Что и сколько едят фигуристки? Липницкая дошла до анорексии, Загитова не пила даже воду, Щербакова и Трусова – вообще без диет

Фигурный сезон закончен, и в соцсетях наших сборников вместо льда и коньков появились пляжи, бассейны... и еда. Причем не привычные обезжиренные йогурты и салаты, а паста, фрукты и мороженое.

Про строгий рацион фигуристов (и особенно фигуристок) и их борьбу с весом давно ходят легенды, и секретами поддержания формы никто делиться не спешит. Так чем на самом деле питаются спортсмены – и действительно ли они съедают то, что выкладывают в сторис?

Большой спорт в принципе история про тотальный самоконтроль и ограничения, но именно в сложнокоординационных видах – гимнастике, акробатике, синхронном плавании и фигурном катании – вес спортсмена, кажется, особенно важен. Сложные прыжки, поддержки, акробатические элементы – и вот уже без взвешивания по утрам не обходится ни один фигурист. В эпоху ультра-си в женском катании каждые 100 граммов имеют олимпийское значение.

Сложность в том, что у девушек проблемы с весом начинаются в переходном возрасте – когда от них ждут результатов, а на кону главные старты жизни. Многие ли готовы (и могут себе позволить) проходить пубертат плавно и терпеливо, не срываясь в жесткие диеты, волшебные порошки и другие небезопасные способы не толстеть – чтобы сохранить юношескую крутку?

Спортивные диетологи уверены: если спортсменке удается пройти пубертат, не нарушив природный метаболизм и не заработав проблемы со здоровьем, дальше контролировать вес уже легче. Опытные фигуристки умеют слышать тело и относятся к нему бережно, понимая: за неудачные эксперименты с питанием расплачиваться карьерой.

Но кто поверит в это в 15 лет? В 2018-м Алина Загитова вообще считала, что никаких проблем с весом пубертат не приносит: «А в плане пубертата, когда жирной становишься – мне кажется, это все выдумки. Просто нужно закрыть свой рот и не есть! Или хотя бы чуть-чуть. Я ем, но в маленьких количествах».

Разбираемся, что же на самом деле едят фигуристы – и как меняются их взгляды на диеты с возрастом.

Бойкова: кешью и кофе на завтрак, «нормальное» питание только по выходным и в отпуске

«Мой рацион в основном состоит из жиров и клетчатки. Завтрак – горсть кешью и чашка кофе. На обед я ем яблоко, «твикс» и опять же пью кофе (без него слишком тяжко приходится). Почему такой странный набор – ответ прост: я не могу тренироваться на полный желудок. Вечером у меня чаще всего бывает салат из помидоров черри, огурцов и авокадо с оливковым маслом.

По выходным, правда, я стараюсь обедать нормально – есть запеченную красную рыбу, например.

В отпуске, конечно, ем более разнообразно, но именно из-за этого как раз я не могу себе позволить просто лежать на пляже. У меня есть склонность к полноте, и как только я добавляю в рацион мясо, фрукты, сыр, да и рыбы больше начинаю есть, то приходится это компенсировать – и бегать ежедневно по 30-40 минут. Но вот от сладкого я даже в отпуске отказываюсь – может, поэтому не так сильно поправляюсь на отдыхе», – рассказала Sports.ru чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова.

Страшные воспоминания Константиновой: взвешивания каждый день и пробежки, лишь бы не набрать

Станислава Константинова признавалась, что бороться с весом ей приходилось всю карьеру, не оставляя мыслей об обычной еде: «Когда я ем двухпроцентный йогурт за ужином, мечтаю о нормальной еде. Родители смеются надо мной и называют «рабом желудка».

Станислава поделилась своим меню для Sport24, вкратце выглядит так.

Завтрак:

• гречневая или овсяная (цельнозерновая, на воде) каша, яйцо всмятку и сыр, либо кусочек сыра и гречневый хлебец;

• тост с авокадо. Когда не нужно держать себя в форме – с зерновым хлебом, в другое время – с хлебцами;

• яичница или омлет (реже);

• чай или большой стакан воды.

Второй завтрак:

• кофе и йогурт без добавок, без сахара. Редко – глазированный сырок или кусочек шоколадки.

Обед:

• суп, кусок мяса, огурец;

• гречка с мясом и салат (помидоры + огурцы или просто огурцы). Между обедом и ужином – йогурт.

Ужин:

• кефир или йогурт.

Константинова вспоминает ежедневные взвешивания перед тренировками и то, как настойчиво тренеры советовали ей похудеть. Поэтому даже после стандартной работы в зале и на льду она каждый день выходила на пробежку – по часу, а то и больше. Тяжелее всего, по ее словам, приходилось в конце сезона: «Может накрыть грусть – и тогда вес может доползти и до 55-56 кг. Это очень плохо».

Синицина: пищевая пленка и плач перед взвешиванием в 2014-м, интервальное голодание в 2022-м

Чемпионка мира в танцах Виктория Синицина вспоминала, что острее всего вопрос веса встал для нее в Америке (в 2014-м они с Никитой Кацалаповым на два года уехали в Мичиган к тренеру Марине Зуевой). Тогда были и голодные дни, и знаменитая рисовая диета фигуристок, в ход шла даже пищевая пленка.

«Кушать – с этим надо было с этим заканчивать. В Америке абсолютно другая еда. Я питалась так же, как и в Москве, но сразу заметила, что поправиться там можно даже от святого духа. Марина меня постоянно ставила на весы, в меня вселился страх перед ними. Перед взвешиванием я снимала все заколки, резинки, цепочки, в туалет бежала, чтобы, не дай бог, лишнего грамма не проявилось. Я плакала.

Когда заканчивалась ледовая тренировка и наступал вечер, я надевала штаны, три кофты, а раз в неделю еще и обматывала себя пленкой – и час непрерывно бежала. Устраивала себе жесткую сушку. Да, я делала так всего раз в неделю, это не очень полезно для сердца, но мне это очень помогло».

До анорексии или другого расстройства пищевого поведения не дошло:

«Я сидела на одной диете, на другой, на третьей, потом стала есть один рис. Потом я просто свихнулась на этой теме, став взвешиваться по четыре раза на дню. Это ненормально для человека. Слава богу, голова на плечах у меня есть, и до реальных проблем я не дошла. Вскоре исключила многие продукты и начала питаться чуть по-другому.

Марина мне говорила так: «Хочешь картошку фри? Съешь одну палочку. Хочешь шоколад? Отломи квадратик и съешь». Если что-то запретить навеки, у меня будет срыв. На самом деле я не ограничила себя кардинально в чем-то, просто стала питаться редко и понемножку».

В дневниках Синициной тех лет, правда, никакого шоколада не встретишь. Зато сами записи, выложенные Викой в телеграме, дают редкий шанс подсмотреть, чем же на самом деле питаются спортсменки олимпийского уровня.

Смузи, салаты из свежих овощей, нежирный белок в виде рыбы или курицы, ограничение углеводов и, главное, размеров порций – довольно предсказуемый рецепт, как держать себя в форме не только фигуристкам.

Сегодня Виктория ушла от жестких диет, и нашла индивидуальный стиль питания – без радикальных ограничений. Ее выбор – интервальное голодание, при котором приемы пищи происходят в строго отведенное окно. В случае Синициной это схема 18:6 – ест она 1-2 раза в сутки в течение 6 часов, остальные 18 часов обходясь без еды.

«Я ни в чем себя не ограничиваю. Конечно, постоянно не ем ни пиццу, ни макароны, ни картошку, ни фаст-фуд – это бывает очень редко. Чаще всего – салаты, мясо, рыба, фрукты. Я безумная сладкоежка, люблю шоколад. Что-то непривычное могу позволить после соревнований – можно сказать, это способ отпраздновать результаты, расслабиться. Готовишься к соревнованиям месяц, держишь себя в форме, а после выдыхаешь – на стрессе все равно худеешь, так что после турниров легко можно позволить себе все.

Соки для меня слишком сладкие, выберу их, только если совсем нечего пить. Газировку перестала покупать – пью только воду или минералку с газом. У спортсменов есть такое выражение, что от газировки садятся ноги: они быстро забиваются, устают. И я в какой-то момент бросила. Думала, будет тяжело без этих напитков, но я отвыкла, даже не хочется покупать снова», – рассказывала Синицина Sports.ru.

Кстати, жизнь в Америке приучила Викторию пить холодные чай и кофе. Черный холодный кофе – ее любимый напиток в жару.

Секрет формы Щербаковой: скромный аппетит или спортивное питание?

Та же самая волшебная пленка, которую упоминала Синицина, судя по всему, есть и в арсенале олимпийской чемпионки-2022. На фото, которая Анна Щербакова выложила в начале февраля, попал и рулон пленки, и банки со спортивным питанием.

В одной из них угадывается «сквизи» – немецкий протеиновый порошок, который в олимпийский сезон-2013/14 пила Юлия Липницкая.

Юлии Липницкой мир тогда узнал от Этери Тутберидзе – тренер сама рассказала, чего стоила Юле борьба с весом перед Олимпиадой: Про «сквизи» и его роль в формемир тогда узнал от Этери Тутберидзе – тренер сама рассказала, чего стоила Юле борьба с весом перед Олимпиадой:

«Я в своей работе с таким не сталкивалась – ей просто совсем нельзя кушать. И мне очень жалко, что ей приходится столько терпеть, но ничего не могу с этим поделать. Она молодец, что с этим справляется. Когда ей нужно сбрасывать вес, она ест только порошок «сквизи» – это клетчатка, которая дает энергию. Ей тяжело, и вес идет вниз очень медленно – по 100 граммов в день».

Что это за загадочный «сквизи»?

Спортпит, который можно купить в специализированных магазинах. Его рекламный слоган – Lose fat, not power, то есть «теряйте жир, а не энергию». Для спортсменок, которым внушили, что жир – это враг, и которые знают, что без выносливости выигрывать невозможно, – звучит привлекательно.

На сайте производителя написано, что порошок «избавляет от жира, без потери мышечной массы; служит дополнительным источником энергии, белка, необходимых микронутриентов, снижает потребление до 900 ккал в день, а его состав позволяет использовать продукт вместо обычного питания».

Проблема в том, что соблазн питаться «сквизи» (растворяя его, например, в кефире, как это делала Липницкая) вместо любой еды может стать настолько велик, что вернуться к привычному рациону уже нелегко. В итоге вместо лишнего веса фигуристки получают диагнозы пострашнее – к примеру, анорексию в случае Липницкой, и общие расстройство пищевого поведения (РПП), который подозревают у многих.

Возвращаемся к Щербаковой. Она, правда, не упоминала специальное спортивное питание в интервью – реплики крутятся вокруг стандартного «ем все, но понемногу». Вот ее рассказ:

«Приходилось ли мне худеть? Глобально – нет, так, по чуть-чуть. Стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать. Обычно я себя не ограничиваю, стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. При этом я понимаю, что если запрещу себе что-то есть, у меня будут моменты срывов. Стараюсь не есть на ночь – так получается удерживать вес.

Конечно, тренеры знают, что я не питаюсь только салатиками – нас взвешивают, смотрят. У нас нет полного исключения сладкого. В целом, я думаю, они знают, чем я питаюсь – на соревнованиях мы часто вместе ходим куда-то есть, и в еде меня никогда жестко не ограничивали. Нет какой-то еды, которую мне нельзя есть».

После одного из таких совместных ужинов в народ и ушла фраза, что «Аня съест на ужин две креветки – и наелась». Даниил Глейхенгауз подтверждал, что Щербаковой повезло – она не сходит с ума по еде, в отличие от многих. Но на соревнования, судя по видео, которые Анна публикует в телеграме, она все равно ездит с личными весами – чтобы не терять контроль над ситуацией.

Накануне Олимпиады Щербакова призналась, что вопрос веса напрямую связан с прыжками, но диета по-прежнему не ее история:

«Я не сижу на диетах, просто стараюсь питаться правильно и сбалансировано. Мне важно поддерживать определенный вес, чтобы быть в форме, выполнять прыжки. На тренировках трачу очень много калорий, просыпается аппетит. Некоторые спортсмены отказываются от еды перед выступлением, но я, наоборот, лучше чувствую себя, когда пообедаю».

Загитова: панические взвешивания и «сухая» диета

Технику прыжков и вес связывала и Алина Загитова: «Когда прибавляешь в весе, техника прыжка сразу меняется. Жир на руке вырос – уже не можешь прыгать».

Она же признавалась, что в олимпийский сезон проблема веса стояла настолько остро, что взвешивалась трижды в день. Еще ограничили потребление воды, потому что критичны были каждые 100 граммов. Так Алина придумала делать перед взвешиванием глоток – и выплевывать.

В награду за победу на Олимпиаде ей досталось мороженое. Одно.

Загитова признавалась, что ее режим питания в отпуске и на соревнованиях отличался мало – за весом следила без выходных: «Утром я встаю на весы. Если там плюс – я себя ограничиваю в течение дня. Если нормальный вес – ем только обед и чуть-чуть на ужин. Я почти не завтракаю».

Трусова: диеты нет, но налегает на белок, любит пельмени и не ест фаст-фуд

А вот Саша Трусова, судя по всему, с едой в более спокойных отношениях. Она уверяет: ест все, что хочется, никакой диеты нет. Правда, по ее же словам, на ночь определенные продукты лучше не есть, баловать себя лучше по утрам.

«У меня нет особой диеты, но я стараюсь есть побольше белковой пищи. Запретов как таковых нет. Но я сама не люблю фаст-фуд и совершенно равнодушна к тортам. Поэтому ничего такого не бывает в моем рационе. Мое питание совершенно не меняется во время соревнований, я ем то же, что и обычно. Не знаю, кому как, а мне еду чаще всего готовит мама. Традиционные блюда? В основном, блюда из творога. Например, сырники или запеканка. Больше всего я люблю домашние пельмени».

Камила Валиева о питании говорит мало, грустно замечая: «Большинству людей непросто держать себя в форме, так наш организм устроен. Да, ограничивать в еде себя приходится, но я не голодаю. Очень люблю мороженое и шоколад».

Туктамышева тоже без диет, но есть ориентир – особое самочувствие после выхода из-за стола

Отношения с едой у Елизаветы – похоже, такой же пример для подражания, как и четверной тулуп, исполненный в 25 лет. Туктамышева не приемлет строгих диет, отлично чувствует свое тело и чутко к нему относится. Задача Елизаветы – кататься долго, а радикальное похудение в этом деле плохой помощник.

Туктамышева очень любит мясо и признается, что даже купила себе специальный гриль для его приготовления:

«Положил мясо, оно само приготовилось через 10 минут. Недавно лазанью себе делала. Я ем лазанью, да. Люблю пасту, хлеб, мучные изделия. Я гедонист с большой буквы. Просто не позволяю себе просто так проживать жизнь, надо это делать с удовольствием, с наслаждением. Я уже все переходные возрасты, какие только можно было, прошла, поэтому сейчас нашла комфортный для себя режим питания. И ем мало: могу приготовить себе лазанью, но просто стараюсь не переедать.

Когда выходишь из-за стола, должно быть такое чувство, что ты можешь пробежаться или идти на тренировку. Чтобы не было такого, что ты обожрался, лежишь такой: блин, я вообще ничего не хочу делать. В этом и секрет. Пять минут ждешь, а потом начинаешь какие-то дела делать и понимаешь, что ты и наелся, и не объелся, и энергия есть».

Свежие фото Туктамышевой со сборов в Армении подтверждают: кавказская кухня не мешает кваду.

Медведева: предельное «усушение» к Олимпиаде – и потом лечение комплексов от еды

Гриль на кухне – и у Евгении Медведевой. Он позволяет готовить мясо без добавления масла, а белок по-прежнему – основа питания Медведевой, для которой и сейчас выступить в костюме времен Пхенчхана не составляет сложности.

По ее словам, к крайностям в режиме питания приходилось прибегать только в олимпийский сезон; а потом – не без помощи нутрициолога – отношения с едой наладились. Табу в меню у нет, в сторис мелькают и десерты, и гарниры, и отнюдь не диетические супы – особенно Медведева любит борщ и солянку.

В соревновательные времена рацион был проще: с обязательным углеводом на завтрак, классическим обедом из котлет и супа и традиционным у фигуристок салатом на ужин. Даниил Глейхенгауз, когда говорил, что не знает фигуристку, которая бы не любила сладкое, явно имел в виду и Медведеву: в ее тренировочной сумке рядом с коньками часто лежала шоколадка. Секрет Жени – съесть эту шоколадку перед, а не после занятия, тогда доза сахара никак не сказывалась на фигуре.

Перед Олимпиадой, правда, ей все равно пришлось максимально «усушиться». На Олимпиаде Медведева весила на 1,5 кг меньше своего обычного веса.

«Это был сложный период, но у меня не было никакого другого выхода. Иначе я бы просто не выкатала ту программу. Мышц у меня тогда имелось не слишком много, а в этом случае организм очень сильно задерживает воду. Становишься тяжелой и какой-то «опухшей». Поэтому все было реально очень жестко и урон организму нанесло приличный».

После жестких ограничений спортсмены часто бросаются в другую крайность – и закрыть холодильник удается только неимоверным усилием воли. Не избежала этого и Медведева:

«Я понимала, что вылечить все свои комплексы по поводу еды могу только одним способом – позволив себе наесться. Когда много лет держишь себя на очень жесткой диете, а фактически – живешь впроголодь, нужно время, чтобы понять: если в холодильнике есть еда, ее не обязательно сразу всю в себя запихать. Она никуда из этого холодильника не денется. Как только я все это разложила у себя в голове, вес начал возвращаться в норму».

Проблемные отношения с едой бывают не только у наших фигуристок

Грейси Голд – главная ставка США на золото Сочи-2014 – признавалась, что страдала от тяжелейшего расстройства пищевого поведения и практически жила на слабительных. Привело это к затяжной депрессии и суицидальным настроениям – от чего спасаться пришлось в специальной реабилитационной клинике.

Следующая американская надежда, 16-летняя Алиса Лью, месяц назад неожиданно завершила карьеру, не выдержав постоянных ограничений и прессинга. Лью решила, что участия в Играх и бронзы ЧМ-2022 вполне достаточно – и она наконец-то сможет «вдоволь есть вкусную еду».

Правда, ни о диетах, ни о других способах борьбы с лишним весом фигуристки и тренеры говорить подробно не любят – разве что завершив карьеру. Поэтому о кухне катков можно судить лишь по случайным фразам, оброненным в интервью – о «сквизи» сообщила Тутберидзе, о ежедневных взвешиваниях в «Хрустальном» – Глейхенгауз:

«У нас взвешивания проходят один раз в день. Если спортсмен придет с перевесом в 1,5-2 кг, то он не будет прыгать на занятии. Это может быть травмоопасно. Кто у нас диетолог? Этери Георгиевна».

Говорят, результаты взвешиваний в «Хрустальном» заносят в специальную тетрадку, которая дисциплинирует спортсменок сильнее любого тренера. Глейхенгауз также называет мифом устойчивое мнение, что фигуристки ничего не едят:

«На самом деле они едят даже больше обычных людей! У них растущий организм, им никто не запрещает есть. Понятное дело, что всегда нужно следить за содержанием сахара, но шоколадку никто не запрещает. Речь о том, что они могут съесть целый торт или 200 конфет, в этом и проблема. А питание должно быть равномерно распределено, оно должно быть умеренным. Еще желательно, чтобы ужин был до шести вечера».

Тутберидзе ждет взвешиваний каждый день и убеждает аналогией с пакетом молока

Этери про вес спортсменок говорит предельно жестко: без весов на катке никуда, а с недокрутами спортсмены сталкиваются, по ее мнению, совсем не от усталости или неправильной техники.

«Я не слежу за их диетой. Я взвешиваю их. Даже не я взвешиваю, просто прошу, чтобы мне присылали. Взвешиваться желательно каждый день, потому что гораздо легче решить проблему на начальных этапах, чем когда это уже 2-3 кг и уже реально надо худеть, а когда это 200-300 грамм – это ерунда. Но сегодня 200 грамм, а каждый день по 200 грамм, что это будет через 10 дней?

Я пытаюсь объяснить: килограмм – это ерунда же, возьмите пакет молока, положите в карман и побегайте. Спортсмен нагружает тело больше нужного, травматизм – мышцы, связки. Усталость, которая накопится больше, потому что это целый пакет молока.

А потом мы разговариваем – усталостный перелом, значит, много тренировалась. А может быть, отпускала вес, худела, отпускала вес, худела? Начались недокруты, потому что вес, потому что усталость, когда худеют, а не потому что безумные нагрузки».

А у парников все так же жестко?

В российском парном катании про вес девушек тоже говорят вполне открыто.

Юниорка Диана Мухаметзянова из штаба Нины Мозер в этом сезоне сменила двух партнеров, потому что тренеров не устроили пубертатные изменения с телом фигуристки. Сначала распался успешный дуэт с Ильей Мироновым, но и с Владом Антонышевом не сложилось. Слова Дианы: «Владу дали другую девочку, а мне сказали худеть и самой искать партнера. По сути, меня выкинули, и это стало шоком».

Похоже, богатая скамейка запасных в нашем парном катании повлияла на тренеров: не очень понятно, зачем проходить мучительный пубертат вместе с фигуристками, если можно просто взять новую партнершу – более худую? В крайнем случае, если отвергнутая фигуристка захочет остаться в спорте – ей можно поставить условие похудеть до нужных размеров. А какими средствами – проблема фигуристок и их родителей.

Мухаметзянову взял в группу Павел Слюсаренко. Диана поясняет, что приехала к нему в Пермь на просмотр уже в хорошей форме: «За пару недель мы созванивались с Павлом Сергеевичем, и он поставил задачу по весу. Я быстро похудела благодаря правильному сбалансированному питанию».

Любой диетолог скажет, что радикально похудеть за две недели благодаря «правильному питанию» невозможно, да и резкие колебания веса не идут девушкам на пользу. Но ставки для Мухаметзяновой, конечно, крайне высоки.

Артур Минчук (правая рука Тамары Москвиной) похоже, согласен, что вес партнерши – один из ключевых факторов успеха. В конце этого сезона на катке в Петербурге появилась новая пара – Ясмина Кадырова теперь катается с Валерием Колесовым. Слова Минчука: «Смотрятся ребята очень хорошо, партнер высокий, партнерша худенькая».

Сидят ли на диетах в мужском катании – и если да, то на каких?

Светлана Соколовская, тренер Марка Кондратюка и Александра Самарина, рассказала Sports.ru об отношении к весам и сладостям.

«У меня и по мальчикам, и по девочкам в группе нет проблем с весом в плане контроля, все у меня тут на доверии, я не взвешиваю своих спортсменов. Просто если я вижу некий перебор, я могу в какой-то момент сказать что-то типа «многовато стало». Ну и они мне в ответ: «Все, понял, исправим». После отпуска они, как правило, немного все набирают, конечно, но потом быстро приходят в форму.

Мешает ли вес прыжкам? У меня немного другая психология. Если у тебя получается выполнять все мои задания – то не так важно, какой у тебя вес, ну в разумных пределах, конечно. Нравится тебе кататься в перевесе, то есть в два раза больше тратить сил, сильнее напрягаться – ну почему нет? Хотя они же все видят себя в зеркале, на съемках – ну и сами себя блюдут уже.

Мы каждый день ведь на катке снимаем видео. Они видят, как выглядят со стороны. Я могу намекнуть, что вот скинешь полкило-килограмм-полтора – будет легче. Но у меня тут взрослый подход. Никто за ними бегать и контролировать не будет, это им же самим надо ведь. А так – да, с первого дня фигурист знает, что рамок по весу у меня нет. Люди разные – кто-то полнее, кто-то худее. Справляетесь? Вам самим комфортно со своим телом? Ну и замечательно.

У меня дочь, и я помню, что был период, когда она в подростковом возрасте стала поправляться. Начались комплексы. И что бы я ей сказала? Только усугубила бы все. Поэтому я всегда ей говорила, что она у меня лучше всех. А она и сама понимала, что где-то надо себя попридержать. А если бы я ее заставляла? Нашла бы таблетки для похудения, рвоту бы вызывала, как бывает иногда.

Если человек приходит в спорт, он уже сам начинает понимать такие вещи. Нет, конечно, случаются иногда «проблески непонимания», но быстро выруливают обратно».

На вопрос, так же равнодушен к сладостям Марк Кондратюк, как Александра Трусова, Соколовская со смехом ответила: от десертов в ее группе не отказывается никто, кроме тренера. И все тортики, которые дарят ей, она отдает спортсменам, которые их с удовольствием съедают.

«Марк так вообще – у него в кармане одни шоколадки всегда, он без сладкого не может. В общем, у кого-то больше, у кого-то меньше. Я эти комплексы развивать не хочу».

Фаст-фуд и вредную еду Соколовская не рекомендует никому, не только спортсменам. Но признается, что и Кондратюк, и Самарин иногда им балуются, причем недавно вышедший из юниоров Марк позволяет себе гамбургеры чаще: «Это же не запретишь, ну раз хочется. Значит, редко, но бывает».

В отличие от других спортсменов российской сборной, жаловавшихся на непривычную еду на Олимпиаде в Пекине, Сколовская поездку в Китай вспоминает с удовольствием:

«Мы отлично там ели. Я вообще не знаю, откуда эти разговоры пошли про сложности с едой. Знаете, утку по-пекински мы дома не часто едим, а там каждый день. Для Марка там вообще рай был – столько сладостей, одного шоколада огромный выбор. Так он себе ни в чем и не отказывал. Ну да, была специфическая еда – мы ее и не ели, а салаты-рыбу-мясо уж всегда найти можно было».

Интересно, наступит ли день, когда подход Светланы Соколовской возьмут на вооружение другие российские тренеры, поняв, что знаменитое «не жрать» от Майи Плисецкой относилось отнюдь не к девочкам и девушкам? А консультации диетологов и нутрициологов превратятся из непонятной блажи в часть обычной работы на катке. Если, конечно, спортсмены – и их тренеры – готовы работать в долгую, и не только с юношеским телом.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti, Sho Tamura; РИА Новости/Александр Вильф