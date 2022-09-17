«Курток сборной у нас еще много». Главный филиал нашей фигурки – Грузия: трансферы каждый год, так команда идет к медали Игр-2026

За несколько лет Грузия из экзотической для фигурного катания страны превратилась в реального претендента на медали больших соревнований.

На Олимпиаде в Пекине грузинская сборная даже выступила в командном турнире (в который, например, не отобрались Франция и Великобритания – не последние державы).

В 2010-х грузинское фигурное катание было знаменито разве что одиночницей Элене Гедеванишвили, дважды выигравшей бронзу чемпионата Европы 10-12 лет назад. Но с некоторых пор сборная Грузии растет и крепчает, регулярно пополняясь фигуристами из России:

• 2016 – Морис Квителашвили, тренирующийся в «Хрустальном» – и, по сути, единственный взрослый фигурист команды Этери Тутберидзе. Бронзовый призер Евро, победитель российского этапа Гран-при.

• 2017 – Мария Казакова – Георгий Ревия. Победители финала юниорского Гран-при и серебряные призеры ЮЧМ.

• 2018 – Алина Урушадзе. 5-е место на юношеской Олимпиаде-2020.

• 2019 – Лука Берулава. В паре с Алиной Бутаевой бронзовый призер юношеской Олимпиады, а с Кариной Сафиной – чемпион мира среди юниоров.

• 2020 – Даниил Паркман – Анастасия Метелкина, призеры «челленджеров» и вторая пара грузинской сборной.

• 2021 – Анастасия Губанова, 6-е место на чемпионате мира-2022.

Раньше под другой флаг россияне уходили, потеряв надежду пробиться в свою сборную – так они сохраняли возможность выступать на главных стартах, ведь в той же грузинской команде конкуренция гораздо ниже. Но с этого года смена сборной кажется единственным шансом вообще остаться на международной арене. Так и вышло, что на турнирах ISU по-прежнему фигурируют русские фамилии – просто под другими флагами.

Мы разобрались в феномене грузинской команды, поговорив с некоторыми ее героями.

Инга Гургенидзе: за Россию каталась под фамилией Никитина и прыгала тройной аксель

Свежий пример – Инга Гургенидзе, 13-летняя одиночница из Казани, только что перешедшая в Грузию и уже успевшая выступить на этапе юниорского Гран-при (для нее это дебют).

Инга никогда не каталась за Россию на международных стартах, а на внутренних соревнованиях ее самый заметный результат – победа в финале Кубка Татарстана-2021. В апреле этого года Гургенидзе успешно приземлила тройной аксель, а еще через пару месяцев объявилась в сборной Грузии. Причем с новой фамилией – до прошлого года Инга выступала в России как Никитина.

Она объяснила Sports.ru, что произошло с фамилией:

«Я, считай, всего один сезон и прокатала как Никитина. А потом решила взять папину фамилию – он Зураб Гургенидзе – и уже весь прошлый год выступала с новым именем. Сменой спортивного гражданства занимались взрослые, мое дело – кататься. Сейчас приехала на свой первый международный турнир (на юниорский этап Гран-при в Ригу – Sports.ru) и в первый раз выступала за Грузию. Удивительно, я почему-то вообще не нервничаю, на прошлых соревнованиях волнения было гораздо больше».

В Риге Гургенидзе выиграла техническую оценку, но на пьедестал не попала, оставшись 4-й. Сказались довольно низкие баллы в короткой программе – которые, судя по реакции в кике, Ингу шокировали: «Ждала, конечно, больше, потому что давно уже не было таких маленьких оценок на соревнованиях».

Того самого трикселя в программах пока нет: «Он не на том уровне, чтобы включать его в программу – иногда он получается, иногда совсем не выходит. Мы над ним работаем. Задача, конечно, делать его в этом сезоне на соревнованиях, я понимаю, что без него будет сложно».

«Курток сборной у нас с запасом – найдем, если понадобится». Босс грузинской фигурки – о тесной связи с Россией

Главный скаут грузинской фигурки – глава национальной федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани. Мака (как ее все называют) решительно взялась за фигурное катание и, похоже, останавливаться не собирается. Мы поговорили с ней об амбициях сборной на олимпийский цикл, уехавших из России фигуристах и о том, кого ждать еще под грузинским флагом.

– Давайте для начала выясним, кто сейчас где из ваших ребят.

– Маша Казакова с Георгием Ревия (на фото ниже – Sports.ru) переехали из Москвы от Дениса Самохина и сейчас тренируются в Италии, у Маттео Занни. Сезон они думают начать на Finlandia Trophy («челленджер» в начале октября – Sports.ru), потом у них два этапа Гран-при.

Решение о переходе приняли сами спортсмены – наверное, хотят попробовать что-то новое. Произвольный танец им ставила в этом году Елена Соколова, у ребят уже был успешный опыт совместной работы с ней, так что смотрим в будущее с оптимизмом. Тут главное – здоровье. У Гоши, к сожалению, все время на этом фронте какая-то борьба, спина никак его не отпускает.

Алина Урушадзе еще до Олимпиады получила травму ноги; и ведь вроде бы уже почти залечила – а не отпускает ее пока. Так что полноценных тренировок у нее, к сожалению, нет. Штаб она не меняла, ее тренер по-прежнему Светлана Соколовская.

Насте Губановой летом оперировали ногу, это тоже очень старая история – травма ее давно беспокоила, и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Настя боец, через боль боролась до конца. Но летом мы с тренерами решили, что проблему надо решать. Пока что идет реабилитация, потому что все равно после операции нога ее тревожит.

У Губановой тоже два этапа Гран-при, а если позволит нога, то Настя постарается приехать на Finlandia Trophy. Для нас самое главное – здоровье спортсменов, я и тренерам, и спортсменам всегда это говорю. Один старт для федерации ничего не решит, а вот в долгой перспективе форсированная форма может нас очень подвести.

Морис Квителашвили (на фото ниже с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом – Sports.ru) все лето выступал в шоу, сейчас вернулся к работе, готовится к серии Гран-при. Каток и тренеров они с Никой Егадзе тоже не меняли, в «Хрустальном» им уже поставили программы.

Ника едет на Lombardia Trophy (стартовал накануне в Бергамо – Sports.ru), плюс ему дали этап Гран-при в Японии, чему мы, конечно, очень обрадовались. Что касается здоровья – все в рамках того, насколько можно в нашем спорте быть здоровым. Ребята в порядке, так что пока очень аккуратно и осторожно идем, нам надо их беречь.

Вообще, у нас все практически остались на своих местах – несмотря ни на какие события. Питерские парники Анастасия Метелкина – Даниил Паркман с Великовыми, а Лука Берулава с Кариной Сафиной – конечно же, у Паши Слюсаренко.

В юниорах у нас новая танцевальная пара: Егор Баршак раньше тренировался тоже у Дениса Самохина, планы были чуть-чуть другие, но обстановка в мире на это повлияла – и ему пришлось переехать. Нам очень помог в этом Игорь Шпильбанд, он помог найти партнершу (Грейс Элизабет Вайнак – Sports.ru) и предложил условия для тренировок. Так что теперь ребята занимаются в Мичигане и вот уже выступают на первых турнирах.

– Почти вся ваша сборная тренируется в России – как они будут добираться на турниры? Из Москвы долететь куда-то непросто.

– О да, теперь это настоящая проблема, иногда практически нерешаемая. В Ригу наши ребята добирались двое суток: поезд, автобус, самолет, на границе еще постояли 12 часов. В общем, доехали мертвые совершенно – прямо к началу выступлений.

– Будут ли с фигуристами на соревнования ездить их российские тренеры? Ждать ли их в кике?

– Это очень сложная и грустная ситуация, ребятам уже в прошлом сезоне приходилось не раз выступать без тренеров. Что будет в этом году – пока не ясно. Но, конечно, фигуристам нужно, чтобы с ними на турнирах был кто-то свой, родной. Для меня очень важно не разлучать спортсменов с тренерами, потому что это моментально отразится на их результатах. Менять тренеров – очень сложно.

– А вам как-то намекали, что неплохо бы забрать грузинских фигуристов от российских тренеров? Давления в этом вопросе нет?

– Нет, ничего подобного не происходит. Ну и потом – сложно представить, что мне кто-то попробует что-то указать, хаха.

– Самый свежий переход в вашу команду – юниорка Гургенидзе. Чья это была инициатива?

– Семья Инги связалась с нами давно, девочка тогда была совсем маленькая – никаких тройных акселей и в перспективе не было. Что касается смены фамилии, то тут решала семья, мы, конечно, были только этому рады, но это был их шаг. В общем, девочкой мы заинтересовались – и в первую очередь, потому что у нее грузинские корни. Я всегда декларирую это довольно откровенно: для нас это важно. Моя миссия – дать каждому грузинскому ребенку шанс.

Я хочу иметь по-настоящему грузинскую сборную. Но это не значит, что я хуже отношусь к ребятам с другим происхождением. Если кто-то попадает к нам в команду – все, он «наш». И Маша с Гошей, и Карина, и Настя – это уже наши родные ребята. Просто если я могу где-то найти спортсмена с данными – и грузинскими корнями – в первую очередь, я поддержу таких детей.

– Тогда, может, зря в слухах про Диану Дэвис и Глеба Смолкина упоминается Америка – и ждать их можно в сборной Грузии? Грузинские корни у пары точно есть.

– Никаких реальных движений в эту сторону нет. Это просто досужие разговоры. Что будет дальше, конечно, никто гарантировать не может, но пока тут нечего обсуждать. При этом мы в Грузии невероятно гордимся Этери Тутберидзе, и если у меня будет возможность, то я буду стараться ей помочь, а уж в чем это выразится – никто пока не знает. Загадывать нельзя, но в данный момент о переходе Дианы с Глебом речи нет.

Возвращаясь к Инге – понятно, что просто корней недостаточно, должны быть данные, способности – и у Гургенидзе они были сразу видны. Естественно, при этом мы учитываем все правила, переход – это всегда вопрос непростой, поэтому мы все делаем максимально прозрачно и официально. Процесс долгий, за ночь такое не делается. С российской Федерацией (фигурного катания – Sports.ru) у нас очень хорошие отношения, мы им очень благодарны – хотя бы за все те возможности, которые есть у наших спортсменов для тренировок.

– Реакция Инги на оценки в Риге довольно широко обсуждалась. Ругали ее потом?

– Инга очень маленькая, за эмоциями пока следить не успевает, а надо бы, хаха. Вы поймите, у нее пока полное отсутствие опыта международных турниров, она только начинает свой путь. Может, к этому где-то надо было заранее подготовиться, проговорить этот момент, но сейчас учимся на сделанных ошибках. Мы с ней все обсудили, разобрали – и к произвольной программе она подошла в другом состоянии.

Моя задача как менеджера сборной – научить всех вести себя корректно и правильно. Они лицо нашей страны, они представляют мою Грузию. Наш флаг должен быть над пьедесталом, и я знаю, что так и будет, хоть это и не так просто сделать. Мне раньше говорили, что я сумасшедшая: где Грузия, а где фигурное катание. Спрашивали, зачем мне все это надо – я ведь была вполне успешной бизнесвумен, работала в крупной нефтяной компании, у меня все было в порядке. А мне просто приятно доказывать, что все возможно. Для этого надо много работать – и все.

Нет пока в Грузии ни одного нормального катка, но я точно знаю, что будет. Потому что это сразу позволит и турниры проводить, и шоу привозить, и на сборы ребят привозить. Грузия подала заявку на проведение Олимпийского зимнего фестиваля в 2025-м, а это автоматически означает, что нужен каток.

Я служу своей стране, с пяти лет каталась – за сборную Грузинской ССР, тогда она называлась «Динамо». Все детство провела на сборах, было сложно, в Тбилиси никогда не было хорошего катка – поэтому я так и мечтаю, чтобы грузинские спортсмены тренировались дома. Чтобы была площадка. Для меня это вопрос чести.

Но тут замкнутый круг: каток нам построят, если будут результаты, так что у меня нет других вариантов – надо давать медали. Надо доказать, что дети с грузинской кровью музыкальны, отлично танцуют; и что да, фигурное катание – вполне грузинский вид спорта. Вы посмотрите на Ревию, на Берулаву – у них же огонь внутри, они такие эмоциональные, такой характер на льду показывают.

Мы полностью зависим от государственного финансирования, спонсоры пока в фигурное катание Грузии не очень стремятся. А почему? Как раз потому, что нет никаких соревнований внутри страны, им же всем интересен внутренний рынок в первую очередь. А так получается, что за государственные деньги я как бы вдвойне ответственна. Я ищу фигуристов, плачу за их подготовку – и мне нужен результат, который я могу показать в оправдание этих финансовых вложений.

– То есть планы на этот олимпийский цикл самые серьезные?

– Как минимум мы хотим выступить лучше, чем на прошлой Олимпиаде (в Пекине в командном турнире сборная Грузии заняла 6-е место, не отобравшись в пятерку лучших на произвольные программы – Sports.ru). А там посмотрим, может, и покруче амбиции появятся. Главное, чтобы все мои спортсмены были здоровы. А настроены-то все по-боевому.

– Команда будет расти? Новых переходов ждать?

– Мне всегда мало. Да, нас с каждым годом все больше, но для меня все равно недостаточно – в сборной Грузии должно быть еще больше фигуристов, нам нужна хорошая скамейка запасных.

Мне приятно находить детей с данными, искать маленьких звездочек, а потом из них растить больших спортсменов. Я все время в поиске, все время кручу головой по сторонам. Это моя миссия. Я в спортивной карьере многого не добилась, поэтому хочу дать детям шанс получить то, о чем они мечтают – и у меня для этого есть все возможности. Так что курток сборной у нас еще много, с запасом – найдем, если понадобится.

Фото: instagram.com/figureskatinggeorgia; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Catherine Ivill, Elsa; РИА Новости/Александр Вильф