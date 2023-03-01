18 мне уже
Блог

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Пари НН Пари НН
Спартак Спартак
Урал Урал
Локомотив Локомотив
Сергей Семак Сергей Семак
Григорий Иванов Григорий Иванов
Артем Дзюба Артем Дзюба
Зенит Зенит
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Футбол Футбол

Колонка Владислава Воронина.

Интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну, вероятно, получилось интереснее самого перехода в «Локомотив».

Это вообще редкость: большой российский футболист не бубнил заученные буквы, а говорил что думает и как хочет – с оборотами вроде «Я же не хер с горы» и «Мне не дали обкакаться самому» (про Турцию). Это было даже не интервью и не фильтрованный разговор с бутылкой итальянской воды у ножки стула. Это двухчасовое самораскрытие персонажа. Нобель Арустамян совсем не давил и не выжимал ответы – он будто стал зеркалом и позволил 4-кратному чемпиону России говорить самому с собой. А мы это подслушали и узнали много интересного.

Я не буду цитировать самые шумные фрагменты – про Карпина, «Зенит» из Рио-де-Жанейро и прочее. Вы можете узнать все самое важное в нашем пересказе, если не хотите тратить два часа на видео.

Но есть еще недооцененные фразы, которые показывают, как на самом деле думает лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

1. О непереходе в «Пари НН»: «Мне что не нравится. Вот Нижний Новгород – кто-то предлагает, уже обсуждаем, вышестоящие люди. Потом кто-то из клуба на следующий день дает информацию: Дзюба нам не интересен. Это некрасиво».

Если кто-то забыл, напомню: в начале января 2023-го со стороны «Пари НН» от 3-кратного обладателя Кубка России публично отказался генеральный директор Равиль Измайлов. Получается, гендиректор клуба – это «кто-то». А «вышестоящие люди» – очевидно, связанные с губернатором Нижегородской области. И некрасиво, когда руководитель клуба принимает решения от лица клуба и говорит от лица клуба.

Это чистейшая логика феодализма.

2. О непереходе в «Урал»: «Григорий Иванов мне звонит. А я не беру трубку. Не из-за того, что я не уважаю его. Мне неудобно ему сказать «нет». Может быть, это неправильно. Но мне некомфортно. С уважением отношусь к людям. Как-то отказывать, как-то ломаться… Я же не девочка. На следующий день он дает интервью: да Дзюба у нас великий, к нам не пойдет. Я считаю, это тоже некрасиво».

И через несколько минут о Сергее Семаке в контексте ухода из «Зенита»: «Он не захотел подойти, избегал в последнее время нас с Оздоевым. Не разговаривал. Ему, наверное, было неудобно нам в лицо сказать, что… Он, наверное, сам не решает, кто останется, а кто – нет. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров».

Получается, что позволено 4-кратному обладателю Суперкубка России – не позволено Семаку. Он игнорировать может, его – нельзя. О нем рассказывать нельзя, ведь некрасиво – а он рассказывать может.

3. О критике со стороны журналистов: «И вот так многие журналисты: «Ой, Артемка, Артемка, Артемочка». Потом бац – такая статья про тебя. Чего-то там: такой-то, сякой-то. Хорошо, хорошо! Пусть я такой. Но не подходи ты ко мне, не здоровайся тогда со мной. Понимаешь мой посыл? Пожалуйста, ну не здоровайся! Обсирай меня – твое право, я не против. Но не подходи тогда ко мне, не обнимайся со мной. Это лицемерство! И когда ты в лицо этим журналистам говоришь: «Ну ты че, клоун, что ли, иди отсюда!» – они идут в какие-то эфиры, говорят: «Да не, обиженка там этот, да он на меня обиделся». Понимаешь? Я не обиделся – мне все равно».

Дважды лучший бомбардир РПЛ совсем не понимает, как работают медиа, но готов делать обобщающие выводы и мазать всю индустрию грязью. Хотя сам был бы не рад, если в таком стиле рассуждали про него и всех футболистов. Он воспринимает общение как форму высшей лояльности – не может быть публичной критики, если вы общаетесь. Это извечная проблема медиа: здесь вредно заводить дружеские или даже приятельские отношения с игроками, тренерами, менеджерами, потому что близость порождает ощущение долга: не критиковать, сглаживать углы, быть на одной стороне. Но настоящая работа подразумевает умение общаться и не быть ни на чьей стороне, как бы на это ни смотрел 3-кратный обладатель Кубка России – потому что критика не равна предательству и не мешает жать руку.

Я знаю журналистов, которые общались с дважды лучшим ассистентом сезона РПЛ не под запись – и на которых он обижался, когда те говорили или писали то, что ему не нравилось. Он блокировал их номера или аккаунты в соцсетях – и при этом, как мы видим по интервью Нобелю, продолжал смотреть некие эфиры с ними. Так что он лукавит, когда говорит «Мне все равно». Ему не все равно. Его задевает критика.

Он внешне формирует маскулинный образ скалы, которая выше всего на свете. А на самом деле следит за всем и обижается.

4. На вопрос, была ли у него депрессия, когда он обратился к психологу в Турции: «Терпеть не могу такое слово. Я не понимаю, что такое слово «депрессия». Прям искренне не понимаю. Наши родители работали на работах, у них было двое-трое детей, они успевали все – просто не было времени для депрессии. Я не признаю слово «депрессия». Вот это все кто-то придумал, понимаешь. Может, мне сейчас скажут: «Да не, это научно доказано». Депрессия у тебя от безделья, потому что ты нихрена… Чего-то там нашел себе оправдание… Пожалеть себя – да, мне тоже было плохо. Ночью можешь себя пожалеть, поплакать можно – в этом нет ничего такого страшного. Поплакал, прорыдался, а утром встал – и пошел».

Это отрицание научно доказанных фактов и международной классификации болезней. Кстати, передайте Йосипу Иличичу, что ему просто нечего было делать, поэтому у него такие проблемы с карьерой: пусть не мается ерундой, а прорыдается – встанет утром и пойдет куда надо.

Я не требую от футболиста знаний в медицине. Но было бы здорово, если бы сообладатель рекорда по голам за сборную России хотя бы перестал настолько безапелляционно нести антинаучную чушь – потому что у него большая аудитория, и распространение мифов никому не принесет пользы. Можно просто промолчать.

5. О том, есть ли желание стать президентом РФС: «Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел бы. Я бы много чего сделал бы. Если бы задачу дали… Если подошли бы люди, которые сказали бы: «Вот, попробуй».

Если действительно хочет что-то изменить и навести шороху – в чем необходимость ждать людей, которые подойдут?

Почему кто-то должен вручить мандат – разве его не надо выигрывать и собирать единомышленников вокруг?

И что это за люди подходят с такими задачами и предложениями – похожие на «вышестоящих» из истории с «Пари НН»?

Судя по всему, трижды серебряный призер РПЛ очень ценит влиятельных знакомых – и не верит, что что-то большое достигается самостоятельными усилиями.

6. О том, вернется ли в Россию ощущение счастья времен ЧМ-2018: «Мне бы хотелось, чтобы о нас так говорили. Но это придет. Мы к этому придем. Все будут знать, что Россия – самая лучшая держава».

Он сказал, что в какой-то перспективе в России, когда все закончится, пройдет что-то вроде Олимпиады. И тогда «все будут знать, что Россия – самая лучшая держава». Не страна, где всем хорошо, не страна, где все счастливы, не страна, куда всем хочется приехать, а именно большая, звенящая ДЕРЖАВА – и обязательно лучшая, обязательно в сравнении с другими, а не для своих.

7. Мы узнали, что новичок «Локомотива» хранит в голове всю статистику вокруг своей игры, чтобы моментально выдавать что-то в стиле: «217 голов – вау! Два человека в истории российского футбола выбили 200 голов – только Керж и я». (Кстати, в этом тексте автор гола Испании ни разу не называется по имени, потому что много говорит о своих достижениях).

8. Как Смолов после Хорватии на ЧМ-2018, вспомнил Майкла Джордана при обсуждении Криштиану Роналду и параллелей с собой: «Мне нравится, как Джордан сказал: я иногда тащил партнеров туда, куда они даже сами не хотели. В плане побед. Вытаскивал из них! Я так тоже часто к людям отношусь: давай, давай, еще-еще! Все забывается. Я себя никогда не превозносил».

***

Никто не спорит: он потрясающий бомбардир, один из лучших игроков в современной истории России. ЧМ-2018 – навсегда в нашем сердце.

Но я не представляю, как тяжело стареть игроку такого плана – считающему все голы и, по собственным словам, включающего «ребенка внутри», когда тренер оставляет его на скамейке.

Он уверен, что способен даже нетрезвым играть 20 минут в чемпионате Турции. Постоянно повторяет, что ни с кем не конфликтовал – просто тот, тот и тот сразу его невзлюбили. Обижается на «Зенит», хотя этого не признает (по его версии, Семак ничего не решает, но клуб превратился в бразильский – тогда кто все испортил, если к Алексею Миллеру вопросов нет?). С одной стороны, не хочет ругаться, с другой – не хочет себя давать в обиду молчанием. Получается мешанина смыслов и слов.

Воспитанник «Спартака» хотел объясниться по всем спорным моментам карьеры, но не вышло. Все обсуждают только эмоции и обиды. Сделает ли он какие-то выводы? Думаю, нет.

Вот что он сказал про такую же ситуацию Станислава Черчесова, который закопал шансы остаться в сборной трехчасовой пресс-конференцией в прямом эфире: «Хотел объясниться, и уже был такой фон негативный к нему: что бы он ни сказал, звучало как оправдание. Я его просто хорошо знаю и понимаю, что он хотел донести. Просто люди не хотели его слышать. Вот и все».

Так и тут. Седьмой номер «Локо» будет убежден, что его «не хотели слышать. <…> У нас есть такое в менталитете: сначала возносим до небес, а потом прибиваете. И прибивают, и прибивают».

Он снова будет жить и играть с ощущением, что его прибивают.

Из этого состояния уже не выбраться.

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю

«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов

90 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
k flex
С одной стороны все так, с другой, ну это же Дзюба… Брать у него длинные интервью и потом писать «разгромные» статьи - это как ребенка обижать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filimon4ik
Ответ Sobachkin
Русская копия Роналду.... прям по его лекалам идет.... Обиды, я уникальный и бесценный.... и прочее слоболудие, а на самом деле сбитый летчик на закате карьеры....
Роналду нарцисс, но сравнить этого шута с Криштиану... Ну это идиотизм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
"Во вселенной два самых распространённых вещества - водород и глупость. Но количество водорода конечно" ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Белый
дзюбу терпеть не могу, но автор душнила, каких ещё поискать нужно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NaviGator
Глупый, самоуверенный и самовлюбленный. Фиговое сочетание.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
An Kr
Как же у журно....юх бомбонуло. В РФ нет ни одного достойного спортивного журналиста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filimon4ik
Ответ Крыло советов
Кто не сталкивался с депрессией- это заболевание мозга, на химическом уровне. Не сталкивались - и хорошо. Лучше ни когда не сталкиваться именно с настоящей депрессией, а не тем что люди называют депрессией. Лечить советами «не грусти» не нужно. Это не расстройство настроения.
У Дзюбы, наверное, и другие болезни не существуют, раз сам он не столкнулся с ними. Феерический конечно словоблуд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
superpab
С трудом дочитал до пункта про депрессию и бросил.
Для чего это вообще?
Обсасывание и попытки найти противоречия во вью не самого далёкого человека
Жирный минус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Ответ Виталий Кузнецов
Меня поражают разные личности, которые почему-то считают себя умнее Дзюбы, не имея на то никаких оснований. Придумывают себе замысловатые ники, как бы придающие значительность автору. А потом с нетерпением ждут пнревода на карту месячной зарплаты, равной дневному заработку как бы глупого Дзюбы.
Странная логика мерить ум деньгами. Запомни, далеко не всегда бедный значит глупый и наоборот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Туник
Если что и вызывает его интервью,то не чувство безнадежности,а чувство высокого самомнения.Да и Черчесов,судя по его сегодняшней работе,себя отнюдь не закопал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бобынин
Дзюба- символ нынешней России.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Евгений Шевченко
за что Филю ненавидеть? одна ошибка, ничего страшного
Согласен. Но тысячи подростков по всей стране считали иначе, а в Колумбии после ЧМ-94 вообще случилось самое страшное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekir
Ответ Artem Sarapulov
Дзюба - это кирпичик. Презирать более слабых, ненавидеть равных, раболепствовать перед более сильными. Идеальный гражданин.
Власть раскроет его "суперспособности".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Ответ Pavel Fedorov
Стоит отдать должное пресс-службе Зенита, какую же работу они проделывали, старательно вычищая все его предыдущие интервью. Стоило немного слабить контроль и персонаж показал себя во всей красе.
Газпром медиа из него сделали нац героя в 2018м
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Карин
Потому что SPORTBOX - без надежен…!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Joker17
Не стремлюсь как-то защитить Дзюбу ( мягко говоря), но он лучший бомбардир чемпионатов России. На его фоне это Филимонов кто такой
Дело не в рекордах. Ошибок уровня Филимонова, т.е. фатальных, перечеркивающих общие усилия, за которые могут начать ненавидеть - Дзюба не делал. Хотя, к его чести, один раз брал на себя такой груз ответственности (пенальти с Испанией).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бен Гаан
Посмотрел вью. Лжет часто. Это видно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bruce Lee
Дзюба столько раз говортл, что ему пофиг на критику, болельщиков, хейт..., что давно стало понятно, кто самый читающий комментарии футболист, на спортс))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Все это бла бла, для меня Дзюба кончился, после НАМЕРЕННОГО топтания спартаковского шарфа на бровке, хотя этот лицемер и говорит, что спартаковская школа ему дорога. Фу подлец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Ответ Старый дед-пердун
Нет, оно вызывает ощущение тотального подлизывания одного человека, и дурное послевкусие для читателя
Подлизывания кого и кому?
Ты про Нобеля?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gpb
Сколько желчи и неприязни. Конечно Дзюба не идеальный. Он в первую очередь спортсмен. Не его дело думать головой. Даже более того, судя по его поступкам, он в нее только ест. Но как спортсмен он прекрасен. И лидер по голам, и был лидером в сборной. И просто он неординарный человек. Уже замечательно. А журналюга прямо поизголялся над Артёмом. Его бы теперь на поле к нему ...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Александров
Ответ Sobachkin
Русская копия Роналду.... прям по его лекалам идет.... Обиды, я уникальный и бесценный.... и прочее слоболудие, а на самом деле сбитый летчик на закате карьеры....
Роналду сказал правду и он топ, а дзюба олень как иты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Отличник Ослов
Пора скинуться на лечение Легенды . Самолюбование проникло глубоко .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koulmann
Ответ Блуждающий странник
Дзюба наглядный пример пословицы "молчание - золото". Удивляет, что кто-то этого дурачка до интервью воспринимал серьезно
Нет, Нобель - это золото. Этот поток сознания должен был достичь ушей общественности, спасибо Нобелю за это.

Спасибо Воронину за структурный анализ действительно важных моментов с точки зрения понимания, как мыслят современные русские футболисты, какие у них ценности и мироощущение.

Шикарное "вскрытие" футбольного "трупа" от Воронина. И все это благодаря тому, что Дзюба не смог не дать интервью.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tpy6kaMerlina
Последнее время тенденция себя "хоронить" интервьюшками у футболистов. Самое смешное, что Рон, что Дзюба будучи отменными (объективно отменными) футболистами, за время карьеры вознесенные на Олимп славы и величия, подходя к логичному её завершению, просто не могут принять того факта, что всё закончилось. Что теперь время поменялось и нужно принять тот факт, что ты уже бывший хороший футболист. А такие интервью - это просто хлеб на стол вовремя подсуетившихся акул пера.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий