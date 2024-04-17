«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

Американский фигурист Илья Малинин – герой сезона: мировые рекорды, космические четверные прыжки (6 разных), уникальный четверной аксель. 19-летний парень из Вирджинии, кажется, готов вывести фигурное катание из кризиса.

Чаще всего интервью Ильи и сводятся к вопросам как раз про рекорды и квадаксель. Мы попробовали понять, как живет и смотрит на мир не Малинин-фигурист, а Малинин-тинейджер.

Майя Багрянцева ездила за Ильей почти по всем турнирам сезона и несколько месяцев наблюдала на тренировках, в закулисье больших турниров и в контактах с прессой. Мы поговорили в Таллине, куда Малинин приехал для участия в ледовом шоу. После победного чемпионата мира у него начался большой гастрольный тур по Японии, откуда после остановки в Эстонии он полетел в США, где снова ждут шоу.

Илья очень легкий и простой в общении, звездной болезни не чувствуется. Он терпеливо фотографируется с детьми, которые подходят за автографом, по-прежнему смущается от повышенного внимания и любит подурачиться с другими фигуристами. На шоу, как и на соревнованиях, смотрит почти все номера. Видно, что ему интересно – особенно то, что делают ледовые акробаты (сам Илья, кстати, работает над новым акробатическим трюком).

Эстонское шоу Малинин, когда не выходил на лед сам, посмотрел от бортика: переживал за прыжки Александра Селевко (они приятельствуют еще со времен юношеского чемпионата мира в Таллине-2020), снимал на телефон номер Луны Хендрикс, помогал акробатам с подготовкой файер-шоу, а грузинским парникам Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве мастерил реквизит для показательного.

Мы поговорили по-английски. В обычной жизни Илья легко переходит с русского на английский и обратно – но признается, что с журналистами ему так комфортнее.

Илья живет с родителями – они подарили ему «прямо роскошную тачку»

– Какой образ жизни для тебя проще – дома, но в жестком тренировочном графике, или постоянные перелеты по миру?

– Если говорить про «что интереснее» – то это, конечно, гастроли с шоу. Разные страны, люди, новые ощущения – мне повезло, что у меня есть возможность столько увидеть.

Но дома мне, конечно, привычнее и проще – там все понятно и знакомо, я провел так бо льшую часть жизни. Я привык, что с катка возвращаюсь домой, могу нормально отдохнуть – там моя зона комфорта. Родной город, родной дом – мне так спокойнее, я даже восстанавливаюсь после тренировок быстрее.

– Родной дом – это родительский?

– Да, я живу с родителями. Наш дом совсем недалеко от катка – минут 10 на машине.

– Ездишь сам?

– Да, я только что сдал на права – перед чемпионатом мира.

Часто выходило так, что я закончил тренировку и могу ехать домой, а родители еще не освободились (Илью тренируют мама и папа – Татьяна Малинина и Роман Скорняков – Спортс). Поэтому они предложили получить права и ездить самому. Да и мне надоело все время их ждать – так что теперь я мчу домой, как только закончил кататься. Ну и в целом, я теперь чувствую себя посвободнее: могу поехать куда хочется.

– Кто тебя учил водить – мама или папа?

– Папа, конечно. Мне с ним в машине спокойнее, хаха.

– Слышала, что у тебя новая машина.

– Да, родители подарили на 18-летие. Не буду называть марку, но прямо роскошная тачка. Не слишком большая, не супернавороченная, но мне кажется, она мне очень подходит.

– Дай угадаю: золотая?

– Пока нет. Она белая, но я думаю над тем, чтоб ее перекрасить.

– Какой у тебя график тренировок?

– Я на катке 5-6 раз в неделю, тренируюсь дважды в день – по 2-3 часа. В выходные чуть меньше – часа по полтора-два.

– Твой идеальный выходной?

– Иногда мне кажется, что остаться дома и поваляться в кровати – уже здорово. Это мой островок спокойствия. Еще могу залипнуть в компьютерной игре, люблю шутеры, гонки и adventure-игры. Играю онлайн с друзьями, это классный способ провести время.

– В телефоне много сидишь? Какой у тебя ежедневный скрин-тайм?

– А я не проверяю, хаха. Даже не знаю, где у меня этот пункт в настройках. Но вообще, я не все время в телефоне, разве что в выходной могу зависнуть и повтыкать.

– Или в перелетах.

– Да нет, я в дороге обычно тут же отрубаюсь и сплю.

– Ты сова или жаворонок?

– Наверное, все же больше сова – люблю засидеться допоздна. Хотя, конечно, все зависит от планов и графика: если надо встать на тренировку рано – накануне лягу в нормальное время.

– А что по любимой еде?

– Я обожаю, как готовит мама. Борщ, пельмени, котлеты – у нее здорово получается традиционная русская еда. Но европейские блюда она тоже готовит – я, например, фанат ее пасты.

– А что из американской еды нравится?

– Люблю довольно простую еду: курицу, стейки, рис, картошку – ничего экстраординарного. Папа специалист по барбекю, часто жарит мясо и бургеры.

– А ты сам что-то готовишь? Например, на том же гриле.

– Ой, нет. Стараюсь к нему не подходить – не дай бог, еще пожар устрою. Я совсем не умею готовить. Может, попробую, но пока с удовольствием ем то, что готовит мама. Еще люблю японскую кухню – но в Японии, так что всегда хожу в местные рестораны, когда прилетаю выступать.

Я обожаю мороженое, причем самое простое – ванильное или шоколадное. К тортам и выпечке, в целом, равнодушен, а вот шоколад люблю. Съесть шоколадку перед выходом на лед на соревнованиях – святое.

– Раз заговорили про десерты, спрошу про кино. На какой фильм потратишь свободный вечер?

– Люблю мистику или ужастики. Кошмары меня потом не мучают, я вообще хорошо сплю. Еще нравятся фильмы про суперспособности – например, «Черная пантера» или что-то из вселенной Marvel.

– Ты часто носишь яркую одежду – интересуешься модой?

– Да, очень. Я стараюсь следить за модными тенденциями. Конечно, бессмысленно гоняться за всеми трендами, но я стараюсь найти что-то яркое, необычное и уникальное – что, как мне кажется, отражает мою индивидуальность.

Ого, Илью заметил HBO – крупнейший стриминговый сервис Америки. Отметит ли любимый рэпер?

– Музыку для последнего показательного номера (Hope от американского рэпера NF – Спортс) ты выбрал сам. Почему именно этот трек?

– Это моя любимая песня, я фанат такой музыки.

– В тексте песни внимательные болельщики нашли фразу, которую можно трактовать как твое обращение к Нэтану Чену: «Теперь моя очередь. Не пойми меня неправильно, Нэйт, ты круто поработал. Но пришло время дать людям что-то другое». Это было задумано?

– Нет, конечно. Так зовут самого певца: NF – инициалы от имени Нэтан Ферстейн. Он обращается в песне к самому себе. Я никогда не думал об этом и никакого дополнительного смысла не вкладывал.

Мне очень нравится месседж в этом треке, поэтому я и решил под него кататься. Там поется про то, что NF долго не мог контролировать эмоции и то, что происходит в его жизни. Будто бы кто-то управлял его судьбой, а потом у него получилось переломить ситуацию и освободиться. И теперь он пишет свою историю.

Вся идея постановки – моя, от выбора музыки до основной хореографии. С итоговым вариантом программы мне, конечно, помогали, но концепция изначально моя. Я вообще стараюсь привнести что-то в каждую из своих постановок, добавить хореографию, мне это важно.

Мне хотелось бы поставить себе программу – от начала и до конца. Чтобы я отвечал за каждое движение и мне бы никто не помогал. Не хочется раскрывать всех секретов, но я уже над этим работаю.

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– Расскажи, какая музыка у тебя в плейлисте?

– Последние пару лет у меня в топе, конечно, NF. Но вообще, я слушаю самую разную музыку, люблю просматривать подборки, искать новое. От музыки многое зависит – она меняет настроение и погружает в абсолютно разные эмоции, мне это нравится. Что-то я откладываю на будущее – вдруг пригодится для программ. Это может быть и энергичный хип-хоп, и медленная лиричная композиция – я люблю контрасты.

Когда я был помладше, обожал Эминема – так что заметно, наверное, какой жанр музыки я предпочитаю. Что мне нравится в музыке NF – в песнях он всегда рассказывает личную историю. Он очень откровенно, безо всяких метафор говорит о своей жизни. В его песнях классные слова, они цепляют и заставляют вслушиваться.

– (В этот момент на арене начинает играть музыка произвольной программы Ильи – из сериала «Наследники»). Что ты чувствуешь, когда слышишь эту композицию? Ты выиграл с ней чемпионат мира.

– Наверное, я немного подустал от нее за сезон, так часто бывает у фигуристов – хочется поскорее катать что-то новое. Сам сериал я пока так и не посмотрел. Но со мной недавно связались представители канала HBO, на котором вышел этот фильм, и подарили годовую подписку. Так что теперь, может, посмотрю.

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– Говорят, что ты не просто хочешь выступать в ледовых шоу – тебе интересно продюсирование. Это правда?

– Речь, наверное, про шоу в Вирджинии, которое состоится 19 апреля. Мы задумали его, чтобы отметить победу на чемпионате мира и поблагодарить болельщиков за поддержку. Оно пройдет в моем родном штате, мой каток всего в 20 минутах от арены.

Я участвовал в обсуждении концепции, номеров и музыки. Понятно, что я не в полной мере погружен в технические детали, но мне действительно интересно, как устроен этот бизнес.

Зачем Малинин учится прыгать в другую сторону?

– Я заметила, что на тренировках перед шоу и показательными ты много времени тратишь на отработку прыжков по часовой стрелке – то есть в обратную сторону от той, в которую обычно. Зачем?

– Мне кажется прикольным научиться прыгать в другую сторону. С левой ноги я уже все прыжки выучил – теперь интересно сделать их и с правой. Я об этом давно думаю, мне хочется стабильно прыгать в обе стороны. Цель – освоить все тройные. Насчет четверных не знаю, у меня ушло 11 лет, чтобы их выучить. А на то, чтобы запрыгать их с другой ноги, может уйти еще 11 лет, хаха.

Я освоил почти все двойные, и если буду больше тренироваться, тройные точно не проблема. Пока у меня, правда, никак не выходит двойной лутц – бьюсь над ним, оказалось, что это довольно сложный прыжок. Я не понимаю, как вышло, что двойной аксель мне дался легче, чем лутц.

– Аксель твой коронный прыжок.

– Ну, так раньше таким прыжком был лутц! У меня и ник в соцсетях сначала был lutzgod (король лутца – Спортс). В общем, буду дальше с ним возиться.

– Есть мысль когда-нибудь сделать такие прыжки на соревнованиях?

– Да нет, это бессмысленно. Разве что в шоу или на показательных, но тогда надо придумать, как показать зрителям, что этот прыжок особенный.

– На тренировках ты прыгаешь и каскад из двух четверных. Тоже пока только для себя?

– Да, это чисто развлечься – мне было интересно, получится или нет. Пока я считаю бессмысленным вставлять его в программы. Разница в баллах между каскадами 4-3 и 4-4 не настолько большая, чтобы так рисковать.

Месси, «Барса» и хоккей – какой еще спорт зажигает Малинина?

– Ты говорил, что идею фирменного винта – «Малинин-твиста» – взял из акробатики. Тебе явно интересен трюковый спорт.

– Да, этот элемент довольно популярен среди акробатов, которые работают на полу, не на льду. Я слежу за спортивной гимнастикой и трюковой акробатикой. Есть такая дисциплина – трикинг, она объединяет гимнастические трюки, приемы из боевых искусств и танцевальные движения в непривычных плоскостях. Если я вижу там интересный элемент, то беру его на заметку и пытаюсь повторить на льду.

– Романа Скорнякова – твоего тренера и папу – часто в день соревнований можно увидеть на катке с футбольным мячом. Откуда у тебя такая любовь к футболу?

– С детства. Я и играл, и смотрел матчи, особенно чемпионат мира. Я до сих пор люблю погонять мяч в качестве разминки перед тренировкой. А футбольный мяч, с которым езжу на соревнования, сейчас уже больше как талисман, хотя по назначению я его тоже использую.

– Ты болел за конкретную футбольную команду?

– Даже за две – «Реал Мадрид» и «Барселону». Меня сейчас, конечно, за это захейтят: мол, это же непримиримые соперники, но я не мог выбрать – мне нравились обе.

– А любимый футболист был?

– Тоже два – Месси и Роналду.

– Если бы тебе предложили встретиться с кем-то из них, кого бы выбрал?

– Ох, сложный вопрос. Я бы долго метался, наверное. Но склоняюсь к Месси.

– А к хоккею ты как относишься? Для Америки это более привычный вид спорта.

– Я в детстве немного играл – не серьезно, а так, для развлечения. Мне было лет 8 или 9, и фигурное катание тогда еще не занимало такого большого места в моей жизни. Мне нравилось – я надевал шлем, брал в руки клюшку и выходил на тренировку. Лупил по воротам, но все время промахивался, так что с хоккеем у меня вряд ли бы сложилось, хаха.

– Какие фигуристы тебе больше всего нравились, когда ты только начинал кататься?

– Много, всех не перечислишь. Нэтан Чен, Юдзуру Ханю, Шома Уно, Кевин Аймоз – они меня всегда вдохновляли. Я стал серьезно смотреть фигурное катание только лет в 13, и как раз эти фигуристы впечатлили сильнее всего.

В семье Малининых растет еще одна фигуристка – ждем продолжения династии?

– А был такой момент, когда хотелось бросить фигурку? «Все, с меня хватит, надоело!»

– Пару раз было, но не серьезно. Я думаю, это со всеми случается: так устаешь, что все начинает раздражать. Разные мысли в голову лезут. Но я никогда не воспринимал такое всерьез.

Эти моменты очень нелегко даются морально. Тут главное – не давать таким мыслям завладеть тобой, нельзя сдаваться. В нашем спорте и так карьеры не очень долгие, поэтому надо постараться выжать максимум из того, что тебе дано.

– Фигурное катание – это твой выбор или выбор родителей?

– Сложно отделить одно от другого. Конечно, я попал в фигурное катание благодаря родителям. Они целый день проводили на катке, а я болтался рядом. Поэтому поставить меня на коньки было логичным решением. Так что с одной стороны – было бы странно не попробовать, но с другой – я помню, как сам хотел попробовать. Мне было интересно, получится ли.

– Ты когда-нибудь видел прыжки в исполнении родителей? Не старые записи, а вживую на катке.

– Нет, вживую не видел. Разве что папа пару раз прыгал двойные – но в хоккейных коньках, он тренировки в них ведет, ему так удобнее.

– А видео их выступлений смотрел?

– Как-то так вышло, что папа с мамой мне эти записи не показывали. Когда я вырос, то сам искал в интернете, а теперь часто натыкаюсь на короткие отрывки в соцсетях. Мне кажется, целиком я видел только одну мамину программу. Но мне часто попадаются нарезки ее прыжков с разных соревнований – и видно, что у нас даже прыжковая техника похожа.

– У тебя ведь младшая сестра тоже занимается фигурным катанием.

– Да, Лизе 9 лет, она начинающая фигуристка. Но могу точно сказать: я в ее возрасте катался гораздо хуже. Прыжки, вращения, дорожки – у нее все получается лучше, так что мне кажется, у нее талант. Но, конечно, пока она катается больше для развлечения и не относится к этому слишком серьезно. Ее никто не заставляет, родители стараются не передавить, но при этом мотивируют кататься – чтобы понять, может ли все это вырасти во что-то серьезное.

– Она твоя фанатка?

– Не знаю, хаха. Мы с ней мою карьеру и прыжки не обсуждаем. Да, дома за ужином может зайти разговор про что-то, связанное с фигурным катанием, но мы не садимся и не устраиваем семейный мозговой штурм в гостиной.

Меня часто спрашивают, как нам удается разделять семью и работу, мы же все время вместе. Я не знаю, как это объяснить, но для нас это не проблема. Все происходит очень естественно, мы не выстраиваем искусственных границ. Нет такого, что на катке мы говорим только про работу, а дома – только про семейные дела. И мне кажется, это здорово – так отношения получаются гораздо ближе и теплее.

– В трансляциях часто слышно, что вы с папой говорите между собой по-русски. Дома тоже вы общаетесь на русском?

– Да. Только вот сестра в последнее время отказывается, все понимает – но не говорит. К ней все – и я, и мама, и папа – обращаются только по-русски, а она в ответ только по-английски. Наверное, это возраст такой.

Может, дело в том, что я ходил в русскоязычный детский сад. А Лиза нет.

– Тебе проще читать на русском или английском? На каком языке с тобой лучше переписываться?

– На английском. По-русски я тоже смогу прочесть, но это займет больше времени. Конечно, я обойдусь без гугл-переводчика, но пару раз зависну. Поэтому, наверное, нельзя сказать, что я свободно владею русским языком. Я говорю и понимаю, но с чтением и письмом дело обстоит куда хуже.

– На тренировке ты скажешь «риттбергер» или «loop»?

– И так, и так, все зависит от ситуации. И у родителей так же.

– С тобой по турнирам обычно ездит папа, а почему не мама?

– Она слишком сильно переживает, для нее это огромный стресс. Мама даже мои выступления в прямом эфире не смотрит – только в записи. И только после того, как ей позвонит папа и скажет результат. Как только мы вышли из кисс-энд-край – папа первым делом звонит маме.

– Так получилось, что сразу после церемонии награждения на чемпионате мира я оказалась рядом и видела, как тебе позвонила мама. Что она тебе сказала?

– Я впервые слышал, как она плачет от счастья – настолько ее переполняли эмоции. Так что для меня это был тоже очень проникновенный и трогательный момент.

– Как ты относишься к своей растущей популярности? Это приятно или сложно?

– Никак не отношусь, я живу в той реальности, которая складывается – я же не могу на это повлиять. Да, это иногда странно – я до сих удивляюсь, когда оказываюсь в центре внимания, но, наверное, уже потихоньку привыкаю к этому. Не могу сказать, нравится мне это или нет – я воспринимаю это нейтрально-естественно. Сейчас так, завтра может быть по-другому.

Чего не хватает Малинину для величия и насколько он все-таки русский?

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Фото: East News /Geoff Robins / AFP; Gettyimages /Matthew Stockman; instagram.com/ilia_quadg0d_malinin