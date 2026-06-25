Президент США Дональд Трамп заявил о рекордных показателях на ЧМ-2026.
Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.
«Как вы знаете, в последние несколько недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира-2026.
И он устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится! Говорят, это не главный для нас вид спорта, но это происходит.
И я хочу поздравить моего друга – президента ФИФА Джанни Инфантино. С ним великолепно работать. Он очень доволен, постоянные рекорды, как будто каждый день проходит Супербоул.
И я знаю, что все присоединятся ко мне и пожелают удачи сборной США в матче против Турции в Лос-Анджелесе. Они отлично справляются», – сказал Дональд Трамп.
Трамп о ЧМ-2026: «Самый успешный чемпионат мира. ФИФА никогда не продавала билеты так быстро. Джанни – босс, великолепен. Он сказал, что ничего подобного раньше не случалось»
Например на ЧМ 2018 вообще то даже победитель играл в автобус кучу матчей и ловил на контратаках или забивал со стандартов, а сейчас все топы доминирующие и Франция и Аргентина и Испания и Англия и Германия и Нидерланды, да даже Португалия и Бразилия играют в атаку, как могут, но в атаку.