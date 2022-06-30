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Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?

танцы на льду
Дейв Лиз
сборная США сборная США
Гийом Сизерон Гийом Сизерон
Кристина Каррейра
Габриэла Пападакис Габриэла Пападакис
Жан-Люк Бэйкер
Кейтлин Гавайек
Захари Донохью
Эван Бейтс Эван Бейтс
Энтони Пономаренко
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Мэдисон Чок Мэдисон Чок
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Мэдисон Хаббелл
Диана Дэвис Диана Дэвис
Фигурное катание Фигурное катание

Вокруг возможного перехода Дианы Дэвис и Глеба Смолкина под флаг США все больше деталей.

Уже сегодня (как утверждает The Skating Lesson) на катке в Нью-Джерси пройдут смотрины Дианы с Глебом – в Монклер ради них должны приехать влиятельные представители американской федерации. На катке ждут даже Шона Реттстатта – легендарного судью и теперь главу техкома ISU по танцам на льду. Реттстатт, кстати, уже рассказывал, что пара кажется ему перспективной.

Официальной информации о переходе пока нет (не считая сведений о мартовской свадьбе Дианы с Глебом); но если представить, что спортсмены все же поменяют флаг, что ждет их в новой сборной?

Команда США по танцам на льду – что она из себя представляет?

Американская сборная устроена не так, как наша. Если в России на взрослом уровне это 6 дуэтов, то в танцевальной Team USA их 17: от чемпионов страны Чок / Бейтса до брата и сестры Мюллен, чьи имена ничего не скажут даже фанатам. Это пул спортсменов, которые имеют право представлять страну на международных соревнованиях – как на взрослых, так и на юниорских, разделения по возрасту нет.

Дальше сборная делится на 5 так называемых «конвертов» – А, B, С, D и резерв, которые отличаются по уровню финансирования федерацией. Например, в группу А – самую престижную – попадают чемпионы страны и призеры Олимпийских игр; а если дуэт выиграл юниорский чемпионат США – его ждет конверт С.

Далеко не у всех фигуристов сборной есть американский паспорт – он требуется только для выступления на Олимпийских играх, на остальные турниры могут пустить и без. Поэтому чисто технически в Team USA вполне найдется место и для Дианы с Глебом – у Дэвис паспорт есть по рождению, а вот у Глеба пока нет.

Послеолимпийский сезон идеален для первых шагов под новым флагом – именно после Игр многие фигуристы уходят или меняют партнеров.

Кто есть кто в Team USA и насколько длинна их скамейка?

Лидеры американских танцев на льду – олимпийская тройка из монреальской академии: Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью, Мэдисон Чок / Эван Бейтс и Кейтлин Гавайек / Жан-Луи Бейкер.

Но Хаббелл / Донохью – самая техничная и сильная пара страны – завязала с большим спортом после серебра ЧМ. Оба готовятся к свадьбе (жених Мэдисон – испанский фигурист Адрия Диас, а Захари сделал предложение австралийке Шанталь Керри), а также подались в тренеры. Хаббелл выходит на работу в родную монреальскую академию, а Захари успел потренировать Дэвис со Смолкиным

Чок / Бейтс тоже готовы к свадьбе, но на спортивную пенсию не торопятся: говорят, что нацелены на золото ЧМ-2023, за которым охотятся 12 лет. Но Эвану уже 33, Пекин был его четвертой (!) Олимпиадой, и даже амбициозная Мэди (ей вот-вот исполнится 30), кажется, на Милан-2026 особо не рассчитывает.

Гавайек / Бейкер в строю. Жан-Люк – один из самых артистичных партнеров в мировых танцах, но их лидерству в сборной может помешать здоровье Кейтлин. Прошлый сезон пара начала с опозданием из-за серьезного сотрясения мозга, которое перенесла партнерша. Само участие в олимпийском отборе до последнего момента было под вопросом, поэтому гарантий, что дуэт доедет до Милана, никаких.

Не надо забывать и про интересную пару Кэролайн Грин / Майкл Парсонс – их стильный и медитативный произвольный танец прошлого сезона запомнился многим. Дуэт до последнего времени тренировался у Алексея Килякова в Вирджинии – именно на этом катке видели Диану с Глебом после ухода от Игоря Шпильбанда. Но Парсонсу – самому техничному партнеру американских танцев на льду – уже 28, и, судя по баллам на соревнованиях, в дуэт не очень верит родная федерация.

Вслед за лидерами еще один дуэт из Монреаля – Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (на фото ниже). Если вам показалась знакомой фамилия партнера, то вы не ошиблись: родители Энтони – олимпийские чемпионы Марина Климова и Сергей Пономаренко.

Каррейра / Пономаренко – чемпионы США по юниорам, но у Кристины до сих пор нет американского паспорта.

Выйти замуж за американца она не захотела, поэтому ее путь в олимпийскую сборную очень сложный. Уже не первый год она пытается получить гражданство США как «иностранец с выдающимися способностями» (это реальная иммиграционная категория). Позади несколько отказов и апелляций, а у Кристины на руках пока только грин-карта – и даже собственная федерация бессильна в борьбе со строгими иммиграционными властями США.

Из-за жестких критериев для получения гражданства (по которым на территории США надо проводить определенное количество дней в году) Кристина даже живет в американском штате Мичиган, а тренироваться ездит через границу, в канадскую провинцию Онтарио – там Скотт Моир руководит отделением I.AM академии.

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Пару Катарина Волфкостин / Джефри Чен (он брат одиночницы Карен Чен) Дэвис со Смолкиным обошли даже на дебютном юниорском ЧМ в 2020-м – российский дуэт занял 5-е место, а американцы – 7-е. Любопытно, что тогда обе пары работали у Игоря Шпильбанда (он же тренировал раньше и Каррейру / Пономаренко), но этой весной Катарина с Джефри тоже покинули каток в Нови.

Теперь с ними работает Мичиганская академия танцев на льду – новая амбициозная школа, которая грозит конкуренцией монреальской команде. Возглавляют ее олимпийский чемпион Чарли Уайт и легендарная американская фигуристка Танит Белбин (они женаты). Еще одним тренером в школе работает Грег Зурлейн, бывший партнер Мэдисон Чок.

Волфкостин / Чен – пара совсем юная, их ведут к Играм-2030, поэтому серьезную конкуренцию Дэвис / Смолкину они составить не должны.

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Вообще, именно сотрудничество со Шпильбандом – счастливый билет для Дианы с Глебом. Игорь знаменит умением «чистить» катание танцоров, ставя им удачные программы, маскирующие слабые стороны.

При этом на катке в Нови уделяется особое внимание поддержкам, высокие уровни за которые способны принести много баллов. Поддержки Дэвис / Смолкина за последние пару лет действительно стали их визитной карточкой – поставлены они интересно, да и выполняются на отличной скорости.

У многих специалистов при этом остаются вопросы к уровню катания Дианы – особенно к skating skills, то есть навыкам скольжения. Если присмотреться к постановкам, то видно, как активно берет на себя Диану – в прямом смысле слова – Глеб, в нужный момент придавая ей ускорение.

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Путь Дэвис и Смолкина в лидеры российских танцев на льду был неочевидным, но стремительным. После дебюта на юниорском ЧМ-2020 большую часть межсезонья Диана провела в гипсе – травма ноги выбила ее из тренировочного процесса почти на два месяца. Реабилитация и вовсе растянулась на полгода. В странном ковидном сезоне-2020/21 пара смогла выступить только на финале Кубка России – довольно неожиданно выиграв его. Это был последний сезон Дэвис / Смолкина по юниорам. И последний их сезон в тени.

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Судите сами: у Дианы с Глебом – лучший дебют по баллам во взрослой карьере в истории танцев на льду. Только за ритм-танец прирост составил 14 (!) баллов. Для сравнения: на своем последнем ЮЧМ Пападакис / Сизерон получили 61,58 балла, а дебют по взрослым на Кубке Ниццы принес им всего лишь 60,05 балла. Дэвис / Смолкин на контрасте: 66,53 балла на ЮЧМ-2020 против 81,03 балла на Кубке Варшавы в ноябре 2021-го.

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Прогресс в оценках среди российских пар у Дианы с Глебом и вовсе рекордный. Резче них в элиту мировых танцев врывались разве что Александра Степанова с Иваном Букиным, но те начали выигрывать еще по юниорам, да и личный рекорд у них за два года вырос только на 10 баллов, а не почти на 35, как у Дэвис / Смолкина (165,22 на юниорском первенстве в Таллине против 199,90 на том самом Кубке Варшавы).

В итоге Диана с Глебом стали третьей парой страны, получили серебро национального чемпионата и поехали на Олимпиаду в Пекин.

Зачем Дэвис / Смолкин американской федерации?

На Играх в Китае Диана с Глебом заняли 14-е место. Если вычесть: а) распавшиеся пары; б) дуэты, закончившие карьеру; в) российских фигуристов, отстраненных на неопределенный срок, то Диана с Глебом поднимаются на 8-ю строчку виртуального олимпийского рейтинга. Неплохая позиция, чтобы штурмовать мировой топ в новом цикле, не правда ли?

К тому же при всей внушительности американской сборной по-настоящему громких имен, которые могли бы привести зрителей на трибуны, а спонсоров – в федерацию, там не так много. Действительно перспективных дуэтов, на которые можно делать ставку, у американцев нет – новых дуэтов уровня Мэрил Дэвис / Чарли Уайт не видно.

Почему бы тогда не рассмотреть другую Дэвис, медийность которой уже сейчас перебивает любой американский дуэт? Открывая двери сборной для Дианы, американская федерация бонусом получает ее маму – репутация Тутберидзе наводит ужас на местных фанатов фигурного катания. И они готовы обсуждать, осуждать и цитировать Этери постоянно, не успокаиваясь и в межсезонье.

Американский журналист Дэйв Лиз (главный инсайдер в истории с возможным переходом Дианы) в интервью Sports.ru объяснял, как это работает: «Слава Этери неизбежно падает и на ее дочь, их пара с Глебом привлекает к себе столько внимания, что в их перспективах я не сомневаюсь. Это не обязательно означает, что дуэт будут любить и хорошо к ним относиться.

Но они уже настолько громко прозвучали в фигурном катании – виде спорта, который отчаянно зависит от медийности и звездности спортсменов – что если они выйдут тут на соревнования, о них будет говорить телевидение, будут писать в медиа и интернете. Они будут в центре внимания, а в таком субъективном виде, как танцы на льду, это неизбежно начнет влиять на их результат».

Так что вполне возможно, что красно-синие куртки американской сборной окажутся на Дэвис и Смолкине. А олимпийские бело-голубые костюмы Zasport отправятся в шкаф навсегда.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Elsa, Matthew Stockman; Instagram/di__davisigorcoach; globallookpress.com/Darryl Dyck

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