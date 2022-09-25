Лопатин точнее Карри, Мартюк подбирает лучше Зайона. Инфографика лидеров Единой Лиги и НБА

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Не самый серьезный пост с самыми серьезными цифрами.

НБА – лучшая лига мира, но и в России умеют играть в баскетбол! Давайте посмотрим, какие цифры показывают лидеры НБА и Единой Лиги по различным статистическим показателям.

Стеф Карри – самый сильный шутер в истории? Андрей Лопатин из МБА в этом сезоне смотрится как минимум не хуже:

Никто не хочет лезть под кольцо, когда там находится Эмбиид. Впрочем, в краску к Евгению Минченко из «Автодора» тоже лучше не заходить лишний раз.

Леброн – уже легенда, который и в 37 демонстрирует феноменальную статистику. Но Никола Милутинов просто разрывает в каждом матче этого сезона!

Пока Зайон пропускал сезоны и данчил на тренировках, Андрей Мартюк из «Локо» успел получить приз лучшему молодому игроку года в Лиге ВТБ и удостоится сравнения с Деннисом Родманом.

Если «Голден Стэйт» – пулялки, то кто же тогда МБА?

«Денвер» Йокича забивает ровно половину всех бросков с игры и идет пятым на Западе. У ЦСКА процент с игры еще выше – и ни одного поражения за полтора месяца сезона!

Джон Уолл перезагружает свою карьеру в «Клипперс», а Александр Щербенев только начинает ее в «Локо»!

1,8 перехвата за матч у Джимми Батлера – это впечатляющий показатель. Но Александр Хоменко из МБА – главный по кражам в Единой Лиге.

Крис Пол – уже все, чемпионское окно «Финикса» закрылось. МБА дебютировала в Лиге ВТБ, у Тимофея Якушина вся карьера впереди.