«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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Действующие чемпионы лиги закрыли первую половину регулярки, пожалуй, самым обескураживающим способом из всех доступных. Сначала, пусть и с очень короткой скамейкой, влетели обитающим на дне Востока «Детройту» и «Орландо» (вторым – без шансов), а затем, вернув из лазарета всех своих звезд, опозорились перед родными болельщиками once again в матче против почти третьего состава «Финикса». Понятно, что Карри и Уиггинс все еще вне вменяемого игрового ритма, но таков медицинский факт. Еще один, но уже более глобальный факт – «Уорриорз» провалили первую половину дистанции относительно всеобщих ожиданий. Кстати, все могло быть даже еще хуже.

Возможно, вам будет интересно узнать, что стартовая пятерка «Голден Стэйт» все еще имеет лучший показатель «+/-» среди всех остальных стартовых пятерок в лиге (которые сыграли 250 минут и больше), а именно – внушительные +132 на 278 минутах игрового времени. Также «Уорриорз» лидируют в лиге по количеству ассистов (29,1), количеству выброшенных (43,4) и точных (16,1) трехочковых в среднем за матч. Еще чемпионы делят первое место с «Оклахомой» по среднему числу владений за игру. Эти статические показатели, по сути, описывают нам каноничный, самый голденстэйтовский «Голден Стэйт» – «Мы бежим, двигаем мяч и тела в атаке, накидываем вам полную корзину трешек. А еще наши стартеры круче ваших и мы докажем это в первой (31,2 очка в среднем – 1-е место вместе с «Денвером» в лиге) и третьей (29,7 очка в среднем – 6-й лучший показатель) четвертях. Описывать-то они описывают, но всю картину меняют несколько аномалий.

Одна из них – исторически разительный контраст между выступлениями команды дома (17-5) и в гостях (3-16). Такую впечатляющую разницу, прежде всего, делает защита «Уорриорз»: на своем паркете у них 4-я оборона в лиге, на чужом – 29-я. Для сравнения, в прошлом сезоне «Голден Стэйт» имели лучшую домашнюю оборону и аж 6-ю лучшую гостевую.

Самая большая беда на своей половине на выездах – трехочковые соперников. Хозяева паркета попадают против «Дабз» сумасшедшие 41,2% из-за дуги. Хуже с этим дела обстоят только у «Сан-Антонио» (42,5%). Это единственные команды, которые получают в свою корзину 40+ процентов трешек в гостях. Если вы болельщик «Уорриорз», то приглашаю вас истерически рассмеяться: дома команда обороняет дугу лучше всех в лиге. На своем паркете действующие чемпионы допускают всего лишь 31,2 процента трехочковых. Разница в этом показателе в сравнении с выездами – 10%. Десять, Стив!

Еще одна беда выездов – вторые половины матчей. Очень часто «Уорриорз» либо держали хозяев на маленькой дистанции, либо вообще уходили на перерыв с лидерством, но во вторых половинах неизменно случались отрезки в несколько минут, в которые «Дабз» просто не могли попасть в кольцо.

В первых половинах в гостях команда Керра набирает в среднем 58,5 очка (4-й показатель в лиге), во вторых же – 54,9 (18-й). Разница в 3,6 очка. Такого количества дополнительных очков хватило бы для того, чтобы избежать проигранный овертайм в Шарлотт, победить в Орландо, Далласе и Юте. И только это уже превратило бы выездной рекорд из 3-16 в 7-12, который смотрелся бы намного приятнее.

Керр чем только не пытался объяснить такой смачный страггл на чужих аренах: и чемпионским похмельем, и неопытной скамейкой, и даже отсутствием нужного уровня доверия друг к другу на площадке. Там всего понемножку.

Еще один негативный тренд «Уорриорз»-2022/2023 – это фолы и все, что с ними связано. На данный момент команда третья самая фолящая во всей лиге – 22 персональных замечания в среднем. Также они пятые с конца по среднему показателю фолов на владение (учитываются нарушения как в защите, так и в нападении) и фолов во время защитных действий. Коуч все объяснял тем же, чем и предыдущую аномалию.

А что там со статистикой нарушений у соперников «Уорриорз»? Очередное приглашение для всех поклонников данного коллектива похохотать сквозь слезы: меньше, чем на действующих чемпионах (18,6 раза в среднем) правила нарушают лишь на одной команде – на «Бруклине» (18,2). «Голден Стэйт» занимает последнее место в лиге по показателю спровоцированных фолов на владение и спровоцированных фолов во время защитных действий оппонентов.

Ну, где нарушения правил, там и штрафные броски. Может, хотя бы здесь все не так плохо, ведь в команде есть такие хитрые и юркие ребята, как Стеф Карри и Джордан Пул. Нет, все еще хуже. «Уорриорз» реже всех в НБА встают на линию штрафных сами и чаще всех ставят на эту самую линию своих противников. Вышеупомянутый Карри бросает в среднем лишь 5 штрафных за матч – для супервезды это просто смешное количество. На нем многое не свистят на протяжении всей его карьеры.

Что еще сильно бросается в глаза, так это разница в самоотдаче, которую «Уорриорз» демонстрируют в матчах против команд, вызывающих у действующих чемпионов особое желание показать свое полное превосходство. Напомнить «Бостону», кто разбил их мечту в прошлом финале – пожалуйста. Заткнуть Джа Морэнта и «Мемфис» без Карри в составе – пожалуйста. Но когда дело доходит до «дождливого вечера в Стоуке» и нужно попотеть не против контендера, а против симпатичной «Индианы» или безбашенного «Орландо», то команда Стива Керра не находит в себе достаточного объема мотивации и 40 минут из 48 играет на одной ноге вместо двух. Почему – знают только они сами.

Позитивные хайлайты первой половины регулярки «Голден Стэйт», разумеется, открывает Стеф. 29,7/6,3/6,6 и погоня за вторым своим сезоном с бросковой линейной 50/40/90, чтобы присоединиться к Лэрри Берду и Стиву Нэшу, как к единственным игрокам, выдавшим такую линейку 2+ раз. Пять трех в среднем за игру. Даже привыкший к чудесам Карри болельщик понимает, что вот он – всем праймам прайм. И это в 38 почти 35 лет!

Более подробно остановимся на бэйби-версии Шефа – Джордане Пуле. Да, я считаю его именно положительным явлением спустя 41 игру «Уорриорз» в регулярке, но моя оценка сильно отличается от той, что дают ему партнеры по команде и главный тренер.

Самая большая проблема Джордана Пула – в том, что его буквально заставили поверить, что уже сейчас он – полноценная звезда. На деле же, текущий Пул – изобретательный, но очень нестабильный скорер. 20 очков в среднем на 16 бросков, 42% с игры и жалкий 31% из-за дуги на 8 попыток. 4,5 ассиста на 3 с половиной потери и худший в команде defensive box +/- (-2.5). Выглядит не очень жизнеутверждающе. Но суть и не в цифрах. На отрезке без Карри Пул смог убедить в своем звездном статусе не только себя, но и всю лигу. Тренерский штаб каждого соперника относился к Джордану соответствующе и строил свой защитный геймплан под него. Отсутствие Стефа также помогло парню наладить более прочное взаимопонимание(на паркете) с Дрэймондом Грином, ведь все это время Керр практически не разводил их минуты. И еще парочка отличнейших бонусов: Пул прокачал движение без мяча и получил опыт игры со сдваиваниями на нем. Первое уже сейчас сделало из Джордана более универсальное оружие в нападении, а второе – подготовило к экстремальным условиям, которые могут нагрянуть в любой момент.

Сейчас Пул играет по 30 минут за матч. Очевидно, что на данном этапе своей карьеры он еще не готов быть стабильно полезным на таких больших минутах. Выйти со скамьи на 20 минут и зажечь на чужой половине, родив парочку хайлайтов – так сейчас выглядит идеальная роль для Пула. А теперь он может зажечь не только с мячом в руках, но и без него – бросая после заслонов и выполняя своевременные каты к кольцу. Да еще и открывать площадку для партнеров по второму юниту, используя повышенное внимание обороны к своей персоне.

В качестве пожелания ко второй половине сезона Джордана: хочется, чтобы его броски перераспределились в пользу мид-рэйндж джамперов и финишей из-под кольца (сейчас ровно половина его попыток с игры – трехочковые). Ну, и поменьше глупых потерь.

Полноценная предсезонка Клэя Томпсона началась вместе со стартом регулярного чемпионата. Игрок не принимал участия ни в тренировочных матчах, ни в японском турне «Уорриорз» – основной целью Клэя было подвести себя к началу нового сезона в полном здравии и набирать кондиции и игровой ритм уже по ходу дела. Довольно самоуверенный план, который дорого обошелся как самому Томпсону, так и всей команде в целом.

Клэй заявлял, что желает выйти на пик своей формы ближе к весне. И глядя на то, в каком порядке Томпсон находится прямо сейчас – начинаешь впечатляться мастерством планирования.

Реинкарнация Клэя по ходу первой половины сезона – стопроцентно положительный хайлайт для действующих чемпионов. Было очень больно наблюдать за низшей точкой играбельности Томпсона, но от месяца к месяцу мы получаем все более полезную и уверенную в себе версию Клэя.

А что, если я скажу вам, что скамейка запасных «Уорриорз», которая била рекорды по степени безнадежности в начале сезона, сейчас входит в топ-10 по очкам (37,1 за матч), ассистам (8,7), по общему проценту попаданий с игры (47,3) и количеству точных трехочковых (4,8)? На самом деле, ситуация с запасными сильно похожа на ситуацию Томпсона: катастрофа > чуть лучше, но все равно плохо > вот же оно!

На подобный сценарий были объективные причины: скамейка обновилась практически полностью, из-за чего заметно потеряла в уровне понимания баскетбола «Уорриорз». Было наивно полагать, что новички ростера буднично продолжат дело своих предшественников. Каждому из них потребовалось время, чтобы найти для себя лучший путь к внесению импакта на паркете. Такая участь постигла не только новобранцев, но и тех, кто уже не первый год с командой – Уайзмена, которому нашли роль совсем недавно; Джонатана Кумингу, который сейчас просто цветет; и Мозеса Муди, который, правда, все еще в творческих поисках.

Конечно, главный герой, не выходящий (при здоровом ростере) в старте – Донте Дивинченцо. Я часто нахваливаю его в своих текстах, а наиболее подробно разобрал роль Донте в текущих «Уорриорз» в предыдущем посте. С большим отрывом лучшее подписание межсезонья.

А что, если я скажу вам еще кое-что? У «Голден Стэйт» уже сейчас есть 7 железных игроков для плей-офф ротации: старт + Пул и Донте. А за, по сути, финальное 8-е место идет ожесточенная борьба между Лэмбом и Кумингой (Игги, прости, но пока без шансов). Тот факт, что уже к экватору регулярки у команды есть представление о костяке для постсезона, несомненно, должен греть Стиву Керру душу. Дело за малым – попасть в этот самый постсезон.

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere; REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports