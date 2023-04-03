18 комментариев

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«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

мужское катание мужское катание
Бенуа Ришо
Джейсон Браун Джейсон Браун
Ника Эгадзе
Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
Алексей Железняков Алексей Железняков
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Даниэль Грассль
Камила Валиева Камила Валиева
сборная Италии сборная Италии
Морис Квителашвили
Фигурное катание Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль проводит самый сложный сезон в карьере.

После победы на этапе Гран-при последовали провал на чемпионате Италии (мимо пьедестала впервые за годы), метания между континентами и тренерскими группами. А потом трансфер года в мировой фигурке – к Этери Тутберидзе. Шаг, на который в текущих реалиях решится далеко не каждый.

Два главных старта сезона у Грассля все равно не задались: 6-е место на Евро (после серебра в 2022-м) и 12-е на ЧМ. Корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева встретилась с Даниэлем и попыталась понять, что за турбулентность привела его в Москву.

Грассль вне фигурного катания: обожает классический балет, изучает кинематографию (но станет не актером)

– Последние несколько месяцев о тебе пишут больше, чем об олимпийских чемпионах. Но давай отмотаем немного назад и вспомним, как вообще Даниэль Грассль стал фигуристом.

– Я начал заниматься довольно поздно – особенно по российским меркам, хаха. Сначала был в хоккейной секции, но потом мы с мамой пришли посмотреть местные соревнования фигуристов – и мне ужасно понравилось. Мне было лет семь, я попросил маму дать мне попробовать – и все, пропал. Поначалу я вообще был единственным мальчиком в группе, но меня это не смущало. Пару лет я занимался параллельно теннисом, но потом надо было выбрать что-то одно.

Когда мне исполнилось 12 лет, моя первая тренер – Людмила Младенова – переехала работать в другой город. Но я был еще слишком маленьким, чтобы поехать за ней, к тому же тогда пришлось бы бросить школу. Так в моей жизни возник каток в Энье и команда Лоренцо Магри. 

– Насколько дорого в Италии заниматься фигурным катанием?

– Недешево. И поначалу все это ложится на плечи родителей. Как говорится, за спиной каждого успешного фигуриста – жертвы, на которые пошли его родители. Но как только начинаешь показывать серьезные результаты, к финансированию подключаются клуб и федерация.

– Ты еще с юниоров запомнился довольно необычной пластичностью и гибкостью. У тебя была балетная подготовка?

– Да нет, не особо. В детстве у нас в секции были занятия балетом и аэробикой, но куда больше времени мы проводили в тренажерном зале. В группе Лоренцо тоже была обязательная хореография, плюс мы часто смотрели балетные спектакли – как классические, так и современные. Все фигуристы много занимаются растяжкой – и я тут не исключение, но потом я еще увлекся йогой, это тоже помогало. Да, быть может, сейчас я не такой гибкий, как раньше, но кое-что еще могу. 

Мне очень нравится заниматься именно классическим балетом, и поэтому я так люблю свою прошлогоднюю произвольную программу про Рудольфа Нуреева. Это был почти балет, и я чувствовал эту постановку изнутри. 

– Были мысли пойти учиться на хореографа?

– Нет, я поступил в университет совсем на другую специальность – изучаю кинематографию.  

Обожаю кино, и лучший отдых для меня – посмотреть какой-нибудь фильм. Сейчас времени на это почти нет, но в Италии после тренировок я обязательно что-нибудь смотрел.

Месяц назад, кстати, я выступал в Турине в ледовом шоу, которое было целиком посвящено кино. Каролина Костнер, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – мы катались в образах из разных фильмов. У меня было два номера: под музыку из «Гладиатора» и одного старого итальянского кино про ковбоев. Костюмы были довольно массивные, в них было непросто прыгать, но получилось здорово! Мне еще приделали бороду, так что я там сам не себя не похож. 

Учиться мне еще три года, а дальше посмотрим. Я очень хотел бы работать на съемочной площадке – пока не очень понимаю, в каком качестве, но, естественно, мечтаю получить «Оскар».

– Как актер?

– Скорее, как продюсер: мне интересно, как устроена киноиндустрия, вся эта внутренняя кухня. И мне кажется, у меня есть организаторские задатки.

– Тогда, может, начать с продюсирования ледовых шоу?

– Вполне возможно. Ничего исключать не буду.

«Когда катаю сюжет, мне легче даже физически. В этом году мне было труднее»

– Программы этого года ты ставил у Бенуа Ришо и Джейсона Брауна. Почему именно у них?

– Они такие разные, мне повезло поработать вместе с такими легендами. С Ришо мы сотрудничаем не первый год, хорошо друг друга знаем – он умеет достать из фигуриста все возможное и невозможное.

Но мне было интересно попробовать что-то новое, и мой выбор пал на Джейсона. Почему? Он один из моих любимых фигуристов. Когда он выходит на лед, невозможно оторвать взгляд. Это был невероятный опыт – он раскрыл меня по-новому, научил не бояться эмоций на льду. Посмотрите, как чувственно он катается, как общается с публикой во время выступления – да все, что он делает, суперкруто!

– Ты как-то участвуешь в процессе постановки или просто катаешь то, что тебе придумали?

– В каждой моей программе есть частичка Даниэля Грассля, я обязательно пропускаю ее через себя и придумываю что-то сам. И с Брауном, и с Ришо это была совместная работа: я предлагал движения, идеи. Например, вот это движение ногой в одной из прошлых программ – это я придумал.

Для меня важно, чтобы в программе была история. В этом году я впервые задумался: а что нравится мне самому? И понял: когда я катаю какой-то сюжет, мне легче выступать. В прошлом сезоне моя короткая программа была про спасение мира (по мотивам фильмов «Интерстеллар» и «Армагеддон») – и я понимал, что пытаюсь донести до зрителя.

Кстати, это придает сил в прокате: мне чисто физически легче кататься в таком случае. В этом году мне было чуть труднее – концепции постановок были сложнее. Поэтому на следующий сезон я хотел бы вернуться к программам с сюжетом, в идеале – кататься под саундтрек из какого-нибудь фильма, я же уже говорил, что сумасшедший киноман.

– Музыку ты тоже выбираешь сам?

– Да, обычно я приносил Ришо несколько вариантов, и мы решали, подходит ли эта музыка или нет.

Летом Даниэль уехал в США, но быстро вернулся – что пошло не так? И почему потом все рассыпалось дома?

– Прошлый сезон у тебя получился очень успешным: серебро чемпионата Европы, бронза этапа Гран-при... И вдруг ты все бросаешь и летом переезжаешь в Америку. Что произошло?

– Да, все шло неплохо. Но в первую очередь, наверное, это благодаря тому, что я был сосредоточен только на одном – на Олимпиаде, меня ничто не могло выбить из колеи. И именно поэтому после Игр я оказался в эмоциональной яме, не понимал, куда мне идти и чего я хочу. Потом неудача на послеолимпийском чемпионате мира... я был абсолютно потерян.

– Выгорание?

– Да, наверное. Плюс фактически я тренировал себя сам, поэтому после Пекина появилась мысль что-то поменять. Ну и скажу честно: на катке в Энье начались определенные проблемы, вы можете о них судить по новостям, которые оттуда приходят. Поэтому я оказался на перепутье.

Почему Америка? Мне там очень нравится, и я всегда хотел попробовать там пожить, да и потом – если я мечтаю в будущем покорить Голливуд, то это вполне логичный шаг. Были даже мысли поступить там в университет.

Но оказалось, что система подготовки в фигурном катании в США устроена совсем иначе. Я начал заниматься с большим энтузиазмом, но тренировки там длятся 25 минут, а потом ты предоставлен сам себе. Мне это не подходило. Все было по-другому: методы, размер катка... Но главное – я очень скучал по дому. Оказалось, что быть на связи с родными для меня очень важно.

В общем, стало ясно: если я хочу кататься на серьезном уровне, надо возвращаться. Было страшно, если честно – по ходу сезона такие решения не принимаются. Уже на Skate America я был практически в панике.

– Но потом ты впервые выиграл этап Гран-при в Шеффилде. Выглядело так, будто у тебя все под контролем.

– Я прыгнул там один квад. Один. Да, я стал первым, но это был не тот уровень, который я от себя жду. В общем, я вернулся в США, собрал вещи и поехал домой. С мотивацией проблем не было – рядом друзья, семья, я чувствовал огромную поддержку близких. На катке было сложнее: все довольно сильно заняты, и со мной, в основном, работала Алиса Миконсаари. В Шеффилд со мной не поехал никто из тренеров. А мне так нужна была моральная поддержка.

В общем, перед финалом Гран-при все совсем расклеилось. Тренеры вели меня на два четверных в короткой программе, а я был к этому не готов, и к их давлению тоже.

«Даниэль, ты уже в шестерке лучших фигуристов мира, давай рискнем и попробуем два квада!» – что я мог на это ответить? Такой контент на тренировках у меня получился всего однажды. В общем, в короткой я упал с первого же четверного, и на второй, конечно, не пошел. А перед произвольной я заболел, ну и занял последнее место.

Подготовка к чемпионату Италии тоже пошла наперекосяк, я никак не мог выздороветь. Но главным стало не то, что я там в итоге пролетел мимо пьедестала. А то, что мне стало некомфортно в Энье. Рабочие процессы разладились, на катке царил хаос, поддержки я тоже не чувствовал. Я больше не получал удовольствия от тренировок, от соревнований. Тут еще такой момент – в моей группе не было фигуристов сильнее меня, мне было не за кем тянуться, а для меня это жизненно важно, я обожаю конкуренцию.

И тогда я понял, что надо найти место, где мне помогут прийти к мечте – олимпийской медали в Милане.

– У тебя ведь даже есть татуировка с олимпийской символикой.

– Да, мы с сестрой сделали парные татуировки летом. У меня это просто олимпийские кольца, а у нее написано «мой брат» – классно, правда?

Переход к Тутберидзе: где они познакомились и как все решалось?

– Вернемся в конец декабря. Какие варианты ты рассматривал?

– Штаты – сразу нет. Я понял, что их система мне не подходит. Я думал про Канаду, но тренировки там стоят бешеных денег, наша федерация не смогла бы это оплатить, а моя семья это бы не потянула. У меня много друзей среди фигуристов, и я всегда у них спрашиваю, сколько стоит тренироваться в разных уголках планеты. Так что я в курсе расценок.

В Европе сейчас нет места, где я мог бы кататься и быть счастливым.

– И как возникла идея с «Хрустальным»?

– Я всегда хотел поехать потренироваться к Этери Тутберидзе. Да, раньше речь шла только о коротких стажировках или сборах. Но случилась пандемия, а потом вся эта политическая ситуация – в общем, у нас никак не складывалось.

И тут после чемпионата Италии ко мне подходит президент моего клуба Николетта Ингуши, очень важный для меня человек. Она же еще и мой агент, и мой любимый преподаватель йоги – мы с ней как семья. В общем, она спросила, не хочу ли я поехать в Москву.

С Этери мы уже были знакомы – она ездила в Бостон к дочери, а я тогда там тренировался. Плюс мы оба работали с Бенуа Ришо, и Этери могла расспросить его о том, каков я в деле. В общем, Тутберидзе и Ингуши обменялись номерами телефонов, и в декабре Николетта позвонила ей с вопросом, готова ли Этери взять меня к себе.

Если честно, я бы сам на такое не решился и даже не рассматривал такой вариант. Он казался абсолютно нереальным, учитывая все политические обстоятельства. Но Николетта, а позже и моя федерация (и даже спонсоры!) убедили меня, что это правильный шаг и мне нечего бояться.

Так я и оказался в Москве – сразу после Нового года.

– Серьезный шаг. Ты понимал, как эту новость встретят в соцсетях?

– Наверное, это было самым сложным решением моей жизни. Но мне все твердили, что это шанс. Я был в безвыходном положении: после чемпионата Италии я не катался неделю, много плакал и не мог себя заставить вылезти из кровати. Наверно, можно назвать это депрессией, мне было очень плохо. Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием.

Я тогда плохо представлял, какую реакцию это вызовет в публичном поле. Я думал, что все пойдет немного по-другому. Но тут в сети появляется мое фото в «Хрустальном» – и все, сошла лавина.

– Ты заходил в соцсети в тот день?

– Я сразу закрыл личные сообщения и возможность комментировать, потому что мне начали писать такие гадости. А я только-только начал приходить в себя после внутреннего кризиса. В общем, это были ужасные дни.

– Но неужели ты надеялся, что твое появление в «Хрустальном» останется незамеченным?

– Я собирался объявить об этом сам – чуть позже. Но, к сожалению, я не понимал, насколько популярно в России фигурное катание, и стал идеальным новостным поводом. Не могу сказать, что мне писали только плохие вещи. Старался ничего не читать, но друзья мониторили соцсети и рассказывали, что хороших комментариев тоже было много .

Еще меня поразили российские фанаты. Они передали мне альбом, в который вклеили слова поддержки и пожелания удачи – это было так мило! Все это, конечно, помогало держаться.

– Как ты думаешь, почему многие не поняли твое решение переехать в Россию?

– Наверное, в первую очередь причина была в общей политической ситуации и в кейсе Камилы в Пекине. Еще я понял, что нельзя судить о людях по тому, что про них рассказывают – в реальности все может оказаться совсем иначе.

А что касается вопросов антидопинга, то я постоянно на связи с итальянской федерацией. У нас есть жесткие алгоритмы действий в той или иной ситуации, поэтому этими вопросами рулят они.

Я знаю, зачем я в «Хрустальном», и стараюсь идти своей дорогой.

«В «Хрустальный» приехал исправлять недокруты и получать большие GOE. Понимаю, что должен добавить в презентации и скольжении»

– Когда ты смотрел Олимпиаду в 2018-м, мог представить, что будешь заниматься на том же катке, где тренировались Медведева и Загитова?

– Никогда бы в это не поверил, это было из разряда фантастики. Я и подумать не мог, что Этери согласится взять меня в группу и вообще будет знать, кто я такой.

Интересно, что мне уже несколько знакомых фигуристов сказали, что если бы это было возможно – тоже поехали бы тренироваться в «Хрустальный». И я сейчас не про финансовую сторону (за меня, например, платит наша федерация совместно с моим личным спонсором), а про то, что Тутберидзе далеко не всех согласится тренировать.

Потому что если она взяла кого-то в группу, то будет вкладывать в этого спортсмена всю себя, без остатка.

– Чего ты ждал от тренировок в Москве? За какими изменениями ехал?

– В первую очередь, мне нужна была работа над прыжками и их стабильностью. Еще я прекрасно понимаю, что должен добавить в презентации и скольжении – мне есть куда двигаться в этом вопросе. А по прыжкам – я приехал исправлять недокруты и учиться получать большие GOE. Я же видел, какие надбавки получали за прыжки девочки из «Хрустального» – им ставили и +5!

– Ок, ты в переехал в Москву – тяжело было обустроиться на новом месте?

– О да, банковские карточки не работают, в соцсети выходишь через vpn, да что там – даже Нетфликс не включается. Так что пришлось научиться пользоваться обменниками – при помощи Ники Егадзе. Мы снимаем квартиру втроем – я, Морис Квителашвили и Ника (все – ученики Тутберидзе – Sports.ru) – и они мне очень помогают с бытовыми вопросами. Карточку я пока не завел, обхожусь наличными. Квартира недалеко от катка, пешком идти минут десять, но меня часто подвозит Морис, у него есть машина.

VPN я уже и так умел пользоваться – чтобы смотреть разные спортивные трансляции. Хотя признаюсь: все время забываю его включать-выключать.

– На метро уже ездил?

– Пока нет, хотя мне все советуют, хаха.

– А пиццу хорошую в Москве нашел?

– Если честно, пока нет. Пару раз пробовал в ресторанах – ну, довольно вкусно, но это не итальянская пицца. А, однажды тренеры пригласили меня в крутой ресторан на последнем этаже Москва-Сити. Вот там было действительно вкусно; но главное, там я впервые осознал, насколько популярно фигурное катание в России, потому что все нас фотографировали – из-за Этери, конечно. В Италии все по-другому, никто бы и внимания на меня не обратил.

В общем, пока я Москве, то передвигаюсь по маршруту «дом-каток», ничего толком посмотреть не удалось. Может, когда потеплеет.

Сейчас я полностью сконцентрирован на тренировках. В России живу по европейскому времени – так легче, и не приходится перестраиваться потом обратно. Ложусь спать не раньше часа ночи. Но в «Хрустальном» и тренировки начинаются позже, чем в Италии: там мы иногда и в 7 утра занимались, но и заканчивали к 15 часам. А в Москве я на катке где-то с 10 до 18. 

Главный трансфер сезона в фигурке: Грассль к Тутберидзе – ради чего и почему на него все ополчились?

– Чем отличаются тренировки в Москве?

– Они более интенсивные, и в первую очередь ментально. Каждый день на катке у нас будто мини-соревнования. Мы выходим на 6-минутную разминку и потом по очереди катаем программы. Для меня это непривычно и не очень просто, потому что на соревнованиях я не всегда справляюсь с моральным давлением. Так что на тренировках не расслабишься, но в этом, мне кажется, их польза: я прокачиваю свои слабые стороны и учусь не нервничать.

Я уже привык к этой системе, наверное, и не трясусь на тренировках. Хотя процесс адаптации еще не завершен. В Италии мои ледовые тренировки длились по 40-50 минут, пусть и три раза в день. В Москве это полтора часа – дважды в день, и оказывается, это совсем другие ощущения и работа мышц. Я привык максимально выкладываться в течение 40 минут, а тут приходится добавлять еще столько же, мне это пока тяжело дается.

Тренировок вне льда, наоборот, меньше. В основном, это танцы.

– То есть ты уже пробовал занятия с Алексеем Железняковым?

– Да, джаз и современный танец. Это немного отличается от того, чем я занимался раньше, и если честно – не совсем мой танцевальный стиль. У всех вокруг все получается, а я пока к таким движениям не привык.

– А в тренажерный зал ходишь? И что с любимой йогой?

– В зале пока работаю очень мало, но планирую это наверстать в конце сезона. С йогой тоже пока не складывается – времени не хватает, я же весь день на катке. С Николеттой мы все время на связи, но как друзья, онлайн заниматься пока не пробовали.

Зато я начал работу с психологом из Италии – как раз по интернету. Не знаю, как бы я без ее помощи справился со всем этим. Мне надо научиться не обращать внимание на то, что обо мне говорят, больше верить в себя и доверять своим решениям. Я хочу быть счастливым вне зависимости от того, что слышу со стороны. Это моя жизнь – и решать мне.

Чемпионат Европы стал самым сложным турниром моей жизни. Когда я ехал в Финляндию, то был слишком зависим от чужого мнения. Перед соревнованиями я зачем-то открыл трансляцию на ютубе и с ужасом прочитал, как мне желают упасть, сорвать прыжки и вообще провалиться.

А потом вернулся в Москву, и со мной поговорила Камила Валиева. Она очень меня поддержала, сказала, что переживает за меня, потому что видела, что мне пишут в интернете. И что я должен научиться абстрагироваться от таких комментариев – уж она точно знает, о чем говорит.

Я очень повзрослел за последние полгода – как фигурист и как человек. Я поумнел и точно стал сильнее. С нетерпением жду следующего сезона – я к нему готов.

«Мне нравятся тренировки на износ и когда тренер выжимает то, что ты раньше сам в себе не видел»

– Ты открыт новому в плане постановок?

– Мы пока это не обсуждали, я еще не разобрался, как тут устроена предсезонная постановка, когда ставят программы и прочее. В голове у меня, как я уже сказал, есть конкретная музыка из одного фильма, но мы все будем обсуждать с тренерами.

– Шить костюмы будешь тоже в Москве?

– Не знаю. Думаю, это решит Этери. Если я правильно понял, обычно этим занимается она.

– Спортсмену легче, когда его окружают такой заботой и помогают принимать решения?

– Да, безусловно. Обо мне и раньше заботились – я вообще безмерно благодарен Лоренцо Магри, без него я бы не попал на Олимпиаду и не стал бы тем, кем сегодня являюсь, он столько в меня вложил. Но Этери берет на себя принятие решений по многим вопросам – она точно знает, что и как должно работать. И спортсмену так работать и правда легче.

– Что скажешь про работу с Даниилом Глейхенгаузом по части хореографии?

– Мы успели изменить дорожку шагов в произвольной программе, мне понравилось с ним работать. Но я пока не знаю, кто будет ставить мне программы на следующий сезон – опять же, предоставлю это решать Этери.

– Шома Уно в свое время пытался тренироваться в «Хрустальном», но довольно быстро уехал. Теперь ты понимаешь почему?

– Да, наверное. Но мне правда нравятся тренировки на износ и когда тренер выжимает из тебя то, что ты раньше сам в себе не видел. А Этери умеет раздвигать границы физических возможностей и доводить спортсменов до максимального результата. Да, все время работать под давлением непросто, но я потихоньку привыкаю к этому.

– Ты говорил, что тебе пока сложнее выступать, если у бортика стоит Тутберидзе. Почему?

– Ну, у нее столько первоклассных фигуристов, что мне очень не хочется ее разочаровать. Еще чувствую ответственность: хоть я и работаю под ее началом всего пару месяцев, все ждут от нас волшебных результатов. Меня снимают камеры, каждый мой шаг на льду рассматривают под лупой – хочется соответствовать этим ожиданиям.

– Ты сказал, что тебе легче тренироваться в высококонкурентной среде. В «Хрустальном» с этим проблем нет.

– О да! Если кто-то прыгает рядом со мной несколько квадов подряд, меня это здорово заводит. Моей мотивации это только на пользу.

Еще вот какой момент: женское катание мне всегда нравилось смотреть больше, чем мужское. Когда я смотрю соревнования мужчин, то дергаюсь: сразу включаюсь в борьбу, даже у экрана. А девушек я смотрю более спокойно. К тому же российские девочки прыгают на абсолютно мужском уровне сложности – и это тоже меня мотивирует. Не зря же я всегда говорил, что мечтаю потренироваться на одном льду с Анной Щербаковой.

– С кем из спортсменов «Хрустального» ты тренируешься вместе?

– Я в одной группе с Соней Акатьевой, Камилой Валиевой, Морисом Квителашвили, Никой Егадзе, Арсением Федотовым и Аделией Петросян. Раздевалка у нас на двоих с Никой, так что я почти освоился.

На тренировках общаемся в основном по-английски, хотя тренеры иногда спрашивают, как то или иное слово будет по-итальянски. А я уже понимаю какие-то из рабочих фраз на русском – например, слово «говно», хаха. Если серьезно, то я же долго тренировался у Ангелины Туренко, поэтому базовые термины я слышал по-русски и раньше.

– Будешь ли ты участвовать в шоу-туре Тутберидзе и ее группы?

– Нет, мы решили, что мне лучше сосредоточиться на тренировках. Сейчас я ненадолго вернусь в Москву, потом заеду в Италию и прилечу обратно в Японию для участия в World Team Trophy (командный чемпионат мира – Sports.ru). А потом на месяц уеду в Америку. В Бостоне я жил в доме у прекрасной семьи и так с ними сдружился, что еду к ним погостить. Так что отпуск проведу там и немного попутешествую, в планах пока Нью-Йорк и Майами.

За этот год я переезжал с места на место больше, чем за всю предыдущую жизнь. Я же никогда не жил отдельно от родителей, и этот сезон стал временем больших перемен. В Америке я был один, в Москве мы живем небольшой компанией, хотя каждый из нас – и я, и Морис, и Ника – занят своими делами и уважает чужие границы. Большую часть времени дома мы проводим по отдельности.

– Морис Квителашвили признавался, что сложнее всего в тренировках за границей привыкнуть к одиночеству. Как ты с этим справляешься?

– Это, безусловно, сложно. По дому очень скучаешь, в Москве мне пока довольно одиноко – близких друзей нет, так что это непросто. Каждый вечер я созваниваюсь с итальянскими друзьями, но этого, конечно, недостаточно. Плюс еще языковой барьер – это тоже не помогает.

«Сегодня в спорте я просто мучаюсь». Крик души Мориса Квителашвили, который поймал выгорание

– Есть в планах как-то подтянуть русский язык?

– Я в процессе! (Говорит по-русски) «Один пакет, пожалуйста», «наличные» – я же почти каждый вечер хожу в супермаркет.

– Появилась любимая русская еда?

– Мне очень нравятся ваши супы – особенно борщ и щи. Обедаю я всегда в столовой на катке, а ужин готовлю дома. Пельмени распробовал, пасту могу приготовить. Но чаще всего покупаю что-то готовое в кулинарии.

– Не готовил пока для Мориса и Ники настоящую итальянскую пасту?

– Нет, к сожалению. А надо бы – есть у меня пара любимых семейных рецептов.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов; globallookpress.com/Lintao Zhang, Yohei Osada, Claudio Benedetto, Naoki Nishimura; instagram.com/daniel.grassl_official

18 комментариев

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Ridl
Как я хочу чтобы у него всё получилось. Камиле спасибо за поддержку.
0
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Mary Ion
Даниэль очень своеобразный фигурист. Но божечки, какой он милый парень! И такой цельный. Желаю ему удачи и сил преодолеть все сложности на своем пути.
Надеюсь, как-то будет все экологичнее в фигурнокатательном мире, чтобы спортсмены не впадали в депрессию после прочтения комментариев
+2
0
+2
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Блинчик
Суперновичок с - каким? 12? 14? - местом. Когда пришёл со льда, с тренершей улыбались, а как увидели оценки без грибов деда Лаки, мигом лица повытягивались.
+2
-2
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Татьяна Семёновна
Даниэль! В добрый путь! Ждем тебя на ЧЕ-24 с результатом лучше, чем в 2022-ом году!
+1
0
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Анаис_Анаис
И если Даня не хотел, чтобы фото преждевременно появлялись в соцсетях, неужели он не мог попросить Федотова не выкладывать это фото? Понятно, что тот ребёнок, но старшие почему не позаботились, чтобы это не было некорректно по отношению к Дане?
0
-1
-1
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Анаис_Анаис
Как деликатно про хореографию Железнякова) Правда у Дани пластика тоже своеобразная.
+4
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Оле-Лукойе
Даня - невероятно милый фигурист, он и до прихода к Этери поражал своей открытостью и дружелюбим - поддержал Аню, когда её все травили, восхищался Марком на ЧЕ. Очень хочется ему успеха, но я боюсь, что технику прыжков надо менять полностью, что в его возрасте вряд ли возможно... Буду рада ошибаться.
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Sevgi
Удачи тебе , Даниэль! 😍❤️
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Madame
Какой Даниэль классный. Очень жаль, что так случилось в Энье, но он молодец, что выбирается из этого состояния.
Удачи ему, уверенности в себе, новых классных постановок и успешных выступлений!
+3
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Still Running
Данчик в образе гладиатора это однако необычно) Как же хочется, чтобы у тандема всё получилось, чтоб не зря был этот тернистый путь. Я могу ошибаться, но наверняка в Грассле зарыт приличный потенциал!
+3
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Андрей Рыбалко
Респект Майе Багрянцевой. Всегда интересно почитать адекватные откровенные интервью с фигуристами без поиска сенсаций и хайпа. Очень профессионально, по доброму. Спасибо!
+11
0
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шампион
Крутое интервью, срасибо!
Грассль молодец, четко расставил приоритеты - он ищет не простой путь, а вызов и конкуренцию, потому что только так можно развиваться. Здраво оценивает себя, свои ошибки. Респект!
А что касается негативных комментариев. Тут было интервью с Хендрикс, столько местные истерички понаписали. Вот точно такие же, только с другой стороны, писали Грасслю. Может, кто-то себя в зеркале увидит.
+7
-3
+4
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Latika S
Даниель такой добрый и приятный парень❤️
+7
0
+7
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Светлана Менова
Какой классный парень. И какая вменяемая федерация у Италии, которая наплевала на политику, поняв, что именно нужно их фигуристу.

С другой стороны, то, что они не смогли сохранить школу в Энье, которая воспитала Даниэля - это большой провал.

Желаю, чтобы у Дани всё получилось, несмотря на все обстоятельства. Камиле - отдельный респект за поддержку парня.
+23
-1
+22
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Elena Savanuk
Ответ AAPolyansky
ну прогресс по сравнению с началом сезона действительно впечатляющий. прокат ПП на чемпионате мира был очень приличный
Так и есть, изменения в лучшую сторону уже сейчас очевидны...
+5
-1
+4
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Дарья Виноградова
Какое милое интервью ❤️
Верю, что у Даниеля все будет хорошо в группе у ТШТ)
+20
-1
+19
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Toba Door
Смешно слышать про недокруты и скольжение, недокруты хорошо ставят в Хрустальном, а лакерник их кроет, а скольжение ни у кого нет из коренных хрусталят
+5
-11
-6
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AAPolyansky
ну прогресс по сравнению с началом сезона действительно впечатляющий. прокат ПП на чемпионате мира был очень приличный
+11
-1
+10
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