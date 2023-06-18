Время хороших новостей от российского фигуриста Дарио Чиризано: решился вопрос с его новым тренером и базой для занятий.

Дарио, весной вставший в пару с чешкой Денисой Цимловой, получил отказ в переходе под флаг Чехии – наша Федерация фигурного катания заблокировала трансфер (в отличие от Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которым дала разрешение).

Однако Чиризано с радаров не пропал – в мае неожиданно появился на тренировках монреальской Академии танцев на льду, став первым фигуристом из России в легендарной школе. Их дуэту с Цимловой уже прочили переезд в Канаду, но новым тренером фигуристов неожиданно стала... итальянка Барбара Фузар-Поли, чемпионка мира и Европы, медалистка Игр-2002 в дуэте с Маурицио Маргальо.

Так визит Чиризано и Цимловой в Монреаль превратился во «временную стажировку».

Фузар-Поли тренирует еще и лидеров итальянских танцев на льду: Шарлен Гиньяр и Марко Фабри – первый номер текущего рейтинга ISU и надежда Италии на олимпийское золото в Милане через три года.

Майя Багрянцева поговорила с Барбарой про судьбу Чиризано, конкуренцию с монреальской академией и, конечно, же знаменитый взгляд на Играх-2006 .

Когда Чиризано поехал на стажировку в Монреаль, Фузар-Поли ревновала и не верила, что он вернется

– Давайте начнем с Дарио. Как он оказался у вас в Милане?

– Мы давно знакомы, он ведь катался в моей группе. Правда, тогда он был совсем ребенком – это было почти 12 лет назад, и я тренировала его всего два года. Потом он переехал в Россию и стал выступать за вашу сборную, у хороших тренеров – и добился отличных результатов. Но мы оставались на связи, он всегда трогательно поздравлял меня со всеми праздниками: «Чао, Барбара, с днем рождения, с Новым годом». Так что мы не теряли друг друга из виду.

Когда распалась его пара, мне позвонил один друг – известный человек в мире российского фигурного катания – и сказал: «Дарио остался без партнерши, есть ли у тебя кто-то на примете?» Я списалась с Дарио, и он подтвердил, что хочет кататься и ищет новую партнершу.

А у меня в группе как раз была девочка, которая, как мне показалось, отлично бы ему подошла. Это Дениса Цимлова, она тренируется у меня 4 года. Так что Дарио прилетел в Милан, они попробовали покататься вместе – и сразу стало ясно, что это вполне рабочий вариант. Другу другу они понравились, общий язык нашли быстро, на льду смотрелись хорошо – в общем, пара сложилась.

Дарио мне сразу сказал: «Есть один момент, Барбара. Я всегда хотел постажироваться в Монреале, в танцевальной академии Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрей». И я не стала возражать.

– Не боялись, что они захотят там остаться?

– Да, конечно, это был риск. Но Дарио был очень откровенен: «Я хочу попробовать сейчас, в самом начале пути с новой партнершей». Я согласилась, но так же честно ему ответила, чтобы он не забывал, что Дениса – фигуристка моей группы. Он меня успокоил и сказал, что наши с ним отношения для него очень много значат, и он никогда это не забудет.

Честно скажу: конечно, я ревновала, когда они решились на эту стажировку – «Снова этот Монреаль, да что же такое!» Но никого насильно не удержишь. И потом, лучше пусть они попробуют что-то сейчас, в начале нашей работы, а не жалеют потом об упущенных возможностях. К тому же согласитесь: здорово, что спортсмены так жадно хотят пробовать новое, любой опыт – это прекрасно.

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В общем, Дарио с Денисой уехали в Монреаль, но мы были на связи все эти три недели – пусть и не каждый день. Они работали, учились новому, но мы продолжали переписываться. И знаете? Я была готова, что они не вернутся. Это очень сильная школа, там столько прекрасных дуэтов. Я вполне допускала, что они позвонят и скажут: «Барбара, прости, но нам тут очень понравилось, мы решили остаться в Канаде».

Так что да, я была внутренне готова их потерять. Но я никогда не наступаю на горло спортсменам и не держу их. Мне важно, чтобы фигуристы катались у меня не потому, что у них нет других вариантов, а потому, что им самим хочется тренироваться в моей группе.

Кстати, я читала интервью Романа Агенауэра (хореограф монреальской академии – Sports.ru), в котором он говорил, что Дарио и Дениса ему нравятся и что он не исключает, что они останутся в Монреале. В общем, в какой-то момент я убедила себя, что ко мне ребята не вернутся.

Но через три недели Дарио с Денисой позвонили и сказали, что хотят заниматься у меня: «Жди нас на катке в понедельник». И вот, уже неделю они в нашей школе.

– Вы их не спрашивали, как прошла стажировка?

– Конечно, спросила, хаха. Они рассказали, что все понравилось, они познакомились со столькими классными фигуристами и что это был отличный опыт. С ними там хорошо поработали, но теперь мы начинаем путь вместе.

Тут есть еще один важный момент: когда они договаривались о стажировке в Монреале, я еще не была официально их тренером. Да, я поставила их в пару, но они были свободны в выборе тренерского штаба. И я отпустила – и их самих, и всю эту ситуацию.

– Не каждый тренер готов пойти на такое.

– Да, тем более отпустить в Монреаль, хаха. Это же наши главные конкуренты, я из сезона в сезон пытаюсь что-то придумать, чтобы с ними побороться. Но я знаю свои сильные стороны как тренера, уверена в том, что могу предложить спортсменам, и знаю, что Денисе комфортно тренироваться в моей группе. Что касается Дарио, то сомневаюсь, что он многое помнит из нашей совместной работы – ему было лет 10, а я только начинала тренерский путь.

У нас не такая большая школа – всего три тренера, и не так много фигуристов, но мы любим то, чем занимаемся, и у нас уже отличные результаты.

В общем, мы счастливы, что все сложилось именно таким образом. Впереди много работы, но у нас на катке классная обстановка, Дарио познакомился со всеми ребятами группы. Им нравится Милан, они живут недалеко от катка, так что все хорошо. Я люблю и Денису, и Дарио – мы столько лет друг друга знаем, что уже практически семья.

Будущее без релиза: нужен ли Чиризано России, и за какую страну будет кататься?

– Что в ваших планах? Релиза от России ведь нет.

– Да, и пока окончательно не решено, за какую страну они с Денисой будут выступать – Чехию или Италию. У Дарио есть итальянский паспорт, Дениса несколько лет живет тут, так что это странно не учитывать. Давайте немного подождем, я не люблю загадывать.

Если я правильно понимаю, российская сборная в Дарио не сильно заинтересована, у вас много хороших фигуристов. Но мы будем действовать в рамках существующих правил, это понятно. Да, из-за всех этих событий Дарио не выступает на международных стартах с октября 2021 года. При этом он взрослый фигурист, и будет обидно выпасть из соревнований на два сезона.

Фигуристам важно выступать, и я понимаю, как тяжело сейчас российским спортсменам. Да, я понимаю позицию ISU – и разделяю ее – но мне жалко фигуристов. Они всю жизнь идут к этим стартам. Я бывшая спортсменка, и отлично понимаю, какая это драма, когда ты не попадаешь на соревнования – будь то по причине травмы или отсутствия релиза. Так что это грустно.

Поэтому для Дарио оставаться в российской команде, наверное, не имеет большого смысла. У него есть итальянский паспорт, это неплохая вводная, которую надо учитывать.

– На каком языке вы общаетесь? Дарио говорит по-итальянски?

– Пока нам быстрее по-английски. Он что-то понимает, что-то может сказать, но язык придет – Дарио планирует заниматься с репетитором, так что в его итальянском я не сомневаюсь. Он очень упорный парень. Дениса тоже учит язык, но между собой, как я вижу, они пытаются разговаривать по-русски .

– Есть в планах постановка программ?

– Пока нет – релиз они не получили, выступать нам негде. Так что пока ребята скатываются, мы работаем над отдельными элементами, слушаем музыку – идет спокойная, обычная работа. Да, не хочется терять время – но нам есть над чем работать.

Олимпийское золото для Италии? Главной паре Фузар-Поли уже за 30, но они надежда сборной на домашних Играх

– Звезды вашей группы – итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, и у вас с ними вышел сумасшедший сезон: победы на этапах Гран-при и чемпионате Европы, а потом и серебро чемпионата мира...

– Да, мы долго к этому шли, это невероятные ощущения. Шарлен с Марко никогда так высоко не поднимались. Для меня как для тренера это был момент настоящего счастья. Результат для нас грандиозный, но мы не хотим на этом останавливаться. Да, это взрослая пара, но они полны энтузиазма, к тому же они катаются на таком уровне, что заканчивать странно. Так что мы готовы бороться, сдаваться не собираемся.

– То есть дуэт идет в новый сезон? Раньше они говорили, что пока решения не приняли.

– Нет-нет, никаких пауз. Ребята на две недели уезжали в отпуск, но уже вернулись на лед, и мы работаем над программами нового сезона. Мы почти закончили произвольный танец – и я в восторге от того, что получается. Музыку выбирали вместе, и я вижу, как Шарлен с Марко нравится то, что они катают.

– В прошлом сезоне вы поставили им очень драматичную программу, в этом году ждать чего-то похожего?

– Я бы сказала, что это была очень темная постановка, их не привыкли видеть такими – это был новый, нетипичный для них образ. В следующем сезоне они опять выйдут другими – мы решили не повторяться. И поверьте, это будет что-то невероятное! А над ритм-танцем начнем работать на днях, так что погружаемся в музыку 80-х.

– Вы всегда подчеркивали, что эта пара для вас – особенная. Почему?

– Они катаются у меня 14 лет, это я поставила их в пару в свое время. Марко начинал как одиночник, а когда перешел в танцы – нашел Шарлен практически в интернете, она тоже была в поисках партнера.

Почти сразу они стали парой и вне льда, поэтому чувствуют и понимают друг друга с полуслова. От них невозможно оторвать взгляд, посмотрите, как трогательно Марко заботится о Шарлен. Плюс они невероятные трудоголики, и что важно – умеют слышать тренера. Работать с ними – одно удовольствие. У нас настоящая команда: мы все решаем вместе – от выбора музыки и костюмов до нюансов постановок.

Конкуренция с Монреалем: как победить монополию в танцах на льду?

– Следующая Олимпиада пройдет в родном для вас Милане. Сложно работать под прессингом ожидания домашних Игр?

– Мы стараемся не загадывать и не жить будущим. Работаем потихоньку, день за днем, от турнира к турниру. Вот сейчас решили про следующий сезон, а что будет дальше, сказать сложно. Но да, конечно, у нас есть определенные амбиции, домашняя Олимпиада для нас очень много значит.

Нам непросто, мы – как и все – много работаем, но место под солнцем приходится отвоевывать. Да, в танцах нет однозначного лидера, как это было во времена Пападакис-Сизерона или Виртью-Мойра. Но возьмем, к примеру, монреальскую академию: у них столько дуэтов, столько тренеров, столько судей. С ними сложно конкурировать, потому что это настоящая машина. И чтобы их обходить, надо быть на две головы сильнее. Но у нас субъективный вид, все решают судьи.

– Когда в фигурном катании работает такая мощная школа, она начинает как бы диктовать моду – на постановки, стиль катания и даже костюмы. Но вам с Гиньяр-Фаббри удается сохранять лицо. Как?

– В этом наша сила. Мы не можем рассчитывать на победу, если будем кого-то копировать. И потом, у европейских танцев всегда было свое лицо, свой стиль. Монреальская академия – замечательная школа, которая добивается высочайших результатов – и я понимаю, почему к ним так стремятся фигуристы. Но иногда у меня возникает ощущение, что я борюсь со скалой. Нет, я не жалуюсь, я борюсь и не сдаюсь, потому что верю, что монополия никому не идет на пользу.

Посмотрите на танцы в Европе: у нас осталось не так много сильных школ. И даже наши европейские пары уезжают в Канаду, чего раньше не было. Сейчас в Монреале тренируются дуэты из Украины, Франции, Эстонии, Азербайджана. Но ведь отсутствие нормальной конкуренции убивает спорт, меня это сильно беспокоит.

– В Италии есть еще Маттео Занни и его школа в Энье.

– Да, это здорово, повторю: конкуренция – это прекрасно. Маттео мой бывший ученик, вырос в хорошего тренера. В Италии есть история успеха в танцах на льду, так что я рада, что мы с Занни не сдаемся.

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– Ваш бывший партнер Маурицио Маргальо тоже тренер, но вы не работаете вместе. Вы поддерживаете отношения?

– Да, конечно. Маурицио занимается развитием танцев на льду в Финляндии – и мы все видим результат (финский дуэт Туркилла-Верслус взял бронзу чемпионата Европы-2023 – Sports.ru). Но мы работаем в разных странах и с разными сборными, поэтому видимся только на соревнованиях. Помимо тренерской карьеры он еще одно время был занят в техкоме по танцам на льду.

– А вы для себя карьеру в ISU не рассматривали?

– Ой, нет. Я и так разрываюсь между семьей и работой, мне ни на что не хватает времени. У меня двое прекрасных детей – дочке 19 лет, сыну 14, и я настоящая итальянская мама, хаха. А еще муж, ледовая школа – да я и так с ума схожу иногда.

– У вас в руках всегда секундомер, уже невозможно представить вас у бортика без него. Это как талисман или он и правда вам так нужен?

– Нет-нет, я им все время пользуюсь. Сами знаете, поддержки в танцах – коварная штука, их нельзя ни на секунду передержать, вот я и слежу за этим.

– Основываясь на своем опыте, можете сказать: танцы на льду стали сложнее или, наоборот, в чем-то проще?

– О, танцы точно шагнули далеко вперед. Да, у нас был паттерн, быть может, мы катались иногда на большей скорости, но посмотрите на сегодняшний уровень поддержек, дорожек, твиззлов. Все элементы стали гораздо сложнее, да и качество их исполнения тоже повысилось.

В наши времена качеству элементов уделялось не такое большое внимание. У нас было больше свободы, места для экспрессии и самовыражения. А сейчас есть GOE – и ты ни на секунду не забываешь про техническую сторону. Стало интереснее, но сравнивать, наверное, не совсем корректно. Все было другое – даже мода на постановки и костюмы. Мы выбирали другую музыку, ставили совершенно другие программы.

– Простите, что возвращаю вас в 2006 год, но не могу не вспомнить ту легендарную сцену после оригинального танца на Играх в Турине. Это было настоящее немое кино.

– К сожалению, кино получилось слишком драматичным.

Все случилось так внезапно: мы сорвали поддержку в самом конце программы, неловко упали – и наша реакция была очень естественной. У нас не было слов. Мы не осознавали, что простояли так на льду почти минуту – уже после программы. Время замерло, мне казалось, что прошло всего несколько секунд. Мы ничего не замечали, вообще будто были тогда не в центре олимпийского катка.

– Помните свои мысли в тот момент?

– О да, до мельчайших подробностей, и знаете – вообще не хочу это вспоминать, хаха. Для нас это была трагедия, мы потеряли шанс на олимпийскую медаль. Мы понимали, что сами, своими руками отдали ее, и нам некого винить кроме себя. Но что случилось, то случилось. И теперь я прекрасно понимаю, что трагедия – это совсем другое. А это всего лишь спорт.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti; РИА Новости/Владимир Песня; instagram.com/denisacimlova ; instagram.com/dariochirizano