Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?

Вокруг возможного перехода Дианы Дэвис и Глеба Смолкина под флаг США все больше деталей.

Уже сегодня (как утверждает The Skating Lesson) на катке в Нью-Джерси пройдут смотрины Дианы с Глебом – в Монклер ради них должны приехать влиятельные представители американской федерации. На катке ждут даже Шона Реттстатта – легендарного судью и теперь главу техкома ISU по танцам на льду. Реттстатт, кстати, уже рассказывал, что пара кажется ему перспективной.

Официальной информации о переходе пока нет (не считая сведений о мартовской свадьбе Дианы с Глебом); но если представить, что спортсмены все же поменяют флаг, что ждет их в новой сборной?

Команда США по танцам на льду – что она из себя представляет?

Американская сборная устроена не так, как наша. Если в России на взрослом уровне это 6 дуэтов, то в танцевальной Team USA их 17: от чемпионов страны Чок / Бейтса до брата и сестры Мюллен, чьи имена ничего не скажут даже фанатам. Это пул спортсменов, которые имеют право представлять страну на международных соревнованиях – как на взрослых, так и на юниорских, разделения по возрасту нет.

Дальше сборная делится на 5 так называемых «конвертов» – А, B, С, D и резерв, которые отличаются по уровню финансирования федерацией. Например, в группу А – самую престижную – попадают чемпионы страны и призеры Олимпийских игр; а если дуэт выиграл юниорский чемпионат США – его ждет конверт С.

Далеко не у всех фигуристов сборной есть американский паспорт – он требуется только для выступления на Олимпийских играх, на остальные турниры могут пустить и без. Поэтому чисто технически в Team USA вполне найдется место и для Дианы с Глебом – у Дэвис паспорт есть по рождению, а вот у Глеба пока нет.

Послеолимпийский сезон идеален для первых шагов под новым флагом – именно после Игр многие фигуристы уходят или меняют партнеров.

Кто есть кто в Team USA и насколько длинна их скамейка?

Лидеры американских танцев на льду – олимпийская тройка из монреальской академии: Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью, Мэдисон Чок / Эван Бейтс и Кейтлин Гавайек / Жан-Луи Бейкер.

Но Хаббелл / Донохью – самая техничная и сильная пара страны – завязала с большим спортом после серебра ЧМ. Оба готовятся к свадьбе (жених Мэдисон – испанский фигурист Адрия Диас, а Захари сделал предложение австралийке Шанталь Керри), а также подались в тренеры. Хаббелл выходит на работу в родную монреальскую академию, а Захари успел потренировать Дэвис со Смолкиным

Чок / Бейтс тоже готовы к свадьбе, но на спортивную пенсию не торопятся: говорят, что нацелены на золото ЧМ-2023, за которым охотятся 12 лет. Но Эвану уже 33, Пекин был его четвертой (!) Олимпиадой, и даже амбициозная Мэди (ей вот-вот исполнится 30), кажется, на Милан-2026 особо не рассчитывает.

Гавайек / Бейкер в строю. Жан-Люк – один из самых артистичных партнеров в мировых танцах, но их лидерству в сборной может помешать здоровье Кейтлин. Прошлый сезон пара начала с опозданием из-за серьезного сотрясения мозга, которое перенесла партнерша. Само участие в олимпийском отборе до последнего момента было под вопросом, поэтому гарантий, что дуэт доедет до Милана, никаких.

Не надо забывать и про интересную пару Кэролайн Грин / Майкл Парсонс – их стильный и медитативный произвольный танец прошлого сезона запомнился многим. Дуэт до последнего времени тренировался у Алексея Килякова в Вирджинии – именно на этом катке видели Диану с Глебом после ухода от Игоря Шпильбанда. Но Парсонсу – самому техничному партнеру американских танцев на льду – уже 28, и, судя по баллам на соревнованиях, в дуэт не очень верит родная федерация.

Вслед за лидерами еще один дуэт из Монреаля – Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (на фото ниже). Если вам показалась знакомой фамилия партнера, то вы не ошиблись: родители Энтони – олимпийские чемпионы Марина Климова и Сергей Пономаренко.

Каррейра / Пономаренко – чемпионы США по юниорам, но у Кристины до сих пор нет американского паспорта.

Выйти замуж за американца она не захотела, поэтому ее путь в олимпийскую сборную очень сложный. Уже не первый год она пытается получить гражданство США как «иностранец с выдающимися способностями» (это реальная иммиграционная категория). Позади несколько отказов и апелляций, а у Кристины на руках пока только грин-карта – и даже собственная федерация бессильна в борьбе со строгими иммиграционными властями США.

Из-за жестких критериев для получения гражданства (по которым на территории США надо проводить определенное количество дней в году) Кристина даже живет в американском штате Мичиган, а тренироваться ездит через границу, в канадскую провинцию Онтарио – там Скотт Моир руководит отделением I.AM академии.

Пару Катарина Волфкостин / Джефри Чен (он брат одиночницы Карен Чен) Дэвис со Смолкиным обошли даже на дебютном юниорском ЧМ в 2020-м – российский дуэт занял 5-е место, а американцы – 7-е. Любопытно, что тогда обе пары работали у Игоря Шпильбанда (он же тренировал раньше и Каррейру / Пономаренко), но этой весной Катарина с Джефри тоже покинули каток в Нови.

Теперь с ними работает Мичиганская академия танцев на льду – новая амбициозная школа, которая грозит конкуренцией монреальской команде. Возглавляют ее олимпийский чемпион Чарли Уайт и легендарная американская фигуристка Танит Белбин (они женаты). Еще одним тренером в школе работает Грег Зурлейн, бывший партнер Мэдисон Чок.

Волфкостин / Чен – пара совсем юная, их ведут к Играм-2030, поэтому серьезную конкуренцию Дэвис / Смолкину они составить не должны.

Как и благодаря кому взлетел дуэт Дэвис и Смолкина? Ну, вдруг вы забыли

Вообще, именно сотрудничество со Шпильбандом – счастливый билет для Дианы с Глебом. Игорь знаменит умением «чистить» катание танцоров, ставя им удачные программы, маскирующие слабые стороны.

При этом на катке в Нови уделяется особое внимание поддержкам, высокие уровни за которые способны принести много баллов. Поддержки Дэвис / Смолкина за последние пару лет действительно стали их визитной карточкой – поставлены они интересно, да и выполняются на отличной скорости.

У многих специалистов при этом остаются вопросы к уровню катания Дианы – особенно к skating skills, то есть навыкам скольжения. Если присмотреться к постановкам, то видно, как активно берет на себя Диану – в прямом смысле слова – Глеб, в нужный момент придавая ей ускорение.

Путь Дэвис и Смолкина в лидеры российских танцев на льду был неочевидным, но стремительным. После дебюта на юниорском ЧМ-2020 большую часть межсезонья Диана провела в гипсе – травма ноги выбила ее из тренировочного процесса почти на два месяца. Реабилитация и вовсе растянулась на полгода. В странном ковидном сезоне-2020/21 пара смогла выступить только на финале Кубка России – довольно неожиданно выиграв его. Это был последний сезон Дэвис / Смолкина по юниорам. И последний их сезон в тени.

Предолимпийской осенью 2021-го пару запустили в космос.

Судите сами: у Дианы с Глебом – лучший дебют по баллам во взрослой карьере в истории танцев на льду. Только за ритм-танец прирост составил 14 (!) баллов. Для сравнения: на своем последнем ЮЧМ Пападакис / Сизерон получили 61,58 балла, а дебют по взрослым на Кубке Ниццы принес им всего лишь 60,05 балла. Дэвис / Смолкин на контрасте: 66,53 балла на ЮЧМ-2020 против 81,03 балла на Кубке Варшавы в ноябре 2021-го.

Прогресс в оценках среди российских пар у Дианы с Глебом и вовсе рекордный. Резче них в элиту мировых танцев врывались разве что Александра Степанова с Иваном Букиным, но те начали выигрывать еще по юниорам, да и личный рекорд у них за два года вырос только на 10 баллов, а не почти на 35, как у Дэвис / Смолкина (165,22 на юниорском первенстве в Таллине против 199,90 на том самом Кубке Варшавы).

В итоге Диана с Глебом стали третьей парой страны, получили серебро национального чемпионата и поехали на Олимпиаду в Пекин.

Зачем Дэвис / Смолкин американской федерации?

На Играх в Китае Диана с Глебом заняли 14-е место. Если вычесть: а) распавшиеся пары; б) дуэты, закончившие карьеру; в) российских фигуристов, отстраненных на неопределенный срок, то Диана с Глебом поднимаются на 8-ю строчку виртуального олимпийского рейтинга. Неплохая позиция, чтобы штурмовать мировой топ в новом цикле, не правда ли?

К тому же при всей внушительности американской сборной по-настоящему громких имен, которые могли бы привести зрителей на трибуны, а спонсоров – в федерацию, там не так много. Действительно перспективных дуэтов, на которые можно делать ставку, у американцев нет – новых дуэтов уровня Мэрил Дэвис / Чарли Уайт не видно.

Почему бы тогда не рассмотреть другую Дэвис, медийность которой уже сейчас перебивает любой американский дуэт? Открывая двери сборной для Дианы, американская федерация бонусом получает ее маму – репутация Тутберидзе наводит ужас на местных фанатов фигурного катания. И они готовы обсуждать, осуждать и цитировать Этери постоянно, не успокаиваясь и в межсезонье.

Американский журналист Дэйв Лиз (главный инсайдер в истории с возможным переходом Дианы) в интервью Sports.ru объяснял, как это работает: «Слава Этери неизбежно падает и на ее дочь, их пара с Глебом привлекает к себе столько внимания, что в их перспективах я не сомневаюсь. Это не обязательно означает, что дуэт будут любить и хорошо к ним относиться.

Но они уже настолько громко прозвучали в фигурном катании – виде спорта, который отчаянно зависит от медийности и звездности спортсменов – что если они выйдут тут на соревнования, о них будет говорить телевидение, будут писать в медиа и интернете. Они будут в центре внимания, а в таком субъективном виде, как танцы на льду, это неизбежно начнет влиять на их результат».

Так что вполне возможно, что красно-синие куртки американской сборной окажутся на Дэвис и Смолкине. А олимпийские бело-голубые костюмы Zasport отправятся в шкаф навсегда.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Elsa, Matthew Stockman; Instagram/di__davis, igorcoach; globallookpress.com/Darryl Dyck