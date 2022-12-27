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Знакомимся с Уилтом в джерси «воинов» поближе.

«Уорриорз», базировавшиеся в те годы в Филадельфии, заполучили Уилта довольно уникальным и уже канувшим в лету способом. О том, что 23-летний центровой начнет свою карьеру в НБА именно за «Дабз» (опустим, что это прозвище закрепилось за командой только в 90-е), стало известно еще до классической церемонии драфта. Франшиза обратилась к руководству лиги с просьбой предоставить им «территориальный пик». Это что еще такое?

«Территориальный пик» был введен НБА в 1950 году. Его суть заключалась в следующем: команда лиги могла досрочно «забронировать» баскетболиста, если он выступал за колледж из того же города и пользовался большой поддержкой и популярностью у местных фанатов. Еще одним условием было нахождение игрока в радиусе 80 километров от домашней арены клуба. Таким образом лига хотела поднять интерес среди болельщиков, которые ходили бы на матчи НБА с большей охотой, чтобы лицезреть доморощенных звездочек. Эти пики присуждались до драфта и не шли в общий зачет. Оскар Робертсон, например, был отдан «Цинциннати Роялс» по такому же принципу. До того как эту лавочку прикрыли в 1965-м, «Уорриорз» сумели разжиться аж шестью территориальными пиками из всего 23-х выданных – больше, чем любая другая организация.

Одним из этих шести и стал Чемберлен. Но в присуждении данного пика была интересная деталь – Уилт не выступал в Филадельфии на студенческом уровне. В качестве аргументов «Уорриорз» привели лишь статус уроженца Филадельфии и игру парня за одну из местных школ. На удивление это убедило лигу, и Чемберлен стал первым территориальным пиком, присужденным без наличия у игрока студенческого прошлого в городе франшизы. Особенной личности – особенные условия

Сезон-1958/1959 (за год до пришествия Уилта) «Уорриорз» завершили на последнем (четвертом) месте Восточной Конференции с балансом 32-40. Тут стоит пояснить, что в то время в НБА числилось всего 8 команд, а в плей-офф выходили клубы, занявшие первые три места в своих конференциях. Команда, которая заканчивала регулярку на первом месте конференции, отправлялась прямиком в финал дивизиона, а вторая и третья команды бились за это право в серии до двух побед. Все последующие раунды, включая большой финал, игрались до 4 выигрышей.

Разумеется, наличие Чемберлена изменило статус филадельфийцев. The Stilt в свой первый сезон в одно лицо превратил команду из статиста в полноценный контендер. «Уорриорз» завершили регулярный чемпионат-59/60 со вторым лучшим показателем побед-поражений в лиге (49-26), заняв второе место на Востоке после уже доминирующего «Бостона».

А теперь немного поподробнее про подвиги этого самого «лица». Все началось 24 октября 1959 года: первую игру в НБА Чемберлен отметил дабл-даблом 43+28 (не в последний раз досталось «Никс»). Ну, а дальше...

С монструозной статической линейкой 37,6/27/2,3 Уилт, разумеется, был признан новичком года. Также центровой стал первым игроком в истории, которого признали MVP лиги в дебютный сезон. Позже это достижение удастся повторить лишь одному баскетболисту – в 1968 году это сделает Уэс Анселд, (кстати, отец текущего коуча «Вашингтона»; Анселд-старший провел всю карьеру именно в этом клубе и имеет выведенный из обращения номер) которого можно считать одним из первых смолболльных центров вообще. В ярчайший сезон новичка Уэс собирал по 18 подборов за матч с ростом в 201 сантиметр. В лиге правящего гигантизма это просто фантастическое достижение. Анселд, как и Уилт, член клуба «75». На этом пересечение этих двух великих баскетболистов не заканчивается – Джулиус Ирвинг в одном из своих интервью заявил, что Анселд был единственным игроком, которого Чемберлен по-настоящему боялся. Так на Уилта влияли тотальная неуступчивость и высокий игровой интеллект Уэса.

Среднее количество очков за игру (37,6) на тот момент стало новым рекордом НБА. Чемберлен снес с вершины Боба Петитта (29.2). Еще один покорившийся рекорд – 58 очков в одной игре в статусе новичка – на этот раз пало достижение Элджина Бэйлора (55). Стоит отметить, что Чемберлен в первый год добирался до этой отметки дважды. В новейшей истории ближе всех подкрадывался 10-й пик драфта-2009 Брэндон Дженнингс, отгрузивший «Уорриорз» (это судьба!) 55 очков, будучи новичком «Милуоки».

27 подборов в среднем, естественно, тоже стали лучшим показателем в истории НБА (но The Stilt еще вернется за головой своего же рекорда). В общем, неудивительно, что с недавних пор приз лучшему новичку стал носить имя Уилта.

Плэй-офф того сезона начался для «воинов» из Филадельфии с полуфинала Востока против «Сиракьюс Нэйшэнэлс». В дебютном для себя матче постсезона The Stilt сбросил 35 очков, что делает его первым и одним из двух игроков в славной истории «Уорриорз», который сумел набрать 30+ очков в своем первом матче плэй-офф. Кто второй? Джордан Пул, отгрузивший тридцатку «Денверу». Кстати, Пулу понадобилось для этого всего лишь 13 бросков, Уилту – 36.

Команда, ведомая Чемберленом, сумела пройти дальше (2-1). Показатели Уилта в той серии остались на космическом уровне средних по регулярке. В трех матчах центровой собирал 38.7/22.3/2.3 за впечатляющие 47,7 минут на паркете. Закрыл серию Big Dipper очередным рекордом – набрал 53 очка, которые до сих пор являются лучшим показателем для новичка в плэйф-офф (второе место так же у него – 50, а третьим результатом обладает Карим Абдул-Джаббар – 46).

Финал Востока против могущественных «Селтикс» и Билла Расселла (которого Чемберлен оставил на втором месте в гонке MVP) получился достаточно конкурентным (4-2), пусть для «Уорриорз» эта серия стала последней. Самым ярким матчем для филадельфийцев и лично для Уилта стала пятая игра, в которой 50+35 от новичка помогли «воинам» разгромить «Бостон» 128-107. Средние же показатели Чемберлэйна в той серии: 30,5/27,5/2,0 за 45 с половиной минут.

Следующий сезон «Уорриорз» снова завершили на втором месте Востока после «Селтикс», но с чуть менее привлекательным рекордом (46-33), который все равно являлся третьим лучшим в лиге. А вот цифры Уилта стали еще чуть более монструозными: Чемберлен обновил свой же рекорд средней результативности (38,4) и установил два, похоже, вечных рекорда, касающиеся подборов: 27,2 в среднем и 2149 в общем.

Но это не привело его ко второму призу MVP подряд. Билл Расселл взял реванш за прошлый год и стал самым ценным игроком в этом году. Уилт же не вошел даже в тройку, пропустив вперед уже упомянутых Петтита и Бэйлора.

Великое противостояние Чемберлена и Расселла стартовало, а вместе с ним стартовали и их очень тесные дружеские отношения. Одним из самых ярких примеров служит сложившаяся во время их карьер традиция: каждый раз, когда «Бостону» предстояло сыграть против «Уорриорз» на День Благодарения, Расселл приезжал в Филадельфию за день до игры и оставался в доме Уилта на ночевку. Билл говорил, что делал так шесть лет подряд.

«Он заваливался ко мне домой, ел мою еду, спал на моей кровати, а на следующий день надирал мне зад на паркете. Моя мама говорила мне ‘Нет, Уилт, нам не стоит кормить Билла так хорошо в следующий раз’», – вспоминал Чемберлен в одном из своих поздних интервью.

У Расселла даже была собственная тактика «искусства войны», которая позволяла привить Уилту ложное чувство успеха. Билл рассказал ее суть в одном из телефонных разговоров с Кобе Брайантом: Расселл оборонялся против The Stilt’а с полной самоотдачей, лишь когда игра была близкой, а как только «Селтикс» начинали солидно отрываться, Билл позволял приятелю набирать легкие очки, чтобы Уилт был доволен своими цифрами в поражении. И это отлично работало.

Вернемся к сезону-60/61, а точнее – к плэй-офф той кампании. Судьба вновь свела «Уорриорз» с «Нэйшэнэлс», но на этот раз сильнее были вторые – 3-0 (с этого сезона полуфиналы конференций стали играться до трех побед). Но не стоит обманываться общим счетом серии, так как все матчи были чрезвычайно близкими (разница в первой игре – 8 очков, во второй – 1, в третьей – 3), но каждый раз концовка качалась не в сторону «воинов». В среднем Чемберлен проводил на паркете 48 минут (кто-то удивлен?) и набирал 37 очков, 23 подбора и 2 ассиста.

Уилт, однозначно, «took it personal» и настроился провести один из лучших сезонов в истории всего американского спорта (по версии «Bleacher Report» – величайший). Приготовьтесь.

50,4 очка в среднем (второй, на тот момент, результат в истории был показан в этом же сезоне: Элджин Бэйлор накидывал по 38,3 очка за матч), 25,7 подбора. Уилт набирал 50 и больше в 45 играх. За всю карьеру у Майкла Джордана тридцать одна такая игра. В 12 матчах The Stilt покорял отметку в 60 очков (в два раза больше, чем у ближайшего преследователя за всю карьеру – Кобе), в еще двух – 70 очков ( ни у кого в истории нет больше одной такой).

Общее количество очков – 4029. Самое большое количество очков, набранное за сезон игроком, фамилия которого не «Чемберлен» – 3041. Майкл Джордан сделал это в сезоне-86/87. Из действующих баскетболистов «ближе» всех подбирался Харден – 2818 очков в сезоне-2018/2019.

Ну и куда же без самого культового события, касающегося результативности. 2 марта 1962 года на «Хершипарк-арене» в Пенсильвании феномен отгрузил гостящим «Никс» 100 очков. Несколько месяцев назад Уилт набрал 78 очков, побив рекорд Бэйлора (71). Реакцией Элджина на то событие стала фраза «однажды этот парень наберет сто». Это и правда было вопросом времени. И это время пришло на арене в глуши (тогдашний владелец «Уорриорз» Питер Тайррелл заключил сделку, по которой команда должна была сыграть на ней несколько раз) после бессонной ночи и сильного похмелья в матче, на который пришло чуть больше 4 тысяч зрителей, а пресса не приехала вообще. Да и самого Чемберлена могло легко не оказаться на этой игре, ведь он чудом не опоздал на командный автобус.

Идея нагружать Уилта бросками до рвоты пришла к «воинам» только в перерыве, но все равно успела сделать свое дело. Лучше всех «кормить» Чемберлена вышло у еще одного территориального пика «воинов» Гая Роджерса, отдавшего аж 20 результативных передач на Big Dipper`а.

Матч превратился в какой-то абсолютно новый вид спорта (хотя и спортивного в этом действе было немного): «Никс» фолили на всех игроках «Уорриорз», кроме Уилта, чтобы те не могли передать ему мяч и квадрупл-тимили Чемберлейна. Пожалуй, это был один из самых великих актов авангардного искусства.

В контексте того сезона так же не стоит забывать о фантасмагорических 48,5 минуты в среднем за игру. А как это ему вообще удалось? Чемберлен принял участие во всех 80 матчах регулярки, 79 из которых отыграл от сирены до сирены. А вот забраться за отметку «48» помогли семь матчей, перешедших в овертайм – в них Уилт находился на паркете больше 50 минут.

Чем глубже погружаешься в показатели Уилта-61/62, тем сильнее удивляешься, когда узнаешь, что MVP признали не его, а заклятого приятеля Билла Расселла. Чемберлен занял в голосовании вторую строчку, получив лишь 9 голосов на первое место. Оскар Робертсон с первым (и последним до Вестбрука) в истории трипл-даблом по сезону финишировал третьим. Индивидуально центровой «Уорриорз» провел регулярку на несколько голов выше Расселла, что подтверждается и некоторой продвинутой статистикой: «Win Shares» Уилта – 23,1, Билла – 15,5; показатель PER: 32,1 у Чемберлена (второй результат в истории) и 19,6 у Расселла. Видимо, игроков NBA (тогда голосовали именно баскетболисты) настолько впечатлило очередное первое место «Селтикс» на Востоке и их общий рекорд (60-20). Но в целом все это выглядит как кража века.

«Уорриорз» же снова расположились в таблице за «Бостоном» с балансом 49-31. Кстати, при всей непомерной уилтоцентрализованности «воины» заняли второе место по количеству ассистов в среднем за игру (25,9), а упоминать, что они больше всех набирали (125,4) и подбирали (74,2) даже немного пошло (но я не удержался).

Пришло время игр на вылет – и снова «Нэйшэнэлс» в битве за финал Востока. Филадельфийцы повели в серии 2-0, но упустили лидерство, и все должна была решить пятая игра. Чемберлен не мог позволить себе вылететь на этой стадии второй год подряд и выдал настоящий мастерпис с 56 очками и 35 подборами. Такого выступления хватило сполна – «Уорриорз» отправились в финал конференции, выиграв решающую встречу в 17 очков. Средние же показатели Уилта в этой серии составили 37 очков, 26,2 подбора и 3,4 ассиста (The Stilt впервые в карьере набирал 3+ результативных передач в серии).

56 очков Уилта стали на тот момент новым рекордом результативности в игре плэй-офф. Правда, уже через несколько недель Элджин Бэйлор набрал в финале 61 очко (а в 86-м Джордан взберется на вершину с 63).

В финале Востока Уилта и Ко уже поджидали «Селтикс», которые намеревались выйти в свой шестой финал подряд. Команды принялись обыгрывать друг друга по очереди, и все свелось к классической кульминации НБА – Game 7. На протяжение всей серии Чемберлен сбрасывал на «Бостон» привычные нечеловеческие дабл-даблы, но в седьмой игре этого не произошло. Уилта хорошенько закрыли, позволив ему совершить жалкие, по меркам Чемберлена, 15 бросков. Для сравнения среднее количество попыток The Stilt’а с игры в первых шести матчах серии – 28,8. Но даже с «урезанным» лидером «Уорриорз» бились до последнего. Все решил баззер-битер при равном счете от защитника «Селтикс» (и нынешнего хол-оф-фэймера) Сэма Джонса. Через немного запоздалый контест от Уилта. 109:107. «Уорриорз» не будет в финале.

Тот матч Big Dipper закончил с дабл-даблом 22+22. «Сквозь» весь финал конференции он собирал линейку 33,6/26,9/2,9.

Перед кампанией-62/63 франшиза переехала из Филадельфии в Сан-Франциско. Это решение было принято новым владельцем – Франклином Мьюли. Теперь (уже) «Сан-Франциско Уорриорз» предстояло выступить в Западной Конференции. Все уилтовские годы на Востоке «дабз» провели под доминантным «Бостоном», но в их текущем дивизионе тоже образовывался гигант – расцветали «Лейкерс».

Регулярку команда начала неплохо, но последовавший за приличным стартом одиннадцатиматчевый лузинг-стрик, по итогу, стоил «воинам» попадания в плей-офф. «Уорриорз» завершили чемпионат на 4-й, предпоследней (в тот год на Западе было пять команд) строчке с рекордом 31-49.

Уилт снова фармил фантастические показатели (44,8/24,3/3,4), но их общее влияние на команду было заметно ниже, чем в предыдущие сезоны. Четвертая подряд поездка на Матч Всех Звезд, четвертый подряд скоринг-титул и четвертое подряд лидерство по кол-ву подборов, возможно, немного подсластили пилюлю The Stilt’у и «Уорриорз».

После такой провальной кампании были все основания ожидать от Чемберлена мощный баунс-бэк (тем более, что у Уилта уже был опыт чуть ранее). И, да, так и произошло. Пока Оскар Робертсон снова шел на трипл-дабл в среднем за сезон (чтобы по итогу ему трагикомично не хватило 0,1 подбора – 31,4/9,9/11) и за своим первым MVP (с этим сложилось), Уилт предстал самой альтруистичной версией себя за всего годы в джерси «Уорриорз». В сезоне-63/64 Чемберлен брал на себя рекордно низкое количество бросков – 28,7 (годом ранее – 34,6; впервые меньше 30 попыток) и выдал карьир-хай по ассистам – 5 штук за матч (предыдущий лучший показатель – 3,4). Уилт даже стал играть аж на полторы минуты меньше, чем в прошлом сезоне (46,1 против 47,6)! Думаю, все успели понять, что для него это явно не мелочь.

Большее доверие к собственным партнерам по команде сразу же дало внушительные плоды: «Сан-Франциско» финишировали на первом месте Западной Конференции с рекордом 48-32. Уникальности этому достижению добавляет стиль, в котором в тот год играла команда.

С момента пришествия Чемберлена «Уорриорз» всегда ставили на очень быстрый баскетбол. Количество владений за матч в большинстве сезонов переваливалось за отметку в 130, что всегда являлось 1-2 результатом в лиге. Но в этой кампании все радикально поменялось: калифорнийцы завершили регулярку со 115 владениями за игру (7 место из 9). «Уорриорз» заметно замедлили свою игру, что сильно сказалось на их средней результативности – 107,7 очка (последний показатель в лиге), но в то же время тягучесть стиля «Уорриорз» привела к жалким 102 очкам в среднем от оппонентов. Защита «воинов» еще никогда не была даже приблизительно настолько надежной в любой другой сезон уилтовского периода.

Но, несмотря на все изменения в игре всей команды и лично Чемберлена, который стал намного больше выкладываться в обороне и брать на себя чуть меньше в нападении, кое-что осталось прежним: Уилт в пятый раз за пять сезонов в лиге стал лучшим по средней результативности (36,9 очка). Правда, в НБА произошла другая статистическая сенсация: Big Dipper впервые в карьере подбирал не больше всех. На этот раз продуктивнее всех на щитах был Билл Расселл (24,7, у его приятеля – 22,3).

«Уорриорз» впервые за несколько лет начали постсезон с финала конференции. «Хоукс» из Сент-Луиса в пяти матчах одолели «Лейкерс» Бэйлора и составили «воинам» пару в решающей серии Запада. Серия протекала очень непредсказуемо: близкие матчи сменялись разгромами в обе стороны. «Сан-Франциско» вновь обнаружили себя в седьмой игре.

Первые три четверти команды шли вровень, но в заключительной двенадцатиминутке «Уорриорз» удалось сделать необходимый рывок и выиграть матч в 10 очков (105:95). Уилт в той игре «bring on the table» 39+30+6. Чемберлен лидировал по очкам и подборам во всех семи встречах, что и помогло ему набирать в среднем 38,4+23,4.

Разумеется, в большом финале калифорнийцев ожидала встреча с «Бостоном», которому хватило пяти матчей, чтобы разобраться с «Роялс» Оскара Робертсона.

Вот он – апогей всех лет Уилта, проведенных в джерси «воинов». Первый финал между «Уорриорз» и «Бостоном» в истории (второй случится лишь через 58 лет) НБА. Основной сюжетной линией, конечно же, стал мэтч-ап «Чемберлен – Расселл» (они тоже еще встретятся на этой сцене в 1969).

К сожалению для «Уорриорз», именно этот заход на свержение «Селтикс» с трона оказался самым бесславным. Пять игр (4-1) продемонстрировали полное превосходство «Бостона» над «Сан-Франциско» как в общем весе таланта ростера, так и в качестве системы, выстроенной не вокруг одной личности, а вокруг сразу нескольких (Расселл, Хавличек, Джонс).

Уилту снова пришлось наблюдать за триумфом Билла, а не наслаждаться собственным. Но эту победу едва ли можно трактовать как «очередное доказательство того, что Расселл просто-напросто круче». Ранее сам Чемберлен довольно толсто намекал о нецелесообразности их противопоставления друг другу в СМИ: «Я уважаю Билла, он мой друг. Он находится в величайшей команде. И это не просто мое мнение – это факт. Биллу вообще не нужно заботиться о скоринге. Если он закончит игру без единого очка, «Бостон» все равно может выиграть. Когда же я выхожу на паркет, я понимаю, что мне нужно набрать около сорока очков, ведь иначе у команды будут большие проблемы. Я обязан набирать очки, понимаете? А после этого я должен отыграть в защите и здорово поработать на щитах. Стараюсь делать на высшем уровне все, но прежде всего – скоринг».

Все сказанное произошло в этом финале. The Stilt завершил серию с показателями 29,2 + 27,6 с реализацией за 50%. И этого хватило только для одной победы. Чемберлена уже нельзя было обвинить в излишнем эгоизме, ведь по ходу того сезона он успешно преобразовал свою игру в более альтруистичную форму.

Расселл же мог себе позволить набирать в решающей серии 11 очков за матч при скверных 38% с игры. Они с Уилтом оба делали на паркете разницу, но блеклый матч Билла точно не оставлял «Селтикс» без шансов на победу в нем, а в случае Чемберлена и «Уорриорз» все было именно так.

Как оказалось, тот сезон был последней возможностью для Чемберлена и «Уорриорз» выиграть что-то вместе. Кампания-64/65 не задалась у «Дабз» с самого начала и на паркете, и за его пределами. Союз «Сан-Франциско» и Уилта становился все более токсичным. Причин было достаточно: слишком высокое жалование центрового (начиная с сезона новичка Чемберлен являлся самым высокооплачиваемым баскетболистом лиги); скверный характер; разногласия с владельцем; невозможность развивать в его присутствие многообещающего центрового, Нэйта Термонда, задрафтованного «воинами» в прошлом году. Но, возможно, самая главная – отсутствие взаимной любви Уилта и болельщиков в Сан-Франциско, что сильно влияло на посещаемость домашней арены.

«Чемберлена сложно любить, и фанаты в Сан-Франциско так и не научились этому. Уилта легко ненавидеть. Люди приходили увидеть, как он проигрывает», – так описал взаимоотношения The Stilt`а с местной публикой Франклин Мьюли.

Всего этого хватило для того, чтобы принять решение избавиться от проблемной суперзвезды посреди сезона. Чемберлен был отправлен домой – в Филадельфию. Именно туда недавно перебрались «Севенти Сиксерс», за которых теперь предстояло выступать Уилту. «Уорриорз» же получили горсть ролевиков (один из которых закончил карьеру сразу после данного трейда) и 150 тысяч долларов. Не густо.

Чемберлен оставил «Уорриорз» с балансом 11-33. В матчах, в которых Уилт успел принять участие, он собирал 38,9 очка и 23,5 подбора.

«Дабз» завершили сезон с рекордом 17-63, застолбив за собой последнюю строчку на Западе. Нэйт Термонд получил необходимый простор для развития и выдал отличный сезон. Он даже каким-то образом съездил на Матч Всех Звезд в тот год. Но самый ценный итог спуска на дно турнирной таблицы – Рик Бэрри, которого «Уорриорз» задрафтуют полгода спустя.

Почти 18 тысяч очков и почти 11 тысяч подборов за всего лишь пять с половиной лет нахождения в организации. Быть такой важной частью карьеры настолько великого игрока, ставшего одним из самых уникальных явлений в истории игры – это, безусловно, привилегия. Привилегия, которую «Уорриорз» заполучили по территориальному принципу в городе, из которого вскоре удрали. Но эта самая причастность к божественному уже никуда не удерет – она будет висеть под сводами домашней арены. Чемберлен не принес «воинам» титул, но дал им, возможно, нечто большее.

Фото: San Francisco Chronicle, TSN Archives, AP PHOTO/SAM MYERS

Фото: Gettyimages.ru/Harry Benson, Transcendental Graphics, Bettmann