24 комментария

Мы добрались до фигурного ЧМ в Японии! Репортаж изнутри – о том, что за кадром
В Японии стартовал главный фигурный турнир года – чемпионат мира.
Корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева добралась до Сайтамы, где нет фигуристов сборной России, но все равно хватает наших людей. А еще – цветет сакура!
КиК снова в розовом цвете – но уже без Медведевой и Загитовой, зато штаб Тутберидзе здесь
Сайтама принимает чемпионат мира в третий раз – сильнейшие фигуристы планеты впервые выступали тут в 2014-м, но наш зритель лучше всего помнит ЧМ-2019. Тогда золото выиграла Алина Загитова, серебро – еще одна ученица Тутберидзе, Элизабет Турсынбаева из Казахстана, а бронза досталась Евгении Медведевой, приехавшей в Японию с новым тренером (Брайаном Орсером).
Канадец при деле в Сайтаме и в этом году – и с Трейси Уилсон (вместе на фото ниже у борта) он привез на чемпионат мира Джейсона Брауна и других сильных одиночников, но девушек в этот раз на лед не выводит.
Уголок Kiss and cry даже оформлен практически так же, как 4 года назад: в розовом цвете, украшенный ветками сакуры. Разве что в этом году в дизайн добавили бумажных журавликов – еще один символ Японии.
Так было в 2019-м.
Так теперь. Согласитесь, изменения минимальны?
В этом году российских спортсменов на чемпионате мира нет, но без наших не обошлось: русская речь звучит и на льду, и за бортиком.
Сборная Грузии, например, претендует на медали сразу в трех видах: Морис Квителашивили занял 4-е место на чемпионате мира-2022, Анастасия Губанова – действующая чемпионка Европы, а парники Карина Сафина и Лука Берулава вполне могут подняться на пьедестал в четверг. Все они тренируются в России.
А ведь есть еще и тренеры! С одиночником из Казахстана Михаилом Шайдоровым приехал Алексей Урманов (успевший хлестко удивиться вопросу журналистов, будет ли он наблюдать за чемпионатом мира).
Владимира Литвинцева из сборной Азербайджана на лед выводит Виктория Буцаева. А с Анастасией Губановой впервые в этом сезоне на турнир приехал Евгений Рукавицын (осенью, в отсутствие тренера, ее на лед выводил Морис Квителашвили).
Но самое солидное присутствие в Сайтаме – у команды Этери Тутберидзе.
Грузинских одиночников – Нику Егадзе и все того же Квителашвили, а также итальянца Даниэля Грассля (тоже тренирующегося в Москве) сопровождают все три главных тренера «Хрустального». Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков снова вместе у бортика на чемпионате мира – картинка, к которой мир привык за годы доминирования российских одиночниц.
От «Хрустального» в Японию приехал и Павел Слюсаренко – тренер грузинских парников последние годы тоже работает в штабе Этери Тутберидзе.
Сколько стоят билеты? Что придумали японцы для зрителей и как украсят телеэфиры?
Saitama Super Arena – огромный комплекс, где проходят не только спортивные соревнования. Это вторая по величине крытая арена в мире, она рассчитана на 37 тысяч зрителей. Что тут только ни проводили: от олимпийского баскетбольного финала полтора года назад до концертов Мадонны и Леди Гаги.
Оба катка – тренировочный и главный – находятся под одной крышей (это удобно фигуристам – и, что скрывать, журналистам). Фактически их разместили внутри основной площади арены, которая спроектирована как трансформер: для зонирования пространства используется гигантская стена, которая и отделяет сейчас каток для тренировок от главного льда.
Вот тренировочный каток (да-да, здесь тоже зрители).
А вот основной лед.
На тренировочном катке больше 800 мест (почти столько же, сколько было на этапе Гран-при в английском Шеффилде), главная же арена вмещает 18 тысяч зрителей – больше в этом сезоне не собирал ни один турнир по фигурному катанию.
При этом проблем с продажей билетов нет – на мужской финал в пятницу билеты давно раскуплены (традиционно это главный вид для японских болельщиков), да и в другие дни ожидается аншлаг. Цены довольно серьезные:
• билет на один день (то есть на два вида) обойдется в сумму от 6 до 30 тысяч йен (3,5-17 тысяч рублей);
• билет на весь чемпионат (пять дней, включая гала) стоит от 70 до 110 тысяч йен (40-65 тысяч рублей).
На официальные тренировки тоже можно попасть за деньги: однодневный доступ обойдется в 2200 рублей, причем трибуны почти заполнены даже на утренних тренировках, которые начинаются в 7 утра.
Некоторым зрителям полагается бонус: они смогут выиграть бесплатные билеты на церемонию награждения так называемыми малыми медалями – за произвольные программы. Обычно их вручают после пресс-конференций, куда доступа у зрителей нет, но в Сайтаме решили делать это публично.
Япония, пожалуй, единственная страна в мире (кроме России), где фигурное катание по-прежнему популярно. Да, после ухода Юзуру Ханю часть публики переключилась с соревнований на шоу с его участием, но видно, что фигурку тут ждут и любят.
Такого шоу в фигурке еще не было: Ханю собрал стадион в одиночку и катал почти три часа
И умеют показывать, кстати. 4 года назад в телетрансляциях из Японии впервые опробовали ноу-хау: при повторах на экран выводили технические характеристики прыжка или выброса. В этом году организаторы это повторяют: по их словам, технология отработана на чемпионате страны, и за ней – будущее фигурного катания.
Так это выглядело в трансляциях 2019-го.
А так уже на этом чемпионате мира:
Сакура, Токио и пробки: путь фигуристов на стадион – минимум 1,5 часа
Сайтама – по сути, пригород Токио, хоть и считается отдельной префектурой. Сюда протянута ветка городского метро, на котором из центра на арену ехать не больше получаса.
Фигуристам, однако, повезло меньше: их на каток (живут они не в Сайтаме, а в центре Токио) возят на автобусе – через знаменитые токийские пробки. В лучшем случае дорога занимает полтора часа в одну сторону, поэтому часто спортсмены предпочитают не возвращаться в гостиницу после тренировок, а дожидаться соревнований на самом катке.
Зато в свободное время у них есть возможность погулять по Токио, тем более что сейчас в Японии самый высокий туристический сезон – время цветения сакуры. Многие болельщики, кстати, признаются, что решились прилететь на чемпионат именно из-за времени и места его проведения – чтобы и на топ-фигуристов посмотреть, и сфотографироваться на фоне знаменитой сакуры.
Что, кстати, не так просто сделать. Идиллические фото розовых деревьев, заполняющие японские социальные сети в марте, в реальности выглядят совсем по-другому.
На самом деле, к каждой цветущей вишне в токийских парках прилагаются десятки людей, и сфотографироваться на ее фоне в одиночестве – удача. К полудню во многие городские парки и вовсе выстраиваются очереди на вход: поток желающих сильно превышает число цветущих деревьев.
А что с ковидом? Ждать ли масок на награждении?
ЧМ в Японии – первый с 2019-го, который никак не затронул коронавирус. Эпидемия, отменившая чемпионат мира в 2020-м, оставившая Стокгольм-2021 без зрителей, и даже год назад диктовавшая в Монпелье строгий масочный режим, кажется, осталась в прошлом.
В этот раз на арене не требуют ни обязательных тестов, ни сертификатов о прививках – даже маски носить не обязательно (хотя японцы по-прежнему дисциплинированно приходят на соревнования в них). При этом для въезда в страну все еще требуют тест или прививку, но на повседневной жизни турнира это никак не сказывается.
Разве что у входа в отель до сих пор стоит мобильный градусник, который теперь можно использовать вместо зеркала.
Встречаем фигурный ЧМ без России: два ультра-си на 35 участниц, но Тутберидзе все равно там и идет за медалью
Фото: Gettyimages.ru/Atsushi Tomura; globallookpress.com/ Raniero Corbelletti, Yohei Osada
Да ладно. Липницкая тогда взяла серебро, через месяц после триумфа и провала в Сочи, смотрели, предполагаю, почти все тот ЧМ, так же как и в 2019.
Желаю удачи ТШТ, хотя бы в десятке быть.
Надеюсь, победит Шома. Обожаю, как он скользит.
:D
Так, почему же туда не поехать нашему ведущему ТШ, если есть такая возможность.
Автору респект за детали, которые всегда интересны.