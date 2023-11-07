Всем лутц!
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Вот это фокус от канадских фигуристов! Он что, держит ее подбородком?

танцы на льду танцы на льду
Ромен Ле Гак
Мари-Жад Лорьо
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Фигурное катание Фигурное катание

Произвольный танец канадцев Мари-Жад Лорьо и Ромена Ле Гака заставляет поверить в магию.

Фигуристы монреальской академии придумали поддержку, которая бросает вызов законам физики и точно вынудит вас несколько раз перемотать запись проката.

Программа поставлена на тему из мультфильма «Труп невесты» режиссера Тима Бертона, и потусторонняя магия точно к месту.

Речь о финальной поддержке – главном фокусе, который каждый раз гипнотизирует зрителей.

Ромен сначала подбрасывает партнершу в горизонтальном положении (по сюжету главная героиня восстает из гроба, это и обыгрывает хореография). Первые несколько секунд он поддерживает ее руками.

Но потом Мари-Жад будто зависает в воздухе на уровне его лица.

Ле Гак опускает руки, и кажется, что удержаться в таком положении партнерше физически невозможно.

Выглядит как магическое заклинание «Вингардиум левиоса!» из Гарри Поттера – ну не держит же он ее подбородком!

Не держит. Мы разгадали фокус.

Чтобы понять, как он устроен, номер канадцев надо смотреть с противоположной от судей стороны катка. Тогда можно заметить, как партнерша быстро хватается за спину Ромена левой рукой, даже не помогая себе правой. И пару секунд удерживает себя в таком положении.

Безусловно, это требует от фигуристки идеальной физической формы и сильного – практически гимнастического – тела.

Этот трюк дуэту поставили акробаты, работающие в Цирке дю Солей и в монреальской танцевальной академии. Себастиан Солдевила и Эмили Боннаво сделали сложные акробатические поддержки визиткой штаба Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрей.

Идея поддержки принадлежит Лозону, а Мими и Себ (так гимнастов зовут в Академии) придумали, как осуществить ее технически и перенести на лед. Секрет – в умении держать баланс.

Вообще, интересных трюков в номере хватает. Вот самое начало: Ромен возит Мари-Жад на коньке.

Вращение, где Ле Гак тоже несколько мгновений не использует руки:

За костюмами и мейкапом фигуристы тоже обратились в Цирк Дю Солей: ателье Филиппа Массе шьет коллекции для шоу Цирка, а визажист Одри Тулуз отвечает в них же за фирменный диковинный грим.

К разработке образа подошли серьезно: мейкап придумывали несколько недель – сразу при подгонке костюмов в ателье. В телефоне у Мари-Жад теперь хранятся десятки подробных видеоинструкций, как самой повторить этот сложный грим.

Опасность в том, что за слишком театральный мейкап в танцах на льду можно получить дедакшен (штраф) – поэтому важно не переусердствовать. При этом перед каждым прокатом Лорьо все равно тратит на грим почти полтора часа.

Интересно, что изначально в бюджете дуэта заложили сумму для пошива сразу двух костюмов для произвольного танца. Но первый же вариант настолько понравился фигуристам, что сэкономленное пустили на отдельные наряды для официальных тренировок (на которые танцоры традиционно выходят при полном параде).

Дело в том, что ткань для основного платья партнерши выполнена в сложной технике аэрографии – и рисунок от слайдинга на льду легко стирается, поэтому его приходится каждый раз наносить заново.

На этапе Гран-при во Франции правда, пострадала и юбка – порвалась на первой же сложной поддержке, превратившись в опасный шлейф, на который весь прокат старался не наступить партнер.

Дуэт занял в Анже 5-е место, и в следующий раз покажет «Труп невесты» через 3 недели в Японии, на этапе NHK Trophy.

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Фото: East News/SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP; instagram.com/lauriaultlegac

17 комментариев

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Мила Григорьева
Здорово, когда фигуристы креативно подходят к делу!
+16
0
+16
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ДудьСдулся
4:20
+9
0
+9
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REA-13
Ну за креатив, конечно, хочется похвалить. Даже вне зависимости от качества катания.
Но черно-белое фото - и в самом деле ужас ужасный.
+10
-2
+8
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tanya_1111
Ответ ДудьСдулся
4:20
Спасибо тебе, добрый человек.
+4
0
+4
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Tatuana
Спасибо за креатив,удачи
+3
0
+3
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Kareglazaya
Интересная постановка. Может, ребята и не очень техничные, но точно запомнятся и зрителям, и судьям. Много оригинальных находок. Я даже больше на партнера смотрела - очень уж он выразительный, эмоциональный.
+3
0
+3
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Маргарита В Сафронова
инерционное, очень короткое положение. Смотрится как нечто сверъестественное. В тему.
+3
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GLW
фокус в том , что он корпус отклоняет и правое плечо выставляет, на котором она лежит, а дальше уже, то что вы написали, ну и основная нагрузка у девушки , на мышцы кора и пресса, чтобы планку удерживать
+2
0
+2
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Плеймейкер87
4:19 "неужели такой накаченный кадык?"
4:20 "аааа, всё понятно"
+1
0
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Юрий Костыгин
Что-то на судей это всё не производит особого впечатления. В Будапеште их задвинули под
пропустивших сезон Дэвисов. А во Франции ладно первой тройке проиграли, но их засунули под абсолютно никакущих Пономаренков. И да, произвольная у них оригинальная, но КП и комбез Мари-Жад в ней - лучше промолчать.
+2
-2
0
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Максим Столбов
Главное что подбородком держит, а не другим органом.
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Elenavasilevna
Начало интересное, вращения оригинальные, поддержка эта. Чувствуется что ребята конкретно заморочились)) Но само катание мне лично не очень, топорно как то что ли.
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Iuliia Timofeyeva
какая-то полная шняга
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Lennuci
Ну вот, а Аленку за платье ругали. Им с Куницей тоже б такое пошло, но в парном.
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Gelios77
выдумка запоминающаяся, но все остальное в их катании прям уныло.
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Ирина С
Поддержка смотрится эффектно и свежо. Но секрета там нет: одну руку девушки мы видим, другую нет - именно ею она и держится за партнёра. Однако, насколько хорошо надо владеть своим телом, чтобы удерживать его идеально в горизонтальном положении, имея крайне сомнительную опору!
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