Репортаж из Шеффилда, куда внезапно заглянула фигурка: билеты на нее в 5 (!) раз дороже, чем на футбол

Фигурное катание топ-уровня приехало в Великобританию впервые за 10 лет: у английского Шеффилда – этап Гран-при ISU.

Корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева отправилась туда, чтобы понять – как город справился с незапланированным этапом и где нашел на это деньги.

• Для начала – контекст: Шеффилд получил турнир Гран-при неожиданно – от этапа снова отказался Китай, поэтому ISU срочно искал замену. Желающих было немного , кто-то почти уворачивался от задачи: к примеру, Корея, по информации Sports.ru, от предложения отказалась, оценив финансовые риски.

И тут среди кандидатов появилась Англия – страна далеко не первого эшелона в мировой фигурке.

Шеффилд, правда, уже принимал гранд-турниры – чемпионат Европы в 2012-м. Здесь же Британская федерация фигурного катания проводит все последние чемпионаты страны, да и Танцевальная академия легендарного Кристофера Дина базируется в этом комплексе.

• Уже известно, что Шеффилду достался и предолимпийский Евро-2026. Амбиции у города серьезные, и за возможность стать хозяином этапа Гран-при он ухватился с радостью. Олимпийский чемпион-1980 Робин Казинс теперь возглавляет национальную федерацию – и именно он автор амбициозных планов по возвращению большого фигурного катания в Англию:

«Еще в июне на конгрессе ISU встал вопрос, кому бы отдать китайский этап – было понятно, что его придется переносить. Предложили нам – и мы не поверили своему счастью. Шеффилд готов проводить большие турниры, мы давно вынашиваем идею ежегодного «челленджера».

Я катался и знаю, как важно, когда серьезные соревнования проводятся у тебя дома – у меня такого шанса не было. Теперь же про Шеффилд знают все. И видят, что мы можем провести турнир любой сложности. У нас было всего 11 недель на подготовку, и мы справились. Мы готовы забрать этап Гран-при, имейте в виду, ха-ха . Через 4 года мы проводим чемпионат Европы, а там – кто знает. Мы уже написали письмо в ISU с предложениями – думаю, вы еще не раз услышите про нас».

• Атмосфера на турнире очень домашняя – при входе на арену нет просвечивающих рамок, да и вообще никакого досмотра, билеты проверяют не очень пристально, а в фойе торгуют простой английской едой – от сосисок до традиционных «фиш энд чипс».

На соседнем столе – реликвии из местного музея спорта: старинные лезвия и фотографии первых английских фигуристов.

Антиковидные меры, к счастью, в прошлом: тесты не требуют ни от спортсменов, ни от журналистов. В масках ходят редкие представители японской или корейской делегаций.

• Несмотря на то, что на арене два катка – основной и тренировочный – все прокаты проходят на одном льду.

Тренировочный каток отдали под вспомогательную инфраструктуру – зал для разминки, кафе для фигуристов, пресс-центр и зал для пресс-конференций. Лед застелили специальным покрытием, отделив помещения друг от друга перегородками.

К концу дня от сидения – в прямом смысле – на льду начинаешь мерзнуть, но никто не жалуется. Видно, что Шеффилд очень старается понравиться и компенсирует нехватку опыта радушием и обилием волонтеров. Последние, правда, нередко становятся причиной хаоса – сфотографироваться со Стефаном Ламбьелем или Лайлой Фир выстраивается огромная очередь желающих.

• IceSheffield расположен на окраине города. Никакой наружной рекламы турнира нет – а в эти выходные тут одновременно проходят большие соревнования по регби и боксу, поэтому о том, что к ним съехались топ-фигуристы, знают немногие. На заполняемости трибун это, правда, не сказалось : организаторы рапортуют о сверхуспешных продажах (90% билетов разлетелись до начала).

При этом понятно, что в Шеффилде, как и в любом английском городе, главный спорт – футбол. Именно отсюда родом старейший клуб в мире – FC Sheffield (это официально признано ФИФА). Но как ни странно, с футболом тут конкурирует хоккей: местная команда – многократный чемпион Англии, а в сувенирных магазинах хоккейная форма уверенно теснит футбольную.

• Интересно, что билеты на футбольный или хоккейный матч в несколько раз доступнее похода на фигурное катание : цена билета на домашнюю игру Sheffiled United или Sheffield Steelers колеблется от 21 до 28 фунтов (1 фунт = 71 рубль по текущему курсу). Если же вы выбираете фигурку, то придется раскошелиться:

а) полный доступ на все дни (включая тренировки) стоит 295 фунтов, и именно этот тип билета оказался самым популярным;

б) билет на один из дней стоит 110 фунтов.

Зато на тренировки бесплатно пустили 400 местных школьников, которые до этого не видели соревнования по фигурному катанию вживую.

Понятно, что обеспечить солд-аут на арене в тысячу мест несложно: IceSheffield – самый маленький каток из всех арен Гран-при. Но для страны, бравшей серьезные титулы в фигурке еще в прошлом веке, это неплохой результат. Евро-2026, кстати, пройдет не здесь – этот каток отдадут под тренировки, сами же соревнования перенесут на соседний хоккейный Uttilita Sheffield, вмещающий 13 тысяч зрителей.

• Удивительно, что почти все билеты (95%, по словам организаторов) раскупили британские болельщики. Не последней причиной такой популярности стало... телевизионное шоу Danicing on Ice, по образу и подобию которого Первый канал придумал «Ледниковый период». Робин Казинс уверен, что 15 лет эфиров сделали для рекламы фигурного катания чуть ли не больше, чем все медали прошлого:

«Я много лет катался в Dancing on Ice – и в хорошие годы нас смотрело по 12 млн человек. Сейчас рейтинги немного упали, но даже 6-7 млн зрителей – хорошая цифра. В субботу вечером люди смотрят красивое шоу по телевизору и в воскресенье с семьей идут на каток .

По всей Англии зимой открывают передвижные катки с ярмарками, что, конечно, для нашего климата экзотика. А потом у кого-то это может перерасти в интерес кататься на более серьезном уровне. Именно поэтому так нужны катки типа нашего в Шеффилде. Это у вас в России множество ледовых школ – а тут вся надежда на нас».

Покататься в IceSheffield и правда может любой желающий – помимо спортивных секций тут очень популярны сеансы массового катания, и билеты на выходные нужно бронировать сильно заранее.

• Неизбежные убытки этапа (уже сейчас говорят о минусе в 180 тысяч фунтов) не пугают британцев. Во-первых, их обещает компенсировать местное министерство спорта (UK Sport), а во-вторых, чем больше громких событий в Шеффилде, тем выше поток туристов.

Городские власти серьезно подходят к рекламе – Шеффилд чуть было не получил право принять Евровидение-2023 (который достался Англии из-за невозможности провести конкурс в стране-победительнице – Украине). Евровидение в итоге едет в Ливерпуль, а Шеффилд продолжает подавать заявки на проведение всевозможных турниров/фестивалей.

Любопытно, что основной источник финансирования UK Sport – не госбюджет, а деньги, вырученные в Национальной лотерее . То есть покупка лотерейного билета помогает оплатить форму олимпийской сборной или проведение международных соревнований. Британцы азартны: больше половины населения страны отправляется за лотерейным билетом раз в неделю или чаще.

• Бюджет турнира в Шеффилде пополняется и за счет рекламы: этап (так же как и российский Кубок Ростелекома или японский NHK Trophy) назван в честь основного спонсора, британского производителя лезвий для фигурных ботинок – MK John Wilson Trophy.

Сталелитейная столица Англии (неофициальное название Шеффилда – Steel city) исторически связана с фигурным катанием: именно здесь в небольшой мастерской 300 лет назад начали делать лезвия для коньков. С XVII века John Wilson – официальный поставщик английского королевского двора. Одной из преданных поклонниц марки была королева Виктория, обожавшая кататься на коньках вместе с мужем.

Сегодня John Wilson и MK Blades (объединенные в 1990-е в один концерн) – главные производители лезвий в мире. К примеру, все 12 медалистов сочинской Олимпиады выступали на лезвиях из Шеффилда .

Лицом John Wilson долго была Евгения Медведева – после Олимпиады-2018 для нее сделали именную пару лезвий из розового 24-каратного золота ценой в спорткар, а баннеры с Евгенией до сих пор украшают стенды компании на разных турнирах.

Производство по-прежнему расположено в Шеффилде – процесс крайне сложный и трудоемкий, на фабрики в Китае заказ не отдашь. На изготовление пары лезвий уходят сутки, а всего в производстве более 50 процедур, многие их которых выполняются вручную.

На лезвиях MK Blades Dance катаются все лучшие танцоры мира – эта модель разработана специально для танцев на льду (уменьшенная толщина позволяет быстрее менять ребро при катании).

Именными лезвиями уже никого не удивить, но пиарщики английских «клинков» отлично работают с тренерскими штабами по всему миру, в результате чего фотографии в обнимку с коньками регулярно появляются в соцсетях фигуристов.

Диана Дэвис с лезвиями MK Blades Dance

Так что получилось, что в эти выходные лучшие фигуристы мира свозили свои коньки на историческую родину. И Шеффилд очень хочет сделать эти визиты регулярными.

Фото: Майя Багрянцева; Istagram/di__davis; REUTERS/Peter Cziborra