Всем лутц!
Блог

Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет. Как это получилось?

чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию
ISU ISU
Фигурное катание Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Каунасе – самый успешный за последние годы.

Нет, не для какой-то сборной, а для фигурного катания в целом. Рекордные продажи билетов, красивая картинка и организация уровня Олимпийских игр – такого от небольшого литовского города не ожидал никто.

Литва явно не входит в список топ фигурных стран. Это не Россия или Япония, где популярность фигурки традиционно высока. Как удалось Каунасу обеспечить аншлаги на самой большой в Прибалтике арене и при чем тут баскетбол?

Майя Багрянцева все узнала и, вернувшись из Каунаса, рассказывает. 

«Проблема турниров ISU – зрителям не хватает радости». Кто все это устроил в Литве?

Каунас получил фигурный Евро случайно.

За полгода до чемпионата Будапешт (где планировался турнир) вдруг отказался по финансовым причинам. ISU был в панике: европейская фигурка в кризисе, желающих приютить такой серьезный старт найти непросто. Например, год назад от финала Гран-при неожиданно отказался французский Орлеан – тоже из-за нехватки средств.

Решать надо было быстро: соревнования такого уровня невозможно организовать за месяц. Кандидата нашлось три: София, Варшава и Каунас.

Литовская заявка победила, хотя они и предложили не самые удобные даты (обычно чемпионат Европы проводят в конце января). Дело в том, что «Жальгирис-арена» в привычную третью неделю января занята баскетбольными матчами, а баскетбол в Литве – религия.

Но ISU на условия литовцев согласился и не прогадал.

15-тысячная арена была забита большую часть чемпионата: если в первый день с заполняемостью трибун еще чувствовались проблемы, то уже в четверг свободных мест практически не оставалось.

Популярность танцевального турнира можно было объяснить медальными перспективами литовской пары Рид/Амбрулевичус, но вот солд-аут на европейских парах – результат фантастический.

Фигуристы с удивлением отмечали, что такого не ожидали – по атмосфере турнир легко побеждал пустые трибуны Пекина-2022. Британский танцор Льюис Гибсон даже посягнул на святое: сравнил литовскую публику с японской, признав, что прибалты болеют активнее и громче.

Ключ к успеху оказался в руках нового президента федерации фигурного катания Литвы – 42-летнего Витаутаса Ясутиса, пришедшего в фигурку год назад из бизнеса. Он владелец большого ивент-агентства, не любящий зиму, но умеющий организовывать большие мероприятия.

Авральную организацию турнира (литовцы уложились меньше чем в три месяца) Ясутис подвигом не считает – говорит, сложно это только для тех, кто занимается исключительно фигуркой.

«Я 25 лет в ивент-бизнесе и знаю: нет особой разницы, что ты устраиваешь – концерт Андреа Бочелли, баскетбольную Евролигу или чемпионат Европы по фигурному катанию. Главное – уметь это делать».

Ясутис уверен: надо менять сам подход к соревнованиям.

«Мы все знаем, какая проблема обычно у турниров ISU – зрителям не хватает радости. Поход на арену может и должен стать развлечением для всей семьи. Вот идет заливка льда – так устройте что-то зажигательное для зрителей, не давайте им скучать. Не надо изобретать велосипед: в той же Америке отлично умеют работать с аудиторией на хоккее или баскетболе.

Мы радуемся аншлагам, но подумайте, сколько человек до нас не дошло, потому что ожидали привычную унылую и скучную картинку. Такое можно и дома по телевизору посмотреть. Значит, надо предложить зрителю что-то такое, что можно получить только на арене. В этом вся фишка.

А мы показали, что за вечер можно успеть и потанцевать, и попеть, и волну по стадиону запустить, и поучаствовать в играх. В общем – развлечься. Это ключевой момент, должен быть entertainment. Просто на прыжки со вращениями полный зал собрать куда сложнее». 

Сыграли роль и недорогие билеты – цены начинались от 15 евро, а за 40 можно уже было сидеть на самых хороших местах.

В результате на каток и правда приходили семьями, а в первый же день продаж билетов раскупили на 100+ тысяч евро. Низкие (по европейским меркам) цены позволили получить рекордные аншлаги на не самый популярный в стране вид спорта.

«Надоело, что нас все время поучают. Просто не мешайте». Про советский подход в ISU

Удивительно и то, что на такой важный для репутации Литвы турнир (это второй Евро для Каунаса, в 2011-м тут провели ЧЕ по баскетболу) не нашлось государственного финансирования.

«Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет – они оплатили аренду арены, а это большие деньги. Но Каунас знал, что такой турнир привлечет в город много туристов, и работал на перспективу. А мы могли рассчитывать только на довольно ограниченный бюджет ISU и на продажи билетов.

Рисковали ли мы? Безусловно, ведь это не баскетбол, который всегда соберет в Литве аншлаг. Но знаете, кто не рискует, тот не пьет шампанское – мы закончили турнир с прибылью», – объясняет Ясутис.

Оргкомитет рисковал и завязнуть в бюрократии ISU – организаторы признаются, что это порой отнимало больше всего сил:

«Мы с самого начала сказали: мы знаем, как все устроить, просто не мешайте. Все эти официальные меморандумы и регламенты делают только хуже, эта пыльная бюрократия ни к чему не приведет. 

Да, в чем-то мы работали нагло, но надоело, когда нас все время поучают. У нас суперпрофессиональная команда, мы знаем, как делать такие мероприятия. Странно: вроде бы в СССР выросли мы, но столько «советского», сколько я вижу в ISU, не встречал нигде».

Как создать в фигурке хитовый турнир? Сделать вид, что это баскетбол

Изобретать велосипед в Литве действительно не стали, а привлекли команду, которая давно и успешно работает на баскетбольных матчах – и знает все про алгоритмы работы с публикой.

● Пригласили известного местного диджея, который всегда играет на баскетболе и умеет заводить аудиторию. Специально для ЧЕ он даже написал гимн, который постоянно играл на арене. Пульт поставили у бортика – да, иногда музыка была непривычно громкой, зато на катке было ощущение праздничной вечеринки.

Кстати, композиции подбирались очень тщательно: после выступления итальянских фигуристов включали итальянские песни, после грузинских – грузинские.

● Зрителей все время вовлекали в происходящее. К примеру, им раздали разноцветные листы бумаги, которые по команде диджеев надо было поднять в определенном порядке – таким образом окрашивая арену в цвета того или иного флага.

● По стадиону регулярно запускали волну – визитная карточка футбольных матчей отлично прижилась и на фигурке.

● К телетрансляции тоже подошли креативно: например, перед выходом фигуристов на лед выводили изображение национального флага. Раньше такой прием использовали только в соревнованиях по плаванию и легкой атлетике.

● Режиссер экспериментировал и на финальном гала: спецэффекты накладывали на видео в прямом эфире, как на каком-нибудь «Евровидении».

К показательным вообще готовились серьезно. Для начала пригласили действующих олимпийских чемпионов, Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона – в качестве специальных гостей.

Да, им пришлось за это заплатить, но их участие сразу привлекло к гала-шоу особое внимание и помогло раскрутить продажи билетов.

● Потом позвали оркестр и усадили его у бортика. Часть показательных номеров фигуристы катали под живую симфоническую музыку – такое ожидаешь увидеть в дорогих ледовых шоу в Швейцарии, но не на турнире  ISU.

А в конце устроили впечатляющее файер-шоу.

● Финальный банкет тоже провели с размахом: арендовали зал, где сто лет назад провели первый в истории чемпионат Европы по баскетболу. Кстати, Литва тогда взяла золото, поэтому место это для хозяев турнира символическое.

Для банкета придумали черно-белый дресс-код, красную дорожку и призы за лучшие номера на показательных. Таким образом, из приятного междусобойчика финальный ужин превратился в большое светское мероприятие – какое ISU до сих пор не может сделать из своей же премии ISU Awards.

У чемпионата Европы был слоган «We want more» («Мы хотим еще»). Кажется, теперь мы все хотим еще больше турниров по фигурке в Литве. У них получится.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

192 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Донован хозяин НБА
Так и представляю кислые недовольные рожи всех тех, кто говорил о смерти фигурки без граждан РФ
В статье нет ни слова о спортивной силе турнира, только об организационной составляющей, а то что с нашими фигуристами турнир был бы намного конкурентнее и сильнее, это даже не обсуждается.
+111
-24
+87
Ответ Howard Norfolk
В статье нет ни слова о спортивной силе турнира, только об организационной составляющей, а то что с нашими фигуристами турнир был бы намного конкурентнее и сильнее, это даже не обсуждается.
C сильными фигуристами соревнования всегда интереснее. Я и правда тут именно об организации, спасибо, что верно поняли
+69
-6
+63
Ответ ЮИ
Комментарий скрыт
Так это должна быть общая радость - что в фигурку приходят люди, которые знают, как сделать из этого бизнес. В выигрыше будут все.
+56
-6
+50
Классная статья, спасибо!
+55
-11
+44
Ответ NTLY
//Фигуристы с удивлением отмечали, что такого не ожидали – по атмосфере турнир легко побеждал пустые трибуны Пекина-2022.// То есть на других турнирах фигуристы не замечали зрителей? //Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет.// А чем лучше-то? Диджеем, живой музыкой, файер-шоу и банкетом? Круто! Но вроде раньше соревнования по фк собирали полные трибуны и без этого. По теме самого фк-то в чем лучший турнир был?
вы помните трибуны в Хельсинки и Таллине? ну из последних ЧЕ. Да и Грац можно вспомнить. А еще посчитать, какая была там вместимость стадиона - и какая тут.
Финал Гран-при в Пекине вот только что прошел. Видели трибуны?

На Евро претендовала Варшава, так у них арена - 4000 зрителей, и они говорят, что это потлок, который можно собрать сегодня на фигурку в Европе.

А еще можно посмотреть, сколько максимум собирает турнир по фк в России сейчас. И это если за скобки вывести, что такой популярности, как сейчас в России, фк не имеет нигде в мире.

Какой смысл обесценивать успех литовцев, если они объективно молодцы.
+51
-8
+43
Красавцы. Обожаю профессионалов. Не трындят, а просто делают.
+56
-14
+42
Я и сидя у компьютера получил приличную дозу entertainment, особенно на Гала. :) Номер Лопаревой-Бриссо прям завирусился на ТикТоке, насколько я знаю.
Великолепная организация, прекрасная операторская работа, шикарная атмосфера. Здорово! Надеюсь, Майя, вы по итогам Евро еще что-нибудь напишете или какое интервью выложите. Хочется верить, что вас не подпрягут каждую серию нового шоу про похудение теперь освещать. ;)
+42
-13
+29
Ответ ЮИ
Комментарий скрыт
Действительно, она противоречит Генеральной линии - что без нас там всё загнётся, зачем такое печатать, нехорошо.
+36
-11
+25
Прекрасная идея - призы за лучшие номера на показательных. Не стали жадничать со стоимостью билетов и вот результат, немалая арена заполнена.
+25
-2
+23
Важный момент, что спортивной федерацией руководит бизнесмен, а не бывший спортсмен. Это могло бы стать хорошим трендом. Но, увы, толковых менеджеров мало, а бывших деятелей спорта много и надо их куда-то девать...
+26
-3
+23
Ответ ЮИ
Комментарий скрыт
Давайте я поясню. Беда с популярностью фигурного катания в мире нас касается ровно так же, как остальных. Поверьте, нашим спортсменам тоже не очень хочется выигрывать при пустых трибунах. А еще популярность фигурки - это иностранные шоу, рекламные контракты и популярность самих спортсменов.

Мы из-за вакуумных последних двух сезонов потеряли представление о том, как живет остальной мир. Мне важно об этом рассказывать - потому что нам туда возвращаться, и нужно понимать, в каком все будет состоянии.

И то, что нашлись люди, которые смогли перебороть консервативные устои ИСУ, на руку и нам с вами. Чемпионат Европы и с нашими фигуристами последние годы превращался в заштатный турнир, без особенного резонанса.

А когда стоишь на арене, которая ДО ПОТОЛКА забиты зрителями, которые поют, скандируют и апплодируют, - мурашки по коже. Потому что я фанат фигурного катания как вида спорта, и мне больно видеть, как падает его популярность.
+24
-4
+20
Хорошая статья. Я хоть и не любитель ФК. Прочитал с удовольствием. Хороший пример для любых других стран, соревнований. Организация любого события много значит.
+21
-1
+20
Был в Каунасе на Евролиге в 2019 году. Пожалуй, лучшая организация баскетбола из всех, что я видел. В какой то момент подумал, что я немного на НБА)
+22
-6
+16
отличная статья, человека , влюбленного в ФК
+20
-4
+16
Майя может! Узнать)
+21
-9
+12
Мне понравился турнир. С флагами оригинально и красиво было. Показательные не смотрел и, судя по статье, зря. Что сказать, молодцы, организаторы!
+14
-2
+12
Ответ Max Hi-Fi
Тут некоторые утверждают, что в РФ лучше в организаторском плане... хм врут что ли?
А давайте брать статистику побольше.
В России больше половины этапов и ЧР прошли при полных трибунах и отличной организацией. В условиях недопуска стараются и выплывают.
Литва при просадке некоторых видов, постарались в организационном плане
+14
-3
+11
Ответ Ljorke
Финальный банкет тоже провели с размахом: арендовали зал, где сто лет назад провели первый в истории чемпионат Европы по баскетболу. Кстати, Литва тогда взяла золото, поэтому место это для хозяев турнира символическое. ============================================== Первый ЧЕ по баскетболу прошел в Швейцарии в 35-ом году и выиграли турнир тогда латыши. ЧЕ по баскетболу в Каунасе прошел в 39-ом году. Литовцы выиграли свой домашний турнир. P.S. Литовцы молодцы, провели отличный турнир. Рад за соседей.
Организаторы говорят, что там провели первый турнир, который можно назвать чемпионатом Европы - и оттуда ведут отсчет :) Давайте простим им это летоисчисление ) Официальный действительно был в 1939ом, но история межевропейских игр началась раньше.
+12
-3
+9
Ответ Меган Лайф
Комментарий скрыт
Ну не скажите. Есть много видов спорта(в том числе олимпийских)، где ни шоу, ни зрители не играют никакой роли. Только цифры и статистическое преимущество.
+9
0
+9
Ответ Беглый*
Багрянцева всё лебезит перед западным фигурным сообществом, лишь бы аккредитацию давали
Если Багрянцева перестанет получать аккредитацию (которую, кстати, выдает ИСУ, которому в статье несладко пришлось )), она все равно будет писать про фк, не надейтесь :)
+21
-12
+9
Ответ Майя Багрянцева
Я вас аккуратно спрошу. Вы ведь в этом "умирающем городишке" недавно были, да? Раз так пишете. Я никакого умирания не заметила. В Каунасе живет 300 тыс человек. Это как Тамбов. Здорово, если в Тамбове сейчас так же все "умирает". Ну и что там можно было бы успешно провести чемпионат Европы по фк.
Я в Риге прожил 25 лет, соответственно, и за новостями Прибалтики следил (и сейчас немного слежу за этим цирком) и с людьми вокруг плотно общался, в том числе и из Литвы. Если у страны за 20 лет из 3,8 миллионов населения куда-то делся миллион - это умирание. Причём, не получится свалить на то, что "русские уехали" - ЛитССР была вполне себе моноэтничной, да и русским раздали гражданство, соответственно, у них было меньше причин уезжать. Шутка ли - я в Риге неоднократно встречал литовцев, которые приезжали в тамошнюю безработицу искать работу. Что же у них дома-то творилось тогда, если они ехали туда? У латвийцев движухи с "съездить в Литву поработать" не встречал, вот в приграничные литовские супермаркеты (там дешевле было) и за дешёвыми машинами (зачастую сомнительного происхождения) в Литву гоняли.

Ну и в Тамбове и любом городе России аналогичного размера можно провести и лучший турнир. Главное - чтобы арена ледовая в городе была. Просто у нас скорее выберут для крупного турнира Москву, Петербург, один из миллионников или Сочи. В Литве тоже в Таураге, Тельшяе, Мажейкяе много чемпионатов европки или крупных турниров по любому не нишевому виду спорта бывает?
+14
-5
+9
А у нас на шоу Навки по по розданым бечплатнр бюджетникам билетам...
+19
-10
+9
Благодаря однотонному оформлению арены ЧЕ и впрямь казался олимпиадой. Хорошо придумали.
+11
-3
+8
Ответ Майя Багрянцева
Я вас аккуратно спрошу. Вы ведь в этом "умирающем городишке" недавно были, да? Раз так пишете. Я никакого умирания не заметила. В Каунасе живет 300 тыс человек. Это как Тамбов. Здорово, если в Тамбове сейчас так же все "умирает". Ну и что там можно было бы успешно провести чемпионат Европы по фк.
Ну да, конечно, не умирает. Всего лишь на 28 процентов население сократилось, подумаешь. А что, вы сомневаетесь, что в Тамбове можно успешно провести чемпионат Европы по ФК?
+13
-5
+8
Ответ La Gushka
Воплощение вполне советской, кстати, формулы: лучше меньше, да лучше. В смысле цены
Насчёт советского соотношения цены-качества спорно. Было дёшево и не было ничего. Тут просто команда организаторов в первую очередь решила порадовать людей, рискуя при этом доходами. В итоге без прибыли не остались и праздник удался.
+12
-4
+8
Ответ Фан Рубина
Комментарий удален модератором
Я вас аккуратно спрошу. Вы ведь в этом "умирающем городишке" недавно были, да? Раз так пишете. Я никакого умирания не заметила.
В Каунасе живет 300 тыс человек. Это как Тамбов.
Здорово, если в Тамбове сейчас так же все "умирает". Ну и что там можно было бы успешно провести чемпионат Европы по фк.
+16
-9
+7
//Фигуристы с удивлением отмечали, что такого не ожидали – по атмосфере турнир легко побеждал пустые трибуны Пекина-2022.//
То есть на других турнирах фигуристы не замечали зрителей?

//Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет.//
А чем лучше-то? Диджеем, живой музыкой, файер-шоу и банкетом? Круто! Но вроде раньше соревнования по фк собирали полные трибуны и без этого.
По теме самого фк-то в чем лучший турнир был?
+27
-20
+7
Ответ Донован хозяин НБА
Так и представляю кислые недовольные рожи всех тех, кто говорил о смерти фигурки без граждан РФ
Очень жаль что негатив для вас первичен. Зачем представлять кислые недовольные рожи???
+9
-2
+7
Ответ Willy Troll
А что, вы на 100 процентов были уверены в золоте Луны? Я вот нет, она вполне могла упасть пару раз. А у мужчин на медали вообще претендовали человек 6-7. Один фаворит полностью провалился , есть неожиданный серебряный призер.
Интрига кто больше нападает и наошибается у женщин?
Нападавший и наошибавшийся Адам привез трамвайную остановку серебру.
Это не есть плохо. Это нормально. Но вы так с придыханием говорите будто это невиданное нечто. В любом соревновании можно найти интригу и борьбу например за четвертое место. Как и делаете вы. Но зачем это описывать в превосходных тонах и при этом пинать предыдущие соревнования где участвовали российские фигуристы и обесценивать их?
+10
-4
+6
Ответ Майя Багрянцева
Давайте я поясню. Беда с популярностью фигурного катания в мире нас касается ровно так же, как остальных. Поверьте, нашим спортсменам тоже не очень хочется выигрывать при пустых трибунах. А еще популярность фигурки - это иностранные шоу, рекламные контракты и популярность самих спортсменов. Мы из-за вакуумных последних двух сезонов потеряли представление о том, как живет остальной мир. Мне важно об этом рассказывать - потому что нам туда возвращаться, и нужно понимать, в каком все будет состоянии. И то, что нашлись люди, которые смогли перебороть консервативные устои ИСУ, на руку и нам с вами. Чемпионат Европы и с нашими фигуристами последние годы превращался в заштатный турнир, без особенного резонанса. А когда стоишь на арене, которая ДО ПОТОЛКА забиты зрителями, которые поют, скандируют и апплодируют, - мурашки по коже. Потому что я фанат фигурного катания как вида спорта, и мне больно видеть, как падает его популярность.
ему,любой успех не в радость.У нас , ведь, кроме хоккея( и то с натяжкой) о зрителях не особо думают. Группа поддержки попами покрутила- и хорошо. Я вижу около 40 игр ЧР по баскетболу, Пара городов старается, для остальных это обязаловка, прописанная в регламенте. А здесь-праздник для всех, может поэтому и скрипят в комментах, что ничего похожего дома не видим.
+9
-3
+6
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий