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«Медведева востребована и счастлива. Она поняла: золото Олимпиады не определяет ее как человека». Разговор с Брайаном Орсером

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На третий этап юниорского Гран-при Брайн Орсер приехал в непривычном качестве: его ученики – фигуристы первых разминок из Мексики и ОАЭ. Совсем не тот уровень, к которому когда-то приучил нас тренер Юдзуру Ханю и Хавьера Фернандеса.

Канадская школа, гремевшая несколько сезонов, будто отошла на периферию:

Ханю – главный фигурист Крикет-клаба (пусть и не появлявшийся там последние сезоны из-за пандемии) – завершил карьеру;

• американец Джейсон Браун пока не заявлен ни на один турнир сезона;

• а японка Рика Кихира, недавно присоединившаяся к команде Орсера, вообще пропала с радаров.

Что это – закат великой школы в Торонто или перегруппировка перед новым рывком? Мы встретились в Риге с Брайаном Орсером и все узнали.

Где Кихира? Она зарабатывает в японских шоу и готовит возвращение с двойными прыжками

– С каким настроением Крикет-клаб входит в новый сезон? Школа жива?

– Да, мы в порядке. У нас наконец-то было нормальное лето, мы провели первое полноценное межсезонье с начала пандемии. В Канаде же очень долго действовали довольно жесткие ковидные ограничения, они связывали нам руки. Крикет-клаб – частная школа, и в сезон доступ на каток есть только у членов клуба, а вот летом мы можем принять кого-то еще. Так что мы провели летние лагеря – и они были забиты битком.

Главные мои звезды к нам еще не вернулись – по разным причинам, не последнюю очередь из-за ковида. В некоторых странах – в той же Корее и Японии – по-прежнему действуют ограничения на путешествия, где-то в силе карантин, так что все не просто. 

– Ну давайте начнем с Рики Кихиры. Сезон начался, что о ней слышно?

– Увы, Рика по-прежнему сражается с травмой. У нее непростой случай – перелом правой лодыжки. То есть это даже не стрессовый перелом – а самый настоящий. И она с этим мучается уже больше года. Становится то лучше, то хуже; она еще выступает в шоу – без прыжков, просто катается, деньги же как-то надо зарабатывать. Но нога под постоянной нагрузкой. По-хорошему, ей нужен гипс, полный покой на пару месяцев, чтоб все окончательно зажило.

В конце сентября Рика участвует в отборочных соревнованиях к чемпионату страны, а к октябрю планирует прилететь в Торонто. Не знаю, сначала она собиралась приехать в июле, потом в августе, теперь вот в октябре. Я уже не очень понимаю, что мы сможем с ней успеть – никакого тренировочного процесса нет. Над чем-то она пыталась работать весной, когда приезжала в Крикет-клаб. У нее ведь по-прежнему квартира в Торонто, столько планов, ну то есть она как бы с нами – и как бы нет.

Не поверите, сегодня утром я проснулся от ее смски – я спрашивал, как она и когда ее ждать. Могу прочитать ее ответ: «Ближайшие планы – надо отобраться на чемпионат Японии, первый квалификационный старт уже в конце сентября. Буду там выступать с двойными прыжками, так как, к сожалению, от травмы я не оправилась, прыгать толком не могу. В Канаду собираюсь прилететь в октябре». Ну да, она заявлена на канадский этап Гран-при. Он, кстати, пройдет рядом с нашим катком, ехать от нас 20 минут. 

Главное, не забывать, что Рика – спортсменка огромного таланта. Ей все под силу. Нам только надо привести ее в хорошую форму: даже не столько в плане головы – тут у нее нет проблем, она настоящий боец, а в физическом. Нам надо сделать так, чтобы она опять запрыгала.

Весной мы начали над этим работать – тогда казалось, что травма отступила, Рика вернулась к прыжкам. И мы с облегчением вздохнули – как будто увидели прежнюю Рику, она нам напомнила, почему ее считают такой крутой фигуристкой. К ней вернулась скорость, она без видимых проблем прыгала высокий, пролетный двойной аксель и тройной сальхов.

Я очень надеюсь, что мы сможем ее собрать – потому что она демонстрирует невероятное катание. Настоящее женское катание – а именно в эту сторону, как мы видим, и движется сегодняшнее женское одиночное. Все изменения в правилах будто бы придуманы под нее. Надо только разобраться со здоровьем. 

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Боян Цзинь тоже недавно написал – он должен был выйти на тренировки 1 сентября, но и его на катке мы пока не видим. Уж не знаю, где он застрял. Понятно, что в Китае все непросто с ковидом, там даже вернули локдауны в некоторых провинциях. Но другим китайским фигуристам это не помешало приехать – у нас нас на катке есть китайская девочка, китайская танцевальная пара вернулась на каток в Монреаль к Патрису Лозону и Мари-Франс Дюбрей. То есть все реально. Поэтому да, начало сезона у нас получилось какое-то подвешенное. Ждем. 

С молодежью проще, конечно. Последнее время я много занимаюсь с детьми – новисами и даже младше. Для меня как для тренера это что-то новое – и мне очень нравится. Я чувствую, что прокачиваю тренерские навыки – иногда учить приходится азам, тому, что я всегда принимал как должное при работе со взрослыми. У меня тут серьезные ожидания: думаю, ребят ждет большое будущее – и да, я иногда замечаю, что прямо раскомандовался, типа стал настоящим боссом, ха-ха. 

«Джейсон Браун – душа нашего катка. То, как он катается, большая редкость сегодня»

– А как дела у Джейсона Брауна? Его ждать в сезоне? О конце карьеры он не заявлял...

– О конкретных его планах я говорить не могу – он же действительно ни о чем не объявлял. Но скажу, что он на следующей неделе возвращается к тренировкам, ему скоро участвовать в Japan Open. На Гран-при он не заявлен, да, но там многих в этом сезоне нет, так бывает после Олимпийских игр. Это, кстати, одновременно дает шанс другим спортсменам – для них открывается дверь, которая прежде была закрыта. Взять, к примеру, другого моего ученика – канадца Кори Сирселли – его пригласили на британский этап, и для него это огромный шаг вперед.

Мы все очень ждем возвращения Джейсона на лед Крикет-клаба. Он душа нашего катка, его обожают все юниоры, его же просто невозможно не любить. Ну и не забывайте: то, как катается Джейсон Браун, – большая редкость сегодня. Просто тренироваться с ним на одном льду – уже огромное везение.

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Джейсон после сезона сосредоточился на шоу и мастер-классах. Он много выступал в Японии, его там очень любят. Вот недавно катал показательный номер вместе с Ше-Линн Бурн (чемпионка мира-2003 в танцах, сейчас хореограф – Sports.ru), и это было что-то невероятное. Ше-Линн в потрясающей форме! Когда она работает с фигуристом над постановкой – она все катает сама. Она по-прежнему ого-го!

Ее хореография, кстати, не для всех. Ты должен был действительно в отличной физической форме, чтобы просто доехать живым до конца программы. Она ставит сложно, и поэтому часто у спортсмена появляется соблазн упростить изначальный замысел, тут отдохнуть, там перед прыжком выдохнуть. Так что единственный вариант – накатывать и накатывать программу. Чжун Хван (корейский фигурист – Sports.ru), кстати, именно такой. Мы с ним тоже готовимся к сезону, впереди два Челленджера, потом два этапа Гран-при. Тоже жду его в Торонто, нам предстоит перезапустить его катание.

Тут такое дело: когда ребят уезжают домой, они расслабляются. Они попадают в зону комфорта, начинают тренироваться в собственном графике. А в Крикете у нас довольно четкая рутина, твоя жизнь крутится вокруг катка. Чжун еще поступил в университет, плюс он теперь знаменитость в Корее – так что он довольно сильно был занят.

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– Что с Ханю? Он собирается приезжать в Крикет-клаб?

– Надеюсь, мы очень его ждем. Если не ошибаюсь, у него тоже по-прежнему есть квартира в Торонто. Он говорил, что собирается приехать – официально попрощаться и закончить нашу с ним главу. Он все еще осторожен с путешествиями – Юзу крайне аккуратен в вопросах ковида, поэтому пока не выезжает из Японии.

– Что ждет фигурное катание без Ханю? Вы видите кого-то, кто придет ему на смену?

– Никакого нового Ханю появиться не может – он такой один. Но будут новые звезды, и у них будет своя эра. Кто это будет – мальчик или девочка – я пока не знаю. По Юдзуру тоже не с самого начала было понятно, какого масштаба он гений. Потребовалась пара лет, чтобы выпустить из него на волю всю эту силу и мощь.

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– А Илью Малинина в этой роли вы пока не видите?

– Он, несомненно, будет звездой – без оглядок на кого-то, сам по себе. У него потрясающие прыжки, но на льду это, конечно, пока еще мальчик. Но он вырастет, и будем надеяться, сохранит все козыри. Я, может, сначала даже отказывался видеть в нем такого сильного спортсмена, но тут никуда не деться, он заставил меня в себя поверить.

Качество его прыжков – это что-то. Такая осознанность в группировке, чувство баланса, такая четкая ось прыжка – я вообще думаю, что то, с каким бесстрашием он входит в прыжок, – никуда не уйдет. В нем это зашито. Это либо есть у спортсмена, либо нет, этому невозможно научить.

– Сохранили ли вы контакт с Евгенией Медведевой? Вы в курсе того, что происходит в ее жизни?

– Да, я подписан на нее. Мы переписываемся, остаемся на связи, разве что после 24 февраля это происходит чуть реже. Я стараюсь ее не беспокоить, понимая, что ей сейчас нелегко – и давить я на нее не хочу. Но я ее неплохо знаю, мне и спрашивать ее ни о чем не надо. Она выглядит востребованной и счастливой.

Я по-прежнему могу сказать, что не испытываю ничего кроме гордости за то недолгое время, что нам довелось поработать вместе. Два ее последних старта – особенно Гран-при России – были ее лучшим катанием в карьере. А «Мемуары Гейши» – моя любимая ее программа, Женя идеально откатала тогда в Москве. По мне, она должна была выигрывать тот турнир. Ше-Линн Бурн тогда поставила ей программу, которая заставила ее выйти из зоны комфорта – но она блестяще с этим справилась.

Медали – это еще не все, я видел, как она счастлива. Важно и то, что она тоже поняла: золотая медаль не определяет ее как человека. У меня была такая же история, и надо сказать, мне пришлось потратить на это осознание гораздо больше времени, Евгения справилась с этим быстрее.

Ты ведь идешь к этому всю жизнь, тебе кажется, что ты должен стать олимпийским чемпионом во что бы то ни стало, ты в каком-то смысле и есть эта медаль. А потом вдруг этого не происходит – и ты в растерянности. Потому что непонятно: кто же я тогда такой, чего я стою без этой медали? А у Евгении не было иного пути, кроме пути к золоту Олимпиады. Ну и когда этого не случилось, ей пришлось собирать себя заново, и ее спасла любовь к фигурному катанию. А теперь ее обожает весь мир.

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Как Орсер относится к отстранению России и возьмет ли нашего фигуриста, если будет возможность?

– Этот сезон, похоже, пройдет без российских спортсменов. Как вам кажется, как это повлияет на расклад сил и на результаты?

– Ну результаты мы уже наблюдаем – на этом этапе у Канады две медали в парах, ха-ха. Будь тут русские фигуристы, весь пьедестал был бы их. А по поводу бана... Скажу так: что есть – то есть. Мы движемся вперед, я вижу, что российские спортсмены тоже не останавливаются, у них будут соревнования параллельно с турнирами ISU, так что все работают.

Хорошо ли это для спорта или плохо? Наверное, тут важно понять, что события на Украине никого не радуют. А для спорта хорошо – это когда соревнуются чистые и честные спортсмены. Дело же не только в политике, на второй план как-то ушла вся допинговая тема, а тут точно пара гнилых яблок подпортила урожай. Это не первый случай проблем с допингом у россиян, так что, быть может, все эти санкции связаны не только с военными действиями.

Рассеется ли когда-то этот туман? Я не знаю. Все, что я могу, – делать свою работу, тренировать и учить людей кататься. И получать от этого огромное удовольствие.

– Попросись сейчас в Крикет-клаб кто-то из россиян – возьмете?

– Да уж, непростой вопрос. Честно? Не знаю. Но во-первых: не думаю, что кто-то выйдет на нас с таким предложением. А во-вторых... Знаете, мы прошли с Евгенией прекрасный путь вместе, это было здорово. Но на этом я, наверное, и остановлюсь.

Фото: globallookpress.com/Naoki Morita, Raniero Corbelletti; РИА Новости/Владимир Песня; instagram.com/jmedvedevaj

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