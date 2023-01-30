В «Локо» мат вне поля под запретом. Ну что ж, держите большой гид по русскому мату

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: мы опубликовали этот текст в ноябре, но о нем сегодня напомнил главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов – ввел штрафы за мат вне поля.

Вы знаете мат – но, вероятно, мало знаете про мат. Какие слова считаются матом и сколько их? Почему многие грубые слова не мат? Где проходит граница допустимого? Что будет с фанатами, которые кричат про судью с трибун? А с тренерами, которые пробрасывают мат перед камерами? То самое междометие Карпина – это мат?

Этими вопросами мы задаемся постоянно, а в последнюю неделю – особенно. «Химки» в потоке извинений за крики главного тренера Спартака Гогниева процитировали Антона Чехова: «Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо». А бывший тренер «Ростова», «Амкара» и многих других клубов РПЛ Миодраг Божович устроил в комментариях шторм, обозвав Лучано Спаллетти.

Мы проследили историю русского мата, а также поговорили о нем с филологами, юристами и модераторами.

Ядро русского мата – ритуалы плодородия. Кажется, сначала мат запрещался из-за борьбы с язычеством после крещения Руси

Лингвисты относят ругательства к обсценной (непристойной и табуированной) лексике. Мат – ее наиболее экспрессивные проявления. При этом широкое понимание мата условно из-за субъективной оценки, какие выражения допустимы, а какие – непристойны. Лексикограф и автор «Большого словаря мата» Алексей Плуцер-Сарно проводил опрос среди носителей русского языка – они отнесли к мату не менее 35 примеров, включая жопа, жрать и блевать. При этом сам Плуцер-Сарно выделил в категорию мата первые 12 слов – наиболее яркие и частотные, – а остальное классифицировал как обсценную лексику.

Официально, на уровне законов РФ, сейчас ядро мата – четыре слова и производные от них. Такие слова отличаются высокой словообразовательной активностью и образуют тысячи производных (все значения слов – по толковому словарю «Русский мат» Татьяны Ахметовой):

· *** [3 буквы: мужской половой член];

· *** [5 букв: влагалище, женский половой орган; дура, глупая женщина, разиня; гулящая женщина];

· *** [5 букв: употреблять женщин, сношать; ругать; донимать; клясться, божиться; плевать];

· *** [5 букв: распутная женщина; плохой, продажный человек; сорное слово].

Первые три слова формируют обсценную триаду, а четвертое укрепилось уже к XX веку. У фиксации их как мата есть несколько гипотез. Главная – борьба церкви с языческими элементами после крещения Руси. Доктор филологических наук Анатолий Баранов назвал эту гипотезу наиболее правдоподобной и отнес мат к элементам языческих культов, связанных с плодородием – например, призывом дождя:

«В литературе описывается такой обычай, например: сербский крестьянин бросает вверх топор и произносит матерные слова, пытаясь вызвать дождь. Так что это общеславянское явление. В русском языке соответствующие эстетические коннотации связаны с тем, что, когда на Русь пришло христианство, церковь начала борьбу с языческими культами, в том числе с обсценными словами как одним из проявлений культа. Отсюда такая сильная табуированность этих форм. Это и отличает русский мат от обсценной лексики в других языках».

Доктор филологических наук Борис Успенский в книге «Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии» тоже связывал использование мата с проведением ритуалов в древности: «Матерная ругань широко представлена в разного рода обрядах явно языческого происхождения – свадебных, сельскохозяйственных и т.п. – то есть в обрядах, так или иначе связанных с плодородием».

Ведущий научный сотрудник института мировой культуры МГУ Игорь Пильщиков в статье «Русский мат: что мы о нем знаем? (О происхождении русской обсценной идиоматики)» отметил, что ритуал оплодотворения земли выражался через «миметическое и вербальное совокупление с ней»: «С точки зрения носителей ритуальной культуры, ритуал нужен для того, чтобы процесс не останавливался, чтобы плодородие земли не иссякло».

Особенность мата в русском языке – связь с половой сферой, хотя такие слова чаще используются для выражения различных эмоций, а не в контексте сексуальных отношений. Яркий пример – фраза Вадима Евсеева «*** вам» после победы России над Уэльсом в 2003 году. Сам Евсеев объяснял: «Я просто сказал им, что на Евро они не поедут».

Слова, которые обозначали половые органы и совокупление, в древности воспринимались как большая магическая сила. По одной из теорий, тогда в основе верований был сюжет о браке земли и неба, которому мешало божество в виде пса или волка: небо оплодотворяло землю, а земля давала все необходимое для жизни. Древний человек создал вокруг этого много ритуалов.

«Матерные корни в прямом их значении описывают только сексуальную сферу, – объяснял Игорь Пильщиков. – При этом мы видим (точнее, слышим), что слова *** [мужской половой орган] и *** [женский половой орган] звучат гораздо более грубо, чем слова говно, срать, жопа или какие-то другие слова, не связанные с сексуальностью».

Сексуальная лексика распространена в других языках, но не табуирована, как в русском. В германских (немецкий, английский) и романских (французский, итальянский) языках активно используются слова, которые описывают испражнения.

По каким формулам образуется мат – употребление в священных писаниях и изменение форм слова при переходе между поколениями

Привычный нам мат не всегда был матом: то, что раньше воспринималось носителями языка как нейтральная лексика, со временем приняло грубый или оскорбительный характер и используется не для обозначения явлений, а для выражения эмоций. Лексикограф Алексей Плуцер-Сарно рассказывал о трансформациях языковых элементов:

« Мат, скажем, XV века – это вообще другой язык. А слово *** [распутная женщина] в XVIII веке было совершенно приличным и означало «обман, ложь, пустословие». Его протопоп Аввакум через слово употреблял в своих писаниях. Слово *** [женский половой орган на букву «м»] – однокоренное со словами приманка и манить. Это то, что манит человека. Но эти связи с другими словами умерли, и слово стало неприличным».

Доктор филологических наук Владимир Беликов в разговоре со Sports.ru отметил, что происхождение и распространение новых ругательств (даже закрепившихся в 1970-х) сложно установить из-за недостатка информации. Но в развитии есть тенденции, которые показывают языковую разницу между поколениями:

«По возрасту авторов виден переход от как *** [нефига] делать к как *** [нефиг] делать. Лет сорок назад все говорили только *** [нефига], я и говорю еще по-старому, хотя заметная часть моих ровесников перешла на *** [нефиг], а среди тех, кто родился в 60-х, почти все говорят по-новому. Или, например, видно, как входит в моду англо-русский гибрид *** [овермного] – а вот для выяснения, где территориально он зародился, данных не хватает».

По словам доктора филологических наук Михаила Осадчего, осознание мата как недопустимого элемента пришло с развитием культуры общения и разделением лексики на разговорную и литературную в XVIII веке. Мат имеет древние корни и славянское происхождение, но не сразу стал запретным и постоянно обновляется.

Владимир Беликов показал переход слов от одних значений к другим: «Слова хвоя и *** [мужской половой член] этимологически связаны; исконное значение последнего – нечто колющее, такая метафора вполне обычна при эвфемизации [замена неуместного или грубого выражения нейтральным]. Сравните английское prick, где значения «шип», «игла» и «пенис» сосуществуют.

Но еще в общеславянские времена исконное значение утратилось, и само слово из разряда приличных эвфемизмов перешло в обсценные, потребовались новые, пристойные его эквиваленты. Одни из новых эвфемизмов прижились в этом качестве (член), другие успели устареть (уд), а третьи, побывав в эвфемизмах, сами вскоре стали неудобопроизносимыми.

В славянской азбуке, как известно, всякая буква имела название. Так, буква «х» называлась хер (иногда говорится, что хер – сокращение от херувим, но за достоверность не поручусь). «Из благопристойности» кто-то из наших предков послал другого на букву «х», то есть на хер. Выражение прижилось, но пока каждый грамотный знал названия букв, то эвфемизмы с этим корнем были еще относительно пристойны. А сейчас и глагол похерить («зачеркнуть хером, крест на крест») многими воспринимается неоднозначно.

У образований с корнем фиг все было наоборот. Молодежь, по крайней мере московская, последние годы воспринимает их как совершенно приличные, но, вероятно, живы еще и те, в чьем понимании слово фиг может использоваться в значении «пенис», поскольку соответствующие частушки записывались уже после организации колхозов».

Законы РФ: что относится к мату и в каких случаях может наступить ответственность

Мы попросили объяснений у юриста, который анонимно прояснил нам все тонкости: какие конкретно слова считаются матом по закону и можно ли получить наказание за использование слов гондон, мудак, пидорас?

«Для начала нужно сказать, что не существует какого-либо перечня запрещенных выражений. В качестве источника информации о самых запретных словах можно взять позицию Роскомнадзора, который следит за соблюдением СМИ запретов на размещение нецензурной брани.

Согласно справке Роскомнадзора [появилась в 2013 году, составлялась вместе с экспертами из института русского языка РАН], нецензурная брань – это четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения.

В практике есть случаи, когда нецензурной бранью признавали также слово на «м», аналогичное запретному существительному на «п», но это локальное явление в одном или нескольких субъектах РФ – сложно говорить о повсеместном преследовании СМИ за его использование. Поскольку нет никакого реестра брани и закона, описывающего способ отнесения слов к той или иной категории, можно на свой вкус считать запретными для СМИ либо четыре слова, либо пять.

Решить возникший спор поможет лингвистическая экспертиза, но не стоит рассчитывать, что ее результаты будут сильно отличаться от позиции регулятора. Ответственность СМИ за нарушение запрета – административные штрафы от 2 до 3 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч для юридических лиц (ст. 13.21 КоАП) за каждое слово (в тексте, на картинке, на видео или аудио).

[Что со словами гондон, мудак, пидорас и прочими?] Помимо инстинкта самосохранения употребление этих слов ограничивает КоАП и ряд федеральных законов. Хоть они и не отнесены к нецензурной брани, зачастую в законодательстве отсутствует четкая градация высказываний по степени их тяжести – и даже с помощью слова идиот можно вызвать на себя весьма чувствительные санкции.

Например, ответственность может наступить даже за отправку личного сообщения человеку с указанием подобных эпитетов (ст. 5.61 КоАП: штраф для граждан до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч). Если допустить оскорбление не в личке, а публично (в том числе в сети), размер ответственности возрастет до 10 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч – для компаний. Интересно, что для активации второго сценария вам даже необязательно направлять свои слова на конкретное лицо, можно использовать объединяющий признак («все дотракийцы – му(жи)ки»).

Использование грубых выражений можно квалифицировать как мелкое хулиганство, если вы публично и неуважительно высказываетесь в адрес общества, государственных символов РФ, конституции или органов власти (в том числе и в интернете). Санкции здесь посерьезнее: есть и штрафы от 30 до 100 тысяч рублей, и административный арест до 15 суток.

Однако если вы решили, к примеру, на стадионе во всеуслышание заявить, как вам *** [круто], то такое действие состава правонарушения не образует. Если же ваш комментарий касается ориентации арбитра матча, смотрите выше про оскорбление дотракийцев.

Особенно внимательно нужно подходить к выбору выражений, когда вы хотите публично высказаться на тему религии и любых ее атрибутов, символов и представителей. Любая негативная риторика в ваших словах при неудачном стечении обстоятельств может быть истолкована как уголовное преступление по статье 148 УК РФ, за которое штрафы достигают 300 тысяч рублей, а еще есть лишение свободы на срок до одного года.

Нецензурная брань запрещена для использования в социальных сетях, но следить за этим запретом должны сами владельцы сети, поэтому для пользователей тут ничего страшнее бана или заморозки доступа к странице не последует. Однако если в социальной сети разместить оскорбление, подходящее под один из описанных выше составов, то, безусловно, отвечать пользователю уже предстоит по закону».

Вот примеры пограничных ситуаций из футбола.

В 2018 году главный тренер «Ростова» Валерий Карпин использовал культовое ругательное междометие, приглашая болельщиков на домашний матч против ЦСКА: «Хватит ерундой заниматься, *** [сокращенная форма от одного из матерных глаголов]. Приходи на «Ростов-Арену», ждем только тебя». «Ростов» не цензурировал цитату в заголовке на ютуб-канале, но такой вариант использования в СМИ может расцениваться как плохо замаскированный мат и караться штрафом.

Через три года Карпин пришел в «Коммент.Шоу» как тренер сборной России и рассказал, что после матча квалификации ЧМ-2022 против Словакии (1:0) назвал себя мудаком перед всей командой: «Здесь матом ругаться можно: я сказал футболистам, что я мудак». Это пример обсценной лексики, но не требует маскировки и не влечет юридических проблем, потому что слово не входит в списки Роскомнадзора.

Почему Sports.ru использует «гондон» и «мудак» в заголовках, но банит людей за эти же слова в комментариях?

Свежий пример – заголовок «Божович обозвал Спаллетти «лысым гондоном», хотя раньше с ним обнимался и называл асом. Есть идеи – почему?» Самый заплюсованный комментарий под постом: «Почему, когда я называю в комментариях автора эпитетом из его же заголовка, меня банят?»

Медиадиректор Sports.ru Константин Ловков объяснил:

«Мат для Sports.ru – это то, что Роскомнадзор определил как мат для СМИ (мы аккредитованное СМИ, выполняем требования регулятора = законы), а именно пять слов и их производные (изначально было четыре, позже дополнили). Эти слова мы ограничиваем и в заголовке, и в комментариях во всех формах практически безальтернативно.

Единственный вариант такому слову пройти в заголовок или тело новости или поста – быть полностью закрытым. Например, текст «Да вы там что, *** все?» – допустим, а такой же с хотя бы одной буквой вместо звездочек – недопустим и для редакции, и для пользователей. Если пользователь закрывает за звездочки или другие символы эти слова и по смыслу ничего не нарушает – никаких удалений и банов нет. Базово об устройстве модерации мы писали несколько раз. Например, вот здесь.

Почему что-то допускается в редакционном тексте, но не допускается в комментариях? Модерация на этом уровне очень сильно зависит от контекста. Если публичная персона высказывается и публично называет кого-то пидорасом – это общественно значимое явление (хоть и оскорбление), о котором мы рассказываем в рамках допустимых редакционных принципов (еще раз: не восхваляя, а просто фиксируя общественно значимое событие).

Если в комментариях кто-то кого-то называет так же – это оскорбление и ничего больше, в этом нет никакой общественной значимости. Это ключевое различие. Мы баним за оскорбления пользователей, членов семей, спортсменов, клубов независимо от наличия или отсутствия там конкретных слов. Уже не так важно, написано там пидорас или гондон».

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Рамиль Ситдиков, Антон Денисов, Анна Волкова, Екатерина Чеснокова; commons.wikimedia.org/Государственный исторический музей; Gettyimages.ru/Phil Cole