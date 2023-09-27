13 комментариев

Талант, который ищет себя.

Жоау Феликс ударно стартовал в «Барсе». Он впервые за долгое-долгое время воспринимается как звезда, а не разочарование.

В «Атлетико» же Феликс попал в лимб. Возможно, именно «Барселона» его спасет.

Феликс и «Атлетико» – абьюз. Он не принимал реальность

«Никто в «Атлетико» не может быть выше клуба», – с такими словами Диего Симеоне попрощался с Жоау, когда тот форсировал переход в «Барселону».

Есть более агрессивные высказывания: «Феликс играл против нас, – наезжает Габи, легенда клуба. – Он никогда не мечтал об «Атлетико». Как фанату, мне неприятно слышать слова о любви к «Барсе».

Я знаю, что Симеоне пытался найти выход из ситуации. Но Феликс ничего не делал, а только болтал. Мой совет: покажи всем, что ты великий, а не давай интервью. Одним талантом не перепишешь историю».

«Я думаю, он мог поступить с «Атлетико» лучше, но не захотел этого. Вся эта ситуация ударила по клубу, но я желаю ему удачи», – сдержаннее рассуждает Сауль.

Переносимся в 2019-й.

«Атлетико» покупает 19-летнего Жоау из «Бенфики» за 126 млн евро на место ушедшего Антуана Гризманна. Требования – запредельные, но Симеоне уверен: «Это уникальный парень. Он хочет играть в свой футбол, стать новым Роналду и выиграть «Золотой мяч». Мы поможем, но Жоау придется адаптироваться к нам, а не наоборот».

Уже тогда Чоло намекал, что не пойдет на уступки. Феликс круто начал, но постепенно потух. Диего настаивал, что все идет по плану, а спад обусловлен трудной игровой ролью, которая вынуждала Жоау тратить много энергии на оборону, движение без мяча и прессинг. Конечно, в «Бенфике» паренек никогда так не играл, но тренер не давил и скромно напоминал о терпении.

Но Феликс не выдержал. В январе 2020-го Marca написала, что португальцу совсем не нравится, как его используют. Откопали даже слова Жоау окружению: «Здесь нападающие действуют как полузащитники».

Летом – продолжение. В интервью Benfica Play он не критиковал стиль напрямую, но и молчать не стал: «Теперь я понял, что был счастлив в «Бенфике». Планирую однажды вернуться и оставить след в истории клуба».

Симеоне не реагировал, но постепенно стал высказывать игровые претензии: в мае публично отчитал за недостаточное усердие в обороне, уже в декабре ругал за самоотдачу, под конец чемпионского сезона усадил в запас. На его месте наигрывался Анхель Корреа. Причина – нежелание Феликса адаптироваться под Луиса Суареса, его пассивность вынуждала Жоау больше пахать без мяча. Зато приносила голы.

«Он молод и талантлив. Если Жоау будет слушать тренера и партнеров по команде, то станет игроком, на которого хотят смотреть. Пока еще рано делать выводы, – защищал партнера Коке. – Ему еще есть куда расти».

Жоау не слушал.

Летом 2021-го «Атлетико» вернул Гризманна – для Феликса это означало, что приехал еще один конкурент. Чоло не скрывал, что придется бороться за место в старте, хоть и намекал, что может использовать Жоау и Антуана вместе. Феликс начал понимать, что он не прима.

По информации ESPN, португалец не общался с тренером и считал, что станет одним из лучших в мире в другом клубе, где его не будут сдерживать. Да, все свелось к Чоло и его игровому стилю, который Жоау так не любил. Замкнутый круг: Диего ждал, пока звездочка адаптируется к нему, а Феликс считал, что должно быть наоборот.

Сезон шел, Феликс тихо сидел в запасе. А в феврале 2022-го вступил в конфронтацию с Симеоне через прессу: «Не знаю, что происходит. Причин очень много, не могу назвать одну. Понимаю, что происходит, но предпочитаю не говорить об этом».

«Если Жоау знает, в чем проблема, было бы неплохо узнать, – ответил тренер. – Когда у вас будет возможность спросить, сделайте это. Я не хочу участвовать в этом».

Чоло снова сдержался. В марте Феликс выдал огненный отрезок с дублями «Бетису» и «Алавесу», а через месяц сломался. На старте прошлого сезона Жоау выходил уже не по игровым причинам: на Чоло давило руководство «Атлетико» и агент игрока Жорже Мендеш, тот близок к президенту Энрике Сересо. Плюс Гризманн мог играть только с 60-й минуты, а Корреа мучительно набирал форму.

Когда ситуация вокруг Антуана решилась, Симеоне расставил приоритеты. Феликс не входил в его планы. «Незаменимых игроков нет и все будет так, как должно быть. Это важно для нас. Он был хорош на ЧМ», – после этого намека Жоау понял, что никто не хочет строить вокруг него игру. Уход в «Челси» стал логичным шагом.

Там Жоау не стеснялся напоминать, как ему было некомфортно: «Моя позиция на поле, стиль игры «Челси» – все отличается от «Атлетико». Мне дают больше свободы, так я могу играть лучше, владеть мячом, доминировать на поле. Это футбол, в который мне хочется играть.

Чувствую, что мне этого не хватало. Смотрю игры «Атлетико», когда есть возможность, и это все тот же «Атлетико», который страдал на поле. Это их метод конкурировать. Он неплох, такой план отличает Чоло от других тренеров. Но мне было трудно привыкнуть. Голова была забита бесконечными попытками адаптироваться, потом и бессилием из-за постоянных неудач. Я устал от этого и рад, что теперь играю за «Челси».

Феликс поджег мосты. «Главное, что после серии побед команда остается одним целым, – реагировал Маркос Льоренте. – Раньше такого не было, и мы распадались на мелкие группы. Единство помогает выправить ситуацию, мы показываем хороший футбол. Все счастливы».

Вернувшись летом, Жоау понимал, что не будет играть. Роман с «Барсой» – отчаянный шаг, который помог ему убежать от Симеоне.

Но Чоло никогда не был злодеем.

Симеоне пытался встроить Феликса. Серьезно!

Многие верят, что Жоау провалился в «Атлетико» исключительно из-за «парковочного» игрового стиля Симеоне. Нет, это совсем не так.

Мы часто нахваливаем «Атлетико», но надо повторить еще раз: в прошлом сезоне команда Чоло играла чуть ли не ярче всех в Ла Лиге, никакого автобуса больше нет. Даже когда «Атлетико» страдает от травм, не отходит от новых идей: например, в матче с «Лацио» выдали полчаса с 65% владения, хотя потеряли весь центр поля перед игрой.

Это лишь один эпизод, но он достаточно показательный. Симеоне переосмыслил свой футбол – и команда уверенно прогрессировала, пока Феликс деградировал.

«Тренер помогает, говорит со мной. Смотрю за теми, кто здесь давно. Не будет никаких оправданий. Стоит работать, всегда быть готовым. Знаю, что умею обороняться и смогу помогать. Везде, куда бы меня ни поставили», – говорит номинальный вингер Самуэл Лино, он должен заменить ушедшего фулбека Янника Карраско.

Чоло правда помогает тем, кто хочет играть в «Атлетико». Жоау ставил себя на первое место, но даже ему аргентинец протягивал руку: когда команда перешла на гибридные 3-5-2, пробовал португальца на разных позициях: форвардом, оттянутым нападающим, в центре поля и слева на фланге. Ни на одной из позиций Феликс не закрепился, почти везде выглядел инородно. Как так?

Если коротко, португалец прямо не любит играть без мяча, разрушает оборонительную структуру. Дальше мы разберем это в контексте «Барсы», но для «Атлетико» подобный фактор недопустим: команда Симеоне играет как единый механизм, а Жоау требует подстраховки. Например, в случае Гризманна в том нет нужды, ведь Антуан покрывает весь необходимый объем.

Конечно, в случае «Атлетико» оборонительная работа совсем не вдохновляет: это не пять минут прессинга, а постоянная концентрация на позиционной защите, в которой любая ошибка фатальна. Кажется, сначала Жоау хотел идти на уступки, если бы отрабатывал лишь эпизодами, а не все 90 минут. Стиль Чоло не об этом, меркнуть на фоне тренера португалец не захотел.

Расцвет Гризманна показателен. Именно Антуан заиграл в той роли, в которой Симеоне когда-то увидел Жоау: техничного игрока с гигантским атакующим арсеналом, раскачивающего соперника умными движениями и связывающего картину воедино. Не вышло, но теперь это проблема Хави.

«Ситуация с Жоау? У меня уже было нечто подобное, когда захотел уйти. Лучшее, что я мог сделать – закрыть рот, работать и быть еще одним игроком команды. Вот и все», – дает совет Антуан.

Хави будет использовать Феликса слева. Еще есть три менее очевидных варианта

В «Барселоне» Феликса можно ставить на всее атакующие позиции в схеме 4-3-3. Но в приоритете именно роль левого вингера.

Жоау будет номинально находиться на фланге и часто смещаться в центр в поисках пространства.

Благодаря грамотному сканированию ситуации вокруг он открывается на удобном расстоянии от соперников. Хави помимо его открываний в зоне перед штрафной нужна и доставка мяча туда через рывки на ведении.

Первый инструмент у Жоау на топовом уровне (примеры будут ниже), а ко второму еще предстоит привыкнуть. В «Атлетико» такое движение он в основном начинал сразу из центра. И все-таки элементы проскакивали.

Португалец как ложная девятка – запасной вариант при отсутствии Левандовского. Ему будет легче опускаться вниз и использовать свободу между линиями (ведь изначально располагается в створе).

Минусов все же больше. Феликса будет тянуть налево, тогда его место придется заполнять другому игроку или там вообще никого не окажется. «Барселона» потеряет возможность зацепиться за владение в центре.

При этом Жоау менее эффективен внутри штрафной. При навесах он не приносит пользу из-за антропометрии, а в игре на опережение не хватает резкости.

Справа представить португальца еще сложнее. Рафинья и Ямаль на профильной позиции не вызывают сомнений, а с рабочей правой ногой здесь сложнее протаскивать мяч к штрафной.

«Феликсу удобно смещаться с фланга в центр. Он может играть на позиции ложной девятки и справа в атаке, но там ему менее комфортно. Жоау – разносторонний игрок, поэтому позволит нам использовать альтернативные варианты», – поделился Хави после матча с «Осасуной». Последний тезис необходимо учитывать – у «Барселоны» в любом случае теперь больше пространства для новых идей.

Самый фантастичный вариант – изменение схемы и использование Феликса в роли десятки или оттянутого форварда со свободой движения. Это идеальные условия для его стиля.

Но ради Жоау Хави не пойдет на перестройку. Он меняет задачи игроков внутри структуры, но не подстраивается под них полноценно. Поэтому португалец чаще будет появляться слева в 4-3-3.

К трансферу есть вопросы. Феликса трудно вписать в структуру и найти ему роль в прессинге

Феликс мощно стартовал: забил три мяча и отдал два ассиста в четырех матчах в основе. Первое впечатление – Жоау попал в отлаженную систему, где его сильные качества только подчеркиваются.

Сомнения все равно остаются.

И это не только в поиск позиции. Есть две причины, почему Феликсу будет тяжело адаптироваться.

Первый аргумент связан с его стилем. Жоау – внесистемный игрок с тягой к свободе. Это комфортная среда, где он максимально полезен.

В «Барселоне» ему придется привыкать к новой системе. Самостоятельные действия без привязки к задачам навредят владению. Португалец отнимет зоны у партнеров или наоборот оставит фланг пустовать в нужный момент.

Его прямой конкурент Гави гораздо лучше понимает, когда нужно открыться слева и насытить пространство, а где стоит уйти в центр для движения между линиями. Феликсу еще придется разобраться в природе таких решений и довести их до автоматизма. На это понадобится время и усилия самого Жоау.

При этом перегруз тактических деталей может негативно повлиять на его вклад в атаку. Ограничения снизят роль импровизации, а это ключевое качество новичка.

Хави предстоит найти баланс между свободным движением Феликса и выполнением установок внутри структуры. Пока задача выглядит скорее сложно выполнимой.

Второй аспект – прессинг. «Барселона» использует высокое давление для нейтрализации владения соперника или создания моментов после высоких отборов. При Хави команда каждый сезон прогрессирует по высоким возвратам на чужой трети.

А это слабая сторона Жоау. «У него большой талант, но мне нужно найти структуру без мяча, а с Феликсом это непростая задача. Он не знает, где хочет играть. Ему нужно усвоить некоторые вещи, здесь или уже в другом месте», – рассказал Фрэнк Лэмпард во время аренды португальца в «Челси». И дело не в тактической недисциплинированности.

Жоау способен внимательно накрывать защитника в прессинге или опекать опорника. Но ему тяжело сохранять концентрацию на дистанции, а в борьбе не хватает агрессии. Он слабо справляется с рывками игроков с мячом.

Иногда проблемы возникают даже в статичных ситуациях. Здесь Феликс изначально контролировал Бельерина во время ввода аута.

Через несколько секунд он забыл про правого защитника (пытался помочь Кристенсену в борьбе с Иско) и открыл путь в центр. «Бетис» отрезал Ромеу и нашел свободу между линиями.

К тому же Жоау теряется при изменении ситуации. Он может старательно ориентироваться по сопернику, но если тот уходит на другую позицию, то обычно Феликс поздно реагирует.

Это частые симптомы у игроков атакующей ментальности. При умеренном стиле без мяча они менее заметны, но конкретно в «Барселоне» возникнут проблемы. Жоау придется научиться мыслить по-другому для привыкания к специфике стиля команды.

Пока обе категории (внесистемность и действия в прессинге) не на первом плане. Феликса справедливо хвалят за его полезность на старте, но они могут сыграть на дистанции. Хави необходимо дополнительно продумать, как избежать трудностей.

Неочевидные плюсы Феликса: на топовом уровне находит пространство и сильнее Гави в дриблинге

Все возможные сложности разбиваются об уровень Феликса. Это неординарный и индивидуально сильный игрок. Независимо от стиля команды португалец способен создавать моменты из безвыходных ситуаций.

Перейдем к деталям. В лучшей форме он регулярно наказывал соперников за свободное пространство и продвигал владение через дриблинг.

Первый элемент – визитная карточка Жоау. Он пользуется любым пространством из-за недопонимания соперников или недоработок одного из игроков.

В эпизоде ниже португалец получил мяч за спиной Солари (ориентировался по Рейнилду), а Мальо не выдернулся на него из-за риска забегания Сауля. Так Феликс сам нашел нужный момент для движения.

А вот свежий пример. Жоау грамотно оценил недостаток прессинга «Бетиса» и остался в одиночестве. Альтимира опекал Ромеу, а Перес выдвинулся за Де Йонгом.

Португалец заметил разрыв и вовремя открылся. После приема он протащил мяч и вывел на удар Торреса.

При этом Феликс умеет самостоятельно создавать зоны для открываний. Против «Байера» он открылся в центре поля – рядом находился Демирбай, а из линии обороны на него выдернулся Тапсоба. Жоау пропустил мяч на Морату и одним ловким движением убрал сразу двух соперников.

Важно проследить за его поведением и после умного действия. Тапсоба играл левее в центре обороны, а Мората получил здесь мяч. Та пришлось сместиться к нему и оставить позицию.

Феликс сделал рывок именно в пустую зону, но Джонатан сыграл грамотно и не позволил Морате отдать своевременный пас. Альваро развернул атаку на фланг под кросс, хотя в теории мог получится выход Феликса на удар.

Еще один аргумент в пользу Феликса кроется в обводках. Гави выделяется грамотными рывками за спину, связыванием владения и объемом без мяча. Это гибкий и универсальный игрок, но он не склонен к попыткам создавать моменты для партнеров из сложных ситуаций (исключение – рывки на ведении).

Феликс как вингер разнообразнее в дриблинге. Он эффективно идет в обводку как с места, так и не теряет равновесие на скорости. Команда получает преимущество даже в при численном меньшинстве или равенстве в конкретной зоне.

Сравнение условное, ведь они играли на разных позициях, а Феликс чаще появлялся по ходу игры. Но из таблицы прослеживается постоянная нацеленность Жоау на дриблинг (и процент удачных обводок ниже, чем у испанца, это из-за частых попыток).

Вот как это выглядит. Феликс сместился левее для насыщения фланга и после передачи Карраско ушел от двоих соперников.

Урибе остановил его только с фолом.

У Жоау иногда возникают проблемы с выбором решения после обыгрыша. Вместо передачи он дальше лезет в обводку и теряет мяч. На дистанции же польза от таких действий перевешивает возможные недостатки. В теории Хави может получить двух вингеров (Феликс слева и Рафинья справа) с эффективными смещениями в центр.

«Если Жоау захочет, то у него есть все условия, чтобы стать великим футболистом», – размышлял Симеоне летом. И цитата не кажется банальной похвалой: сильные качества Феликса (открывания между линиями и дриблинг) могут разнообразить атаку «Барселоны».

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Не успел Феликс заиграть в «Барселоне», как сразу выдал громкое интервью, где отметил, как плохо было в «Атлетико»:

«Конечно, не ожидал, что начну так. Всегда верил, что это идеальное место для меня. По-прежнему так думаю. Отказался от значительной части зарплаты, мне нужно было сменить клуб.

Хотел оказаться в месте, где мог бы играть в свой футбол. «Барселона» идеальна для такого игрока, как я. Пока все идет хорошо, я должен был приложить усилия, чтобы снова получать радость от игры. Если что-то идет не так, нужно менять команду.

У меня не получилось в «Атлетико». Я попробовал в «Челси», теперь ушел в «Барсу», потому что «Атлетико» мне не подходит. Да, я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Я всегда старался на максимум. Там у меня тоже были хорошие периоды».

Старт в «Барсе» получился шикарным. Но сможет ли Феликс удержать уровень?

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO, DAISUKE Nakashima/AFLO, Javier Borrego/Keystone Press Agency, IMAGO/Paul Terry/Global Look Press; East News/Jose Breton / NurPhoto