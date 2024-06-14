«Можно мне слово на одну минуту?» – «Нет!» В фигурке подавили бунт
На конгрессе ISU в Лас-Вегасе становится жарко: чисто формальное мероприятие чуть было не превратилось в битву интересов.
После первых сессий по общей повестке делегаты разделились по видам спорта, и на заседании по фигурному катанию началось обсуждение каскадов, поддержек и вращений.
● Конгресс задумывался как прорывной: помимо общих оргвопросов технические комитеты подготовили много изменений в правилах. Поправки анонсировали в апреле, и фигуристам дали сигнал ставить новые программы с их учетом.
Ожидалось, что никаких проблем с принятием нововведений в Лас-Вегасе не возникнет, но что-то пошло не так.
В первый же день сломалась электронная система голосования, поэтому делегатам пришлось голосовать по старинке – зелеными (за), красными (против) и белыми (воздержался) листами бумаги. По сути, теперь все федерации видели, за и против чего выступают коллеги.
● Потом забуксовал сам процесс принятия поправок.
Подобные голосования в ISU обычно идут пакетом: технические комитеты готовят список предлагаемых нововведений, а делегаты принимают их оптом.
Но в предлагаемом пакете было одно предложение, которое не устраивало слишком много стран. Речь о пункте 239 – про сокращение числа прыжковых элементов в произвольной программе у одиночников с 7 до 6. Причем предполагалось, что изменения вступят в силу уже в новом сезоне.
И тут (явно неожиданно для президиума) делегаты начали выступать против: США, Япония, Великобритания и другие сыпали аргументами, чем плоха логика техкомитета.
Если в ISU взят курс на привлечение аудитории, то как можно лишать ее самого зрелищного – прыжков? Как можно говорить о масштабных реформах, по сути, поощряя не прогресс, а шаг назад? И разумно ли внедрять такие глобальные нововведения в середине олимпийского цикла, когда до следующих Игр осталось меньше двух лет?
Вице-президенту ISU по фигурному катанию, канадцу Бенуа Лавуа (два года назад он сменил на этом посту Александра Лакерника) пришлось непросто: в какой-то момент даже показалось, что вопрос завязнет в обсуждениях до следующего конгресса.
Провели даже отдельное голосование, оставлять ли эту противоречивую поправку в общем пакете правил. Если бы протестующим делегациям удалось набрать большинство, вопрос об уменьшении числа прыжков исчез бы из списка поправок. Но ISU мобилизовал своих сторонников, в итоге революции не случилось.
Новый босс мировой фигурки – канадец. Он судил скандальную Олимпиаду, когда вручили два золота – Бережной с Сихарулидзе и... канадцам
Дальше возникла идея сделать голосование по прыжкам тайным: некоторые страны не хотели признаваться, какую сторону они поддерживают. Но до этого не дошло – что явно обрадовало Лавуа, потому что провести такое голосование без электронной системы было бы трудно.
● Россияне брали слово дважды.
Сначала Александр Лакерник (на конгресс он приехал не от России, а как почетный вице-президент ISU) выступил с незначительным процессуальным уточнением по поправкам от техкомов.
Затем Сергей Свиридов (член исполкома ФФКР) заявил, что Россия тоже не поддерживает решение о немедленном вступлении поправок в силу и вообще находит странным метания по срокам публикации новых правил.
К микрофону выходил и Ари Закарян (он на конгрессе представлял не Илью Малинина, а Армению). Попыток выступить было несколько: сначала ему не давал слова президиум, ссылаясь на регламент. Этот момент уже разошелся мемами в соцсетях.
«Можно мне слово на одну минуту?» – «Нет!» Лавуа был суров к Ари.
Но под конец Закарян все же выступил с краткой, но эмоциональной речью. Сокращение количества прыжков Армения не поддержала.
В итоге нашлось компромиссное решение: пакет поправок от техкома принят в изначальном виде, но с отсрочкой до сезона-2026/2027.
Что изменится после Олимпиады в Милане?
1. Одиночникам в произвольной программе будет разрешено:
● 6 прыжковых элементов вместо 7;
● не более трех повторов одного и того же прыжка;
● 2 каскада/секвенции вместо трех.
2. Ойлер больше не учитывается в количестве прыжков в каскаде и не имеет базовой стоимости.
3. В парах:
● вводятся хореографические поддержка и вращение;
● секвенция ограничится двумя прыжками, ойлер в секвенции разрешен.
Есть нюанс: на следующих конгрессах (а внеочередной пройдет уже в следующем году) эти предложения могут переформулировать – и даже отменить.
***
Иногда складывалось ощущение, что собравшиеся хотят поскорее разойтись и продолжить общение в неформальной обстановке. Помимо традиционного итогового коктейля и банкета для делегатов в этот раз устроили прием от американской федерации и совместный поход на шоу Цирка дю Солей.
В итоге за пять дней Конгресса принято три реально значимых поправки на новый сезон:
1. Легализовали сальто. Раньше за его исполнение полагался штраф в два балла.
2. Увеличили максимальный возраст для юниоров (21 у девушек/23 у юношей в парном катании, 21 у девушек/21 у юношей в танцах на льду). При этом сократили максимально допустимую разницу в возрасте между партнерами – до семи лет.
3. Отменили квалификационный раунд на чемпионатах мира. Квалификацию на ЧМ ввели на конгрессе в 2022-м, но так ни разу и не провели – премьера должна была состояться в следующем году в Бостоне.
Ради этого точно стоило собираться в Вегасе?
Фото: Gettyimages/Minas Panagiotakis / Stringer; isu.com
Нужно было вставить в статью фото улыбающейся Луны - причин плакать у неё точно нет)
Поправки от техкома (как пакет) нельзя было не принять.
Но можно было вывести пункт про прыжки.
Наши хотели (как и США), но не хватило голосов.
Так что принято соломоново решение. Принять (как хотели в ису), но отложить. А там либо ишак, либо падишах.
Ну и можно посмотреть на последний чемпионат по шорт-треку (по-моему, в Роттердаме). Там был разрыв у аудитории, было оч круто.
В некоторых странах на фигкат плевать, а на шорт-трек не попасть.
Невозможно сделать вывод, что отцепи фигкат в отдельный союз - сразу наступит рай