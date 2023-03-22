24 комментария

В Японии стартовал главный фигурный турнир года – чемпионат мира.

Корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева добралась до Сайтамы, где нет фигуристов сборной России, но все равно хватает наших людей. А еще – цветет сакура!

КиК снова в розовом цвете – но уже без Медведевой и Загитовой, зато штаб Тутберидзе здесь

Сайтама принимает чемпионат мира в третий раз – сильнейшие фигуристы планеты впервые выступали тут в 2014-м, но наш зритель лучше всего помнит ЧМ-2019. Тогда золото выиграла Алина Загитова, серебро – еще одна ученица Тутберидзе, Элизабет Турсынбаева из Казахстана, а бронза досталась Евгении Медведевой, приехавшей в Японию с новым тренером (Брайаном Орсером).

Канадец при деле в Сайтаме и в этом году – и с Трейси Уилсон (вместе на фото ниже у борта) он привез на чемпионат мира Джейсона Брауна и других сильных одиночников, но девушек в этот раз на лед не выводит.

Уголок Kiss and cry даже оформлен практически так же, как 4 года назад: в розовом цвете, украшенный ветками сакуры. Разве что в этом году в дизайн добавили бумажных журавликов – еще один символ Японии.

Так было в 2019-м.

Так теперь. Согласитесь, изменения минимальны?

В этом году российских спортсменов на чемпионате мира нет, но без наших не обошлось: русская речь звучит и на льду, и за бортиком.

Сборная Грузии, например, претендует на медали сразу в трех видах: Морис Квителашивили занял 4-е место на чемпионате мира-2022, Анастасия Губанова – действующая чемпионка Европы, а парники Карина Сафина и Лука Берулава вполне могут подняться на пьедестал в четверг. Все они тренируются в России.

А ведь есть еще и тренеры! С одиночником из Казахстана Михаилом Шайдоровым приехал Алексей Урманов (успевший хлестко удивиться вопросу журналистов, будет ли он наблюдать за чемпионатом мира).

Владимира Литвинцева из сборной Азербайджана на лед выводит Виктория Буцаева. А с Анастасией Губановой впервые в этом сезоне на турнир приехал Евгений Рукавицын (осенью, в отсутствие тренера, ее на лед выводил Морис Квителашвили).

Но самое солидное присутствие в Сайтаме – у команды Этери Тутберидзе.

Грузинских одиночников – Нику Егадзе и все того же Квителашвили, а также итальянца Даниэля Грассля (тоже тренирующегося в Москве) сопровождают все три главных тренера «Хрустального». Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков снова вместе у бортика на чемпионате мира – картинка, к которой мир привык за годы доминирования российских одиночниц.

От «Хрустального» в Японию приехал и Павел Слюсаренко – тренер грузинских парников последние годы тоже работает в штабе Этери Тутберидзе.

Сколько стоят билеты? Что придумали японцы для зрителей и как украсят телеэфиры?

Saitama Super Arena – огромный комплекс, где проходят не только спортивные соревнования. Это вторая по величине крытая арена в мире, она рассчитана на 37 тысяч зрителей. Что тут только ни проводили: от олимпийского баскетбольного финала полтора года назад до концертов Мадонны и Леди Гаги.

Оба катка – тренировочный и главный – находятся под одной крышей (это удобно фигуристам – и, что скрывать, журналистам). Фактически их разместили внутри основной площади арены, которая спроектирована как трансформер: для зонирования пространства используется гигантская стена, которая и отделяет сейчас каток для тренировок от главного льда.

Вот тренировочный каток (да-да, здесь тоже зрители).

А вот основной лед.

На тренировочном катке больше 800 мест (почти столько же, сколько было на этапе Гран-при в английском Шеффилде), главная же арена вмещает 18 тысяч зрителей – больше в этом сезоне не собирал ни один турнир по фигурному катанию.

При этом проблем с продажей билетов нет – на мужской финал в пятницу билеты давно раскуплены (традиционно это главный вид для японских болельщиков), да и в другие дни ожидается аншлаг. Цены довольно серьезные:

• билет на один день (то есть на два вида) обойдется в сумму от 6 до 30 тысяч йен (3,5-17 тысяч рублей);

• билет на весь чемпионат (пять дней, включая гала) стоит от 70 до 110 тысяч йен (40-65 тысяч рублей).

На официальные тренировки тоже можно попасть за деньги: однодневный доступ обойдется в 2200 рублей, причем трибуны почти заполнены даже на утренних тренировках, которые начинаются в 7 утра.

Некоторым зрителям полагается бонус: они смогут выиграть бесплатные билеты на церемонию награждения так называемыми малыми медалями – за произвольные программы. Обычно их вручают после пресс-конференций, куда доступа у зрителей нет, но в Сайтаме решили делать это публично.

Япония, пожалуй, единственная страна в мире (кроме России), где фигурное катание по-прежнему популярно. Да, после ухода Юзуру Ханю часть публики переключилась с соревнований на шоу с его участием, но видно, что фигурку тут ждут и любят.

И умеют показывать, кстати. 4 года назад в телетрансляциях из Японии впервые опробовали ноу-хау: при повторах на экран выводили технические характеристики прыжка или выброса. В этом году организаторы это повторяют: по их словам, технология отработана на чемпионате страны, и за ней – будущее фигурного катания.

Так это выглядело в трансляциях 2019-го.

А так уже на этом чемпионате мира:

Сакура, Токио и пробки: путь фигуристов на стадион – минимум 1,5 часа

Сайтама – по сути, пригород Токио, хоть и считается отдельной префектурой. Сюда протянута ветка городского метро, на котором из центра на арену ехать не больше получаса.

Фигуристам, однако, повезло меньше: их на каток (живут они не в Сайтаме, а в центре Токио) возят на автобусе – через знаменитые токийские пробки. В лучшем случае дорога занимает полтора часа в одну сторону, поэтому часто спортсмены предпочитают не возвращаться в гостиницу после тренировок, а дожидаться соревнований на самом катке.

Зато в свободное время у них есть возможность погулять по Токио, тем более что сейчас в Японии самый высокий туристический сезон – время цветения сакуры. Многие болельщики, кстати, признаются, что решились прилететь на чемпионат именно из-за времени и места его проведения – чтобы и на топ-фигуристов посмотреть, и сфотографироваться на фоне знаменитой сакуры.

Что, кстати, не так просто сделать. Идиллические фото розовых деревьев, заполняющие японские социальные сети в марте, в реальности выглядят совсем по-другому.

На самом деле, к каждой цветущей вишне в токийских парках прилагаются десятки людей, и сфотографироваться на ее фоне в одиночестве – удача. К полудню во многие городские парки и вовсе выстраиваются очереди на вход: поток желающих сильно превышает число цветущих деревьев.

А что с ковидом? Ждать ли масок на награждении?

ЧМ в Японии – первый с 2019-го, который никак не затронул коронавирус. Эпидемия, отменившая чемпионат мира в 2020-м, оставившая Стокгольм-2021 без зрителей, и даже год назад диктовавшая в Монпелье строгий масочный режим, кажется, осталась в прошлом.

В этот раз на арене не требуют ни обязательных тестов, ни сертификатов о прививках – даже маски носить не обязательно (хотя японцы по-прежнему дисциплинированно приходят на соревнования в них). При этом для въезда в страну все еще требуют тест или прививку, но на повседневной жизни турнира это никак не сказывается.

Разве что у входа в отель до сих пор стоит мобильный градусник, который теперь можно использовать вместо зеркала.

Фото: Gettyimages.ru/Atsushi Tomura; globallookpress.com/ Raniero Corbelletti, Yohei Osada