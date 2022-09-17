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«Курток сборной у нас еще много». Главный филиал нашей фигурки – Грузия: трансферы каждый год, так команда идет к медали Игр-2026

Мариам Гиоргобиани
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танцы на льду
Даниил Паркман
Анастасия Метелкина
Инга Гургенидзе
Лука Берулава
Карина Сафина
Алина Урушадзе
Георгий Ревия
Мария Казакова
Анастасия Губанова
сборная Грузии
Морис Квителашвили
Фигурное катание Фигурное катание

За несколько лет Грузия из экзотической для фигурного катания страны превратилась в реального претендента на медали больших соревнований.

На Олимпиаде в Пекине грузинская сборная даже выступила в командном турнире (в который, например, не отобрались Франция и Великобритания – не последние державы).

В 2010-х грузинское фигурное катание было знаменито разве что одиночницей Элене Гедеванишвили, дважды выигравшей бронзу чемпионата Европы 10-12 лет назад. Но с некоторых пор сборная Грузии растет и крепчает, регулярно пополняясь фигуристами из России:

• 2016 – Морис Квителашвили, тренирующийся в «Хрустальном» – и, по сути, единственный взрослый фигурист команды Этери Тутберидзе. Бронзовый призер Евро, победитель российского этапа Гран-при.

• 2017 – Мария Казакова – Георгий Ревия. Победители финала юниорского Гран-при и серебряные призеры ЮЧМ.

• 2018 – Алина Урушадзе. 5-е место на юношеской Олимпиаде-2020.

• 2019 – Лука Берулава. В паре с Алиной Бутаевой бронзовый призер юношеской Олимпиады, а с Кариной Сафиной – чемпион мира среди юниоров.

• 2020 – Даниил Паркман – Анастасия Метелкина, призеры «челленджеров» и вторая пара грузинской сборной.

• 2021 – Анастасия Губанова, 6-е место на чемпионате мира-2022.

Раньше под другой флаг россияне уходили, потеряв надежду пробиться в свою сборную – так они сохраняли возможность выступать на главных стартах, ведь в той же грузинской команде конкуренция гораздо ниже. Но с этого года смена сборной кажется единственным шансом вообще остаться на международной арене. Так и вышло, что на турнирах ISU по-прежнему фигурируют русские фамилии – просто под другими флагами.

Мы разобрались в феномене грузинской команды, поговорив с некоторыми ее героями.

Инга Гургенидзе: за Россию каталась под фамилией Никитина и прыгала тройной аксель

Свежий пример – Инга Гургенидзе, 13-летняя одиночница из Казани, только что перешедшая в Грузию и уже успевшая выступить на этапе юниорского Гран-при (для нее это дебют).

Инга никогда не каталась за Россию на международных стартах, а на внутренних соревнованиях ее самый заметный результат – победа в финале Кубка Татарстана-2021. В апреле этого года Гургенидзе успешно приземлила тройной аксель, а еще через пару месяцев объявилась в сборной Грузии. Причем с новой фамилией – до прошлого года Инга выступала в России как Никитина.

Она объяснила Sports.ru, что произошло с фамилией:

«Я, считай, всего один сезон и прокатала как Никитина. А потом решила взять папину фамилию – он Зураб Гургенидзе – и уже весь прошлый год выступала с новым именем. Сменой спортивного гражданства занимались взрослые, мое дело – кататься. Сейчас приехала на свой первый международный турнир (на юниорский этап Гран-при в Ригу – Sports.ru) и в первый раз выступала за Грузию. Удивительно, я почему-то вообще не нервничаю, на прошлых соревнованиях волнения было гораздо больше».

В Риге Гургенидзе выиграла техническую оценку, но на пьедестал не попала, оставшись 4-й. Сказались довольно низкие баллы в короткой программе – которые, судя по реакции в кике, Ингу шокировали: «Ждала, конечно, больше, потому что давно уже не было таких маленьких оценок на соревнованиях».

Экс-россиянка Гургенидзе стартовала на Гран-при за Грузию: выпучила глаза и надула щеки из-за низких оценок

Того самого трикселя в программах пока нет: «Он не на том уровне, чтобы включать его в программу – иногда он получается, иногда совсем не выходит. Мы над ним работаем. Задача, конечно, делать его в этом сезоне на соревнованиях, я понимаю, что без него будет сложно».

«Курток сборной у нас с запасом – найдем, если понадобится». Босс грузинской фигурки – о тесной связи с Россией

Главный скаут грузинской фигурки – глава национальной федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани. Мака (как ее все называют) решительно взялась за фигурное катание и, похоже, останавливаться не собирается. Мы поговорили с ней об амбициях сборной на олимпийский цикл, уехавших из России фигуристах и о том, кого ждать еще под грузинским флагом.

– Давайте для начала выясним, кто сейчас где из ваших ребят.

– Маша Казакова с Георгием Ревия (на фото ниже – Sports.ru) переехали из Москвы от Дениса Самохина и сейчас тренируются в Италии, у Маттео Занни. Сезон они думают начать на Finlandia Trophy («челленджер» в начале октября – Sports.ru), потом у них два этапа Гран-при.

Решение о переходе приняли сами спортсмены – наверное, хотят попробовать что-то новое. Произвольный танец им ставила в этом году Елена Соколова, у ребят уже был успешный опыт совместной работы с ней, так что смотрим в будущее с оптимизмом. Тут главное – здоровье. У Гоши, к сожалению, все время на этом фронте какая-то борьба, спина никак его не отпускает.

Алина Урушадзе еще до Олимпиады получила травму ноги; и ведь вроде бы уже почти залечила – а не отпускает ее пока. Так что полноценных тренировок у нее, к сожалению, нет. Штаб она не меняла, ее тренер по-прежнему Светлана Соколовская.

Насте Губановой летом оперировали ногу, это тоже очень старая история – травма ее давно беспокоила, и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Настя боец, через боль боролась до конца. Но летом мы с тренерами решили, что проблему надо решать. Пока что идет реабилитация, потому что все равно после операции нога ее тревожит.

У Губановой тоже два этапа Гран-при, а если позволит нога, то Настя постарается приехать на Finlandia Trophy. Для нас самое главное – здоровье спортсменов, я и тренерам, и спортсменам всегда это говорю. Один старт для федерации ничего не решит, а вот в долгой перспективе форсированная форма может нас очень подвести.

Морис Квителашвили (на фото ниже с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом – Sports.ru) все лето выступал в шоу, сейчас вернулся к работе, готовится к серии Гран-при. Каток и тренеров они с Никой Егадзе тоже не меняли, в «Хрустальном» им уже поставили программы.

Ника едет на Lombardia Trophy (стартовал накануне в Бергамо – Sports.ru), плюс ему дали этап Гран-при в Японии, чему мы, конечно, очень обрадовались. Что касается здоровья – все в рамках того, насколько можно в нашем спорте быть здоровым. Ребята в порядке, так что пока очень аккуратно и осторожно идем, нам надо их беречь.

Вообще, у нас все практически остались на своих местах – несмотря ни на какие события. Питерские парники Анастасия Метелкина – Даниил Паркман с Великовыми, а Лука Берулава с Кариной Сафиной – конечно же, у Паши Слюсаренко.

В юниорах у нас новая танцевальная пара: Егор Баршак раньше тренировался тоже у Дениса Самохина, планы были чуть-чуть другие, но обстановка в мире на это повлияла – и ему пришлось переехать. Нам очень помог в этом Игорь Шпильбанд, он помог найти партнершу (Грейс Элизабет Вайнак – Sports.ru) и предложил условия для тренировок. Так что теперь ребята занимаются в Мичигане и вот уже выступают на первых турнирах.

– Почти вся ваша сборная тренируется в России – как они будут добираться на турниры? Из Москвы долететь куда-то непросто.

– О да, теперь это настоящая проблема, иногда практически нерешаемая. В Ригу наши ребята добирались двое суток: поезд, автобус, самолет, на границе еще постояли 12 часов. В общем, доехали мертвые совершенно – прямо к началу выступлений.

– Будут ли с фигуристами на соревнования ездить их российские тренеры? Ждать ли их в кике?

– Это очень сложная и грустная ситуация, ребятам уже в прошлом сезоне приходилось не раз выступать без тренеров. Что будет в этом году – пока не ясно. Но, конечно, фигуристам нужно, чтобы с ними на турнирах был кто-то свой, родной. Для меня очень важно не разлучать спортсменов с тренерами, потому что это моментально отразится на их результатах. Менять тренеров – очень сложно.

– А вам как-то намекали, что неплохо бы забрать грузинских фигуристов от российских тренеров? Давления в этом вопросе нет?

– Нет, ничего подобного не происходит. Ну и потом – сложно представить, что мне кто-то попробует что-то указать, хаха.

– Самый свежий переход в вашу команду – юниорка Гургенидзе. Чья это была инициатива?

– Семья Инги связалась с нами давно, девочка тогда была совсем маленькая – никаких тройных акселей и в перспективе не было. Что касается смены фамилии, то тут решала семья, мы, конечно, были только этому рады, но это был их шаг. В общем, девочкой мы заинтересовались – и в первую очередь, потому что у нее грузинские корни. Я всегда декларирую это довольно откровенно: для нас это важно. Моя миссия – дать каждому грузинскому ребенку шанс.

Я хочу иметь по-настоящему грузинскую сборную. Но это не значит, что я хуже отношусь к ребятам с другим происхождением. Если кто-то попадает к нам в команду – все, он «наш». И Маша с Гошей, и Карина, и Настя – это уже наши родные ребята. Просто если я могу где-то найти спортсмена с данными – и грузинскими корнями – в первую очередь, я поддержу таких детей.

– Тогда, может, зря в слухах про Диану Дэвис и Глеба Смолкина упоминается Америка – и ждать их можно в сборной Грузии? Грузинские корни у пары точно есть.

– Никаких реальных движений в эту сторону нет. Это просто досужие разговоры. Что будет дальше, конечно, никто гарантировать не может, но пока тут нечего обсуждать. При этом мы в Грузии невероятно гордимся Этери Тутберидзе, и если у меня будет возможность, то я буду стараться ей помочь, а уж в чем это выразится – никто пока не знает. Загадывать нельзя, но в данный момент о переходе Дианы с Глебом речи нет.

Возвращаясь к Инге – понятно, что просто корней недостаточно, должны быть данные, способности – и у Гургенидзе они были сразу видны. Естественно, при этом мы учитываем все правила, переход – это всегда вопрос непростой, поэтому мы все делаем максимально прозрачно и официально. Процесс долгий, за ночь такое не делается. С российской Федерацией (фигурного катания – Sports.ru) у нас очень хорошие отношения, мы им очень благодарны – хотя бы за все те возможности, которые есть у наших спортсменов для тренировок.

– Реакция Инги на оценки в Риге довольно широко обсуждалась. Ругали ее потом?

– Инга очень маленькая, за эмоциями пока следить не успевает, а надо бы, хаха. Вы поймите, у нее пока полное отсутствие опыта международных турниров, она только начинает свой путь. Может, к этому где-то надо было заранее подготовиться, проговорить этот момент, но сейчас учимся на сделанных ошибках. Мы с ней все обсудили, разобрали – и к произвольной программе она подошла в другом состоянии.

Моя задача как менеджера сборной – научить всех вести себя корректно и правильно. Они лицо нашей страны, они представляют мою Грузию. Наш флаг должен быть над пьедесталом, и я знаю, что так и будет, хоть это и не так просто сделать. Мне раньше говорили, что я сумасшедшая: где Грузия, а где фигурное катание. Спрашивали, зачем мне все это надо – я ведь была вполне успешной бизнесвумен, работала в крупной нефтяной компании, у меня все было в порядке. А мне просто приятно доказывать, что все возможно. Для этого надо много работать – и все.

Нет пока в Грузии ни одного нормального катка, но я точно знаю, что будет. Потому что это сразу позволит и турниры проводить, и шоу привозить, и на сборы ребят привозить. Грузия подала заявку на проведение Олимпийского зимнего фестиваля в 2025-м, а это автоматически означает, что нужен каток.

Я служу своей стране, с пяти лет каталась – за сборную Грузинской ССР, тогда она называлась «Динамо». Все детство провела на сборах, было сложно, в Тбилиси никогда не было хорошего катка – поэтому я так и мечтаю, чтобы грузинские спортсмены тренировались дома. Чтобы была площадка. Для меня это вопрос чести.

Но тут замкнутый круг: каток нам построят, если будут результаты, так что у меня нет других вариантов – надо давать медали. Надо доказать, что дети с грузинской кровью музыкальны, отлично танцуют; и что да, фигурное катание – вполне грузинский вид спорта. Вы посмотрите на Ревию, на Берулаву – у них же огонь внутри, они такие эмоциональные, такой характер на льду показывают.

Мы полностью зависим от государственного финансирования, спонсоры пока в фигурное катание Грузии не очень стремятся. А почему? Как раз потому, что нет никаких соревнований внутри страны, им же всем интересен внутренний рынок в первую очередь. А так получается, что за государственные деньги я как бы вдвойне ответственна. Я ищу фигуристов, плачу за их подготовку – и мне нужен результат, который я могу показать в оправдание этих финансовых вложений.

– То есть планы на этот олимпийский цикл самые серьезные?

– Как минимум мы хотим выступить лучше, чем на прошлой Олимпиаде (в Пекине в командном турнире сборная Грузии заняла 6-е место, не отобравшись в пятерку лучших на произвольные программы – Sports.ru). А там посмотрим, может, и покруче амбиции появятся. Главное, чтобы все мои спортсмены были здоровы. А настроены-то все по-боевому.

– Команда будет расти? Новых переходов ждать?

– Мне всегда мало. Да, нас с каждым годом все больше, но для меня все равно недостаточно – в сборной Грузии должно быть еще больше фигуристов, нам нужна хорошая скамейка запасных.

Мне приятно находить детей с данными, искать маленьких звездочек, а потом из них растить больших спортсменов. Я все время в поиске, все время кручу головой по сторонам. Это моя миссия. Я в спортивной карьере многого не добилась, поэтому хочу дать детям шанс получить то, о чем они мечтают – и у меня для этого есть все возможности. Так что курток сборной у нас еще много, с запасом – найдем, если понадобится.

Фото: instagram.com/figureskatinggeorgia; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Catherine Ivill, Elsa; РИА Новости/Александр Вильф

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