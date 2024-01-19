Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет. Как это получилось?

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Каунасе – самый успешный за последние годы.

Нет, не для какой-то сборной, а для фигурного катания в целом. Рекордные продажи билетов, красивая картинка и организация уровня Олимпийских игр – такого от небольшого литовского города не ожидал никто.

Литва явно не входит в список топ фигурных стран. Это не Россия или Япония, где популярность фигурки традиционно высока. Как удалось Каунасу обеспечить аншлаги на самой большой в Прибалтике арене и при чем тут баскетбол?

Майя Багрянцева все узнала и, вернувшись из Каунаса, рассказывает.

«Проблема турниров ISU – зрителям не хватает радости». Кто все это устроил в Литве?

Каунас получил фигурный Евро случайно.

За полгода до чемпионата Будапешт (где планировался турнир) вдруг отказался по финансовым причинам. ISU был в панике: европейская фигурка в кризисе, желающих приютить такой серьезный старт найти непросто. Например, год назад от финала Гран-при неожиданно отказался французский Орлеан – тоже из-за нехватки средств.

Решать надо было быстро: соревнования такого уровня невозможно организовать за месяц. Кандидата нашлось три: София, Варшава и Каунас.

Литовская заявка победила, хотя они и предложили не самые удобные даты (обычно чемпионат Европы проводят в конце января). Дело в том, что «Жальгирис-арена» в привычную третью неделю января занята баскетбольными матчами, а баскетбол в Литве – религия.

Но ISU на условия литовцев согласился и не прогадал.

15-тысячная арена была забита большую часть чемпионата: если в первый день с заполняемостью трибун еще чувствовались проблемы, то уже в четверг свободных мест практически не оставалось.

Популярность танцевального турнира можно было объяснить медальными перспективами литовской пары Рид/Амбрулевичус, но вот солд-аут на европейских парах – результат фантастический.

Фигуристы с удивлением отмечали, что такого не ожидали – по атмосфере турнир легко побеждал пустые трибуны Пекина-2022. Британский танцор Льюис Гибсон даже посягнул на святое: сравнил литовскую публику с японской, признав, что прибалты болеют активнее и громче.

Ключ к успеху оказался в руках нового президента федерации фигурного катания Литвы – 42-летнего Витаутаса Ясутиса, пришедшего в фигурку год назад из бизнеса. Он владелец большого ивент-агентства, не любящий зиму, но умеющий организовывать большие мероприятия.

Авральную организацию турнира (литовцы уложились меньше чем в три месяца) Ясутис подвигом не считает – говорит, сложно это только для тех, кто занимается исключительно фигуркой.

«Я 25 лет в ивент-бизнесе и знаю: нет особой разницы, что ты устраиваешь – концерт Андреа Бочелли, баскетбольную Евролигу или чемпионат Европы по фигурному катанию. Главное – уметь это делать».

Ясутис уверен: надо менять сам подход к соревнованиям.

«Мы все знаем, какая проблема обычно у турниров ISU – зрителям не хватает радости. Поход на арену может и должен стать развлечением для всей семьи. Вот идет заливка льда – так устройте что-то зажигательное для зрителей, не давайте им скучать. Не надо изобретать велосипед: в той же Америке отлично умеют работать с аудиторией на хоккее или баскетболе.

Мы радуемся аншлагам, но подумайте, сколько человек до нас не дошло, потому что ожидали привычную унылую и скучную картинку. Такое можно и дома по телевизору посмотреть. Значит, надо предложить зрителю что-то такое, что можно получить только на арене. В этом вся фишка.

А мы показали, что за вечер можно успеть и потанцевать, и попеть, и волну по стадиону запустить, и поучаствовать в играх. В общем – развлечься. Это ключевой момент, должен быть entertainment. Просто на прыжки со вращениями полный зал собрать куда сложнее».

Сыграли роль и недорогие билеты – цены начинались от 15 евро, а за 40 можно уже было сидеть на самых хороших местах.

В результате на каток и правда приходили семьями, а в первый же день продаж билетов раскупили на 100+ тысяч евро. Низкие (по европейским меркам) цены позволили получить рекордные аншлаги на не самый популярный в стране вид спорта.

«Надоело, что нас все время поучают. Просто не мешайте». Про советский подход в ISU

Удивительно и то, что на такой важный для репутации Литвы турнир (это второй Евро для Каунаса, в 2011-м тут провели ЧЕ по баскетболу) не нашлось государственного финансирования.

«Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет – они оплатили аренду арены, а это большие деньги. Но Каунас знал, что такой турнир привлечет в город много туристов, и работал на перспективу. А мы могли рассчитывать только на довольно ограниченный бюджет ISU и на продажи билетов.

Рисковали ли мы? Безусловно, ведь это не баскетбол, который всегда соберет в Литве аншлаг. Но знаете, кто не рискует, тот не пьет шампанское – мы закончили турнир с прибылью», – объясняет Ясутис.

Оргкомитет рисковал и завязнуть в бюрократии ISU – организаторы признаются, что это порой отнимало больше всего сил:

«Мы с самого начала сказали: мы знаем, как все устроить, просто не мешайте. Все эти официальные меморандумы и регламенты делают только хуже, эта пыльная бюрократия ни к чему не приведет.

Да, в чем-то мы работали нагло, но надоело, когда нас все время поучают. У нас суперпрофессиональная команда, мы знаем, как делать такие мероприятия. Странно: вроде бы в СССР выросли мы, но столько «советского», сколько я вижу в ISU, не встречал нигде».

Как создать в фигурке хитовый турнир? Сделать вид, что это баскетбол

Изобретать велосипед в Литве действительно не стали, а привлекли команду, которая давно и успешно работает на баскетбольных матчах – и знает все про алгоритмы работы с публикой.

● Пригласили известного местного диджея, который всегда играет на баскетболе и умеет заводить аудиторию. Специально для ЧЕ он даже написал гимн, который постоянно играл на арене. Пульт поставили у бортика – да, иногда музыка была непривычно громкой, зато на катке было ощущение праздничной вечеринки.

Кстати, композиции подбирались очень тщательно: после выступления итальянских фигуристов включали итальянские песни, после грузинских – грузинские.

● Зрителей все время вовлекали в происходящее. К примеру, им раздали разноцветные листы бумаги, которые по команде диджеев надо было поднять в определенном порядке – таким образом окрашивая арену в цвета того или иного флага.

● По стадиону регулярно запускали волну – визитная карточка футбольных матчей отлично прижилась и на фигурке.

● К телетрансляции тоже подошли креативно: например, перед выходом фигуристов на лед выводили изображение национального флага. Раньше такой прием использовали только в соревнованиях по плаванию и легкой атлетике.

● Режиссер экспериментировал и на финальном гала: спецэффекты накладывали на видео в прямом эфире, как на каком-нибудь «Евровидении».

К показательным вообще готовились серьезно. Для начала пригласили действующих олимпийских чемпионов, Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона – в качестве специальных гостей.

Да, им пришлось за это заплатить, но их участие сразу привлекло к гала-шоу особое внимание и помогло раскрутить продажи билетов.

● Потом позвали оркестр и усадили его у бортика. Часть показательных номеров фигуристы катали под живую симфоническую музыку – такое ожидаешь увидеть в дорогих ледовых шоу в Швейцарии, но не на турнире ISU.

А в конце устроили впечатляющее файер-шоу.

● Финальный банкет тоже провели с размахом: арендовали зал, где сто лет назад провели первый в истории чемпионат Европы по баскетболу. Кстати, Литва тогда взяла золото, поэтому место это для хозяев турнира символическое.

Для банкета придумали черно-белый дресс-код, красную дорожку и призы за лучшие номера на показательных. Таким образом, из приятного междусобойчика финальный ужин превратился в большое светское мероприятие – какое ISU до сих пор не может сделать из своей же премии ISU Awards.

У чемпионата Европы был слоган «We want more» («Мы хотим еще»). Кажется, теперь мы все хотим еще больше турниров по фигурке в Литве. У них получится.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press