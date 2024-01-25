«В шоу нет адреналина». Пападакис и Сизерон правда возвращаются?

Слухи о том, что действующие олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон возвращаются в большой спорт, циркулируют все активнее.

Обычно за словами «мы приостанавливаем карьеру» следует тихий выход на пенсию, поэтому сейчас болельщики спорят, удастся ли французскому дуэту сломать эту традицию. Ждать ли передела медалей, на которые нацеливались актуальные лидеры?

Официальных заявлений от пары пока не было, но игнорировать разговоры вокруг их потенциального возвращения все сложнее. Майя Багрянцева размышляет, насколько оно реально.

«Оставляем дверь открытой». Уходили на сезон, но пропустили уже два – как провели это время?

Последний раз Габриэла и Гийом соревновались почти два года назад – на домашнем чемпионате мира в Монпелье. Выиграв пятый титул, они взяли паузу – сначала речь шла о пропуске одного сезона.

«Мы оставляем дверь открытой. Если бы мы уходили из спорта насовсем, то сказали бы прямо. Нам нужно отдохнуть, мы хотим пожить спокойно и понять, чего на самом деле хотим», – так Пападакис и Сизерон объяснили решение.

Но через год пара на соревнованиях не появилась.

«Мы по-прежнему в раздумьях. Мы много обсуждаем планы друг с другом и с нашей федерацией, но пока решили провести еще один сезон в шоу – нам нужно время, чтобы принять окончательное решение», – было понятно, что пара пока концентрируется на жизни вне спорта.

Для начала фигуристы выполнили обязательную программу каждого чемпиона, вышедшего на пенсию: написали книгу (Гийом – даже две), получили высокую государственную награду (орден Почетного легиона), запустили линию одежды (Габриэла) и косметики (Гийом), съездили на открытие катка, названного в их честь.

Габриэла увлеклась развитием новых форматов в танцах и поставила несколько парных номеров с подругой, американской фигуристкой Мэдисон Хаббелл.

Тизер программы опубликовали год назад, но пока проект на паузе: Хаббелл ждет ребенка и сконцентрировалась на тренерской карьере.

Прошлым летом необычный дуэт представил и Гийом. Вместе со Стефаном Ламбьелем (бывшим одиночником, а сейчас хореографом и тренером японца Шомы Уно) они придумали программу-импровизацию в стиле контемп.

Да, еще было много шоу, но в какой-то момент показалось, что Пападакис и Сизерону стало чего-то не хватать. Из Монреаля они не уехали и переворачивать страницу (как Тесса Виртью и Скотт Моир) явно не торопились.

Показательный номер, работа хореографами, поддержание формы в зале: да, они правда готовы

Сначала на каток вернулся Сизерон – как хореограф. Японский одиночник Шун Сато, французские парники Пьега/Стрекалин и танцоры Лопарева/Бриссо – кажется, Гийому интересно работать со всеми.

Ярче всего сотрудничество получилось с действующими чемпионами мира: для друзей – Мэдисон Чок и Эвана Бейтса – он поставил проникновенный показательный номер, в котором легко читается фирменная хореография Сизерона.

Габриэла появилась на катке позже – тоже в качестве хореографа. Она поставила обе программы этого сезона французской одиночнице Лорин Шильд. Еще был опыт работы телекомментатором (на одном из этапов Гран-при), и ощущалось: фигурное катание ей снова интересно.

В декабре дуэт вдруг обнаружился у балетного станка в парижской Опере – и не на разовом мастер-классе, а на официальной стажировке в балетной труппе.

Полтора часа классической хореографии в день, а потом еще занятия по современному танцу – такой серьезный подход вряд ли требовался для поддержания формы в шоу.

На все вопросы о возвращении Габриэла с Гийомом отшучивались: ждите нас в новогоднем парижском «Щелкунчике» в роли дерева. Но известно, что договоренности с Оперой появились еще 4 года назад, хотя вспомнили про них почему-то именно сейчас.

Кстати, занятия современным танцем в Париже легли в основу нового показательного номера, который дает возможность понять, к какой хореографии сейчас тяготеют французы.

Судя по соцсетям, в последнее время Габи и Гийом проводят все больше времени в тренажерном зале. В общем, выступление на показательных чемпионата Европы болельщики восприняли как прощупывание почвы на предмет камбэка.

Публика не разочаровала: французов встречали как действующих чемпионов, было понятно, что Пападакис/Сизерона ждут.

В ответ на прямые вопросы фигуристы снова смеялись, хотя в одном из интервью в Каунасе Гийом допустил любопытную оговорку: «Знаете, когда мы вошли здесь в VIP-ложу – а там стоят всякие закуски и коктейли – я подумал: может, нам все же не возвращаться? Так гораздо веселее».

Габриэла в разговоре со Sports.ru была уклончива:

«Скучаю ли я по выступлениям? Мы достаточно часто катаемся в шоу, поэтому нам хватает и общения с публикой, и возможностей творить. Но в шоу нет адреналина. А самое главное – нет ощущения, что ты раздвигаешь для себя границы возможного. В шоу ты можешь быть самим собой, но только в спорте ты должен быть лучшей версией себя».

А зачем им возвращаться?

Пять титулов чемпионов Европы и мира, золото и серебро двух Олимпиад – разве этого не достаточно?

Есть ощущение, что нет.

● По меркам танцев Пападакис/Сизерон еще молоды: Габриэле 28 лет, Гийому 29. Всем танцорам мирового топа уже за 30, что не мешает им рассчитывать на медали Олимпиады-2026. Двухлетняя пауза позволила французам выдохнуть и перегруппироваться – и теперь они могут вернуться в борьбу за золото полными сил.

К тому же им по-прежнему интересны и фигурное катание, и современная хореография; последнего слова в танцах они точно не сказали.

● Пекинский успех оказался несколько смазан ковидными ограничениями: победа при пустых трибунах, конечно, не обесценивает титул, но в эмоциях явно проигрывает «нормальным» Играм. На чемпионате Европы было заметно, как нравится фигуристам атмосфера крупного турнира.

● Габриэле непросто дался путь к олимпийскому золоту. Проблемы с ментальным здоровьем, депрессия и другие психологические последствия аборта, который она сделала накануне олимпийского сезона, могли омрачить эмоции от золотой медали.

Пападакис признавалась, что вспоминает тот сезон без особого восторга, и вполне возможно, сейчас как раз чувствует себя в силах закрыть этот гештальт и получить удовольствие от выступления на главном старте жизни.

● Желание сравняться по личным олимпийским медалям с принципиальными соперниками – Тессой Виртью и Скоттом Моиром – тоже может служить неплохой мотивацией вернуться. У канадцев в арсенале два олимпийских золота и одно серебро, у французов пока одна золотая и одна серебряная медали.

● Влияют и благоприятные обстоятельства для возвращения. Следующая Олимпиада пройдет в Европе, а ближайший финал Гран-при – и вовсе во французском Орлеане. Фактор домашних стен в танцах на льду весит порой не меньше, чем чистые твиззлы.

● Но самое главное: за два года отсутствия французов в танцах так и не появилось лидера, который был бы на голову выше всех. Да, американцы Чок/Бейтс на последнем чемпионате мира обновили мировые рекорды, принадлежавшие Пападакис/Сизерону, но явлением в танцах не стали – скорее, временно заняли трон в отсутствие действующих олимпийских чемпионов.

Партнера уровня Гийома Сизерона в танцах может не появиться еще много лет, а последние шоу показывают, что он в великолепной форме. При этом в хореографии только прибавил – сказались опыт работы постановщиком и занятия балетом.

Очевидно, Габриэле решиться на возвращение сложнее – слишком тяжело ей дались последние годы в спорте, и неизвестно, сумела ли она полностью справиться с психологическими проблемами. Но если решение будет принято, нет сомнений, что на лед вернется одна из сильнейших партнерш в танцевальном топе.

«Время поджимает, решать надо быстро». Какой дедлайн по возвращению?

Конечно, такие решения не принимаются без консультаций с федерацией и судьями, поэтому очевидно: если французы вновь выйдут на соревновательный лед, все риски просчитают.

В первую очередь – вместе с тренерским штабом, с которым они уже прошли две Олимпиады. После золота Пекина-2022 Пападакис написала в соцсетях:

«Моя благодарность нашим тренерам безгранична. Они не просто лучшие в мире специалисты по танцам на льду, но и невероятные люди и ролевые модели для нас. С первого дня мы чувствовали их безграничную поддержку, они всегда учили нас быть сильнее со спортивной точки зрения и лучше – с человеческой. А главное, они научили нас, что одного без другого не бывает».

Главным человеком в карьере Пападакис/Сизерона стал Ромэн Агенауэр. Он работает с дуэтом с 2012 года, именно он перевез их 10 лет назад в Канаду к Патрису Лозону и Мари-Франс Дюбрей. Тренерское трио основало знаменитую монреальскую академию танцев на льду, а французские фигуристы стали ее главными звездами.

«Могу сказать одно: если они решат вернуться, то должны сделать это только ради себя. Публике, федерации и тренерам они уже все отдали сполна. Им нужна новая общая цель и ясная мотивация: надо четко понимать, зачем им в это опять ввязываться. Понятно, что у них много сомнений, мы часто видимся и разговариваем на эту тему.

Конечно, мы все будем счастливы, если они решат вернуться. Они молоды, в хорошей форме и могут бороться на самом высоком уровне. Но есть один нюанс.

Решение надо принимать быстро – время поджимает. Если возвращаться, то в предолимпийский сезон, а к нему еще тоже надо подготовиться. Поэтому я бы ждал решения в ближайшие месяцы», – говорит Ромэн.

По такой же схеме возвращались Тесса и Скотт – за сезон до Олимпиады в Пхенчхане.

Им, кстати, на момент возвращения было столько же лет, сколько сейчас Габриэле и Гийому. И, по словам Агенауэра, легко им это не далось:

«Чтобы вернуться на вершину, они пахали как проклятые. Да, они выиграли в Корее, все было не зря – но это было непросто. В большом спорте ваше тело привыкает соревноваться, срабатывает мышечная память. Но за два года простоя тело все забывает.

Так что возвращаться можно, только вернув форму, в которой ты был до перерыва, – это как минимум. Тогда шанс есть».

Если ли шанс снова увидеть на соревнованиях легендарный дуэт и каким он вернется на лед? Ответ узнаем очень скоро.

Фото: Scott Mc Kiernan, Raniero Corbelletti/Global Look Press; Gettyimages.ru/Elsa, Dean Mouhtaropoulos, Ezra Shaw, Jamie Squire

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