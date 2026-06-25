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  4. Дональд Трамп: «ЧМ-2026 устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Мой друг Инфантино доволен – как будто каждый день проходит Супербоул»

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Дональд Трамп: «ЧМ-2026 устанавливает рекорды посещаемости, ТВ-рекорды, каких раньше не было. Мой друг Инфантино доволен – как будто каждый день проходит Супербоул»
Дональд Трамп: ЧМ устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды.

Президент США Дональд Трамп заявил о рекордных показателях на ЧМ-2026.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

«Как вы знаете, в последние несколько недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира-2026.

И он устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится! Говорят, это не главный для нас вид спорта, но это происходит.

И я хочу поздравить моего друга – президента ФИФА Джанни Инфантино. С ним великолепно работать. Он очень доволен, постоянные рекорды, как будто каждый день проходит Супербоул.

И я знаю, что все присоединятся ко мне и пожелают удачи сборной США в матче против Турции в Лос-Анджелесе. Они отлично справляются», – сказал Дональд Трамп.

Трамп о ЧМ-2026: «Самый успешный чемпионат мира. ФИФА никогда не продавала билеты так быстро. Джанни – босс, великолепен. Он сказал, что ничего подобного раньше не случалось»

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура19358 голосов
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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: USA Today
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Комментарии

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Кукушка хвалит петуха...
Ну что это будет лучший ЧМ по зрителям, по ТВ просмотрам и по доходам это факт. Ради этого всё и затевалось. Да и футбол на удивление норм, даже автобусов не так уж и много. Даже слабые многие стараются играть в футбол.
Например на ЧМ 2018 вообще то даже победитель играл в автобус кучу матчей и ловил на контратаках или забивал со стандартов, а сейчас все топы доминирующие и Франция и Аргентина и Испания и Англия и Германия и Нидерланды, да даже Португалия и Бразилия играют в атаку, как могут, но в атаку.
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