Вот это фокус от канадских фигуристов! Он что, держит ее подбородком?

Произвольный танец канадцев Мари-Жад Лорьо и Ромена Ле Гака заставляет поверить в магию.

Фигуристы монреальской академии придумали поддержку, которая бросает вызов законам физики и точно вынудит вас несколько раз перемотать запись проката.

Программа поставлена на тему из мультфильма «Труп невесты» режиссера Тима Бертона, и потусторонняя магия точно к месту.

Речь о финальной поддержке – главном фокусе, который каждый раз гипнотизирует зрителей.

Ромен сначала подбрасывает партнершу в горизонтальном положении (по сюжету главная героиня восстает из гроба, это и обыгрывает хореография). Первые несколько секунд он поддерживает ее руками.

Но потом Мари-Жад будто зависает в воздухе на уровне его лица.

Ле Гак опускает руки, и кажется, что удержаться в таком положении партнерше физически невозможно.

Выглядит как магическое заклинание «Вингардиум левиоса!» из Гарри Поттера – ну не держит же он ее подбородком!

Не держит. Мы разгадали фокус.

Чтобы понять, как он устроен, номер канадцев надо смотреть с противоположной от судей стороны катка. Тогда можно заметить, как партнерша быстро хватается за спину Ромена левой рукой, даже не помогая себе правой. И пару секунд удерживает себя в таком положении.

Безусловно, это требует от фигуристки идеальной физической формы и сильного – практически гимнастического – тела.

Этот трюк дуэту поставили акробаты, работающие в Цирке дю Солей и в монреальской танцевальной академии. Себастиан Солдевила и Эмили Боннаво сделали сложные акробатические поддержки визиткой штаба Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрей.

Идея поддержки принадлежит Лозону, а Мими и Себ (так гимнастов зовут в Академии) придумали, как осуществить ее технически и перенести на лед. Секрет – в умении держать баланс.

Вообще, интересных трюков в номере хватает. Вот самое начало: Ромен возит Мари-Жад на коньке.

Вращение, где Ле Гак тоже несколько мгновений не использует руки:

За костюмами и мейкапом фигуристы тоже обратились в Цирк Дю Солей: ателье Филиппа Массе шьет коллекции для шоу Цирка, а визажист Одри Тулуз отвечает в них же за фирменный диковинный грим.

К разработке образа подошли серьезно: мейкап придумывали несколько недель – сразу при подгонке костюмов в ателье. В телефоне у Мари-Жад теперь хранятся десятки подробных видеоинструкций, как самой повторить этот сложный грим.

Опасность в том, что за слишком театральный мейкап в танцах на льду можно получить дедакшен (штраф) – поэтому важно не переусердствовать. При этом перед каждым прокатом Лорьо все равно тратит на грим почти полтора часа.

Интересно, что изначально в бюджете дуэта заложили сумму для пошива сразу двух костюмов для произвольного танца. Но первый же вариант настолько понравился фигуристам, что сэкономленное пустили на отдельные наряды для официальных тренировок (на которые танцоры традиционно выходят при полном параде).

Дело в том, что ткань для основного платья партнерши выполнена в сложной технике аэрографии – и рисунок от слайдинга на льду легко стирается, поэтому его приходится каждый раз наносить заново.

На этапе Гран-при во Франции правда, пострадала и юбка – порвалась на первой же сложной поддержке, превратившись в опасный шлейф, на который весь прокат старался не наступить партнер.

Дуэт занял в Анже 5-е место, и в следующий раз покажет «Труп невесты» через 3 недели в Японии, на этапе NHK Trophy.

Фото: East News/SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP; instagram.com/lauriaultlegac