Битловская Hey Jude снова футбольный хит – из-за Беллингема. Пол Маккартни написал ее, когда разрушал группу с Ленноном

На стадионах ее перепевают фанаты, но The Beatles ни разу не спели на концерте.

Джуд Беллингем забил в первом туре и стал вторым самым молодым автором гола Англии на чемпионатах мира (19 лет). Еще он самый дорогой игрок этого ЧМ по оценкам Международного центра спортивных исследований CIES .

Чем дальше будет сиять Беллингем, тем популярнее станет фанатская песня в его честь, основанная на старом хите Hey Jude. Песня уже закрепилась за ним в дортмундской «Боруссии», а теперь проникает и в среду сборных.

После первого тура с разгромом Ирана английские зрители уже распевали «Эй, Джуд» на стадионе.

Как появилась песня: развод Леннона и поездка Маккартни к его семье

Кроме имени в названии, у Hey Jude нет ничего общего с Беллингемом. Песня вышла в 1968 году за 35 лет до его рождения и адресована Джулиану Леннону – первому сыну Джона Леннона.

Во второй половине 1960-х The Beatles переживала сложнейший период, который закончился распадом. Группа устала от постоянного внимания, прекратила выступления, проходила трансформацию за трансформацией, копила внутренние конфликты – но продолжала творить.

Именно в этот период возле The Beatles появляется Йоко Оно, ради которой Леннон в итоге уйдет от первой жены Синтии. Брак рушился постепенно, в течение многих месяцев, и окончательно распался только осенью 1968 года, когда сыну Леннона было пять лет.

«Как друг семьи я думал поехать в Вейбридж и сказать, что все в порядке, подбодрить их, проведать», – вспоминал Пол Маккартни о поездке к Синтии и ее сыну за несколько месяцев до развода. По дороге к ним он стал напевать песню, которая стала в итоге Hey Jude.

«Эй, Джуд, не грусти / Возьми печальную песню и сделай ее лучше / Впусти ее в свое сердце / И тогда станет лучше».

Hey Jude заняла первое место в чартах Британии, США, Австралии и Канады;

В Штатах она и вовсе продержалась в топе девять недель – рекорд группы в США и на тот момент рекорд мира;

В 2004 году The Rolling Stone поставил ее на восьмое место в списке 500 лучших песен всех времен;

Каверы на нее записывали Элла Фицджеральд и Элвис Пресли .

«Это было оптимистичное, обнадеживающее сообщение для Джулиана: «Да, парень, твои родители развелись. Я знаю, что ты несчастлив, но все будет в порядке», – вспоминал позже Маккартни.

Кому адресована песня: версии спорят о сыне Леннона, самом Ленноне и герое мюзикла

Хотя Маккартни прямо говорит об адресате песни, у нее есть другая трактовка. И появилась она не как безумная фанатская теория, а как интерпретация Леннона.

«Я всегда слышал ее как песню для себя. Если подумать… Йоко только что появилась. Он говорит: привет, Джуд – привет, Джон».

Отношения между Ленноном и Маккартни стали стремительно портиться именно в тот период – на фоне появления Йоко Оно. Битлам не нравилось присутствие Йоко на репетициях, увлечение Леннона восточными культурами и его постепенное отдаление от группы.

Леннон считал, что в Маккартни тогда боролись два чувства: «Ангел внутри него говорил: «Благословляю тебя». Дьяволу в нем это не нравилось, потому что он не хотел терять своего партнера».

Маккартни в итоге все же потерял партнера. Распалась сначала семья Леннона, а потом и The Beatles. Джулиан вспоминал много лет спустя, что эта песня хоть и обнадеживала его в тот период, но постоянно напоминала о разводе родителей.

Если что, есть еще одна трактовка: при желании песню можно интерпретировать как обращение к персонажу из мюзикла Oklahoma . Маккартни рассказывал, что поменял изначальное «Эй, Джулс» на «Эй, Джуд», вспомнив о Джуде Фрае – герое мюзикла.

Как песня проникала в спорт: припев универсально переделывается под Жиру, игрока в крикет, гимн «Брентфорда»

The Beatles так и не исполнили песню ни на одном концерте. Единственные известные нам записи – это выступления на ТВ. Уже после распада группы Маккартни включил ее в сет-лист сольных концертов и регулярно подключал зрителей на припевах, а те радостно подхватывали «На-на-на-нааа / Эй, Джуд».

Кажется, именно простота и универсальность припева обусловили популярность песни в спорте. Ее исполняют не только фанаты Англии и «Боруссии»: короткое Джуд легко меняется на Жиру у фанатов «Арсенала», на Джо Рут у любителей крикета и даже на «Сити».

Болельщики «Брентфорда» и вовсе сделали Hey Jude своим неофициальным гимном. Традиция зародилась случайно еще в 1970-х, когда диктор стадиона Питер Гилхэм включал песню для своей знакомой Джуд Кауфман.

Милый знак внимания, понятный небольшой группе друзей, со временем стал одним из символов «Брентфорда». Теперь фанаты регулярно распевают Hey Jude на стадионе, а Гилхем удивляется, как такой невинный жест запустил целую традицию: «Все это было не для того, чтобы стать гимном «Брентфорда».

Фото: REUTERS/Paul Childs, Andrew Couldridge; Gettyimages.ru/Michael Webb/Keystone