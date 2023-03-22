24 комментария

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Мы добрались до фигурного ЧМ в Японии! Репортаж изнутри – о том, что за кадром

чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат мира по фигурному катанию
Брайан Орсер Брайан Орсер
Алексей Урманов Алексей Урманов
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Морис Квителашвили
Фигурное катание Фигурное катание

В Японии стартовал главный фигурный турнир года – чемпионат мира.

Корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева добралась до Сайтамы, где нет фигуристов сборной России, но все равно хватает наших людей. А еще – цветет сакура!

КиК снова в розовом цвете – но уже без Медведевой и Загитовой, зато штаб Тутберидзе здесь

Сайтама принимает чемпионат мира в третий раз – сильнейшие фигуристы планеты впервые выступали тут в 2014-м, но наш зритель лучше всего помнит ЧМ-2019. Тогда золото выиграла Алина Загитова, серебро – еще одна ученица Тутберидзе, Элизабет Турсынбаева из Казахстана, а бронза досталась Евгении Медведевой, приехавшей в Японию с новым тренером (Брайаном Орсером).

Канадец при деле в Сайтаме и в этом году – и с Трейси Уилсон (вместе на фото ниже у борта) он привез на чемпионат мира Джейсона Брауна и других сильных одиночников, но девушек в этот раз на лед не выводит.

Уголок Kiss and cry даже оформлен практически так же, как 4 года назад: в розовом цвете, украшенный ветками сакуры. Разве что в этом году в дизайн добавили бумажных журавликов – еще один символ Японии.

Так было в 2019-м.

Так теперь. Согласитесь, изменения минимальны?

В этом году российских спортсменов на чемпионате мира нет, но без наших не обошлось: русская речь звучит и на льду, и за бортиком.

Сборная Грузии, например, претендует на медали сразу в трех видах: Морис Квителашивили занял 4-е место на чемпионате мира-2022, Анастасия Губанова – действующая чемпионка Европы, а парники Карина Сафина и Лука Берулава вполне могут подняться на пьедестал в четверг. Все они тренируются в России.

А ведь есть еще и тренеры! С одиночником из Казахстана Михаилом Шайдоровым приехал Алексей Урманов (успевший хлестко удивиться вопросу журналистов, будет ли он наблюдать за чемпионатом мира).

Владимира Литвинцева из сборной Азербайджана на лед выводит Виктория Буцаева. А с Анастасией Губановой впервые в этом сезоне на турнир приехал Евгений Рукавицын (осенью, в отсутствие тренера, ее на лед выводил Морис Квителашвили).

Но самое солидное присутствие в Сайтаме – у команды Этери Тутберидзе.

Грузинских одиночников – Нику Егадзе и все того же Квителашвили, а также итальянца Даниэля Грассля (тоже тренирующегося в Москве) сопровождают все три главных тренера «Хрустального». Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков снова вместе у бортика на чемпионате мира – картинка, к которой мир привык за годы доминирования российских одиночниц.

От «Хрустального» в Японию приехал и Павел Слюсаренко – тренер грузинских парников последние годы тоже работает в штабе Этери Тутберидзе.

Сколько стоят билеты? Что придумали японцы для зрителей и как украсят телеэфиры?

Saitama Super Arena – огромный комплекс, где проходят не только спортивные соревнования. Это вторая по величине крытая арена в мире, она рассчитана на 37 тысяч зрителей. Что тут только ни проводили: от олимпийского баскетбольного финала полтора года назад до концертов Мадонны и Леди Гаги.

Оба катка – тренировочный и главный – находятся под одной крышей (это удобно фигуристам – и, что скрывать, журналистам). Фактически их разместили внутри основной площади арены, которая спроектирована как трансформер: для зонирования пространства используется гигантская стена, которая и отделяет сейчас каток для тренировок от главного льда.

Вот тренировочный каток (да-да, здесь тоже зрители).

А вот основной лед.

На тренировочном катке больше 800 мест (почти столько же, сколько было на этапе Гран-при в английском Шеффилде), главная же арена вмещает 18 тысяч зрителей – больше в этом сезоне не собирал ни один турнир по фигурному катанию.

При этом проблем с продажей билетов нет – на мужской финал в пятницу билеты давно раскуплены (традиционно это главный вид для японских болельщиков), да и в другие дни ожидается аншлаг. Цены довольно серьезные:

• билет на один день (то есть на два вида) обойдется в сумму от 6 до 30 тысяч йен (3,5-17 тысяч рублей);

• билет на весь чемпионат (пять дней, включая гала) стоит от 70 до 110 тысяч йен (40-65 тысяч рублей).

На официальные тренировки тоже можно попасть за деньги: однодневный доступ обойдется в 2200 рублей, причем трибуны почти заполнены даже на утренних тренировках, которые начинаются в 7 утра.

Некоторым зрителям полагается бонус: они смогут выиграть бесплатные билеты на церемонию награждения так называемыми малыми медалями – за произвольные программы. Обычно их вручают после пресс-конференций, куда доступа у зрителей нет, но в Сайтаме решили делать это публично.

Япония, пожалуй, единственная страна в мире (кроме России), где фигурное катание по-прежнему популярно. Да, после ухода Юзуру Ханю часть публики переключилась с соревнований на шоу с его участием, но видно, что фигурку тут ждут и любят.

Такого шоу в фигурке еще не было: Ханю собрал стадион в одиночку и катал почти три часа

И умеют показывать, кстати. 4 года назад в телетрансляциях из Японии впервые опробовали ноу-хау: при повторах на экран выводили технические характеристики прыжка или выброса. В этом году организаторы это повторяют: по их словам, технология отработана на чемпионате страны, и за ней – будущее фигурного катания.

Так это выглядело в трансляциях 2019-го.

А так уже на этом чемпионате мира:

Сакура, Токио и пробки: путь фигуристов на стадион – минимум 1,5 часа

Сайтама – по сути, пригород Токио, хоть и считается отдельной префектурой. Сюда протянута ветка городского метро, на котором из центра на арену ехать не больше получаса.

Фигуристам, однако, повезло меньше: их на каток (живут они не в Сайтаме, а в центре Токио) возят на автобусе – через знаменитые токийские пробки. В лучшем случае дорога занимает полтора часа в одну сторону, поэтому часто спортсмены предпочитают не возвращаться в гостиницу после тренировок, а дожидаться соревнований на самом катке.

Зато в свободное время у них есть возможность погулять по Токио, тем более что сейчас в Японии самый высокий туристический сезон – время цветения сакуры. Многие болельщики, кстати, признаются, что решились прилететь на чемпионат именно из-за времени и места его проведения – чтобы и на топ-фигуристов посмотреть, и сфотографироваться на фоне знаменитой сакуры.

Что, кстати, не так просто сделать. Идиллические фото розовых деревьев, заполняющие японские социальные сети в марте, в реальности выглядят совсем по-другому.

На самом деле, к каждой цветущей вишне в токийских парках прилагаются десятки людей, и сфотографироваться на ее фоне в одиночестве – удача. К полудню во многие городские парки и вовсе выстраиваются очереди на вход: поток желающих сильно превышает число цветущих деревьев.

А что с ковидом? Ждать ли масок на награждении?

ЧМ в Японии – первый с 2019-го, который никак не затронул коронавирус. Эпидемия, отменившая чемпионат мира в 2020-м, оставившая Стокгольм-2021 без зрителей, и даже год назад диктовавшая в Монпелье строгий масочный режим, кажется, осталась в прошлом.

В этот раз на арене не требуют ни обязательных тестов, ни сертификатов о прививках – даже маски носить не обязательно (хотя японцы по-прежнему дисциплинированно приходят на соревнования в них). При этом для въезда в страну все еще требуют тест или прививку, но на повседневной жизни турнира это никак не сказывается.

Разве что у входа в отель до сих пор стоит мобильный градусник, который теперь можно использовать вместо зеркала.

Встречаем фигурный ЧМ без России: два ультра-си на 35 участниц, но Тутберидзе все равно там и идет за медалью

Фото: Gettyimages.ru/Atsushi Tomura; globallookpress.com/ Raniero Corbelletti, Yohei Osada

24 комментария

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AAPolyansky
Ответ Mari777
Прикольно. Теперь ТШТ мужчин выводит, причем иностранных. Ну хотя бы так! Удачи им!!!
Квителашвили - не иностранный
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AAPolyansky
Слюсаренко приехал от "Хрустального"? это не ошибка? он работает на два клуба с Тарасовой и Морозовым, но резидент Перми
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Зиля Бадриева
Хороший репортаж.
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Anastasia1990_
"Сайтама принимает чемпионат мира в третий раз – сильнейшие фигуристы планеты впервые выступали тут в 2014-м, но наш зритель лучше всего помнит ЧМ-2019."

Да ладно. Липницкая тогда взяла серебро, через месяц после триумфа и провала в Сочи, смотрели, предполагаю, почти все тот ЧМ, так же как и в 2019.
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Elena Polkina
Ответ Рома Студилов
Что вы врете , про то что они тренируются в России ? Успокойтесь и не плодите , во что сами хотите верить . Спортс нынче как кремлевская пропаганда .
Вы просто не в курсе. Тут даже не всех перечислили кто в России тренируется. Добавляем Нику Егадзе и Даниэль Грассль . Еще пока неизвестно кто из учеников Урманова ...
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Lala M
Ответ Елена Ивашутина
Точно без основательно?
Точно
+1
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Денис Мартин
Ответ Туц
Точно. Американцев за боевые действия в других странах от спорта не отстраняли. Израиль тоже везде участвовал.
видимо кишка тонка, вот и вышвырнули ото всюду
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Тайга86
Смотришь на все это, и комок в горле….Как же жаль, что этого праздника жизни нас лишили в угоду политических игр….ТШТ удачи с Даниэлем, пусть если не все, то многое получится.
+4
-2
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Mari777
Ответ ТутберидзеБотка
Рада, что наши тренеры смогли туда попасть, и конечно, будем смотреть ЧМ, с отключенными комментариями от Трусовой)
Что еще за комментарии от Трусовой?
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Triabc
Ответ Рома Студилов
Что вы врете , про то что они тренируются в России ? Успокойтесь и не плодите , во что сами хотите верить . Спортс нынче как кремлевская пропаганда .
это про кого Вы? Кто не в России тренируется?
+2
0
+2
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Туц
Ответ Елена Ивашутина
Точно без основательно?
Точно. Американцев за боевые действия в других странах от спорта не отстраняли. Израиль тоже везде участвовал.
+3
-1
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Залина Малина
Ответ Елена Ивашутина
Точно без основательно?
Нет. "Безосновательно" пишется слитно.
+4
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Елена Ивашутина
Ответ Залина Малина
Наших спортсменов бессовестно безосновательно лишили возможности участвовать в ЧМ. Спортс: а давайте съездим на этот ЧМ.
Точно без основательно?
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Залина Малина
Наших спортсменов бессовестно безосновательно лишили возможности участвовать в ЧМ. Спортс: а давайте съездим на этот ЧМ.
+4
-3
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Mari777
Прикольно. Теперь ТШТ мужчин выводит, причем иностранных. Ну хотя бы так! Удачи им!!!
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-1
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Рома Студилов
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-9
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ТутберидзеБотка
Рада, что наши тренеры смогли туда попасть, и конечно, будем смотреть ЧМ, с отключенными комментариями от Трусовой)
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Kovka Gnutik
Ответ Adeen
*тащутся :D
https://kak-pishetsya.com/тащатся
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Маргарита В Сафронова
Сайтама Алины Загитовой—это чистый восторг! Абсолютная победа и Большой шлем.
Желаю удачи ТШТ, хотя бы в десятке быть.
Надеюсь, победит Шома. Обожаю, как он скользит.
+6
-7
-1
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Adeen
Ответ Kovka Gnutik
Японцы по-прежнему наши основные конкуренты в одиночных категориях. Они по-прежнему единственная страна, где от ФК болельщики "тащатся" также, как в России. Так, почему же туда не поехать нашему ведущему ТШ, если есть такая возможность. Автору респект за детали, которые всегда интересны.
*тащутся
:D
+2
-1
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гилберт
Будет ЧМ?
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Юрий Костыгин
Мы то знает кто такой Сайтама.
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Kovka Gnutik
Японцы по-прежнему наши основные конкуренты в одиночных категориях. Они по-прежнему единственная страна, где от ФК болельщики "тащатся" также, как в России.
Так, почему же туда не поехать нашему ведущему ТШ, если есть такая возможность.
Автору респект за детали, которые всегда интересны.
+20
-1
+19
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Oleandra
Оказывается Буцаева и Рукавицын ещё там, и Урманов с Слюсаренко.. их тоже Россия оплачивает, их поездку? а возмущались только присутствием ТШТ.
+4
-9
-5
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