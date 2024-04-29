«Я гораздо лучше понял Россию». Он отвечал за футбольный ЧМ-2018, а теперь спасает фигурку

ISU вот-вот представит официальную повестку Конгресса, который пройдет в июне в Лас-Вегасе. Планируется много важных тем – от изменений в правилах до новой концепции развития.

За очевидным запросом на модернизацию стоит новое лицо в мировой фигурке. Колин Смит – теперь генеральный директор ISU, в прошлом – один из топ-менеджеров ФИФА. Кажется, консервативный Союз конькобежцев и правда ждут большие перемены – в его руководстве появился человек, который действительно знает, как работает современный большой спорт.

В ФИФА Смит был директором по проведению топ-турниров – именно он отвечал за организацию двух последних чемпионатов мира по футболу (в России и в Катаре).

Что привело его из футбола в ISU? Майя Багрянцева встретилась с Колином и задала этот вопрос.

Who is Mr. Smith? Знакомимся с новым боссом фигурки

Смит родом из Северной Ирландии, говорит на пяти языках и работал по всему миру – от Буркина-Фасо до Швейцарии. Он начинал в бизнесе, откуда перешел в спортивный менеджмент – до большого футбола был еще профессиональный гольф.

Колин не похож на бюрократа старого образца – довольно молод (еще нет 50), при этом за 8 лет в ФИФА построил прекрасную карьеру.

Прошлым летом Смит неожиданно покинул высокий пост, «чтобы заняться новыми профессиональными вызовами» (цитата из релиза) – и почти сразу принял приглашение ISU. На вопрос «почему?» отвечает: стало интересно.

«На первой встрече с руководством ISU мне показали «Концепцию-2030» – план развития на ближайшие годы – и рассказали, каких результатов хотят. Они убедили, что мой опыт в спортивной индустрии будет полезен для Союза, и я согласился стать частью команды ISU.

Мне нравится, что это глобальный проект, тут можно заняться всем и сразу. Фигурное катание и коньки – престижные виды спорта с невероятной историей, надо просто понять, в каком направлении их правильнее развивать», – объяснил он Sports.

Президент ISU Ким Чжэ Ель признается, что очень воодушевлен этим назначением:

«Колин – признанный лидер спортивной индустрии, он известен тем, что умеет находить нестандартные решения. Его сильные стороны – стратегическое планирование и операционная эффективность, которые помогут максимально раскрыть потенциал наших видов спорта».

Генеральный директор отвечает в ISU за операционный менеджмент – это как раз то, что Смит умеет лучше всего. Эта должность – вторая в иерархии Союза (главный – президент). По конституции ISU в списке рабочих обязанностей гендиректора 24 пункта – от контроля за финансовыми вопросами до рекомендаций по отстранению действующих членов Союза.

Предшественник Смита – швейцарец Фреди Шмид – занимал эту должность почти 30 лет. Он получил пост директора в 1996-м, то есть еще во времена системы оценивания 6.0, и вот в конце прошлого года его отпустили на пенсию, поблагодарив за «верность и высокий стандарт работы».

Смена довольно консервативного (как описывают коллеги) Шмида на знатока современного маркетинга Смита показывает: в ISU и правда готовы к переменам.

«В фигурном катании столько страсти». Как обеспечить аншлаги?

Для Колина мартовский ЧМ в Монреале стал первым турниром по фигурному катанию, который он посмотрел вживую. С зимними видами спорта Смит раньше не сталкивался, но говорит, что увиденное ему понравилось.

«На самом деле, между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий. Спорт сегодня – это часть развлекательного бизнеса, он тоже дает людям возможность получить классные впечатления. Поэтому главный вопрос – как мы можем обеспечить эти незабываемые эмоции, которые останутся с человеком надолго. И абсолютно не важно: это гольф, теннис, футбол или фигурное катание.

До Монреаля я успел побывать в Роттердаме на чемпионате мира по шорт-треку. Там меня тоже поразила атмосфера – я увидел прекрасный пример того, как можно совместить спортивный дух с развлечением для зрителей. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы такой «развлекательный пакет» был доступен во всех наших дисциплинах. Ведь в фигурном катании столько страсти и энтузиазма».

Энтузиазма, правда, не всегда хватает, чтобы заполнить арены на соревнованиях. Последние годы ISU сталкивается с неуклонным падением зрительского интереса – многие большие турниры проходят при полупустых трибунах. Знает ли Смит секретный футбольный рецепт, как привести зрителя на каток?

«Конечно, чемпионат мира по футболу и по фигурному катанию – очень разные события. Футбол вдохновляет сотни миллионов людей по всему миру, но мы верим, что фигурное катание тоже на это способно. На данном этапе наша главная цель – аншлаги на каждом турнире. И чтобы эти аншлаги были на действительно больших аренах, а не на крохотных катках. Задача амбициозная, но я знаю, что у фигурного катания есть для этого потенциал.

Не существует волшебной кнопки, которую можно было бы нажать – и на стадионы повалил бы поток новых зрителей, которые раньше никогда не смотрели фигурное катание. Надо работать с федерациями, оргкомитетами турниров, самими фигуристами, привлекать новые практики и технологии. Какие? Пока не могу раскрыть секрет, дождитесь нашего доклада на Конгрессе в Лас-Вегасе. Некоторые нововведения нас ждут уже в следующем сезоне, для внедрения других потребуется пара лет. Но я верю в рост и развитие фигурного катания в ближайшем будущем. И да, в полные залы тоже».

По словам Смита, изменения не затронут календарь – футбольной турнирной сетки в фигурке ждать не стоит.

«Работа с календарем ведется постоянно – по разным параметрам. Но в приоритете должны быть спортивные результаты. Фигуристам невозможно показывать прокаты высокого уровня так же часто, как проходят матчи у футболистов. Во-первых, в футболе есть запасные, во-вторых, игроки обычно не находятся на поле весь матч, да и нагрузка ложится на 11 игроков, а не на одного.

А фигуристы выходят лед, и у них есть 4 минуты, чтобы показать максимум. Это немного разные условия. Сейчас у нас довольно логичный и хорошо работающий календарь, и любые изменения должны вноситься с учетом возможностей спортсменов. У них ведь есть тренировочные планы и расчеты выхода на пик формы к важным соревнованиям».

Кажется, превращать фигурку в шоу-бизнес Смит не собирается.

«Фигурное катание – в первую очередь, спорт. Его уникальность, при этом, в сочетании атлетизма и артистизма, и это абсолютно уникальное торговое предложение на современном спортивном рынке. Но я подчеркну: спортом оно быть никогда не перестанет.

А вот для болельщиков на стадионах привычное положение дел можно сильно улучшить. Сейчас соревнования устроены таким образом, что у фаната на трибунах в паузах между прокатами много времени, которое ничем не занято. И вот тут-то как раз и появляется возможность внедрить развлекательную составляющую.

То есть мы по-прежнему исходим из того, что это спортивное мероприятие, именно за духом соревнований болельщики традиционно и приходят на каток. Но наша задача – упаковать это мероприятие таким образом, к которому уже привыкла более молодая аудитория», – говорит британец.

Именно по этому пути пошли организаторы последнего чемпионата Европы в Каунасе. Ставку сделали на интерактив на трибунах и доступность билетов – в итоге получили те самые аншлаги на огромной баскетбольной арене, причем в стране, где фигурное катание популярностью не пользуется.

Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет. Как это получилось?

Смит соглашается: «Это был успех. При этом никто не скажет, что такой подход отрицательно сказался на качестве самого турнира – со спортивной точки зрения.

Мы хотим привлечь более молодых зрителей – за ними будущее. А они потребляют спорт и развлечения совсем не так, как болельщики 10 или 15 лет назад. Поэтому нам очень важно оформить наш традиционный контент таким образом, чтобы он заинтересовал молодую аудиторию», – добавляет он.

Кто поможет ISU заработать? Малинин и Стеллато-Дудек – первые в списке

Молодая аудитория нужна, и чтобы привлечь новых спонсоров. В отличие от ФИФА, чей последний финансовый отчет показал «устойчивое развитие и исключительный рост», бюджет ISU вызывает тревогу у аудиторов – и самих чиновников. Пара цитат из аудиторского отчета за прошлый год :

● «ISU продолжает сталкиваться со сложностями в привлечении более обширной и молодой аудитории по всему миру. Учитывая меняющийся рынок индустрии спорта, Союз должен найти способ сохранить привлекательность для зрителей и коммерческих партнеров»;

● «если нам не удастся переломить ситуацию с падающими рейтингами телетрансляций, встанет вопрос сохранения существующего уровня доходов».

Спасти ситуацию могли бы новые серьезные спонсоры – как в том же футболе. Но интересно ли им фигурное катание? Смит верит, что да.

«У нас есть верные коммерческие партнеры, которые сотрудничают с нами много лет. Но мы хотим перевести взаимодействие с ними на новый уровень. При этом мы должны показать и новым большим брендам, что фигурное катание может предложить очень многое.

Не побоюсь громких слов, но мы можем дать им весь мир. В ISU объединены несколько абсолютно разных спортивных дисциплин – каждая со своей аудиторией, характером и уникальными особенностями, которые могут быть интересны большому количеству коммерческих партнеров. Это уникальное предложение для спонсоров.

Фигурное катание – невероятный, ни на что не похожий вид спорта, это спектакль, в котором сочетаются спортивные достижения, артистизм и человеческие истории. Возьмите главные лица прошедшего чемпионата мира в Монреале: Илья Малинин и Деанна Стеллато-Дудек. За ними стоят захватывающие истории, которые завораживают зрителя. При этом они спортсмены высочайшего уровня, и это очень привлекательное рыночное предложение».

«Я гораздо лучше понял Россию»: вспоминаем вместе со Смитом ЧМ-2018

Для России Колин человек не чужой – он отвечал в ФИФА за чемпионат мира по футболу в 2018-м и много времени тогда проводил в стране. Воспоминаниями о работе в России Смит делится охотно – видно, что от ЧМ у него остались только положительные эмоции.

«Это был классный турнир! Очень успешный и невероятный по духу. Первый раз я приехал в Россию года за три до чемпионата мира и под конец проводил там по три недели в месяц. Причем не только в Москве, я мотался по всем городам, где должны были пройти матчи. По сути, я отвечал за весь турнир со стороны ФИФА – моя должность называлась Chief tournament officer (Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий, так звучала должность Смита по-русски – Sports), приходилось вникать буквально во все.

Но я с огромной теплотой вспоминаю то время – атмосфера у чемпионата была сумасшедшая. Я гораздо лучше понял Россию и познакомился со столькими замечательными людьми, это было невероятное время.

Понимаете, болельщики, которые приезжали в Россию впервые, не знали, чего ожидать. А их встречали с таким радушием, они попадали в атмосферу праздника. Вспомните, например, пешеходные зоны, которые устраивали в городах для фанатов – это же была одна гигантская супервечеринка».

В 2018-м Смит называл российский ЧМ «восхитительным» и «успешным во всех отношениях», подчеркивал, что «получал удовольствие от того, с каким энтузиазмом и с каким единением страна готовилась к этому турниру».

Последний раз Колин был в России в 2021-м – в Москве тогда проходил чемпионат мира по пляжному футболу (тоже под эгидой ФИФА). Потом он сфокусировался на ЧМ-2022 в Катаре, и вот теперь – новый поворот в карьере.

«Четкий, конкретный, мыслит не по шаблону» – каким Смита запомнили российские функционеры

Алексей Сорокин сейчас глава оргкомитета Всемирных игр дружбы, нового масштабного проекта России. А в 2018-м он был боссом штаба подготовки домашнего чемпионата мира и несколько лет работал со Смитом в одной команде. Специально для Sports Сорокин поделился, каков британец в работе.

«Колин человек из большого спорта – и большого бизнеса в прошлом. Это важно, потому что сегодня спорт и бизнес очень связаны. Смит очень четкий и конкретный человек – он исключительно «про дело». При этом он готов к компромиссам и мыслит не по шаблону. У него нет неистовой косности и желания слепо следовать учебникам, которым уже лет тридцать.

Да, его можно назвать гибким менеджером, но в тех вопросах, которые принципиальны, – он стоит до конца. За соблюдениями требований ФИФА он следил неукоснительно. При этом он понимал, что каждый чемпионат мира особенный, и у нас не было никакого противостояния.

У нас сложились очень теплые взаимоотношения – не только деловые. Это не было сухим общением противоборствующих сторон, у нас была одна общая цель, и мы очень сплоченно работали».

Алексей Сорокин и Колин Смит

Отмечает Сорокин и беспристрастность Смита: «Он далек от политических страстей, умеет отстраненно принимать решения, не давая эмоциям взять верх. Например, он безусловно любит футбол, при этом он не сумасшедший болельщик – и это здорово, потому что иначе это бы мешало работе. На такой высокой должности должен работать беспристрастный профессионал, который не будет делать кому-то уступки, потому что болеет за конкретного футболиста».

Алексей Милованов работал со Смитом на двух последних чемпионатах мира. В России он отвечал за строительство стадионов, а в Катаре был техническим директором турнира.

«Колин – очень сильный менеджер высшего звена. Он совершенно точно не микроменеджер, а руководитель современного типа, обладающий живым умом, стратегическим видением и способностью мотивировать людей.

Работа на таких ивентах, как чемпионат мира по футболу, отличается от любой работы в офисе – какой бы масштабной она ни была. Поработав на такой должности, ты становишься профессиональным кризис-менеджером, умеющим разруливать любые нештатные ситуации. Поэтому такая работа учит быстро принимать решения в сжатые сроки в условиях, когда невозможно перестраховаться или заручиться чьей-то поддержкой. И главное – она учит брать ответственность.

Все это позволяет Смиту быть успешным руководителем в любой индустрии. Не важно, какой вид спорта он теперь развивает. В конце концов, ему же не надо бегать на коньках или бороться за места на пьедестале. А вопросы организации и управленческих подходов, по сути, одни и те же».

Теперь из российских топ-менеджеров Смит чаще всего будет сотрудничать с главой ФФКР – Антоном Сихарулидзе (пока он занимает должность с приставкой «исполняющий обязанности», но по информации Sports, скоро это изменится). По словам Сихарулидзе, контакт с новым директором уже установлен:

«Глубоких, проникновенных отношений с ISU нет, но диалог все же есть. Не так давно президент и гендиректор ISU обратились к нам и захотели переговорить по зуму.

Мы обсуждали развитие фигурного катания, мы не обсуждали возвращение, потому что это было бессмысленно на тот момент. Они очень живо интересовались, как мы смотрим на одну или другую проблему, как привлечь зрителей, судейскую систему – много чего обсудили», – рассказал Сихарулидзе.

Видно, что вопрос «как привлечь зрителей» для нового гендиректора ISU и правда главный.

«Наша задача – создать условия фигуристам, чтобы они могли выступать на высшем уровне. При этом мы должны сделать так, чтобы болельщики захотели посмотреть турнир не по телевизору, а прийти на арену. Вижу ли я в этом главный вызов для себя в новой должности? Скорее, шанс изменить ситуацию к лучшему».

Хочется верить, что Смит знает, о чем говорит.

Фото: yangyuanyong/XinHua, Huang Wei/XinHua, Graham Hughes/Keystone Press Agency, Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press ; РИА Новости /Евгения Новоженина, Кирилл Каллиников