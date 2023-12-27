Видели лису на куртках фигуристов? Это лого нового спонсора – бренда одежды с запутанной историей

У российского фигурного катания новый спонсор. Рядом с логотипами «Ростелекома», платежной системы «МИР» и банка «Тинькофф» появился новый – с изображением лисенка. Он принадлежит бренду Ruck&Maul.

Официального объявления о сотрудничестве ФФКР не делала, но с началом сезона изображение постоянно появляется на бортах у льда и на куртках фигуристов.

А что это за компания?

Найти спонсора в фигурном катании не так просто – ведь спортсмены выступают в нарядах, а не в форме

После окончания проката фигуристы надевают официальные олимпийки сборной. В них они начинают разминку, появляются перед прессой. На этих куртках есть специальные места под рекламные нашивки. По сути, это единственная возможность упомянуть спонсоров – в отличие от других видов спорта, у фигуристов нет соревновательной формы, на которой можно разместить логотип.

На это, кстати, жалуются иностранные спортсмены, которые вынуждены искать источники финансирования самостоятельно.

«В фигурном катании очень сложно получить большого спонсора – во время выступления мне негде разместить рекламную нашивку, катаюсь-то я в платье. И публичность бренд может получить разве что в кисс-энд-край, да и то на мгновение.

Так что не могу сказать, что могу что-то предложить большим брендам. В отличие от тех же футболистов, которые бегают по полю два тайма в форме с логотипом спонсора. А в Бельгии на такие вещи обращают внимание и умеют считать деньги. Я им не очень выгодна», – рассказывала в интервью Sports.ru Луна Хендрикс.

Именно поэтому к журналистам фигуристы всегда выходят в форменных куртках. Часто федерации даже запрещают своим спортсменам фотографироваться в микст-зоне в соревновательных костюмах – спонсорские логотипы хоть так должны разойтись по соцсетям.

Интересно, что в российской сборной набор рекламных нашивок не универсален. К примеру, у спортсменов Евгения Плющенко их на две больше: к стандартным добавили одну с названием академии «Ангелы Плющенко», еще одну выделили для личного спонсора.

С нашивкой на форме связан и прошлогодний скандал с Александрой Трусовой. У Саши тогда разладились отношения с Первым каналом, главным медиапартнером сборной.

В результате Трусова (на тот момент фигуристка основы) практически пропала из телеэфира, а с рукава ее олимпийки исчез логотип Первого. Причем исчез стихийно – нашивку отпарывали стремительно, не успев убрать рамку из белых ниток.

Термины из регби, футбольный мерч и участие в парусных регатах. А при чем тут фигурка?

По информации «Матч ТВ» прямо перед чемпионатом России фигуристам выдали по комплекту «формы от итальянского бренда»: удлиненную куртку, футболки, короткую зимнюю куртку и толстовку. Опубликовали и фото этикетки: название марки скрыто, но адрес совпадает с указанным на сайте Ruck&Maul. Пример комплекта здесь.

Так что же за бренд пришел в российскую фигурку? Название марки большинству болельщиков ничего не говорит, пришлось разбираться. Федерация фигурного катания на запрос Sports.ru не ответила, зато согласился поговорить российский офис компании.

● Ruck and Maul – действительно новичок российского ритейла. Бренд одежды и аксессуаров пришел в Россию полтора года назад, после ухода больших западных игроков.

Представители марки не скрывают: до этого выйти на крайне конкурентный российский рынок было невозможно. А сейчас освободилось место в торговых центрах (договоры аренды с глобальными корпорациями подписывались на много лет вперед) – и в кошельках покупателей.

В России бренд уже открыл несколько магазинов, но планирует активную экспансию, в том числе и на рынки СНГ. Именно для этого фирме, похоже, и понадобилось фигурное катание – вернее, его популярность.

«Мы заказали исследование, которое показало, что фигурное катание – один из самых просматриваемых видов спорта в России. За ним следят даже те, кто не особо увлечен спортивными достижениями – просто ради красоты. Спорт плюс элегантность – идеальная комбинация для модного бренда, согласитесь», – говорит Марина Салманова, бренд-директор марки.

Видно, что к активному росту российского сегмента компания была не очень готова: официальный сайт состоит из стартовой страницы, а все ссылки на «интернет-магазин» и «новую коллекцию» не открываются. Несколько месяцев назад эти ссылки вели на сайты российских торговых площадок – продукцию можно купить только на маркетплейсах.

● Вещи бренда, «рожденного в Венеции» (так указано на официальном сайте), можно купить в трех странах: России, Турции и... Кувейте. То есть обещанное производителем «безупречное итальянское чувство стиля» можно приобрести в Ростове-на-Дону, но не в Милане. Да и раздел «контакты» на глобальном сайте отсылает в Стамбул.

С сайта на домене .it невозможно сделать онлайн-заказ, зато отлично работает турецкий онлайн-магазин. Глобальным и итальянским сайтами вообще, кажется, занимаются мало – в списке торговых локаций неактуальная информация, а большинство соцсетей не ведут уже много лет.

«Мы не скрываем, что наше производство расположено в Турции, впрочем, как и у многих люксовых мировых брендов. Но дизайнеры у нас действительно итальянские, просто марка сейчас принадлежит турецким владельцам. 15 лет назад компанию купили бизнесмены, владеющие фабриками, на которых и решили запустить производство Ruck and Maul», – говорят в российском офисе.

● Ценовой сегмент при этом близкий к премиальному. Это не замена ушедшим маркам масс-маркета: средняя цена толстовок – 20 тысяч рублей, пуховики обойдутся в 50 тысяч, а летние поло – в 15. Такое может позволить себе не каждый болельщик.

«Шить хорошо и качественно – дорого, но мы бренд молодой, поэтому это наш единственный шанс заявить о себе на российском рынке», – объясняет Салманова.

● Название марки – совсем не про зимние виды спорта. Ruck и maul – игровые позиции в регби (по-русски они называются так же – «рак» и «мол»). Цифра на логотипе тоже про это: 1823 – это не год основания компании, а официальная дата рождения регби.

Но этим видом компания не ограничивается: например, они выпустили совместную коллекцию с главным турецким футбольным клубом «Галатасарай», спонсируют этапы Кубка мира по гольфу и парусные регаты. На официальном сайте компании, кстати, заявлена приверженность «активному морскому стилю».

Казалось бы, зачем бренду сотрудничество с ледовым видом спорта?

Ответ прост: в фигурку компания пришла за повышением узнаваемости и максимальными охватами. Приятным бонусом стало и попадание в эфир Первого канала, реклама на котором стоит куда дороже.

Под коллаборацию даже специально обновили символ марки – лиса, одев его в теплый шарф и коньки.

Правда, фигурное катание для бренда пока в новинку – и это заметно. В официальных соцсетях компании его вообще называют figure ice skating (это ошибка, в английском языке фигурка – либо ice skating, либо figure skating, но не оба определения вместе).

Планирует ли бренд найти среди фигуристов амбассадора марки? В руководстве компании отвечают уклончиво.

«Кое-какие мысли на этот счет есть, скрывать не будем. Но пока мы не торопимся, а развиваемся шаг за шагом. Сейчас наша задача – познакомиться с этим видом спорта и понять, как он работает. Да, фигурное катание – часть нашей маркетинг-стратегии, но пока у нас контракт на год».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид; instagram.com/ruckandmaul_official; instagram.com/mihail_sharov; Yohei Osada/AFLO/Global Look Press