«Можно мне слово на одну минуту?» – «Нет!» В фигурке подавили бунт

На конгрессе ISU в Лас-Вегасе становится жарко: чисто формальное мероприятие чуть было не превратилось в битву интересов.

После первых сессий по общей повестке делегаты разделились по видам спорта, и на заседании по фигурному катанию началось обсуждение каскадов, поддержек и вращений.

● Конгресс задумывался как прорывной: помимо общих оргвопросов технические комитеты подготовили много изменений в правилах. Поправки анонсировали в апреле, и фигуристам дали сигнал ставить новые программы с их учетом.

Ожидалось, что никаких проблем с принятием нововведений в Лас-Вегасе не возникнет, но что-то пошло не так.

В первый же день сломалась электронная система голосования, поэтому делегатам пришлось голосовать по старинке – зелеными (за), красными (против) и белыми (воздержался) листами бумаги. По сути, теперь все федерации видели, за и против чего выступают коллеги.

Александр Коган на конгрессе ISU в Лас-Вегасе

● Потом забуксовал сам процесс принятия поправок.

Подобные голосования в ISU обычно идут пакетом: технические комитеты готовят список предлагаемых нововведений, а делегаты принимают их оптом.

Но в предлагаемом пакете было одно предложение, которое не устраивало слишком много стран. Речь о пункте 239 – про сокращение числа прыжковых элементов в произвольной программе у одиночников с 7 до 6. Причем предполагалось, что изменения вступят в силу уже в новом сезоне.

И тут (явно неожиданно для президиума) делегаты начали выступать против: США, Япония, Великобритания и другие сыпали аргументами, чем плоха логика техкомитета.

Если в ISU взят курс на привлечение аудитории, то как можно лишать ее самого зрелищного – прыжков? Как можно говорить о масштабных реформах, по сути, поощряя не прогресс, а шаг назад? И разумно ли внедрять такие глобальные нововведения в середине олимпийского цикла, когда до следующих Игр осталось меньше двух лет?

Вице-президенту ISU по фигурному катанию, канадцу Бенуа Лавуа (два года назад он сменил на этом посту Александра Лакерника) пришлось непросто: в какой-то момент даже показалось, что вопрос завязнет в обсуждениях до следующего конгресса.

Провели даже отдельное голосование, оставлять ли эту противоречивую поправку в общем пакете правил. Если бы протестующим делегациям удалось набрать большинство, вопрос об уменьшении числа прыжков исчез бы из списка поправок. Но ISU мобилизовал своих сторонников, в итоге революции не случилось.

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Дальше возникла идея сделать голосование по прыжкам тайным: некоторые страны не хотели признаваться, какую сторону они поддерживают. Но до этого не дошло – что явно обрадовало Лавуа, потому что провести такое голосование без электронной системы было бы трудно.

● Россияне брали слово дважды.

Сначала Александр Лакерник (на конгресс он приехал не от России, а как почетный вице-президент ISU) выступил с незначительным процессуальным уточнением по поправкам от техкомов.

Затем Сергей Свиридов (член исполкома ФФКР) заявил, что Россия тоже не поддерживает решение о немедленном вступлении поправок в силу и вообще находит странным метания по срокам публикации новых правил.

К микрофону выходил и Ари Закарян (он на конгрессе представлял не Илью Малинина, а Армению). Попыток выступить было несколько: сначала ему не давал слова президиум, ссылаясь на регламент. Этот момент уже разошелся мемами в соцсетях.

«Можно мне слово на одну минуту?» – «Нет!» Лавуа был суров к Ари.

Но под конец Закарян все же выступил с краткой, но эмоциональной речью. Сокращение количества прыжков Армения не поддержала.

В итоге нашлось компромиссное решение: пакет поправок от техкома принят в изначальном виде, но с отсрочкой до сезона-2026/2027.

Что изменится после Олимпиады в Милане?

1. Одиночникам в произвольной программе будет разрешено:

● 6 прыжковых элементов вместо 7;

● не более трех повторов одного и того же прыжка;

● 2 каскада/секвенции вместо трех.

2. Ойлер больше не учитывается в количестве прыжков в каскаде и не имеет базовой стоимости.

3. В парах:

● вводятся хореографические поддержка и вращение;

● секвенция ограничится двумя прыжками, ойлер в секвенции разрешен.

Есть нюанс: на следующих конгрессах (а внеочередной пройдет уже в следующем году) эти предложения могут переформулировать – и даже отменить.

***

Иногда складывалось ощущение, что собравшиеся хотят поскорее разойтись и продолжить общение в неформальной обстановке. Помимо традиционного итогового коктейля и банкета для делегатов в этот раз устроили прием от американской федерации и совместный поход на шоу Цирка дю Солей.

В итоге за пять дней Конгресса принято три реально значимых поправки на новый сезон:

1. Легализовали сальто. Раньше за его исполнение полагался штраф в два балла.

2. Увеличили максимальный возраст для юниоров (21 у девушек/23 у юношей в парном катании, 21 у девушек/21 у юношей в танцах на льду). При этом сократили максимально допустимую разницу в возрасте между партнерами – до семи лет.

3. Отменили квалификационный раунд на чемпионатах мира. Квалификацию на ЧМ ввели на конгрессе в 2022-м, но так ни разу и не провели – премьера должна была состояться в следующем году в Бостоне.

Ради этого точно стоило собираться в Вегасе?

Фото: Gettyimages /Minas Panagiotakis / Stringer; isu.com