис Джордана в самоидентификации. Пул видит в себе, прежде всего, шутера. Вот только лучший свой баскетбол он демонстрирует тогда, когда нацелен на проход.

Когда недоступен Карри, большие минуты Пула не проблема, а даже, скорее, необходимость (кроме клатча – даже Тай Джером выглядит в нем более предпочтительным вариантом). Джордан позволяет Керру сохранять основные игровые принципы «Уорриорз», потому что во многом его стиль вдохновлен самим Стефом. Он может вполне легально креативить на мяче и бросать трехочковые с ведения почти 40 минут, пока нет «того самого парня».

Но прямо сейчас Карри в строю, так что Пул должен вернуться к, примерно, 20 минутам со скамьи. Столько он играл в финальной серии, а, учитывая турнирную обстановку, сейчас каждый из оставшихся матчей – финальный для «Уорриорз». Возможно, на таком игровом времени Джордан будет относиться к своим броскам бережнее, так как их количество заметно сократится. А что произойдет точно, общего негативного влияния Пула на оборону станет в разы меньше. Ах, да, есть еще один плюс. Джордан – потрясающий маскот. Его более объемное пребывание на скамейке запасных отлично скажется на командном духе.

Так, если урезать минуты Пула, то чьи накручивать? Конечно, Донте. В принципе, этот процесс уже запущен. Шансы на то, что Уиггинс вернется на паркет в текущем сезоне, неумолимо стремятся к нулю. Все это не может не бить в первую очередь по защитному потенциалу команды, так что сейчас «Уорриорз» очень сильно нуждаются в скиллсэте Дивинченцо на более внушительных минутах. Да, персонально заменить Эндрю на 100% получится едва ли, но совместными усилиями (вспоминаем про почти восстановившегося Пэйтона и прибавляющего от игре к игре Кумингу) – почему нет? Но самый большой вклад в эту миссию предстоит сделать именно Донте.

В контексте замены Уиггинса в обороне Донте берет на себя опеку звездных гардов (Букер, Холидэй) и летает за подборами. Прелесть Дивинченцо в том, что он играет «больше» своих габаритов (то же самое можно сказать и про Пэйтона) и вполне способен усложнять жизнь парням и покрупнее (например, Аарону Гордону). Донте подвижнее Эндрю, поэтому также может предложить чтение линий передач и превращать его в перехваты, которые помогут «Уорриорз» убегать в транзишн почаще. Умножаем все это на умопомрачительный хасл и получаем элитного защитника, в коем и нуждается Стив Керр.

Пятерка «Дивинченцо – Карри – Грин – Луни – Томпсон» (которая на данный момент является стартовой) провела на паркете 58 минут и имеет NET-рейтинг в «+20» на 100 владений. А сочетание, в котором место Донте занимает Пул, сыграло в этом сезоне 77 минут и на данный момент имеет NET-рейтинг «-8» на те же владения (разница в 28, Стив!). Первый вариант солидно перебрасывает оппонентов из-за дуги (+9,2 точных трехочковых), второй – перебрасывают уже сами оппоненты (-3,4). Коуч Керр, время серьезных решений.

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Фото: REUTERS/Petre Thomas, Cary Edmondson; Gettyimages.ru/David Berding / Stringer

5 комментариев

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Олег Обручев
Хороший коммент был про Пула недавно. В одном углу на трехе открытый Грин, в другом- открыт лучший шутер в истории. Всем очевидно, кому отдавать пас... Всем кроме Пула...
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Kikir
Пасан который совсем плох в основе играет с PPG 24. Ну да плох.
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Frost Knight
Ответ Артур Артур
Как ни включу матч ГСВ, этот Пул пуляет с любых дистанций и не всегда успешно
Надо ему сменить фамилию на Защита, чтобы защищался. А так он Пул - вот и пуляет.
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Sergi Barjuan
Донте порядочный пэцан, трешку бы подправить немного вообще идеально было бы
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+1
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Артур Артур
Как ни включу матч ГСВ, этот Пул пуляет с любых дистанций и не всегда успешно
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