34 комментария

Всем лутц!
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«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт

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Рекомендации МОК о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе обсуждаются в иностранной прессе и соцсетях. И там возмущений по поводу половинчатости решения не меньше, чем в России.

Эшли Вагнер и Адам Риппон – в прошлом фигуристы сборной США и одни из наиболее последовательных сторонников отстранения российских спортсменов – посвятили этому последний выпуск подкаста The Runthrough (переводится как «прогон» или «репетиция»).

Майя Багрянцева послушала разговор и разобрала его на цитаты.

Это очень полезное чтиво. Мы можем (и местами должны) не соглашаться, какие-то формулировки и тезисы Риппона с Вагнер точно вызывают вопросы, но это диалог двух заметных фигурных спикеров. Мы публикуем его, чтобы показать их мышление, логику, взгляд на нашу культуру и систему.

Вагнер вспоминает Сочи-2014 и ищет причины бума в российском женском катании

Эшли: Я выступала на Олимпиаде в Сочи и прекрасно помню, как там была устроена система допинг-тестов – могу судить по личному опыту. Делалось обычно это в здании катка: к тебе подходил допинг-офицер (обычно это представитель WADA) и вел за собой. Он не спускал с тебя глаз, пока ты не отдавала образец для анализа.

Но помимо этого есть еще дополнительные тесты. То есть к тебе стучатся в номер и говорят: вас выбрали для внезапной проверки, пройдемте. И ты идешь в специальный кабинет – как у врача, там довольно простая обстановка, есть стул и все. С тобой всегда рядом допинг-офицер – и он опять же все время на тебя смотрит. Да, это очень неловкая ситуация, в ней нет ничего особо комфортного для фигуриста, но это часть нашей работы. Мы в к этому привыкли.

Устроить всю эту историю с подменой образцов было невероятно сложно – потому что система работает как часы. 

Но что я хочу отметить: не знаю, как насчет мужского катания, но до Олимпиады в Сочи российские фигуристки долго не играли значимой роли на соревнованиях. И тут вдруг они выходят на первый план и с бешеной скоростью начинают показывать серьезные результаты. 

Аделина Сотникова была вообще первой российской олимпийской чемпионкой в женском разряде. А ведь еще было золото командника. Тогда никто и понятия не имел, что происходит что-то странное по линии допинга, но уже было много вопросов по поводу того, что все эти спортсменки вдруг выпрыгнули из ниоткуда. Это же был бешеный успех. 

После Сочи началась гегемония России в женском катании. Следующие три чемпионата мира остаются за российскими фигуристками, а непобедимая на протяжении двух сезонов Евгения Медведева лишь подтверждает это тотальное доминирование. И на Олимпиаде в Пхенчхане Россия забирает сразу и золото, и серебро.

Сразу оговоримся: мы ни в кой мере не утверждаем и не считаем, что все российские спортсмены употребляют допинг. Все гораздо сложнее. Тут, скорее, следует говорить о системе, а не об отдельных ее участниках

Но я хочу выделить одну вещь: российские фигуристки выполняли такие элементы, которые были не под силу их конкуренткам. Они, например, могли прицепить тройной тулуп практически к любому прыжку. Мы помним, как Загитова на одной из тренировок в Пхенчхане вообще прыгнула каскад из пяти тройных – просто безумие, запредельный уровень сложности. 

А сразу после той Олимпиады началась эпоха квадов.  

Эти волшебные русские – от Косторной до Валиевой. Правильно ли наказана Россия за Сочи?

Адам: Да, следующие 4 года – это время четверных прыжков. И в первую очередь тут надо упомянуть знаменитое трио девочек из группы Этери Тутберидзе – Анну Щербакову, Сашу Трусову и Алену Косторную.

Они вышли из юниоров и сразу стали доминировать. Если они выступали где-то втроем, то за ними оставался пьедестал; если же они куда-то приезжали по одиночке, то выигрывали соревнования в одну калитку. В 2021-м на чемпионате мира так и случилось: весь пьедестал остался за российскими фигуристками. Ок, формально они были не из России, а представляли российскую федерацию фигурного катания, а вместо флага была эмблема федерации.

То есть вообще не было ощущения, что Россия отстранена от международных соревнований, понимаете?

Эшли: Да будто они вообще не подпали ни под какое наказание!

Адам: Именно! Но самое невероятное тут – что за спинами первой тройки русских девочек всегда было еще несколько, готовых выступить им на замену. И в случае Косторной-Щербаковой-Трусовой это была Камила Валиева.

Это приводит нас в Пекин. Россияне приехали туда как бы не от России – но фактически от России. Они были однозначными фаворитами в трех видах из четырех и безо всяких проблем выиграли командный турнир.

Команда ROC берет золото, серебро достается американцам, а бронза – японцам. Но церемония награждения неожиданно откладывается. 

И я помню – я тогда был в Пекине – Рафаэль Арутюнян как раз собирался на эту церемонию, уже практически садился в автобус. И вдруг я вижу, как он возвращается и произносит: «Что-то происходит». И я такой – что, черт возьми, это значит? 

Эшли: Он, конечно, часто обсуждает теории заговора. Но иногда он бывает прав!

Адам: В общем, Камила Валиева проводит первый сезон по взрослым – и это просто сезон мечты. Она непобедима, в произвольной прыгает три квада, плюс еще по тройному акселю в каждой из программ. 

На чемпионате России, прямо в Рождество (по западному календарю – Sports.ru) она сдала положительный допинг тест – и это запустило всю эту историю.

Из-за возраста ее допускают до личного турнира. И все спортсмены просто в обалдении на это смотрят – это же как Тоня Хардинг, которая заявляется на Олимпиаду-1994. Да, в произвольной Камила развалилась – но ее коллеги по сборной взяли золото и серебро.

А через несколько дней российских спортсменов отстраняют. 

Но прошел год, и на днях им опять дали зеленый свет на участие в соревнованиях – на усмотрение федераций, в нашем случае это ISU. 

«Ты виновен – пока не доказано обратное». Риппон восхищается Камилой, но объясняет, чем может помочь триметазидин

Адам: Россияне жалуются, что отстранение было несправедливым решением. Татьяна Тарасова, Александр Жулин повторяют, что разочарованы и обеспокоены баном российских фигуристов. По мне, это лишь доказывает, насколько они не понимают, где оказались в сегодняшнем спортивном и олимпийском сообществе, и наотрез отказываются посмотреть, что не так с их точкой зрения.

Эшли: Мне кажется, это отлично иллюстрирует то, как по-разному воспринимается и освещается эта история во всем мире и внутри России. Все эти спикеры искренне верят, что с ними поступают несправедливо и что весь мир только и ждет возможности избавиться от российских спортсменов

Это действительно сложная ситуация, у нее много разных аспектов. И мы хотим подчеркнуть, что мы не говорим про конкретных спортсменов, а говорим о системе, которая нарушает саму этическую систему нашего спорта и его дух. Но самое страшное, что они используют и этих конкретных спортсменов – забирая их здоровье в обмен на краткосрочный успех. 

Адам: Да, мы здесь не за тем, чтобы обвинить конкретных спортсменов. Да и потом – к сожалению, допинг и правда существует в спорте.

Я помню, мы были на сборах, когда разразился допинговый скандал с Лэнсом Армстронгом. На арене висел огромный постер с его портретом и цитатами. И тут же – на наших глазах – этот баннер демонтировали, а стену заново покрасили. Наутро от Армстронга в центре олимпийской подготовки не осталось и следа.  

В США олимпийцы не получают денег от государства – это тоже важно понимать. Да, у тебя может быть личный спонсор, который возьмет расходы на себя; или ты можешь получить именную стипендию.

А в России спорт на 100% финансируется государством. Отчасти это и есть причина, почему спортсмены отвечают за решения, которые принимает правительство их страны – ведь когда они выступают на Играх, то представляют тот орган, который и выделил деньги на их подготовку. Это системная разница.

Я понимаю, что когда ты молодой и неопытный спортсмен – ты сделаешь все, что тебе прикажет тренер. Я бы точно не спорил и просто слушал его указания.

Вот кто-то взрослый из твоей команды говорит: «Это лекарства, выпей их». Ты что, будешь спорить? Поэтому ты просто делаешь то, что тебе сказали. И принимаешь то, что тебе сказали. А потом – когда весь мир начинает тебя обвинять в обмане – ты вообще не понимаешь, что происходит.

Эшли: Да, тебе четко говорят, что надо делать (и тут я не говорю, что в США это происходит как-то по-другому – мы такие же в этом вопросе), но в итоге за все придется отвечать тебе лично. Если тебя поймали на допинге, то накажут тебя конкретно, не систему и никого другого. Поэтому ты должен быть осторожным.

В Америке действует строжайшая антидопинговая политика: если ты сдаешь положительный тест (а такие случаи были, когда результаты американских спортсменов оказывались положительными из-за присутствия запрещенных веществ в косметике или протеиновом порошке) – ты автоматически отстранен от соревнований. Потому что сам виноват в том, что в твой организм попало запрещенное вещество.   

Адам: Потому что в вопросах допинга действует простое правило: «пока не доказано, что ты невиновен – ты виновен»

Эшли: И только так такая система и должна работать: спортсмены должны все время осознавать этот риск. Ты обязан играть по правилам – а когда вдруг ты этого не делаешь, и тебе все как бы сходит с рук – это, естественно, вызывает вопросы у других спортсменов. 

Например, я всю карьеру держалась подальше от выпечки с маком, потому что это в теории повышает твои шансы получить положительный тест на опиаты. Все так живут – ты должен чем-то жертвовать.

То есть получается, я боюсь кусок хлеба съесть – а ты принимаешь лекарство от сердца, пусть и случайно?

Адам: Да, действительно, картина удивительная: до Сочи о российских фигуристках почти не было ничего слышно – и вдруг после 2014 года будто лавина сошла: одна невероятная фигуристка за другой, и их столько!

Эшли: Просто конвейер: вечно появляется новая девочка – более молодая, более быстрая, более талантливая. И конца этому конвейеру нет – каждая следующая российская фигуристка лучше предыдущей. При этом давайте скажем честно: что, сильно изменились технологии в фигурном катании? Произошла революция в производстве ботинок или лезвий? Ну ок, они стали весить меньше, но не настолько же. 

Может, дело в тренировочном процессе? Что они делают иначе, что у них появляются фигуристы космического уровня? И тут на сцену выходит Этери Тутберидзе. Она чудо-тренер? У нее есть волшебный рецепт успеха? Она знает суперсекрет подготовки, который больше никому недоступен?

Я занималась в группе Рафаэля Арутюняна и, наверное, могу судить о том, как выглядит российская система тренировок. И она основана на постоянных прокатах хотя бы кусков программ. То есть за день я могла в сумме прокатать постановку 4-5 раз. 

Загитова в Корее сделала все прыжки во второй половине произвольной. Я помню, что смотрела на это и не могла поверить, как это возможно. Потому что это сумасшествие, это ужасно тяжело, программа не сильно сбалансирована, но главное: чтобы быть в состоянии прыгнуть все прыжки практически подряд, да еще под конец программы, ты должен быть готов на космическом уровне. И тренироваться ты должен как сумасшедший. 

Понятно, что тебя должен вести тренер и сказать тебе, когда надо остановиться. Иначе получится, что тренируясь пробежать марафон, ты в первый же день попытаешься пробежать 42 км. Так это не работает.

Но подготовка решает, да. 

Адам: На Олимпиаде-2022 в Пекине я впервые увидел вживую, как катается Камила Валиева. И я был поражен, я никогда не видел ничего подобного. К тому моменту я уже видел ее на этапах Гран-при, но по телевизору – и уже тогда был потрясен. Но на льду она производила просто вау-впечатление.

Уже во время тренировок перед командником было очевидно, что она на полкорпуса обходит всех конкуренток. Она могла позволить допустить несколько серьезных ошибок в прокатах – и все равно выиграть. И дело было не только в прыжках. Она природный талант – хорошо чувствует музыку, прекрасно вращается и катается на невероятной скорости.

Но чтобы быть фигуристом высокого уровня, ты должен быть физически очень сильным, тебе нужно много тренироваться, быть в состоянии делать много прокатов – и на это все требуется много энергии. 

Что делает триметазидин, который нашли в допинг-пробе Камилы? Он улучшают циркуляцию крови, что позволяет больше и дольше тренироваться, телу – быстрее восстанавливаться после нагрузок, а дыханию – не сбиваться при аэробной нагрузке.

Давайте скажем прямо: ничто не готовит к соревнованиям лучше, чем постоянные повторы на тренировках. И именно эти бесконечные повторы и влияют на стабильность выступлений. Чем больше прыжков ты можешь прыгнуть подряд на тренировке, чем больше прокатов ты можешь выдержать – тем ты сильнее на соревнованиях.

Камилу отличает столько невероятных качеств и умений, которых не достичь при помощи допинга: нет лекарства, которое научит прыгать квад или подарит космическую растяжку – талант допингом не заполучить.

Но существуют медицинские препараты, которые могут помочь дольше тренироваться – и на льду, и в тренажерном зале. Тут очень простая математика: представим, что на изучение двойного акселя уходит сто часов. Если я тренируюсь два часа в день, я прыгну его через 50 дней, но если мой организм настолько вынослив, что я могу тренироваться 4 часа в день, то тогда на этот же самый аксель у меня уйдет 25 дней. То есть определенные медицинские препараты могут «купить» тебе больше сил – и большее число повторений на тренировках.

Пубертат, мельдоний и «апофеоз глупости» Александра Жулина

Эшли: А я могу много рассказать о физическом развитии девочек. Есть очевидный факт: пубертат разваливает прыжки, это неизбежно. Потому что одно дело – когда скручиваешь прыжки, а выглядишь при этом как тоненький прутик. Конечно, в детском теле совсем другая крутка.

А другое – когда в пубертат у тебя появляются грудь и бедра, пропорции тела меняются – и меняется прыжковая техника. Поэтому один из способов отодвинуть наступление пубертата – тренироваться до посинения. И тогда организм поймет, что сейчас не потянет серьезные физические или гормональные изменения. И тогда ты надолго «заморозишься» в допубертатном теле

За этим просто страшно наблюдать. Эти девочки выглядят абсолютно одинаково – и в 13, и в 17 лет. И прыгают, и тренируются ровно так же. Это ненормально. Их тела подвергаются просто неимоверному давлению и стрессу. И поэтому они так же быстро исчезают из поля зрения – сразу в конце единственного олимпийского цикла.

Более того, я уверена, что никто не объясняет им, что за процессы с ними происходят и что ждет их в будущем. Именно поэтому для меня это не вопрос отдельных фигуристок и их решений – я думаю, в такие условия их ставит система. Стране нужны результаты, медали и рекорды – наши спортсмены самые сильные, самые быстрые и самые выносливые, посмотрите, какое успешное у нас государство!

А фигуристки в этом случае – лишь средство для достижения цели. И когда из них выжмут все до последней капли, их выбросят за ненужностью. 

Эшли: Поэтому нет, нельзя допустить обратно спортсменов из России: пока сама система не понесет наказания, она так и будет использовать спортсменов для своего процветания. В Корее – несмотря на санкции – название их команды звучало как Олимпийские атлеты из России. Никуда ни Россия, ни российский флаг не делись. Это цирк, а не наказание. 

Адам: Я очень сочувствую российским спортсменам: они работают на износ, пашут с утра до вечера, но структуры, к которым они принадлежат, не понесли ровным счетом никакого наказания! То есть вы выступаете на соревнованиях уже без флага – из-за допинг-скандала, так вы и в этих условиях опять нарушаете антидопинговые правила! Как это вообще возможно?

Да, сегодняшнее отстранение российских спортсменов не связано напрямую с допинговыми кейсами, а стало ответом на действия государства. 

Эшли: Но их надо было, пожалуй, отстранить и без всей этой политической ситуации – за систематическое и беспардонное нарушение правил. Которое, судя по всему, никуда не делось – ни в летних видах спорта, ни в зимних. 

Посмотрите, как встречают в России своих олимпийцев. Их разве представляют «обладателями золотых медалей, представляющих «ROC» или «OAR»? Нет, их объявляют олимпийскими чемпионами из России. Какое же это наказание? 

Адам: Да, и более того, им кажется, что к ним придираются. Что они настолько недосягаемы – что нужно придумать повод их отстранить. Не то чтобы я смотрел Первый канал, но я же вижу это в социальных сетях – в постах спортсменов нашего поколения. Во время допингового скандала в Пекине соцсети были переполнены выражением сочувствия спортсменке.

Я боюсь представить, что было бы, если бы на допинге поймали американку – да от нее бы сразу все дистанцировались и подвергли остракизму. А взрослым из окружения несовершеннолетней фигуристки тут же задали бы миллион не очень приятных вопросов. И, без всяких сомнений, их бы немедленно отстранили от работы.  

Этери Тутберидзе наверняка обладала информацией, кто в ее команде имел доступ к таким медикаментам. Я еще раз подчеркну: я не думаю, что все там принимают запрещенные препараты, и мельдоний растворен прямо в воде из-под крана.

Но я верю, что есть определенное системное мышление: этот фигурист потенциально может принести золото, в его случае риск может быть оправдан. И немаловажный момент: чтобы хорошо разбираться в препаратах – что запрещено, что разрешено, как одно комбинировать с другим – нужен профессионал. 

Эшли: Да, когда ты говоришь про профессионалов с медицинским образованием, которые должны разбираться во всех этих нюансах, я сразу вспоминаю давний скандал с мельдонием – когда на нем попалась российская фигуристка, выступающая в танцах на льду.

По-моему, тогда даже Евгений Плющенко написал, что «это всего лишь витамины, ну это смешно». И я тогда еще подумала – так вот, как вам это объясняют. Что это простые витамины, полезные для вашего организма. Так что я сильно сомневаюсь, что мельдоний и триметазидин – по чистому совпадению оба препараты от проблем с сердцем

Адам: Опять же Александр Жулин, который вечно делает провокационные и крайне неумные заявления (складывается ощущение, что он вообще не думает о том, что говорит), сразу после первых утечек по допинговому скандалу в Пекине сказал что-то вроде «да это может быть кто угодно». Какой-то просто апофеоз глупости.

Вообще-то все спортсмены на Олимпиаде должны быть кристально чистыми, нет? Мой вывод из его слов: там есть четкий график, что и когда принимать, и есть лицо, которое за все это отвечает. Уверен: такие действия уже зашиты в ДНК этой системы, и единственный способ ее побороть – отрубить ей голову. 

«Полный бан – или отъезд из страны»: критерии нейтрального статуса для российских фигуристов

Эшли: Я убеждена: единственное адекватное наказание в этой ситуации – полный бан. Скажете, это несправедливо по отношению к спортсменам? Нет. Знаете, что нечестно по отношению к спортсменам? Пользоваться их физической формой и выносливостью на благо системе. И это не прекратится, пока это кому-то выгодно.

То есть я вижу только один выход: если в будущем на допинге попадается хоть один спортсмен – от следующей Олимпиады отстранена сразу вся страна. Потому что иначе получается, что все должны играть по правилам – кроме них. И вместо «ой, нас поймали – надо прекратить это делать» мы имеем «нас поймали – надо впредь действовать хитрее»

Адам. Да, спортсменам это тяжело наблюдать. Потому что весь смысл твоей работы – стараться быть лучшим. Да, не все могут быть Юдзуру Ханю или Нэтаном Ченом, но можно выдать максимум. Ок, ты мечтал выиграть – но, значит, есть кто-то лучше и сильнее тебя, это нормально. Это может быть грустно, но и прекрасно одновременно.

Потому что кто-то смог добиться максимума – и теперь к нему прикованы все взгляды. Это и есть спорт: побеждают те, кто двигают мир вперед и придумывают новое. И всем ясно: мы на этом турнире будем стараться показать максимум, а результат – ну что результат, победит сильнейший. Очень грустно, что не все спортсмены имеют в голове такую систему координат. 

Ведь именно поэтому наш спорт и полон уважения друг к другу. И даже после соревновательной карьеры мы смотрим на бывших соперников и снимаем перед ними шляпу, потому что знаем, через что им пришлось пройти. Знаем по собственному опыту. Чем старше я становлюсь, тем больше я уважаю спортсменов, которые выступали до меня, я их гораздо лучше понимаю.

Смысл спорта – не в том, как его можно развить при помощи научных достижений, а в том, чтобы становиться лучше и сильнее с каждым днем. 

Эшли: Поэтому я теряюсь, когда вижу новости про то, что российских спортсменов хотят допустить к участию в соревнованиях – хаха, опять под нейтральным флагом. И ведь там такие обтекаемые формулировки – неспроста ведь.

Вот возьмем пункт про то, что не будут допускаться спортсмены, которые активно поддерживают боевые действия – даже в соцсетях. Ок, это как? Поддерживают во время соревнований? До этого заявления МОК? После начала операции? А ведь тут все абсолютно понятно: в бан должны попасть спортсмены, допускающие ЛЮБЫЕ публичные оправдания происходящего. Не то чтобы ты вчера это все поддерживал – а сегодня прозрел, так ведь? Потому что даже если ты «прозрел», то потому, что хочешь опять выступать на международке. 

Адам: При этом я считаю, что у спортсменов, которые готовы соревноваться честно и которые не поддерживают конфликт, должна быть возможность вернуться на международную арену. Только при этом им надо тогда согласиться с постоянными допинг-проверками и перестать тренироваться в России. 

Эшли: Да, потому что только тогда они смогут порвать с этой системой. А что это значит? Отказаться от госфинансирования и начать самим оплачивать счета. И да, не кататься у тренеров, которые остаются в этой системе и финансируются государством. И безусловно – проходить регулярные допинг-тесты от WADA, а не РУСАДА. Тогда да, они могут считаться действительно нейтральными. 

Адам: О каком нейтралитете можно говорить, если не будут выполнены эти элементарные пункты? Вплоть до Олимпийских игр в Пекине велись споры, какой гимн должен быть у сборной ROC. В итоге это был Чайковский – а это что, наказание? Да это же прекрасная музыка! Чайковский – гений.

Тут очень важно подчеркнуть: россияне не могут быть вовлечены сейчас в процесс принятия решений, этой привилегии у них больше нет. 

Эшли. Когда я читаю какие-то заявления от ISU и МОК в последнее время – не могу отделаться от мысли «с вами, друзья, наверняка побеседовали русские». Решение о допуске нейтральных спортсменов было явно не нейтральным. 

Адам: Им нужно провести переоценку своих действий. Поймите, мы не против конкретных спортсменов, и вообще дело не в отдельных людях. Проблема в чудовищных федерациях и руководстве.

Если вы не верите в спортивный дух, зачем вам тогда пробиваться обратно на мировую арену? Какой смысл соревноваться или смотреть соревнования как зритель, если там все нечестно? Я хочу смотреть на фигуристку и верить в волшебство, которая она несет. Честно и по правилам. А теперь подорвана вера во всех спортсменов – даже в тех, кто ни в чем не виноват!

И давайте не забывать – сколько спортсменов до сих пор не получили олимпийские медали.

Медали в Пекине надо было вручить, но фигуристов «обокрали»

Эшли: Бесит! Я считаю, что церемонию награждения в Пекине надо было обязательно проводить – но ведь нет, все хотели сохранить лицо.

А я могу точно сказать: момент, когда ты поднимаешься на олимпийский пьедестал – одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Ты стоишь там, смотришь на олимпийский огонь – и тебе надевают олимпийскую медаль, да что может быть круче. А сейчас у нас есть группа спортсменов, которые так и не получили серебряный (а, может, и золотой – кто знает) момент на Олимпиаде. Их попросту обокрали. Но ведь момент-то уже упущен!

Черт с ним, потом можно было бы перераспределить медали – или не перераспределить, в зависимости от вердикта, но если вы примете решение отобрать награды у россиян, это ваша вина – потому что именно вы допустили их до соревнований.    

Мне вообще не нравится говорить обо всем этом, я хочу, чтобы поводов для таких разговоров просто не было. 

Но в реальности случится знаете что? Ничего. Просто изобретут новую трехбуквенную аббревиатуру, под эгидой которой и будут выступать российские спортсмены. Вдумайтесь: международные организации все ищут способ, как бы допустить россиян до соревнований. А представьте себе, каково украинским спортсменам? Что они должны чувствовать?

Адам: А я вот верю, что не все потеряно. Слишком многие спортсмены по всему миру поняли: «С нас хватит, это больше нельзя терпеть». 

С другой стороны, посмотрите на прошедший чемпионат. Мы все время говорим, что спортсмены тут ни при чем, но вы видели, сколько в Сайтаме было российских тренеров и чиновников? А разве не они куда более ответственны за функционирование этой порочной системы? А расплачиваются за все это спортсмены.

Эшли: Немыслимо! Этери Тутберидзе, сидящая в кисс энд край – пусть и со спортсменами других стран. А она что – не гражданка России? Как вообще это мог позволить ISU? Я была в полнейшем шоке, когда это увидела.

Адам: Да, там были и другие тренеры, но ведь это именно Этери сейчас до сих пор в центре скандала. К ней лично и к ее штабу столько вопросов.

Фактически мы ведем этот разговор из-за нее – из-за ее желания быть тренером номер один в мире, быть знаменитой, но не самыми правильными методами. И при этом она приезжает на соревнования – гордо размахивая своими кудрями! А ее фигуристы тем временем сидят дома – отстраненные от соревнований! Разве это честно?

Фото: Gettyimages.ru/ Catherine Ivill, Justin Setterfield,Matthew Stockman, Streeter Lecka, Matthew Stockman; РИА Новости/Александр Вильф, Виталий Белоусов, Алексей Филиппов ; globallookpress.com/Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com, Brian Cassella/ZUMAPRESS.com Yohei Osada/AFLO Koji Aoki/AFLO Ma Ning/XinHua ; 1tv.ru

34 комментария

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aarau
Ответ alexander bakulin
адам наш риппон, как всегда, хирургически точно оценил ситуацию. кудри гогиевны примелькались. скоро её будут бить.
может быть даже ногами
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Роман Волков
Какая Дикая Зависть!
Они всё катание наших девчонок, все их способности свели к Допингу!
Я уверен они говорят это Специально! Они всё понимают!
Но для ихней нации очень важно ОБОЛГАТЬ!
Оскорбил, унизил, ты герой! Это тренд и это для них Норма.
Пока они играли с нами в поддавки, им приходилось скрывать свои чувства, намерения.
И вот сейчас, всё, что в них кипело веками начало выплёскиваться.
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alexander bakulin
Ответ Andy93
И тут на сцену выходит Этери Тутберидзе. Она чудо-тренер? У нее есть волшебный рецепт успеха? Она знает суперсекрет подготовки, который больше никому недоступен? Ну судя по тому, что и иностранцы у нее показывают лучшие результаты то получается так))
12 место грассля - феноменальный результат (без гогиевны медали на евро брал).
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Сэйлор Мун
Ответ tyuiop tyuiop
годно троллишь вату, я прямо повелся
главное про туалеты не забывай, а то кто их будет в Европе чистить.
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Mary Ion
Если честно, есть вещи, с которыми я готова согласиться. Но говорить, что «вдруг» появились девочки в абсолютно фигурнокатательной стране?? А то, что мужчины японцы выносят пьедесталы их не смущает? То, что нет больше фигуристов, которые бы попались на допинге, тоже норм? Они там вспоминают Боброву - так ее оправдали. В общем, намешали кашу, в которой есть доля истины и куча субъективных оценок и непроверенных данных, и хотят все это продать за объективность. Фу быть такими
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alexander bakulin
адам наш риппон, как всегда, хирургически точно оценил ситуацию. кудри гогиевны примелькались. скоро её будут бить.
0
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Andy93
И тут на сцену выходит Этери Тутберидзе. Она чудо-тренер? У нее есть волшебный рецепт успеха? Она знает суперсекрет подготовки, который больше никому недоступен?

Ну судя по тому, что и иностранцы у нее показывают лучшие результаты то получается так))
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ABarca
Систему так не победить, т.к. система в другом, спорт - это один из элементов. Как это не понимают они!

Ну и в догонку по закону
1) Не может один спортсмен овечать за всех и поэтому отстранять всю сборную, какая бы система не была. Для этого есть суды и федерации
2) Система финансирования от гос-ва есть почти во всех странах. США -это немного исключение и там тоже гос финансирование есть, но под другим соусом.
Цель спорта показать величие страны. Кроме как без шильдика спортсмены в своей массе просто не нужны. Осталось бы , грубо говоря, 10-15 популярных видов, а все остальные умерли, т.к. они не популярны, затратны и не ходят болельщики.

Система наказания достаточно прозрачна. Есть три карточки. Предупреждение, выговор и бан. Так что , вроде все очевидно. Кое-какая страна давно уже превысила количество карточек и ничего не меняет в системе. Так что все очевидно.

А менять надо все.... Только тут уже не о спорте речь
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Marya Y
По пунктам:
- "было много вопросов по поводу того, что все эти спортсменки вдруг выпрыгнули из ниоткуда."
Интересно, откуда выпрыгнула Эшли - с 2020 года наши одиночницы выиграли 11 чемпионатов мира среди юниоров. Одиннадцать, ͟ ̶К̶а̶р̶л̶ Эшли!
- "Загитова в Корее сделала все прыжки во второй половине произвольной. Я помню, что смотрела на это и не могла поверить, как это возможно. Потому что это сумасшествие, это ужасно тяжело, программа не сильно сбалансирована, но главное: чтобы быть в состоянии прыгнуть все прыжки практически подряд, да еще под конец программы, ты должен быть готов на космическом уровне. И тренироваться ты должен как сумасшедший."
То есть, Эшли не может понять, КАК Загитова делала все прыжковые во второй половине и что-то подозревала - и при этом контент американцев Чена и Малинина, который они выкатывали даже не потея ни ни какие тёмные мысли не наводит? Прекрасно.
- "Эшли: Я убеждена: единственное адекватное наказание в этой ситуации – полный бан. Скажете, это несправедливо по отношению к спортсменам? Нет. Знаете, что нечестно по отношению к спортсменам? Пользоваться их физической формой и выносливостью на благо системе. И это не прекратится, пока это кому-то выгодно.
То есть я вижу только один выход: если в будущем на допинге попадается хоть один спортсмен – от следующей Олимпиады отстранена сразу вся страна."
͇Т͇о͇л͇ь͇к͇о͇ ͇п͇о͇с͇л͇е͇ ͇в͇а͇с͇ Сколько ваших спортсменов показывали и показывают волшебные результаты, начиная даже не с Симоны и Венус с Сереной - и ничего. Спрашивать - так со всех.
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ДИАНА
Ответ Беглый*
Ещё вчера прочитав интервью этих двух американских девочек, вспомнилась песня Слепакова - "Два Кирилла - два дебила"
👍👍👍👍👍👍👍
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tyuiop tyuiop
ну оттягивание пубертата это правда жесть, это уже не спорт
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tyuiop tyuiop
Ответ Георгий Большаков
>Стране нужны результаты, медали и рекорды Есть страны, которые не хотят, чтобы их спортсмены побеждали?
смотря какой ценой
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milan_lia
Ответ Denkaaaa
ой,ну да,а американские фигуристы не принимают допинг.ага.конечно. никогда не забуду случай когда оправдали фигуристку, доказавшую что она не принимала допинг,а просто накрасилась. все как то у них однобоко.
у нас тоже Шубенкова оправдали за лекарства сына и что? Если есть чем оправдаться и доказательства - оправдывайся, кто мешает. Если у Ками нет подтверждений по дедушке, то кто ж виноват
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Алексей Слепцов
Как оказалось, все в России показуха, пустышка. Все прогнило, разворовано, везде двоемыслие, и двойные стандарты, везде бардак. Так что вполне допускаю что в мининстерстве спорта разворовали бюджет, а результат показывать нужно, так что про системный допинг в нашем спорте верю, к сожалению.
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tyuiop tyuiop
Ответ Сэйлор Мун
понятное дело что не хотите их видеть, потому что российские фигуристы вас бы просто деклассировали, и вы бы остались без медалей. к слову вас за бомбежку Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, за выжигание целых деревень Вьетнама фосфором почему то видеть хотели на соревнованиях и не верещал никто... а про допинг сказки от матрасников полосатых это вообще смешно слышать.
годно троллишь вату, я прямо повелся
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Залина Малина
Мерзкие люди.
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Onion
Хайп сам себя не хайпанет и не монетизирует. Какие-то бывшие ноунеймы что-то там сказали - и понеслось... Такая вот современная "журналистика" - найди нужное, после чего ставь вентилятор и доставай лопату.
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Sky Smoker
Вагнер и Риппон давние русофобы. В их подкасте имеются интересные и дельные факты. Но их набросы - про форму россиянок, от Вагнер - про "худую и бледную Щербакову", про "попрыгушку Загитову", про отстранение - напоминают злорадное хихиканье шакалов.
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Вячеслав Пустохин
Ау, "эксперты" у нас уже у пол дюжины тренеров прыгают девушки ультраси. Если им показать наш чемпионат России и юниорское первенство - они потребуют вообще запретить российских фигуристок?)
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Вячеслав Пустохин
Они вообще не следят за новостями и не в курсе причин отстранения? Причем тут коварная Этери?
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Беглый*
Ещё вчера прочитав интервью этих двух американских девочек, вспомнилась песня Слепакова - "Два Кирилла - два дебила"
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Екатерина К
Дайте ссылку, где этим двоим понаписать гадких комментариев.
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Вячеслав Пустохин
Пусть откроют результаты юниорских стартов нескольких лет до ОИ Сочи и увидят наши результаты, а не "до Сочи у них чемпионок не было"
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Ang Feo
Мы как будто из разных миров. И боюсь, так будет всегда.
+8
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Георгий Большаков
>Стране нужны результаты, медали и рекорды
Есть страны, которые не хотят, чтобы их спортсмены побеждали?
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