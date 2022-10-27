«Тебе нужно похудеть». Фанат упрекнул фигуристку во время совместного фото 😱

Тема веса и расстройства пищевого поведения (РПП) снова обострилась в фигурном катании – по несчастливой случайности!

На этот раз вопрос подняла американка Кейтлин Гавайек (выступает в танцах на льду в паре с Жан-Люком Бейкером). Она записала очень эмоциональное видеообращение, поводом к которому послужил эпизод на этапе Гран-при Skate America (дуэт завоевал там серебряную медаль).

По словам Кейтлин, перед показательными выступлениями к ней подошел человек с просьбой сфотографироваться – обычное дело для фигуристов. Но что-то пошло не так:

«Когда мы встали рядом, он наклонился и прошептал мне на ухо: «Дорогая, открою тебе тайну – тебе надо серьезно похудеть» .

• Гавайек говорит, что сначала сомневалась, придавать ли этот случай огласке: «В конце концов, в соцсети я прихожу не за утешением и поддержкой – мне есть, к кому за этим обратиться». А потом поняла, что это она – спортсмен с опытом – умеет справляться с подобными комментариями, да и команда поддержки у нее солидная, а вот что делать молодым фигуристам?

«Мне важно помочь тем, у кого меньше опыта в том, как правильно реагировать на такое. Ну и если мы стесняемся об этом говорить, то каких изменений к лучшему в нашем виде спорта мы ждем? А мы все чувствуем, что эти изменения давно назрели. Опытные взрослые спортсмены, как мне кажется, должны поднимать эти вопросы – диалог необходим».

• Позиция Гавайек однозначная и бескомпромиссная: нет непрошеным советам.

«Будь вы зритель, тренер или судья, знайте – вы не имеете права на комментарии, касающиеся тела спортсмена . Точка. Поверьте, у каждого фигуриста своя история борьбы, скрытая от посторонних глаз – просто вы об этом не знаете. Негативные комментарии подобного рода – исходя из моего опыта – могут спровоцировать огромное чувство стыда или мысли о том, что с вашим телом что-то не так.

Когда я только начинала кататься, я не знала, как реагировать на подобное. И это привело к многолетнему расстройству пищевого поведения – в разных его проявлениях. И хотя сегодня я могу констатировать, что эти проблемы для меня в прошлом, за этим все равно всегда тянется шлейф определенных последствий, с которыми приходится справляться спортсменам».

• Кейтлин уверена, что хороших комментариев про вес не бывает.

«Это касается не только негативных фраз и критики. Те из вас, кто считают возможным и правильным высказываться о теле фигуриста даже в положительном ключе, – ничего не знают об этом человеке и тоже могут навредить. Спортсмен в этот самый момент может находиться на пике РПП – и вы своими словами, как он здорово похудел, к примеру, только загоняете его в парадигму «о, такое пищевое поведение нормально». И так тоже нельзя».

• Обращение Кейтлин срезонировало: сотни репостов от коллег со словами поддержки, а в комментах к видео отметились, кажется, все известные западные фигуристы – от Эрика Редфорда и Гийома Сизерона до Мэрайи Белл и Кейтлин Уивер.

Гавайек поддержала и монреальская академия, где она тренируется: «Невероятно гордимся тобой, ты прекрасна во всех смыслах». Сердечки к посту поставила даже родная федерация фигурного катания США. Но главный комментарий, пожалуй – от партнера. Жан-Люк был лаконичен: «Моя чемпионка».

• Кейтлин в ролике заведена, видно, что порой ее почти трясет; и понятно – тема для нее больная. Фэтшейминг (от английского fat shaming – высмеивание и критика кого-то за полноту) – в фигурном катании привычное дело: немало карьер завершились досрочно, из-за причитаний о «бедном партнере, которому приходится таскать эту толстушку».

Часто публичные обсуждения веса фигуристок приводят и к более серьезным последствиям – Юлии Липницкой, к примеру, пришлось лечиться от анорексии, что вынудило заканчивать со спортом .

Липницкая публично не обсуждает эту тему, а вот американка Грейси Голд не так давно открылась: несколько лет она боролась с расстройством пищевого поведения и депрессией, развившейся на его фоне. В истории Грейси намечается и громкий камбэк – на том же этапе в Норвуде она стала 6-й, успешно приземлив несколько каскадов 3-3. Цель Голд теперь – отобраться в сборную на чемпионат мира, и она не кажется такой уж нереальной.

• Другая фигуристка из Америки, Эмбер Гленн, рассказала, что тоже столкнулась с некорректными комментариями болельщиков, желающих сфотографироваться на Skate America.

Допуская, что это был тот же фанат, что перешел границы с Гавайек, она назвала его комментарии «токсичными, вызывающими и супернекомфортными». Гленн тоже часто достается в интернете за то, что ее фигура не вписывается в привычные стандарты «правильной» одиночницы, что не мешает ей успешно выполнять тройной аксель – единственной из действующих американских фигуристок.

• Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (за спину которого так любят переживать болельщики) при этом чуть не выиграли этап, обойдя в произвольном танце безоговорочных фаворитов сезона, американцев Мэдисон Чок – Эван Бейтс. Ни партнер, ни тренеры не позволяли себе критичных комментариев про телосложение Гавайек, отдавая должное ее коньку и умению раскрыть любой образ .

На видео Кейтлин отреагировали и российские фигуристки: Аннабель Морозова поставила сердечки, а Елизавета Худайбердиева сделала репост и добавила: «Никто не знает, через что проходят спортсмены. Вы не можете знать наверняка, не является ли эта тема болезненной для фигуриста».

Анастасия Скопцова, которая не понаслышке знает, как тяжело сталкиваться с фэтшеймингом, тоже отметилась, написав: «Спасибо, что поделилась этим. Я так тобой горжусь». Девушки давно подписаны друг на друга и общаются еще со времен совместных стартов.

• Скопцова призналась Sports.ru, что отлично понимает чувства Кейтлин:

«Это большая смелость с ее стороны. Мы знаем, что в фигурном катании об этом не принято говорить – особенно действующим спортсменам. Я знаю очень многих фигуристов, которым есть что сказать по этому поводу, но они пока не могут.

Спортсмены не любят жалость, они боятся показаться слабыми. И нужна большая внутренняя сила, чтобы решиться об этом рассказать, как это сделала Кейтлин. Сама я с таким сталкивалась только в интернете – там же все герои, смелости писать что-то с анонимных аккаунтов всегда больше. Но в глаза, к счастью, мне такого никогда не говорили. Я даже не знаю, как бы я отреагировала, если бы ко мне подошел незнакомый человек и сказал, что мне надо похудеть – не зная ничего про меня и мое здоровье.

Мы не можем ничего сделать с тем, что наш вид спорта – про эстетику. И было бы лукавством говорить, что можно кататься в любом весе и любой форме. Если внешний вид не важен – ну мы могли бы выходить в черном трико и без макияжа.

Но у меня была такая проблема. Я много лет не могла похудеть из-за сложностей со здоровьем, с эндокринной системой. Это вообще очень распространенная проблема, не только фигуристы с ней сталкиваются. И я хотела бы обратиться к болельщикам: каждое ваше слово имеет очень большой вес для спортсменов, и последствия могут быть просто колоссальные. Будьте добрее. От этого зависит наше отношение к себе.

Я откровенно скажу: каждый спортсмен, пусть даже он и говорит, что не читает комментарии, скорее всего, все равно видит, что про него пишут. И вот когда ты читаешь, что ты «мешок с картошкой» или «сломала партнеру спину» – ты вроде и не хочешь на это реагировать, но в итоге все равно ходишь и целыми днями себя накручиваешь, перестаешь есть – и это делает все только хуже. И получается, что ты в порочном круге, из которого невозможно выбраться. А триггером могло быть чье-то неосторожное слово.

Если вы действительно любите этот вид спорта, не уничтожайте его.

Есть много хороших спортсменов, которые закончили карьеру и по причинам, связанным с весом. Фанатам кажется, что они нам что-то скажут сейчас из добрых побуждений – ага, а я вот до этого не замечала, что мне надо 2 кг скинуть, как будто я не вижу этого в зеркале. Это не поддержка, это, скорее, укол . Хотя болельщикам кажется, что они нам помогают.

Вот он смотрел чемпионат России или Skate America – и единственный заметил, что у кого-то лишний вес. Ну вдруг Кейтлин до него никто об этом не говорил, а он сейчас скажет. Это не очень тактично и не по-человечески».

• Увы, в нашем фигурном катании стигматизация фигуристок, борющихся со взрослением и неизбежными изменениями фигуры, – чуть ли не норма. Только на днях Наталья Бестемьянова без обиняков высказалась о форме Валиевой: «Она очень поправилась».

Камила проводит постолимпийский сезон на фоне стресса из-за отстранения российских фигуристов и не очень ясных личных перспектив – так не разумнее ли дать ей спокойно пройти пубертат, не критикуя за изменившуюся фигуру? Разве не логично поддержать девушек в этот период на фоне споров об «одноразовости» карьер?

В памяти комментарий Татьяны Тарасовой после прокатов 2018-го – тогда досталось Елене Радионовой: «Лена, тебе надо худеть! Ты очень талантливый человек, но ты себя губишь, и я это при всех могу сказать. Ты не можешь заставить себя похудеть. Тебе нужно понять, что с таким отношением ты станешь никому не нужна, никому!»

Кейтлин Гавайек вряд ли согласится с Тарасовой:

«Я хочу обратиться к тем фигуристам, которые сталкивались или сталкиваются сейчас с подобными проблемами: знайте, вы не одиноки. И вы прекрасны – ровно такие, какие есть. А еще хочу сказать тем, кто занят в нашем виде спорта, но сам не соревнуется: помните о том, какой эффект могут иметь ваши неосторожные слова. И знайте: каждый спортсмен каждый день делает на льду все возможное и выкладывается по максимуму».

Очень хочется, чтобы ее услышали.

Фото: globallookpress.com/Brian Cassella. IMAGO/Heikki Saukkomaa, Mathieu Belanger; РИА Новости/Александр Вильф, Светлана Шевченко; Instagram/kait_hawayek