Дональд Трамп: ЧМ устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды.

Президент США Дональд Трамп заявил о рекордных показателях на ЧМ-2026.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

«Как вы знаете, в последние несколько недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира-2026.

И он устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится! Говорят, это не главный для нас вид спорта, но это происходит.

И я хочу поздравить моего друга – президента ФИФА Джанни Инфантино . С ним великолепно работать. Он очень доволен, постоянные рекорды, как будто каждый день проходит Супербоул.

И я знаю, что все присоединятся ко мне и пожелают удачи сборной США в матче против Турции в Лос-Анджелесе. Они отлично справляются», – сказал Дональд Трамп.

Трамп о ЧМ-2026: «Самый успешный чемпионат мира. ФИФА никогда не продавала билеты так быстро. Джанни – босс, великолепен. Он сказал, что ничего подобного раньше не случалось»