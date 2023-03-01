Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Колонка Владислава Воронина.

Интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну, вероятно, получилось интереснее самого перехода в «Локомотив».

Это вообще редкость: большой российский футболист не бубнил заученные буквы, а говорил что думает и как хочет – с оборотами вроде «Я же не хер с горы» и «Мне не дали обкакаться самому» (про Турцию). Это было даже не интервью и не фильтрованный разговор с бутылкой итальянской воды у ножки стула. Это двухчасовое самораскрытие персонажа. Нобель Арустамян совсем не давил и не выжимал ответы – он будто стал зеркалом и позволил 4-кратному чемпиону России говорить самому с собой. А мы это подслушали и узнали много интересного.

Я не буду цитировать самые шумные фрагменты – про Карпина, «Зенит» из Рио-де-Жанейро и прочее. Вы можете узнать все самое важное в нашем пересказе, если не хотите тратить два часа на видео.

Но есть еще недооцененные фразы, которые показывают, как на самом деле думает лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

1. О непереходе в «Пари НН»: «Мне что не нравится. Вот Нижний Новгород – кто-то предлагает, уже обсуждаем, вышестоящие люди. Потом кто-то из клуба на следующий день дает информацию: Дзюба нам не интересен. Это некрасиво».

Если кто-то забыл, напомню: в начале января 2023-го со стороны «Пари НН» от 3-кратного обладателя Кубка России публично отказался генеральный директор Равиль Измайлов. Получается, гендиректор клуба – это «кто-то». А «вышестоящие люди» – очевидно, связанные с губернатором Нижегородской области. И некрасиво, когда руководитель клуба принимает решения от лица клуба и говорит от лица клуба.

Это чистейшая логика феодализма.

2. О непереходе в «Урал»: «Григорий Иванов мне звонит. А я не беру трубку. Не из-за того, что я не уважаю его. Мне неудобно ему сказать «нет». Может быть, это неправильно. Но мне некомфортно. С уважением отношусь к людям. Как-то отказывать, как-то ломаться… Я же не девочка. На следующий день он дает интервью: да Дзюба у нас великий, к нам не пойдет. Я считаю, это тоже некрасиво».

И через несколько минут о Сергее Семаке в контексте ухода из «Зенита»: «Он не захотел подойти, избегал в последнее время нас с Оздоевым. Не разговаривал. Ему, наверное, было неудобно нам в лицо сказать, что… Он, наверное, сам не решает, кто останется, а кто – нет. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров».

Получается, что позволено 4-кратному обладателю Суперкубка России – не позволено Семаку. Он игнорировать может, его – нельзя. О нем рассказывать нельзя, ведь некрасиво – а он рассказывать может.

3. О критике со стороны журналистов: «И вот так многие журналисты: «Ой, Артемка, Артемка, Артемочка». Потом бац – такая статья про тебя. Чего-то там: такой-то, сякой-то. Хорошо, хорошо! Пусть я такой. Но не подходи ты ко мне, не здоровайся тогда со мной. Понимаешь мой посыл? Пожалуйста, ну не здоровайся! Обсирай меня – твое право, я не против. Но не подходи тогда ко мне, не обнимайся со мной. Это лицемерство! И когда ты в лицо этим журналистам говоришь: «Ну ты че, клоун, что ли, иди отсюда!» – они идут в какие-то эфиры, говорят: «Да не, обиженка там этот, да он на меня обиделся». Понимаешь? Я не обиделся – мне все равно».

Дважды лучший бомбардир РПЛ совсем не понимает, как работают медиа, но готов делать обобщающие выводы и мазать всю индустрию грязью. Хотя сам был бы не рад, если в таком стиле рассуждали про него и всех футболистов. Он воспринимает общение как форму высшей лояльности – не может быть публичной критики, если вы общаетесь. Это извечная проблема медиа: здесь вредно заводить дружеские или даже приятельские отношения с игроками, тренерами, менеджерами, потому что близость порождает ощущение долга: не критиковать, сглаживать углы, быть на одной стороне. Но настоящая работа подразумевает умение общаться и не быть ни на чьей стороне, как бы на это ни смотрел 3-кратный обладатель Кубка России – потому что критика не равна предательству и не мешает жать руку.

Я знаю журналистов, которые общались с дважды лучшим ассистентом сезона РПЛ не под запись – и на которых он обижался, когда те говорили или писали то, что ему не нравилось. Он блокировал их номера или аккаунты в соцсетях – и при этом, как мы видим по интервью Нобелю, продолжал смотреть некие эфиры с ними. Так что он лукавит, когда говорит «Мне все равно». Ему не все равно. Его задевает критика.

Он внешне формирует маскулинный образ скалы, которая выше всего на свете. А на самом деле следит за всем и обижается.

4. На вопрос, была ли у него депрессия, когда он обратился к психологу в Турции: «Терпеть не могу такое слово. Я не понимаю, что такое слово «депрессия». Прям искренне не понимаю. Наши родители работали на работах, у них было двое-трое детей, они успевали все – просто не было времени для депрессии. Я не признаю слово «депрессия». Вот это все кто-то придумал, понимаешь. Может, мне сейчас скажут: «Да не, это научно доказано». Депрессия у тебя от безделья, потому что ты нихрена… Чего-то там нашел себе оправдание… Пожалеть себя – да, мне тоже было плохо. Ночью можешь себя пожалеть, поплакать можно – в этом нет ничего такого страшного. Поплакал, прорыдался, а утром встал – и пошел».

Это отрицание научно доказанных фактов и международной классификации болезней. Кстати, передайте Йосипу Иличичу, что ему просто нечего было делать, поэтому у него такие проблемы с карьерой: пусть не мается ерундой, а прорыдается – встанет утром и пойдет куда надо.

Я не требую от футболиста знаний в медицине. Но было бы здорово, если бы сообладатель рекорда по голам за сборную России хотя бы перестал настолько безапелляционно нести антинаучную чушь – потому что у него большая аудитория, и распространение мифов никому не принесет пользы. Можно просто промолчать.

5. О том, есть ли желание стать президентом РФС: «Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел бы. Я бы много чего сделал бы. Если бы задачу дали… Если подошли бы люди, которые сказали бы: «Вот, попробуй».

Если действительно хочет что-то изменить и навести шороху – в чем необходимость ждать людей, которые подойдут?

Почему кто-то должен вручить мандат – разве его не надо выигрывать и собирать единомышленников вокруг?

И что это за люди подходят с такими задачами и предложениями – похожие на «вышестоящих» из истории с «Пари НН»?

Судя по всему, трижды серебряный призер РПЛ очень ценит влиятельных знакомых – и не верит, что что-то большое достигается самостоятельными усилиями.

6. О том, вернется ли в Россию ощущение счастья времен ЧМ-2018: «Мне бы хотелось, чтобы о нас так говорили. Но это придет. Мы к этому придем. Все будут знать, что Россия – самая лучшая держава».

Он сказал, что в какой-то перспективе в России, когда все закончится, пройдет что-то вроде Олимпиады. И тогда «все будут знать, что Россия – самая лучшая держава». Не страна, где всем хорошо, не страна, где все счастливы, не страна, куда всем хочется приехать, а именно большая, звенящая ДЕРЖАВА – и обязательно лучшая, обязательно в сравнении с другими, а не для своих.

7. Мы узнали, что новичок «Локомотива» хранит в голове всю статистику вокруг своей игры, чтобы моментально выдавать что-то в стиле: «217 голов – вау! Два человека в истории российского футбола выбили 200 голов – только Керж и я». (Кстати, в этом тексте автор гола Испании ни разу не называется по имени, потому что много говорит о своих достижениях).

8. Как Смолов после Хорватии на ЧМ-2018, вспомнил Майкла Джордана при обсуждении Криштиану Роналду и параллелей с собой: «Мне нравится, как Джордан сказал: я иногда тащил партнеров туда, куда они даже сами не хотели. В плане побед. Вытаскивал из них! Я так тоже часто к людям отношусь: давай, давай, еще-еще! Все забывается. Я себя никогда не превозносил».

***

Никто не спорит: он потрясающий бомбардир, один из лучших игроков в современной истории России. ЧМ-2018 – навсегда в нашем сердце.

Но я не представляю, как тяжело стареть игроку такого плана – считающему все голы и, по собственным словам, включающего «ребенка внутри», когда тренер оставляет его на скамейке.

Он уверен, что способен даже нетрезвым играть 20 минут в чемпионате Турции. Постоянно повторяет, что ни с кем не конфликтовал – просто тот, тот и тот сразу его невзлюбили. Обижается на «Зенит», хотя этого не признает (по его версии, Семак ничего не решает, но клуб превратился в бразильский – тогда кто все испортил, если к Алексею Миллеру вопросов нет?). С одной стороны, не хочет ругаться, с другой – не хочет себя давать в обиду молчанием. Получается мешанина смыслов и слов.

Воспитанник «Спартака» хотел объясниться по всем спорным моментам карьеры, но не вышло. Все обсуждают только эмоции и обиды. Сделает ли он какие-то выводы? Думаю, нет.

Вот что он сказал про такую же ситуацию Станислава Черчесова, который закопал шансы остаться в сборной трехчасовой пресс-конференцией в прямом эфире: «Хотел объясниться, и уже был такой фон негативный к нему: что бы он ни сказал, звучало как оправдание. Я его просто хорошо знаю и понимаю, что он хотел донести. Просто люди не хотели его слышать. Вот и все».

Так и тут. Седьмой номер «Локо» будет убежден, что его «не хотели слышать. <…> У нас есть такое в менталитете: сначала возносим до небес, а потом прибиваете. И прибивают, и прибивают».

Он снова будет жить и играть с ощущением, что его прибивают.

Из этого состояния уже не выбраться.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов