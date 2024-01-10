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«Не остался в Америке, потому что не хотел жить в дне сурка». Наш фигурный тренер готовит европейских чемпионов

Минерва Фабьен Хазе
Дмитрий Савин
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Никита Володин
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Александра Бойкова Александра Бойкова
пары пары
Александр Галлямов Александр Галлямов
Нина Мозер Нина Мозер
Деанна Стеллато-Дудек
Алена Косторная Алена Косторная
Георгий Куница
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Фигурное катание Фигурное катание

Стартует чемпионат Европы по фигурному катанию – второй подряд без России.

Это, конечно, не означает, что в стартовых списках нет русских фамилий – на лед «Жальгирис-арены» в Каунасе выйдут многие бывшие россияне. Некоторые (особенно в парном и женском катании) поборются за медали, даже за золотые.

Однако больше всего знакомых лиц мы увидим не на льду, а за бортиком. В Литве высадился звездный десант российских тренеров: от Этери Тутберидзе и Павла Слюсаренко до Марии Бутырской и Александра Свинина.

Но самую большую команду в Каунас привез Дмитрий Савин – пожалуй, сегодня главное имя европейского парного катания. Его подопечные, немцы Минерва Фабьен-Хазе и Никита Володин, – фавориты. Месяц назад они сенсационно выиграли финал Гран-при, а ведь это их первый совместный сезон.

Помимо немецкого дуэта в Литве выступят еще три пары, которые ведет Савин, – из Польши, Венгрии и Голландии (и это еще не все его иностранные воспитанники). Кстати, каждый из дуэтов минимум наполовину состоит из учеников российской школы фигурного катания.

Дмитрий Савин – главный по парному катанию на катке в Сочи. В его команде – перспективные молодые тренеры: олимпийский чемпион-2014 Федор Климов и Софья Евдокимова (бывшая партнерша Егора Базина, выступающего в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой). В их группе занимается много российских фигуристов, но известность Савину принесли успехи в Европе.

На международных стартах Дмитрия можно увидеть за бортиком сразу нескольких разминок – одних спортсменов он выводит на лед, других тренировал в прошлом. Важно и то, что в сегодняшних условиях его имя не вызывает окисления у иностранных болельщиков, как это случается с другими российскими тренерами.

Кажется, что Савина будто бы воспринимают специалистом без российской прописки.

Как так получилось? Майя Багрянцева поговорила с Дмитрием Савиным накануне чемпионата Европы.

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– Давайте начнем с самых успешных учеников. Как появилась пара Володин/Хазе?

– С Минервой мы работаем уже 8 лет, а за судьбой Никиты я следил довольно давно. Сначала пытался подобрать ему партнершу в России, а потом понял, что надо начинать поиски за границей.

Мне было понятно, что они с Никитой друг другу подойдут, оставалось только убедить в этом немецкую федерацию. Слава богу, они ко мне прислушиваются – и все сложилось. А Никиту не надо было убеждать, по большому счету, он был в тупике.

После Олимпиады в Пекине мы сели разговаривать с Минервой. Ее партнер готов был кататься еще один сезон, но дольше в спорте оставаться не хотел. Стало ясно, что в новый олимпийский цикл ей надо было идти с кем-то другим. Тут-то я и вспомнил про Володина, хотя сразу понял, что нам надо поторопиться.

Я знаю немецкие законы, через тот же процесс проходил Бруно Массо, когда вставал в пару с Аленой Савченко (олимпийские чемпионы в парах в Пхенчхане-2018 – Sports.ru), поэтому понимал: чем быстрее мы начнем, тем лучше. 

Тот год, который хотел кататься Нолан Зеегерт (бывший партнер Минервы), был бы критичен для олимпийских перспектив Володина, а значит – и новой пары в целом. Я понимал, что нам придется выждать карантин, но по моим расчетам мы успевали – а значит, можно было приниматься за дело. 

– Вы вообще хорошо считаете. Венгерские парники Павлова/Святченко говорили, что в финал Гран-при попали исключительно благодаря глубине вашего планирования.

– Я все расклады просчитываю очень быстро. Уже после короткой программы на NHK Trophy понимал, что у ребят есть шанс и его нельзя упускать. Если они станут первыми запасными на финал (а так и получилось), им нужно сделать китайскую визу – про запас. Так что я еще из Японии позвонил агенту, который нам помогает с визами, и сказал готовить документы.

Вот и в истории с Володиным мы тоже сразу все посчитали. Последний международный старт у него к тому моменту был три года назад, поэтому карантин ISU ему был не страшен. А с российским релизом мы все оформили максимально аккуратно с юридической точки зрения, все сделали по правилам. Я никогда не пытаюсь обойти законы, какой бы страны это ни касалось. 

– Это уже получается работа спортивного агента, а не просто тренера.

– Приходится разбираться и в юридических моментах, а как иначе? Я очень давно в этом мире вращаюсь. Меня еще в Америке научили одной фразе, которая теперь мой девиз. Help yourself – помоги себе сам. Никто за тебя никогда ничего делать не будет.

– Не очень привычный девиз для российских фигуристов.

– Каждый человек должен отвечать за себя и свои поступки. Поэтому всех своих ребят я, в первую очередь, учу самостоятельности. Мало быть просто тренером на льду, надо быть еще тренером-психологом в жизни. Они молодые, я хочу их научить не только кататься, но и каким-то жизненно важным вещам. 

– А что вы в Америке делали? Тренировали?

– Нет, сначала уехал зарабатывать деньги в шоу. Выступал в Disney on ice и на круизных лайнерах. А потом уже начал тренировать.

– Многие наши фигуристы говорят, что шоу на кораблях – довольно тяжелая работа.

– Все зависит от того, заставляешь ты это себя делать или тебе нравится. Я не просто там катался, я стал тревел-агентом, был в какой-то степени менеджером по продаже будущих круизов. Мне было интересно, как это работает, хотелось во всем разобраться.

– Почему вы не остались в Америке? Многие наши тренеры работали там много лет.

– Я не хотел жить в дне сурка, помните такой фильм? Когда каждый день одно и то же. Проснулся в пять утра, позавтракал, сел в машину, поехал на тренировку , отвез ребенка в школу, потом опять на каток. И так изо дня в день.

Если уехал с фигуристами на старт – потерял деньги, потому что ты же получаешь зарплату за час работы на катке. Вернулся – компенсируешь свое отсутствие. Мне стало скучно. У меня шило в одном месте, я не могу так. 

– А в России что по-другому?

– Отношение. Тут я мог и могу учиться. Когда я вернулся в Москву, меня никто с распростертыми объятиями не ждал, так что я начал с детских групп на обычных катках. А в 2012 году друзья пригласили поставить парные номера для ледового шоу, и там я ближе познакомился с Татьяной Тарасовой.

А потом меня друг детства Коля Морозов позвал в команду с Ниной Мозер. Она встретила фразой, которая до сих пор у меня в голове: «Ты долго зайчиком в шоу скакать будешь? Уже закончил? Тогда давай работать».  

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– Как вам кажется, в чем секрет успеха Володина/Хазе в их первый же совместный сезон?

– Темной лошадкой на старты выходить всегда легче. Никто тебя не знает, ничего от тебя не ждет. Счастье любит тишину, знаете такую фразу? Вот и тут так же. Конечно, я прекрасно понимал потенциал пары, очень в них верил. Но трубить на каждом углу «вот мы сейчас выйдем и всех порвем»? Нет, не моя история. 

– Итальянцы Сара Конти/Никколо Мачии признаются, что недооценивали, насколько сложно выходить в сезон фаворитами.

– А у Никиты с Минервой так будет в следующем году, вот увидите. Я это понимаю и уже сейчас их психологически к этому готовлю. Понимаете, в чем штука: кататься надо не ради того, чтобы выиграть, а чтобы получать удовольствие. Надо, чтобы тебе самому нравилось то, что ты делаешь. И прежде чем что-то получить, надо что-то отдать. Сначала ты должен вложить себя, а потом уже на что-то рассчитывать.

– Минерва Хазе и правда очень изменилась – выглядит более счастливой.

– Так я 8 лет учил ее получать удовольствие от процесса. Если ты кайфуешь от своего дела, тебе точно за это воздастся.

– А Володина вы уже этому научили? Российская школа куда более требовательная.

– Удивительно, но с ним не было таких сложностей. Да, он максималист, у него очень сильно развито «я должен». А я учу его, что в этом мире он никому ничего не должен, кроме самого себя. Нужно научиться принимать себя таким, какой есть, но главное – получать удовольствие от того, что делаешь. И тогда это будет видно и на льду, и за бортиком.

Иногда его приходится направлять, где-то сдерживать. Никита часто пытается себя на льду убить, до конца выжать. Это же наша русская школа: умри, но сделай. Это не выбить, но, наверное, это хорошая черта. Просто важно в какой-то момент понять, что надо взять паузу.

Отпустишь ситуацию – и в следующий подход все само получится, ведь ты уже столько вложил, что оно обязательно выстрелит. Лучше всего срабатывает как раз это сочетание настойчивости и умения кайфовать.

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– Многие немецкие пары жалуются на проблемы с финансированием. Как вы нашли деньги для Володина с Хазе?

– А тут мы опять возвращаемся к тезису, что прежде чем на что-то рассчитывать, надо что-то показать. Не надо ни у кого ничего просить. Поверьте, у меня есть опыт работы с иностранными федерациями, я знаю, как там все устроено. У нас все сначала любят требовать, а потом что-то обещать – утром деньги, вечером стулья. Но так не работает. Сначала покажи, на что ты способен, докажи, что ты перспективен. Да, это риск, но ведь любая инвестиция – риск. 

Тот же Володин – у него не было никаких гарантий, он в омут с головой бросался. Сначала покатался в шоу у Тани Навки и заработал денег на первые месяцы в Германии. Билеты на самолет ему вообще я покупал, у него за спиной ничего не было. Никто не знал, получится из этой затеи что-то или нет. 

– Очень западный подход.

– А это работа на будущее. Я и к подкаткам отношусь очень позитивно – если это не мешает тренировочному процессу, конечно. Спортсмен начинает лучше слышать тренера и по-другому заниматься.

Но тут важно, чтобы деньги для тебя не становились главным. Это то, что мне не очень нравится в России: часто подкатки становятся важнее тренировок. А настоящих энтузиастов, людей, которые горят фигурным катанием, осталась мало. Я еще раз подчеркну: кататься надо не ради результата, а ради любви к фигурному катанию.

А так это тоже очень важный опыт, позволяющий лучше понимать друг друга. Я тоже у своих фигуристов учусь – даже у самых младших. И у коллег по цеху продолжаю учиться – всегда есть что подтянуть. Я прекрасно понимаю, что я еще никто по сравнению с великими.

– Я заметила, что про вас всегда с большим уважением говорят иностранцы – даже учитывая сегодняшнюю ситуацию.

– У меня нет никаких камней за пазухой, я не люблю конфликты, никогда не уведу спортсмена от другого тренера. Мы все вращаемся в одном котле, наш мир – очень тесный, все друг друга знают. Отношения можно выяснять на льду – и не в драке, а в уважительном соперничестве. Кто лучше откатал – тот и победил.

Я с бесконечным уважением отношусь к коллегам и к соперникам, буду только рад, если они покажут лучшее катание. На 6-минутной разминке в Пекине я помогал итальянцам, которые сейчас у меня не тренируются и формально соперничают с моими парами. Но мы друг друга давно знаем, я работал с ними в Италии – и если вижу ошибку, мне хочется им помочь. 

– А как вы попали на работу в Италию?

– Нина Мозер делала тренировочный сбор в Сочи и пригласила меня. Там я начал работать с парой Гилларди/Амброзини, они попросили поставить подкрут. А после этого меня позвали в Бергамо помочь Валентине Маркеи и Ондрею Хотареку. С них и началась моя эпопея работы с итальянцами, мы готовились к Олимпиаде в Корее.

– У Валентины был невероятный спортивный характер.

– Я такой пары больше не знаю, честно. Я своих спортсменов сейчас учу этому – гореть и желать кататься, как те итальянцы. Мне очень грустно, что мы не начали работать хотя бы на два года раньше – потому что тогда мы бы точно достигли совсем других результатов. Они же были единственной парой в Пхенчхане, кто чисто откатал все программы – и в командном, и в личном турнирах.

С ними я по-настоящему кайфовал от работы. Они всегда были готовы пробовать новое, а это лучший подарок для тренера. До них я работал исключительно с российскими фигуристами и понимал только, как принято работать у нас. А Валя и Ондрей…. Мне всегда было интересно понять менталитет спортсменов из разных стран. И вот именно эту пару я хотел привезти в Россию, чтобы научить наших ребят.

– Чему? В чем разница подходов?

– У нас фигурное катание – это как работа. Причем работа, которая не приносит кайф. А зачем тогда ей заниматься? 

– У нас такая конкуренция, что не покайфуешь. Один стресс.

– Так с этим стрессом надо справляться. А как это сделать правильнее всего? Не бояться его, открываться и любить лед. Не зажиматься, а идти туда, где страшно. Всем хочется быть первым, а как этого достичь? Только через любовь.

Вот венгры Павлова/Святченко потихоньку этому научились. Мне только до сих пор не очень понятно, почему им так придерживают компоненты. Да, я знаю все их плюсы и минусы. Но мне их минусы не кажутся настолько серьезными, чтобы так проигрывать второй оценкой.

– Может, это вопрос времени, и нужно, чтобы к ним привыкли судьи? 

– И сколько этого ждать? У нас в парах уже появилась пресловутая «очередь» – как в танцах. Зачем? Если появилась интересная пара – почему бы не отметить ее, зачем придерживать искусственно? В парах есть элементы, там должно быть все очень просто – сделал или не сделал, умеешь кататься или нет. А тут начинаются какие-то игры.

– Вы столько лет в этом бизнесе и до сих пор удивляетесь?

– А я считаю, что политики в спорте быть не должно. У нас же борьба идет за то, чтобы один человек показал, что он в этот конкретный момент сильнее другого. Все. На следующем турнире все заново. А получается, что все должны себе место под солнцем выбить. 

– С другой стороны, была бы жесткая очередь – разве смогли бы Никита с Минервой обойти тех же итальянцев?

– Это тоже правда, сейчас шанс появился у многих – главное, суметь им воспользоваться. Те же венгры вместе катаются всего год и уже вплотную приблизились к пьедесталу финала Гран-при. При этом я очень жду, когда вернутся наши фигуристы. С ними будет еще интереснее.

– Точно? Вашим же иностранным парам станет сложнее попасть на пьедестал.

– Да, интереснее, потому что я люблю спорт. А соревноваться нужно с сильнейшими. Ты должен выходить и доказывать, что ты лучше. 

– А есть шансы у пары из Германии или Италии приблизиться к пьедесталу, когда выйдут наши?

– Есть, конечно. Алена Савченко с Бруно Массо, китайцы – они же как-то выигрывали? И нынешние ребята – они подтягиваются на глазах. 

– Но медали отлично мотивируют. А еще означают деньги и внимание федерации.  

– Нет, гораздо больше мотивирует любовь. Если ты катаешься ради медали, потому что должен – ничего хорошего не выйдет.

– Вы пару лет назад говорили, что европейское парное умирает. Сейчас ситуация улучшилась?

– Боюсь, что позитивная динамика касается только взрослых. А настоящая проблема как раз с юниорами. Некого растить, нет сильной молодежи.

Я давно бью тревогу: кто придет на смену нынешним лидерам? На становление сильного парника уходит 6-7 лет. Анника Хокке, Никколо Мачии, Филиппо Амброзини – мы их начали растить в 2016 году на сборах. И только сейчас пошли результаты. 

– А что вы думаете про канадку Деанну Стеллато-Дудек? Ей 40 лет, она рушит все спортивные шаблоны.

– Нет, это все условность и зашоренность нашего восприятия. У нашего организма нет предела возможностей. Да, с годами немного приходится менять тренировочный процесс, но ведь и голова уже совсем по-другому работает. Ондрей Хотарек катался в 35, Хонгбо Джао в 37 лет стал олимпийским чемпионом. А Алена Савченко? Да и британку Зоуи Джонс можно вспомнить.

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Люди катаются в шоу до 50-60 лет, Белоусова/Протопопов в 80 лет выступали! С чем я соглашусь – так это с тем, что Деанна уникальна в своем подходе к спорту, я преклоняюсь перед ней и ее осознанностью. Но повторю: лимит – только в нашей голове. 

– Есть такой стереотип, что в парное катание идут те, у кого не получилось в одиночном.

– Да глупость это. Парное катание – это элита и высший пилотаж. Ты должен скользить как танцор, прыгать как одиночник, уметь кататься синхронно и быть акробатом на льду. Четыре в одном.

Я не считаю, что это вид для тех, у кого не получилось. Понимаете, создать пару – тоже не так легко, это не конструктор. Нужно скататься, фигуристы должны друг другу подходить и физически, и по характеру. Это очень непростая задача.

Обсуждаем чемпионат России. Чего в этом сезоне не хватает российским парникам?

– Какие у вас впечатления от чемпионата России?

– К сожалению, в этом году приехать в Челябинск не получилось, но это же просто бомбический турнир по уровню, поэтому я, естественно, все смотрел. Наверное, никто меня сильно не поразил – я увидел то, что ожидал. Разве что расстроило, что у многих пар не получилось произвольная программа, это немного настораживает.

С хорошей стороны удивили Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков. Их потенциал я видел несколько лет назад, и в этом году они не разочаровали. Да, конечно, чуть большего ожидал от Осокиной/Грицаенко – но там была досадная оплошность в произвольной программе (у партнера во время проката порвались шнурки – Sports.ru)

– А можно такое предотвратить?

– Конечно. Я в этом году вижу это уже второй раз – в сентябре на Lombardia Trophy у итальянца Филиппа Амброзини после первого прыжка произошло то же самое. Это особенность некоторых крючков на ботинках – они могут резать шнурки. Так что вариант один – готовиться лучше и следить за коньками.

Я всегда советую брать новые шнурки за два-три дня до соревнований – на всякий пожарный, как говорится. Но фигуристы суеверный народ, перед большими стартами боятся что-то менять. Ну и рассчитывают на русский авось, а это не всегда срабатывает.

– Расклад по золоту-серебру вас не удивил?

– Анастасия Мишина/Александр Галлямов лишний раз доказали, что к самому ответственному старту они умеют выходить на максимальном уровне готовности. Я следил за ними по сезону – было видно, что они от старта к старту прибавляют. Значит, вся подготовка была правильно выстроена.

Конечно, им было важно обыграть извечных конкурентов Бойкову/Козловского, а еще закрыть гештальт по тому самому чемпионату страны в Челябинске, который они провалили три года назад. В голове каждого спортсмена сидит, что такие вещи надо исправить.

– Чего не хватило Бойковой/Козловскому?

– Физически и технически они были готовы, так что я считаю, что сыграла психология. Они первый раз выходили на такие серьезные соревнования с новым штабом, а чемпионат России – самый важный и сложный турнир для фигуристов, все это знают. Так что чисто психологический фактор.

Мне еще на открытых прокатах показалось, что у них появилось какое-то новое отношение к катанию. В глаза бросилась мощь – и я не про технические моменты, а именно про ощущение от пары.

– Они стали в себя больше верить?

– Мне кажется, в их случае проблем с верой в себя никогда не было, это и по высказываниям было видно, согласитесь.

– Может, им на пользу пошел такой многочисленный тренерский штаб? Спортсменам такое количество тренеров не мешает?

– Не думаю. Спортсмен выбирает ту точку энергии, которая ему нужна в данный момент. Мы же все друг от друга питаемся.

Вот у Этери Георгиевны сейчас парами занимаются девять человек – и ты на старте всегда можешь выбрать, в чьи глаза смотреть перед прокатом, от кого подзарядиться. Чем больше людей в твоей команде, тем больше у тебя возможностей понять, кто тебе нужен сейчас. 

– На двух последних чемпионатах России нет отбора на главные старты. Градус борьбы снизился?

– Нет, думаю, что для фигуристов ничего не изменилось. У нас подготовка всегда строится вокруг чемпионата страны, так что в мозгах это все равно сидит. На кону попадание в сборную, а это твое будущее. Может, именно поэтому в произвольной программе многие и дрогнули.

– Юля Артемьева с Алексеем Брюхановым сделали четверной подкрут, но медали им это не принесло. Стоило рисковать?

– Я стараюсь не обсуждать другие тренерские штабы, потому что прекрасно понимаю, какая работа стоит за каждым прокатом. Но могу сказать, что я всегда за оправданный риск, а у ребят подкрут шикарный, с тем самым вау-эффектом. Просто потом у них, видимо, зашкалил адреналин, вот и пострадали выбросы – кстати, замечательные и пролетные.

Ультра-си всегда требуют вкатывания – мы это и по мальчикам-девочкам знаем. Сначала программа, может, где-то рушится, но это все равно бесценный опыт. Нужно время: чем сложнее контент, тем дольше его надо накатывать.

– А в будущее пары Косторная/Куница верите?

– У каждого есть шанс – и все будет зависеть от того, как ты подходишь к делу. Если есть любовь к катанию и желание чего-то добиться, то надо продолжать. Все бросить, сдаться и уйти – неспортивно.

Танцы на льду и парное катание ведь во многом схожи. И дело не в очереди, а в том, что сходу поразить всех и забраться на вершину сложно. Контент у Косторной/Куницы такой же, как у Хабибулиной/Княжука, к примеру. Но Наташа с Ильей к этому шли много лет и чувствуют друг друга уже с закрытыми глазами.

Я своих ребят учу, что в парном катании все зависит от ритма движения: если удалось его поймать вместе с партнером – то это успех, и дальше остается только это накатывать.

– В этом году говорят, что в парном катании мало запоминающихся программ. Согласны?

– Интересные программы есть, нет, наверное, постановок с вау-эффектом. Они качественные, с хорошими находками – но не олимпийские. 

– Ну ведь и сезон не олимпийский. 

– Да, конечно. Самое время что-то пробовать, рисковать и прикидывать – выстрелит какая-то фишка или нет. То есть постепенно подбираешься к тому, что может сработать в год Игр. Стили разные пробуешь, варианты. 

– К вам в том году перешла пара Ксения Ахантьева/Владимир Колесов, но дуэт распался. Почему? 

– Да, они приехали в Сочи, чтобы сменить обстановку и перезапустить карьеру. Но не вышло, помешали медицинские проблемы Ксении. Да и вау-эффекта у нас не получилось, а при российском уровне конкуренции в парном катании он обязателен.

Вовремя остановиться – это ведь тоже искусство. Не всегда надо до последнего бороться с собой, особенно если встают вопросы здоровья. Девушкам вообще убиваться смысла не вижу – впереди ведь еще целая жизнь, ради чего мучиться?

– «Я столько лет в это вложила, неужели зря?»

– Но ведь мир фигурного катания огромен. В юности это для тебя хобби, а потом может стать твоей профессией. Шоу, тренерская карьера – если ты это любишь, ты останешься в этой сфере. Ну да, не выиграл ты чемпионат мира, и что – жизнь закончилась? 

Моя задача – не только воспитывать фигуристов, но и подготовить их к нормальной жизни после спорта.

– Я часто это слышу от монреальского штаба в танцах на льду.

– Конечно, ведь карьера в спорте – еще не вся жизнь. Ты тренер только на льду, а за бортиком жизненный наставник, задача которого – помочь каждому найти свой путь. Не всегда это получается идеально, приходится пробовать разные подходы, но мы с командой всегда спрашиваем ребят – а как хотят они сами? У нас нет никакого деспотизма, мы учимся друг у друга.

Они обязательно говорят, если им что-то не подходит или не нравится – и тут важно их услышать. Самая большая ошибка тренеров, особенно тех, кто в свое время был хорошим спортсменом, – это ставить ученикам как себе. Нельзя одевать спортсменов в свою одежду. Если это было хорошо и удобно тебе – это не значит, что подойдет им. 

– А Федор Климов, ваш коллега, так умеет?

– Федор как раз очень быстро этому научился. Он очень дотошный, внимательный, все анализирует и может разложить по полочкам. За эти годы он невероятно вырос как специалист. 

– Тренерская уверенность в нем появилась?

– А она всегда у него была. Он очень спокойно рассуждает, прежде чем принять решение. Спонтанность – скорее, удел девочек. Нет, погодите на меня так смотреть – в этом же и плюсы есть. Потому что первое решение – оно часто и самое правильное.

– То есть к мнению Софьи Евдокимовой вы прислушиваетесь.

– Конечно. Она и технические вещи может подсказать, за ней не только постановочная часть. Мы все друг у друга учимся. Это постоянный процесс, в этом и есть самый интерес, а не «я сказал – будет так». В диалоге рождается правда. 

Но главное, наверное, – у нас на катке получилась настоящая команда, мы смотрим в одну сторону. А еще мы друзья в обычной жизни. Да, мы можем поспорить, но все всегда очень конструктивно и уважительно. 

– Как вы успеваете тренировать иностранцев, если живете в Сочи? Получается, вы встречаетесь только на соревнованиях?

– Основная работа ведется дистанционно, да. Я заканчиваю тренировки, прихожу домой – и начинаю консультировать по зуму. Обычно я пишу иностранцам план на неделю вперед, они по нему работают, а потом мы созваниваемся и корректируем все онлайн. Если какие-то проблемы, мне присылают видео. Но обычно работают самостоятельно, по согласованной схеме.

А в первой половине сезона у нас турниры чуть ли не каждую неделю, так что видимся часто и времени лично что-то поправить хватает.

Плотная работа больше нужна летом и осенью, когда идут постановка и вкатывание программ. Плюс летом у нас сборы, в этом году мы их проводили в Турции. Логистически это очень удачная локация: туда было всем удобно прилететь. В Сочи к нам на каток иностранцы не могут приехать в силу понятных обстоятельств.

– А вас не просили прекратить сотрудничество – какая-либо из сторон?

– Нет. Каждый решает для себя сам – интересна ему совместная работа или нет. Повторю: я считаю, что политике не место в спорте. Я люблю спортсменов, люблю то, что они делают, и если у нас есть взаимный интерес – мы будем работать. Федерации тоже это отлично понимают.

И как-то сразу получается, что все преграды исчезают, потому что они искусственно созданы, давайте прямо скажем. Безвыходных ситуаций не бывает.

– Можно выпускать книжку с мотивационными цитатами от Дмитрия Савина.

– Ну ведь все и правда довольно просто. Я такой, какой есть, и не пытаюсь никем казаться. Не можешь сделать шаг вперед, отступи и подумай, но не долбись лбом в дверь, пожалей голову. И прежде, чем сделать шаг, – подумай, зачем ты его делаешь.

Фото: Ju Huanzong/XinHua, Igor Russak/ZUMAPRESS.com, Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид; instagram.com/tanjaflade; instagram.com/minervahase; instagram.com/nikivolod2

6 комментариев
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Шикарное интервью и мировое парное катание должно быть счастливо, что у них есть Дмитрий Савин
+7
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+7
Отличное интервью, спасибо Майе! А Дмитрий такой интересный человек с ясными и важными принципами. Успехов их дружной команде
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Хорошее интервью. Важные вопросы, правильные ответы и советы.
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Отличное интервью. Спасибо. Удачи Дмитрию и его подопечным.
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А я очень люблю "День сурка")
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Хорошее интервью. Было интересно узнать об этом тренере.

После слов про подготовку к нормальной жизни после спорта в монреальском штабе вспомнилось интервью Пападакис. Об аборте, сделанном перед Олимпиадой. По ее словам, когда она сообщила тренерам о беременности, ей ответили: "Разберись со своими проблемами". Такая себе поддержка и подготовка...
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