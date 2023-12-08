«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин

В финале Гран-при по фигурному катанию нет российских участников, но турнир среди пар все равно выиграл фигурист с русской фамилией.

Золото у немецкого дуэта: Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин достигли результата, который невозможно было предсказать перед сезоном.

За Германию Никита выступает с июня, их дуэту с Хазе – меньше полугода. Но в этом сезоне они уже выиграли пять стартов подряд, взяв золото на двух этапах Гран-при и отобравшись в финал с лучшей суммой.

И вот теперь – сенсационная для новой пары победа в Пекине.

● 24-летний Никита Володин – второй (и пока последний) успешный пример трансфера российских фигуристов в этом сезоне. Но в отличие от истории танцоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, переход Никиты никаких споров вызвать не мог.

Володин жил в России до лета 2022-го, но выступал только по юниорам и два года назад остался без партнерши. Алина Устимкина, Таисия Собинина, Виктория Васильева – по разным причинам союз с этими фигуристками у Никиты не сложился. С тех пор он только поддерживал форму один в группе Алексея Соколова (в свое время выступавшего в парах с Юлией Обертас).

В феврале 2022-го Володину позвонил Дмитрий Савин – главный тренер парного отделения катка в Сочи – и сказал, что нашел партнершу. В Германии . Савин давно тренирует иностранцев, с Минервой Фабьен Хазе работает уже 8 лет. И говорит, что с самого начала знал: пара получится блестящая.

«Никита очень сильный партнер, я понимал, что не имею права не попытаться помочь ему. Они с Минервой очень подошли друг другу – и внешне, и психологически», – говорит он.

● Минерва Фабьен Хазе к тому моменту 8 лет каталась с Ноланом Зеегертом, но партнеру на Играх в Пекине уже было 30, продолжать карьеру он не хотел. А Минерве только исполнилось 22, и она не готова была заканчивать.

«Я чувствовала себя немного потерянной – если честно, на тот момент я сильно устала от фигурного катания. Казалось, я катаюсь впустую, результатов нет, а разочарование растет. Но бросать спорт я не хотела, чувствовала, что могу больше. Боялась потом пожалеть, что не добилась того, о чем мечтала».

Когда Минерве предложили попробоваться с Никитой, она пересмотрела все доступные записи его прокатов. Ее смущало, что он выступал только по юниорам, но мнению Дмитрия Савина – «Володин – твой лучший шанс» – она поверила .

Нескольких совместных тренировок хватило: партнеры поняли, что прекрасно подходят друг другу. В мае решение приняли окончательно, оставалось дождаться российского релиза. На тот момент Володин три года не выступал на международных стартах, поэтому карантин ISU его не затрагивал.

● Летом 2022-го Никита подал документы на релиз, но его заявку исполком федерации рассмотрел только в декабре. Вердикт был не очень оптимистичный: Володин входил в сборную, поэтому его ждал двухлетний карантин. Правда, до конца оставалось всего 4 месяца.

Потратить остаток карантина на полноценные тренировки не получилось: у Володина еще действовал контракт в российском ледовом шоу – так он заработал денег на переезд в Германию .

«Меня позвали партнером к Юко Кавагути – мы вместе выступали в шоу у Татьяны Навки. Так что у меня получился уникальный опыт тренировок с такой именитой фигуристкой. Вот и вышло, что все заработанные в шоу деньги – а это была приличная сумма – ушли на переезд и первые месяцы тренировок в Германии. Я не знал, что меня ждет – просто вложил все, что у меня было».

С июня этого года пара начала тренироваться в полную силу.

● Первые старты сложились нервно: в сентябре на турнире в Италии у партнера порвались шнурки, а на этапе Гран-при в Японии за пять минут до старта сломался крючок на ботинке. Минерва говорит, что чуть не ушла в панике в раздевалку. Спас ситуацию Савин: придумал, как быстро сделать дырку на ботинке, чтобы его зашнуровать.

«Он был такой спокойный, будто бы это не нам выходить на лед прямо сейчас», – вспоминает Минерва.

А после этапа Гран-при в Японии Володин заболел – да так, что до финала не провел ни одной тренировки. После перелета в Пекин болезнь только усилилась, так что на короткую программу пара выходила без особых надежд.

«Нам очень важно кататься выше планки в 200 баллов. Когда мы впервые это сделали, то будто пересели в бизнес-класс , попали в сильнейшую лигу. И это не наш максимум, мы можем и должны работать больше.

Мы ждем выхода сильнейших пар – россиян обязательно выпустят, а это сильнейшие фигуристы мира. Мы хотим с ними соревноваться, мы понимаем, что можем конкурировать.

Я слежу за российскими соревнованиями, что-то подсматриваю, держу руку на пульсе. Признаюсь, болею за Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Но мы не боимся выйти на лед против них – они нас только мотивируют. Вот прыгнули ребята каскад лутц-двойной аксель-двойной аксель – и меня это подзадоривает, я что – каскад с тулупом не могу собрать, если они такое делают?

Да, надо катать чище и, безусловно, нужно усложняться. Нам нужен четвертый, максимальный уровень в подкруте, мы пробуем выброс флип, но пока эту работу оставили на период после соревнований, сейчас у нас задача другая – заявить о себе в этом сезоне», – говорит Володин.

Тренер и партнерша считают Никиту перфекционистом и максималистом, цели у него – самые амбициозные.

«Конечно, думаем о четверном подкруте. Скажу больше, мы даже его пробовали, пока получался недокрут в четверть , но я точно знаю – это то направление, в котором надо двигаться, если хочешь быть конкурентоспособным».

● Главная цель партнеров – Олимпиада. С получением паспорта у Володина проблем быть не должно.

«Мне уже оформили вид на жительство, если все хорошо сложится, то прямо перед Олимпиадой я должен получить паспорт. Да, надо будет сдать экзамен по немецкому языку, так что после чемпионата мира усиленно возьмусь за его изучение. Пока все силы уходят на соревнования».

Но сначала – чемпионат Европы, о золоте которого Минерва Фабьен Хазе, по ее словам, не могла и мечтать.

«Я никак не могу привыкнуть, что теперь я в топе мирового парного катания, это такое новое ощущение. Но с таким партнером, как Никита, это возможно. Мне очень повезло».

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Пары

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 206,43

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 205,88

3. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 204,30

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 192,02

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 188,85

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 185,16

Фото: Xinhua/Wu Zhuang, IMAGO/Schreyer/Global Look Press; Instagram/nikivolod2, minervahase