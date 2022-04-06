Чемпионат Европы-2023 по фигурке экстренно перенесли из Хельсинки – в пригород Хельсинки! При чем тут Россия и Ротенберги?

В итогах последнего заседания Совета ISU спрятана неприметная фраза: чемпионат Европы по фигурному катанию, который планировался в Хельсинки в январе 2023 года, переносится в Эспоо на домашнюю арену октябрьского FinTrophy.

За небольшим, казалось бы, изменением в географии (Эспоо, по сути, пригород Хельсинки) стоят большие политические причины.

«Хартвалл Арену» – крупнейшую стадионную площадку Хельсинки – в 2013 году купила компания Arena Events Oy, принадлежащая Геннадию Тимченко, Борису и Аркадию Ротенбергам. Роман Ротенберг (сын Бориса) – председатель совета директоров и Arena Events, и самого стадиона.

В конце февраля в санкционные списки Евросоюза, США, Великобритании и Японии попали Тимченко и оба Ротенберга – то есть все российские владельцы арены.

Совпадение или нет, но в жизни хельсинского стадиона началась черная полоса.

• Сначала от спонсорства отказалась финская пивоваренная компания Hartwall – так Hartwall Areena стала Helsinki Halli: с фасада сняли вывеску, а глава компании объявил о немедленном прекращении всех рекламных отношений с площадкой.

2 марта 2022, Хельсинки

• Затем Федерация хоккея Финляндии потребовала убрать все памятные вымпелы и свитера сборной, которые были вывешены в здании.

• В мае-2022 стадион должен был принять чемпионат мира по хоккею – но теперь матчи группы А пройдут в более старом Helsinki Ice Hall, который вмещает 8500 зрителей. Hartwall Areena рассчитана на 13500.

• Helsinki Halli (давайте уже называть стадион так) – еще и крупнейшая концертная площадка страны. Весной там ждали Björk, Manowar, The Cure и KISS – но стадион теперь не нравится промоутерам: часть представлений отменили, часть перенесли на другие площадки. Певице Dua Lipa и Цирку Дю Солей, чьи шоу запланированы на июнь, тоже надо думать над сменой локации.

Мэр Хельсинки Йохана Вартиайнен в растерянности – мало того, что из города уходят запланированные мероприятия, так еще встает вопрос о возможном банкротстве стадиона: не ясно, кто и как оплатит его растущие долги.

Неизвестно, что будет с ареной и ее владельцами к январю следующего года, на который намечен чемпионат Европы по фигурному катанию, но оргкомитет подстраховался – из Хельсинки турнир переехал на каток Metro Arena в Эспоо. Стадионы всего в 10 км друг от друга, поэтому никаких серьезных логистических проблем не возникнет.

Metro Arena

Metro Arena в Эспоо – хорошо знакомый фигуристам каток, именно там ежегодно проходит Finlandia Trophy – главный северо-европейский турнир Challenger. Арена небольшая, вмещает всего 8000 зрителей, зато удобная для спортсменов: тренировочный и главный катки находятся под одной крышей, от официального отеля до стадиона ехать не более 15 минут – так что проводить весь день в автобусе фигуристам не придется (как это было на прошедшем в Монпелье чемпионате мира).

Получается, не без российской «помощи» фигурное катание в следующем сезоне приедет в Эспоо дважды – в октябре и январе.

Логотипа и домашней страницы у финского чемпионата Европы пока нет, но на официальном сайте ISU место проведения уже изменили на Эспоо. Даты остались прежними – 23-29 января 2023-го.

Фото: globallookpress.com/Tomi Hänninen/Newspix24; РИА Новости/Алексей Куденко, Владимир Астапкович; iltalehti.fi//JUSSI ESKOLA; wikipedia.org