Почему я осуждаю слова ведущего «Матч ТВ» про поляков

Мнение Владислава Воронина.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов тут спрашивает публику: как вы относитесь к выступлению ведущего громкой программы «Есть тема!» Антона Анисимова (он завершил выпуск под, видимо, остроумным названием «В душе не IBU» словами про поляков: «Сборной Польши, и Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, «удачи» вам, вы мерзкие твари»)? Осуждаете или поддерживаете?

Осуждаю от всей души.

Случившееся в эфире «Матч ТВ» – эталонный пример мельчания мысли. В эфире федерального канала считается допустимой риторика ненависти и прямого оскорбления.

Это эталонный пример разложения общественной дискуссии в России 2022-го. Я не говорю, что Антон Анисимов должен любить сборную Польши и поляков в целом – пожалуйста, относитесь как угодно, но человек, работающий со словом, должен обладать как чувством меры, так и хотя бы долей профессиональной этики. Из всех доступных творческих способов донесения мысли Антон Анисимов выбрал самый топорный, самый безвкусный – грубость и оскорбление. В эфире федерального канала человек, именуемый профессионалом, заговорил на языке оголтелой фанатской толпы. Чем подача Антона Анисимова отличается от подачи польских фанатов, зарядивших на весь стадион «Русская курва»? Ничем. Просто оскорбление по национальному признаку и неготовность разговаривать как люди.

Кто-то скажет: ну как же, Анисимов просто ответил тем, кто оскорбил Россию! А я отвечу: профессионал, обладающий чувством собственного достоинства, не приемлющий оскорблений в свой адрес без разбору, никогда не уподобится надписи на стене. Профессионал со внутренним стержнем, не множащий словесные битвы ни о чем, а желающий донести правоту, сформулирует мысль, а не прокричит. Ну или в крайнем случае ответит обидчику искусно. Красиво оскорбить, не обмазавшись грязью, – это тоже искусство. Искусство, не доступное тому, кто вместо слова приносит в студию федерального канала дубину и говорит на языке подворотни с ехидной улыбкой.

Итого: тотальное обнищание мысли, отсутствие хорошего вкуса и чувства меры, наплевательское отношение к этике и уподобление крику общественно-политического вещания других кнопок. Горько, когда этот мрак обволакивает еще и ведущего спортивного канала.

И у меня нет больших иллюзий по части восприятия этого эпизода на канале. Да, Анисимов высказал частное мнение, но ровно эту риторику я обсуждал в январском интервью с генпродюсером «Матча» Александром Тащиным на примере фразы гостя «Обезьяну в зеркале увидишь». Ответ был таким:

– Это эмоции. Мне кажется, это хорошо. Полемика и дискуссии должны быть разными. У нас не было привычки полемизировать на тему спортивных событий и самих спортсменов. А такая привычка нужна, и мы на своих площадках даем возможность для разных по формату и подаче дискуссий.

– То есть устраивает такой уровень дискуссии?

– Не вижу ничего криминального. Главное – это обсуждают, в том числе в комментариях на Sports.ru.

Безусловно, быть яркими и обсуждаемыми – надо. Высказывать позицию – можно. Высказывать недовольство, неприятие – можно. Просто делать это стоит находчиво, а не поливая все из шланга ненависти и безмерной злости, как могут позволить себе авторы комментариев в интернете (работа со словом и такт не входят в их обязанности, а в обязанности Анисимова – входят). Принципом «Главное – обсуждают» можно оправдать очень многое. И в эпоху, когда даже дипломаты скатываются до слов «Срали мы на санкции Запада», это приводит вот к таким высказываниям ведущих.

Остается только надеяться, что «Матч ТВ» за это Анисимова хотя бы не похвалит.

Фото: Матч ТВ; East News/Lukasz Kalinowski