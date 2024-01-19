Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет. Как это получилось?
Чемпионат Европы по фигурному катанию в Каунасе – самый успешный за последние годы.
Нет, не для какой-то сборной, а для фигурного катания в целом. Рекордные продажи билетов, красивая картинка и организация уровня Олимпийских игр – такого от небольшого литовского города не ожидал никто.
Литва явно не входит в список топ фигурных стран. Это не Россия или Япония, где популярность фигурки традиционно высока. Как удалось Каунасу обеспечить аншлаги на самой большой в Прибалтике арене и при чем тут баскетбол?
Майя Багрянцева все узнала и, вернувшись из Каунаса, рассказывает.
«Проблема турниров ISU – зрителям не хватает радости». Кто все это устроил в Литве?
Каунас получил фигурный Евро случайно.
За полгода до чемпионата Будапешт (где планировался турнир) вдруг отказался по финансовым причинам. ISU был в панике: европейская фигурка в кризисе, желающих приютить такой серьезный старт найти непросто. Например, год назад от финала Гран-при неожиданно отказался французский Орлеан – тоже из-за нехватки средств.
Решать надо было быстро: соревнования такого уровня невозможно организовать за месяц. Кандидата нашлось три: София, Варшава и Каунас.
Литовская заявка победила, хотя они и предложили не самые удобные даты (обычно чемпионат Европы проводят в конце января). Дело в том, что «Жальгирис-арена» в привычную третью неделю января занята баскетбольными матчами, а баскетбол в Литве – религия.
Но ISU на условия литовцев согласился и не прогадал.
15-тысячная арена была забита большую часть чемпионата: если в первый день с заполняемостью трибун еще чувствовались проблемы, то уже в четверг свободных мест практически не оставалось.
Популярность танцевального турнира можно было объяснить медальными перспективами литовской пары Рид/Амбрулевичус, но вот солд-аут на европейских парах – результат фантастический.
Фигуристы с удивлением отмечали, что такого не ожидали – по атмосфере турнир легко побеждал пустые трибуны Пекина-2022. Британский танцор Льюис Гибсон даже посягнул на святое: сравнил литовскую публику с японской, признав, что прибалты болеют активнее и громче.
Ключ к успеху оказался в руках нового президента федерации фигурного катания Литвы – 42-летнего Витаутаса Ясутиса, пришедшего в фигурку год назад из бизнеса. Он владелец большого ивент-агентства, не любящий зиму, но умеющий организовывать большие мероприятия.
Авральную организацию турнира (литовцы уложились меньше чем в три месяца) Ясутис подвигом не считает – говорит, сложно это только для тех, кто занимается исключительно фигуркой.
«Я 25 лет в ивент-бизнесе и знаю: нет особой разницы, что ты устраиваешь – концерт Андреа Бочелли, баскетбольную Евролигу или чемпионат Европы по фигурному катанию. Главное – уметь это делать».
Ясутис уверен: надо менять сам подход к соревнованиям.
«Мы все знаем, какая проблема обычно у турниров ISU – зрителям не хватает радости. Поход на арену может и должен стать развлечением для всей семьи. Вот идет заливка льда – так устройте что-то зажигательное для зрителей, не давайте им скучать. Не надо изобретать велосипед: в той же Америке отлично умеют работать с аудиторией на хоккее или баскетболе.
Мы радуемся аншлагам, но подумайте, сколько человек до нас не дошло, потому что ожидали привычную унылую и скучную картинку. Такое можно и дома по телевизору посмотреть. Значит, надо предложить зрителю что-то такое, что можно получить только на арене. В этом вся фишка.
А мы показали, что за вечер можно успеть и потанцевать, и попеть, и волну по стадиону запустить, и поучаствовать в играх. В общем – развлечься. Это ключевой момент, должен быть entertainment. Просто на прыжки со вращениями полный зал собрать куда сложнее».
Сыграли роль и недорогие билеты – цены начинались от 15 евро, а за 40 можно уже было сидеть на самых хороших местах.
В результате на каток и правда приходили семьями, а в первый же день продаж билетов раскупили на 100+ тысяч евро. Низкие (по европейским меркам) цены позволили получить рекордные аншлаги на не самый популярный в стране вид спорта.
«Надоело, что нас все время поучают. Просто не мешайте». Про советский подход в ISU
Удивительно и то, что на такой важный для репутации Литвы турнир (это второй Евро для Каунаса, в 2011-м тут провели ЧЕ по баскетболу) не нашлось государственного финансирования.
«Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет – они оплатили аренду арены, а это большие деньги. Но Каунас знал, что такой турнир привлечет в город много туристов, и работал на перспективу. А мы могли рассчитывать только на довольно ограниченный бюджет ISU и на продажи билетов.
Рисковали ли мы? Безусловно, ведь это не баскетбол, который всегда соберет в Литве аншлаг. Но знаете, кто не рискует, тот не пьет шампанское – мы закончили турнир с прибылью», – объясняет Ясутис.
Оргкомитет рисковал и завязнуть в бюрократии ISU – организаторы признаются, что это порой отнимало больше всего сил:
«Мы с самого начала сказали: мы знаем, как все устроить, просто не мешайте. Все эти официальные меморандумы и регламенты делают только хуже, эта пыльная бюрократия ни к чему не приведет.
Да, в чем-то мы работали нагло, но надоело, когда нас все время поучают. У нас суперпрофессиональная команда, мы знаем, как делать такие мероприятия. Странно: вроде бы в СССР выросли мы, но столько «советского», сколько я вижу в ISU, не встречал нигде».
Как создать в фигурке хитовый турнир? Сделать вид, что это баскетбол
Изобретать велосипед в Литве действительно не стали, а привлекли команду, которая давно и успешно работает на баскетбольных матчах – и знает все про алгоритмы работы с публикой.
● Пригласили известного местного диджея, который всегда играет на баскетболе и умеет заводить аудиторию. Специально для ЧЕ он даже написал гимн, который постоянно играл на арене. Пульт поставили у бортика – да, иногда музыка была непривычно громкой, зато на катке было ощущение праздничной вечеринки.
Кстати, композиции подбирались очень тщательно: после выступления итальянских фигуристов включали итальянские песни, после грузинских – грузинские.
● Зрителей все время вовлекали в происходящее. К примеру, им раздали разноцветные листы бумаги, которые по команде диджеев надо было поднять в определенном порядке – таким образом окрашивая арену в цвета того или иного флага.
● По стадиону регулярно запускали волну – визитная карточка футбольных матчей отлично прижилась и на фигурке.
● К телетрансляции тоже подошли креативно: например, перед выходом фигуристов на лед выводили изображение национального флага. Раньше такой прием использовали только в соревнованиях по плаванию и легкой атлетике.
● Режиссер экспериментировал и на финальном гала: спецэффекты накладывали на видео в прямом эфире, как на каком-нибудь «Евровидении».
К показательным вообще готовились серьезно. Для начала пригласили действующих олимпийских чемпионов, Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона – в качестве специальных гостей.
Да, им пришлось за это заплатить, но их участие сразу привлекло к гала-шоу особое внимание и помогло раскрутить продажи билетов.
● Потом позвали оркестр и усадили его у бортика. Часть показательных номеров фигуристы катали под живую симфоническую музыку – такое ожидаешь увидеть в дорогих ледовых шоу в Швейцарии, но не на турнире ISU.
А в конце устроили впечатляющее файер-шоу.
● Финальный банкет тоже провели с размахом: арендовали зал, где сто лет назад провели первый в истории чемпионат Европы по баскетболу. Кстати, Литва тогда взяла золото, поэтому место это для хозяев турнира символическое.
Для банкета придумали черно-белый дресс-код, красную дорожку и призы за лучшие номера на показательных. Таким образом, из приятного междусобойчика финальный ужин превратился в большое светское мероприятие – какое ISU до сих пор не может сделать из своей же премии ISU Awards.
У чемпионата Европы был слоган «We want more» («Мы хотим еще»). Кажется, теперь мы все хотим еще больше турниров по фигурке в Литве. У них получится.
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Финал Гран-при в Пекине вот только что прошел. Видели трибуны?
На Евро претендовала Варшава, так у них арена - 4000 зрителей, и они говорят, что это потлок, который можно собрать сегодня на фигурку в Европе.
А еще можно посмотреть, сколько максимум собирает турнир по фк в России сейчас. И это если за скобки вывести, что такой популярности, как сейчас в России, фк не имеет нигде в мире.
Какой смысл обесценивать успех литовцев, если они объективно молодцы.
Великолепная организация, прекрасная операторская работа, шикарная атмосфера. Здорово! Надеюсь, Майя, вы по итогам Евро еще что-нибудь напишете или какое интервью выложите. Хочется верить, что вас не подпрягут каждую серию нового шоу про похудение теперь освещать. ;)
Мы из-за вакуумных последних двух сезонов потеряли представление о том, как живет остальной мир. Мне важно об этом рассказывать - потому что нам туда возвращаться, и нужно понимать, в каком все будет состоянии.
И то, что нашлись люди, которые смогли перебороть консервативные устои ИСУ, на руку и нам с вами. Чемпионат Европы и с нашими фигуристами последние годы превращался в заштатный турнир, без особенного резонанса.
А когда стоишь на арене, которая ДО ПОТОЛКА забиты зрителями, которые поют, скандируют и апплодируют, - мурашки по коже. Потому что я фанат фигурного катания как вида спорта, и мне больно видеть, как падает его популярность.
В России больше половины этапов и ЧР прошли при полных трибунах и отличной организацией. В условиях недопуска стараются и выплывают.
Литва при просадке некоторых видов, постарались в организационном плане
Ну и в Тамбове и любом городе России аналогичного размера можно провести и лучший турнир. Главное - чтобы арена ледовая в городе была. Просто у нас скорее выберут для крупного турнира Москву, Петербург, один из миллионников или Сочи. В Литве тоже в Таураге, Тельшяе, Мажейкяе много чемпионатов европки или крупных турниров по любому не нишевому виду спорта бывает?
В Каунасе живет 300 тыс человек. Это как Тамбов.
Здорово, если в Тамбове сейчас так же все "умирает". Ну и что там можно было бы успешно провести чемпионат Европы по фк.
То есть на других турнирах фигуристы не замечали зрителей?
//Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет.//
А чем лучше-то? Диджеем, живой музыкой, файер-шоу и банкетом? Круто! Но вроде раньше соревнования по фк собирали полные трибуны и без этого.
По теме самого фк-то в чем лучший турнир был?
Нападавший и наошибавшийся Адам привез трамвайную остановку серебру.
Это не есть плохо. Это нормально. Но вы так с придыханием говорите будто это невиданное нечто. В любом соревновании можно найти интригу и борьбу например за четвертое место. Как и делаете вы. Но зачем это описывать в превосходных тонах и при этом пинать предыдущие соревнования где участвовали российские фигуристы и обесценивать их?