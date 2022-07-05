Пусть судьи РПЛ объясняют свои решения. Во всем мире идут к этой открытости

Мнение Владислава Воронина.

Пока в Катаре сверкает плей-офф чемпионата мира, в российском футболе тоже кое-что происходит. Например, многие могли пропустить интригующее столкновение РПЛ с РФС: лига предложила разрешить арбитрам комментировать свои решения сразу после матчей (потому что запретов в регламентах УЕФА и ФИФА не обнаружилось), а футбольный союз выступил против.

Вот что сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов:

«Мне неизвестно о такой практике в других топ-чемпионатах. Мое личное мнение – судья не шоумен. Ожидать от судьи каких-то комментариев и подробных разъяснений сразу после окончания матча я бы не стал. А получать сухие комментарии в духе: «Матч был сложный, я старался. Надо посмотреть, что скажет ЭСК, посмотреть повторы…» И вы на второй раз уже к нему не подойдете.

РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт, а для экспериментов у нас есть большое количество турниров в межсезонье. Есть более важная вещь – ЭСК, которая довольно быстро дает комментарии и объясняет свои решения».

Это очень интересное высказывание, на которое хочется ответить по пунктам.

1. «РПЛ – не место для опытов, а премиальный продукт», «Судья не шоумен», «Есть более важная вещь – ЭСК»

Сначала – о философии заявления. Меня поразило, что фразу про «Не место для опытов» произнес операционный директор организации, которая в этом году заявила в Кубок России медиафутбольные команды «Амкал» и «2Drots», внедрила в турнир формат double elimination и буквально на днях провела Матч звезд Кубка России в формате 5х5, в том числе с челленджами из ютуба. Либо РФС не считает Кубок России «премиальным продуктом» и потому там можно делать что угодно (это вряд ли – иначе почему призовые команд в этом сезоне выросли в 10 с лишним раз?), либо возникает парадокс. Почему Кубок России может в одну секунду подхватывать новое и делать то, чего не делал никто, а РПЛ – нет? Разве в «других топ-чемпионатах» есть double-elimination? Разве звезды «Барселоны» и «Реала» играют 5х5 со звездами Сегунды и Терсеры? А называет ли кто-то презрительно Промеса «шоуменом» за участие в шоу-игре? Ответ: нет.

Российский футбол в 2022 году оказался перед эволюционным выбором. Либо он дальше медленно катится в телеге консерватизма и сползает в кювет, пытаясь высмотреть, что же там попробуют и примут угнавшие вперед спорткары АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги… Либо российский футбол наконец-то пробует что-то делать от себя.

Потому что без еврокубков почти все места в таблице лишены спортивной ценности. Потому что у зрителя свои заботы – и тратить время на футбол просто так уже готовы не все. Потому что на трибуны тоже теперь пойдут не все – 1 декабря кое-что вступило в силу. В таких условиях российский футбол должен делать шаги навстречу аудитории, он должен с ней разговаривать прямо и откровенно, а не бюрократическим языком, где все упирается в комиссию экспертов. И это касается далеко не только судейства. Или даже не в первую очередь судейства, а много чего еще в РПЛ.

Спору нет: ЭСК – крайне важный орган, от его оценок зависит расстановка судей по матчам и так далее. Но давайте признаем, что РПЛ в 2022-2023 годах как никогда раньше должна дарить людям зрелище. Клубы целиком, тренеры, футболисты, даже судьи – все должны быть чуть-чуть шоуменами, и в этом нет вообще ничего постыдного. Жить прямоугольником футбольного поля в 2022 году странно – надо быть подвижнее и ярче.

Премиальные продукты потому и премиальные, что они обновляются, а не едут в одном и том же виде вечность.

2. «Мне неизвестно о такой практике в других топ-чемпионатах»

Для начала личное мнение: считаю, что российский футбол не имеет права оценивать любые эксперименты по шкале «Было ли это в АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге». Потому что когда что-то сделают в Англии, Германии и Испании, а мы подсмотрим – мы уже будем опаздывать на несколько лет (пока внедрим, там уже придумают новое). Отстающие футбольные страны должны не только изучать успешный опыт, но и не бояться действовать, чтобы сокращать отставание – хоть спортивное, хоть бизнесовое.

Теперь – о практике. Она есть.

Как писал в сентябре старший футбольный автор The Mirror Джон Кросс, руководители нескольких клубов АПЛ всячески продавливают разрешение на послематчевые интервью судей. Эта активность вызвана чередой скандалов и затяжным отсутствием конкретных объяснений, что именно случилось на поле. «Когда игрок или тренер ошибается, мы выходим после матча и говорим об этом. Мы должны показывать наши лица всему миру. Почему тогда рефери, принимая такие важные решения, не делают того же? Почему они не объясняют, что они видели? Это бы все облегчило, сделало бы понятным», – говорил игрок «Вест Хэма» Микаил Антонио.

Решения ждут от Говарда Уэбба – нового босса судей АПЛ, который вышел на работу 1 декабря и в ближайшие месяцы начнет масштабную реформу английского судейства – от обучения до коммуникации в медиа. Именно Уэбб запустил революцию открытости в МЛС – там после каждого тура выходит обзор спорных судейских решений. Нарезку моментов сопровождает запись переговоров главного арбитра с ВАР-комнатой – все публикуется очень быстро и без утаивания (можете оценить сами). В Англии скоро должно быть так же – об этом еще в августе писала The Times и подтверждал руководитель АПЛ Ричард Мастерс: «Публиковать аудио переговоров – хорошая идея. Мы хотим быть более открытыми для болельщиков по части того, как арбитры принимают решения».

Один из примеров такой открытости в АПЛ – постоянная колонка арбитра Майка Дина в Daily Mail. 18 августа 2022 года, через трое суток после скандального матча «Челси» с «Тоттенхэмом» (2:2), Дин признал в газете ошибку – и объяснил, что именно случилось с ним в моменте, когда защитник «Тоттенхэма» схватил за волосы Марка Кукурелью («Тоттенхэм» отыгрался).

«Ни один судья не хочет возвращаться домой с игры, зная, что должен был принять другое решение. Иногда, оглядываясь назад, понимаешь, что мог действовать по-другому.

За те несколько секунд, которые у меня были на изучение того, как Ромеро дергает Кукурелью за волосы, я не посчитал это агрессивным действием на красную карточку. После этого я изучил видеозапись, поговорил с другими судьями и, поразмыслив, вынужден признать, что я должен был попросить Тэйлора подойти к монитору, чтобы он сам посмотрел этот момент.

Последнее слово всегда остается за главным судьей на поле.

Эта ситуация показывает, что независимо от того, насколько ты опытен – а я провел более двух десятилетий в качестве судьи Премьер-лиги – ты всегда учишься. Для меня это разочарование», – написал Майк Дин.

Давайте заглянем в Серию А, пожалуй, самую консервативную среди топ-лиг.

Там все лето-2022 обсуждалось приглашение главных арбитров в еженедельную программу на канале Rai. Цель – рассказывать о них как о людях, разбирать их спорные решения, слушать ВАР-переговоры. Шоу все еще не запустилось, но есть несколько отличий от России:

• во-первых, его никто не отверг («Мы довольны вниманием медиа к судьям. Договоренностей сейчас нет, мы будем оценивать проекты осторожно», – этот ответ Ассоциации судей звучит куда лучше резкого «Не место для опытов»);

• во-вторых, футбольные власти подчеркивают, как важно открывать судей для аудитории («Мы пытаемся создать судьям другой образ. Мы постараемся, чтобы в будущем разговоры судей были слышны всем, потому что нам нечего скрывать», – сказал глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки), и даже работают над приложением, где можно будет слушать переговоры арбитров.

Я понимаю, что РФС и так иногда публикует ВАР-переговоры арбитров – тем удивительнее такой консервативный взгляд (судьи не шоумены, так никто не делает). Достаточно почитать отзывы болельщиков на первое же приоткрытие дверей в мир судейства – вот комментарии на Sports.ru о ролике про матч за Суперкубок «Зенит» – «Спартак»:

3. «Ожидать от судьи каких-то комментариев сразу после окончания матча я бы не стал. Вы на второй раз уже к нему не подойдете».

Критика идеи общения судей с медиа сразу после игры понятна: эмоции не остыли, надзорные органы не вынесли решений, комментарий рефери не математически точен и может посеять неразбериху.

Тем не менее мы живем в информационном мире, где главный арбитр не может быть бесцветным манекеном. Это не металлическая рука, которая тянет свисток к губам и достает карточки из нагрудного кармана. Арбитр – важный участник матча. Да, он не может сказать точно, ошибся или был прав, но он может сделать понятнее свои решения, а уж оценят их другие – никто не просит заменить комментариями ЭСК.

Разумеется, не нужно заставлять арбитра выжимать слова тогда, когда у него их нет. Но многие матчи нуждаются в судейском контексте.

Как пример – регламент МЛС. (Давайте только обойдемся без ответов в стиле «МЛС не топ-лига». МЛС – экономически крупная лига, там растут крепкие игроки, оттуда активно переезжают в Европу, а организации многих внутренних процессов нам пора учиться).

• В США и Канаде журналисты могут задавать футбольным арбитрам до трех вопросов. Уведомить об этом они должны руководителя пресс-службы команды-хозяйки не позднее чем через 5 минут после финального свистка.

• У журналистов должен быть лидер пула: он собирает вопросы, выбирает главные, заполняет бумажный бланк, подписывает и отдает все тому же пресс-атташе клуба-хозяина.

• У судей после выполнения обязательных послематчевых процедур есть 15 минут на то, чтобы остыть, подумать и подготовить внятные ответы. На стадионе также есть люди, которые могут помочь им с формулировками. Если им неудобны вопросы – они должны уведомить сотрудника лиги.

• Ответы могут быть предоставлены и письменно, и устно. Арбитры могут вернуть бланк с ответами, могут выйти к журналистам, могут впустить их в свою комнату.

Все прозрачно и понятно.

И это мы еще не говорим о том, что МЛС вместе с футбольной лигой Австралии и нидерландской Эредивизи общается с органом, отвечающим за футбольные правила (IFAB), о выводе ВАР-переговоров в прямой эфир.

Так что разговоры о закрытости судей во всем мире – неправда. И знания, как все устроено, от России не скрыты.

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Simone Arveda, Richard Heathcote; РИА Новости/Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков; rfs.ru