Дибала стал лидером «Ромы» – и сразу получил травму. Теперь его функции на Пеллегрини и Дзаньоло

Моуринью дает ему свободу.

Переход 28-летнего Пауло Дибалы из «Ювентуса» в «Рому» – главное событие лета в итальянском футболе. Моуринью получил одного из самых талантливых игроков лиги – и новые возможности для строительства команды.

«Мне посчастливилось играть с одними из величайших игроков всех времен, и теперь я буду работать с одним из величайших тренеров всех времен», – говорил сам Пауло.

Дибала сразу начал ярко и за два месяца собрал 7 голов + 2 ассиста во всех турнирах. Но травма в игре с «Лечче», вероятно, больше не даст ему сыграть в этом году.

А у нас есть время разобраться, как Дибала привыкает к требованиям Моуринью и влияет на игру «Ромы» – и кто способен его заменить.

Моуринью дает Дибале свободу – он часто уходит ниже, тащит мяч на рывках и стягивает внимание нескольких соперников

С начала сезона и до матча с «Лечче» 9 октября Дибала был лучшим в команде не только по ожидаемым и реальным ассистам за игру, но и по созданным шансам на 90 минут.

Благодаря стилю у Пауло нет определенной позиции на поле.

Моуринью использовал схемы 3-4-2-1, 3-4-1-2 или ситуативно 4-2-3-1. Аргентинец формально выходил в роли правого инсайда, форварда или десятки, но его движение на поле не для привычных описаний.

На вопрос о том, где он видит себя – на позиции второго нападающего или плеймейкера, – Дибала ответил так: «Решение за тренером. Он найдет лучший вариант для меня и для команды. Готов играть везде, где нужен».

Главный прием – Дибала часто уходит ниже и ищет мяч. «Без мяча мне становится скучно. Если долгое время не касаюсь его, то как будто теряю нить игры», – объяснял он летом 2020 года.

До травмы Пауло вместе с Абрахамом лидировал в «Роме» по рывкам на 5 и более метров с ударами или передачами под удар после них.

Аргентинец смещается ближе к центральным защитникам или опорникам и просит передачу, открываясь не только в центре или в полуфлангах, но и широко на фланге. Моуринью предоставил ему свободу.

Когда мяч у него, «Рома» разнообразно продвигает владение ближе к штрафной. Защитники не могут уходить за ним так высоко (рушится структура), поэтому Дибала остается один и успевает подумать после приема.

Еще один очевидный плюс такого движения – помощь партнерам при выходе из-под прессинга. Смещения Пауло помогают создать численное преимущество в конкретной зоне и сохранить владение.

Пример из матча с «Интером». Дибала опустился к Манчини и Смоллингу. Чалханоглу и Барелла накрывали их 1-в-1, но аргентинец открылся без давления (Аслани изначально опекал Дзаньоло и не успел накрыть) и в касание отдал Кристанте.

Опорник «Ромы» перевел мяч налево под рывок Спинаццолы. Так удалось доставить владение в финальную треть (но Думфрис выиграл борьбу).

Дибала использует скорость и технику, когда тащит мяч на рывках. Он умеет быстро менять направление движения и резко убирать мяч чуть в сторону.

Против «Удинезе» Пауло два раза за матч пытался так продвигать атаку. В конце первого тайма Спинаццола на своей половине отдал пас Дибале.

Под давлением двух соперников он изначально принял мяч в центр, но вовремя развернулся ближе к флангу и ушел от них.

После этого Дибала обыграл Арслана и создал проблемы для Бекао. Тот не смог выдвинуться на подстраховку, ведь на фланге остался свободный форвард «Ромы».

В итоге Дибала отдал пас Абрахаму под возможный выход 1-в-1, но Бекао отобрал мяч.

Похожий эпизод случился чуть позже. Пауло принял мяч в средней трети и начал движение вдоль фланга.

Он ушел от Макенго и попытался продвинуться дальше, но защитник «Удинезе» выбил мяч из-под ноги.

Дибала снова собрал вокруг себя двух соперников – это явный плюс его стиля.

Чтобы удержать Пауло или заставить его сыграть назад, несколько соперников уходят в одну зону – рядом возникает свободное пространство. При грамотном открывании партнера и своевременной передаче от Дибалы «Рома» быстрее развивает атаку.

Аргентинец стягивает на себя внимание не только при рывках с мячом. Его прием около штрафной уже становится триггером для соперников.

Ассист на Абрахама в матче с «Эмполи» – наглядный пример. Пауло отвлек двух соперников, убрал мяч под левую и навесил на дальнюю штангу.

«Иногда тренеры дают свободу. Для нападающих это лучшее, что может случиться. Я всегда стараюсь играть с мячом», – делился Дибала еще в «Ювентусе».

Моуринью не загоняет его в рамки – аргентинец в основном уходит ниже и просит пас. Это его комфортная среда.

Нетипичная история для Жозе, но ради Дибалы он готов адаптироваться. «Я был удивлен скромностью Моуринью, он относится ко всем одинаково. Иногда он может дать другой образ тому, что вы видите на поле», – заявил Пауло по ходу сезона.

Дибала пользуется ошибками соперников внутри штрафной и находит свободу перед ней (уже забил 2 мяча). Так его сложнее закрыть

После 9 туров аргентинец был одним из самых эффективных атакующих игроков Серии А. В завершении Дибала опасен в разных зонах.

Внутри штрафной он появляется не так часто, но умеет открываться без опеки и пользоваться ошибками защитников при смещениях или переключениях на соперников. Ему помогает внимательность и сканирование ситуации вокруг.

Так Пауло забил «Интеру» . «Рома» перехватила мяч в середине поля – Бастони сместился в центр штрафной на подстраховку. Дибала грамотно остался у него за спиной на дальней штанге и пробил без давления.

Похожий эпизод из матча с «Удинезе». Когда Спинаццола был с мячом на фланге, Пеллегрини сделал рывок ближе к штрафной и отвлек внимание Переса.

Дибала вовремя заметил движение партнера и резко открылся за спину левому центральному защитнику «Удинезе». Аргентинец попал в штангу.

Пауло очень опасен и в зоне перед штрафной. Оставлять его на приеме без опеки опрометчиво.

Это касается не только действий Дибалы в подыгрыше. Так он уже забил два мяча.

В игре с «Эмполи» Дибала остался один перед штрафной. После неудачной попытки выбить от защитника Пауло обработал мяч без давления и пробил вторым касанием.

Гол ХИК в Лиге Европы связан со свободой Дибалы. Пеллегрини из штрафной отдал пас назад – Пауло пробил в касание.

Но были и ситуации, когда он выбирал удар вместо перспективной передачи.

В матче с «Удинезе» Дибала получил мяч между линиями и двигался с ним к штрафной.

Правый вингбек Перейра располагался узко, поэтому пас на открытого Спинаццолу помогал доставить мяч в штрафную.

Но Дибала развернулся и пробил из-под двух соперников (заработал лишь угловой после блока).

Такие моменты мешают продвигать атаку, но аргентинец не злоупотребляет ими и старается соблюдать баланс. Еще одно свидетельство свободы в атаке «Ромы».

«Когда ты с мячом около ворот, есть всего тысячная доля секунды на раздумья. Это импровизация, хотя я и знаю, как двигаются мои партнеры – мы работали над этим в течение недели», – рассказывал Дибала.

Когда игрок несет угрозу не только в штрафной, но и перед ней, закрыть его еще труднее. Любая потеря концентрации или позиционная ошибка оставляет Пауло шанс пробить по воротам.

«Рома» – одна из самых пассивных команд лиги без мяча. Этот стиль подходит Дибале (способен выполнять базовые задачи)

«Рома» не так часто атакует позиционно – в этом сезоне лишь 13-е место в Серии А по владению (48,3%). Из-за этого Моуринью было легче встроить Дибалу в структуру без мяча.

Стиль команды в обороне пассивный. «Рома» лишь ситуативно вступает в прессинг высоко (17-е место по PPDA) и в основном встречает соперника в средней трети.

Дибала чаще оставался впереди и закрывал зону, иногда выдвигаясь выше вместе с Абрахамом. При этом Моуринью придумывал для него персональные задачи.

Специально под «Удинезе» «Рома» в обороне перестроилась на схему 5-3-2. Пауло играл персонально по опорнику Уоласу. Если Дибала встречал защитника, то старался одновременно перекрывать направление передачи на бразильца.

Аргентинец редко выключался и старался помогать партнерам. «Рома» накрывала «Удинезе» на фланге 1-в-1.

Перес отдал пас на Перейру и сразу открылся в центр – Пеллегрини не успел прочитать эпизод. Матич сам был связан соперником и не мог его подстраховать.

Выручил Дибала. Он своевременно сделал рывок и помешал Пересу свободно двигаться вперед.

«В его случае талант работает на команду, он не изолирован от партнеров. Даже в оборонительной фазе Дибала делает выдающуюся работу», – впечатлился Моуринью после победы над «Монцей».

Оборонительный стиль «Ромы» подходит Пауло. Он не тратит много сил в прессинге и не загружен объемными задачами.

Большую часть времени Дибала проводит в схеме 5-4-1 (или 5-2-3). Задача – направлять атаки соперника на фланг.

В рамках этой системы Пауло способен выполнять базовые установки и помогать партнерам обороняться. В «Ювентусе» Дибала никогда не опускался так низко без мяча и был активнее вовлечен в прессинг (степень агрессивности зависела от идей тренера).

Как изменилась роль Дибалы после «Ювентуса»? При Аллегри он чаще искал пространство между линиями и был частью структуры

Главное изменение в стиле Дибалы – суть его смещений ниже.

В «Роме» он делает это свободно и сам определяет направление атаки. В последнем же сезоне за «Ювентус» Пауло искал пространство между линий и был частью структуры.

После того, как Дибала получал мяч в свободной зоне, он старался быстро найти передачей ближнего партнера. В основном аргентинец был промежуточным звеном при владении – Дибала не имел столько пространства для импровизации, как сейчас в «Роме».

В «Ювентусе» оно появлялось, когда Пауло открывался в центре. Он сам тащил мяч ближе к штрафной и бил – у него 24 удара после рывков на 5 метров и более (8-е место в лиге), но всего 6 передач под удар.

«Я думаю, что Аллегри и Моуринью очень похожи в чем-то, а в чем-то и нет. Но с Моуринью у нас больше диалогов по сравнению с периодом при Аллегри», – обозначил разницу Дибала.

В «Роме» он получил свободу и стал сильнее влиять на перфоманс команды в атаке.

Есть и проблема – неоправданные смещения ниже и сложности с поиском свободы против плотной обороны

Несмотря на яркое начало, настораживает непостоянство Дибалы. На фоне качественных игр выделяются и довольно блеклые по прямому вкладу в атаку.

В матчах с «Салернитаной», «Кремонезе», «Удинезе» и «Эмполи» Дибала наносил как минимум 3 удара и делал 3 передачи под удар. Дибала становился главным организатором атак «Ромы».

Но против «Ювентуса» Пауло за 79 минут ни разу не пробил по воротам, а в последних двух матчах перед травмой не сделал ни одного паса под удар.

Середины почти не было – Дибала проводил качественный матч (отмечен зеленым) или растворялся на поле (отмечен красным).

Пока рано выделять тенденции, но во всех матчах, когда Дибала был незаметен (против «Ювентуса», «Интера» и «Лечче»), он делал меньше всего касаний в финальной трети и внутри штрафной.

Желание Дибалы часто стягиваться к мячу помогает «Роме» продвигать владение, если Пауло получил пас без давления. Но иногда он открывается слишком близко к партнеру и не отклеивается от соперника. Сразу выбраться из-под давления не получается, поэтому атака тормозится.

Если же Дибала открылся в такой позиции, а центральный защитник или опорник сделал длинный пас ближе к штрафной, то аргентинец не всегда успевал вовремя поддерживать атаку.

К тому же пока Пауло зависим от ошибок соперников. Он сразу замечает провалы в обороне и гарантированно имеет голевые моменты или создает их для партнера. Но против плотной и компактной обороны Дибале реже удается находить свободные зоны или открываться около штрафной без опеки.

Сам аргентинец затрагивал важность адаптации и ее влияние на игру в первых матчах: «У Моуринью есть система, он принял ее в прошлом году. На усвоение уходит больше времени, чем в сборной».

Из-за неоправданных смещений ниже и отсутствия свободы в финальной трети аргентинец пока не всегда эффективен. Но Дибала полезен не только прямым вкладом в атаку. Его работа на команду (освобождение зон для партнеров или манипулирование движением защитников) невозможно оценить статистикой.

В 2022 году мы можем не увидеть Паоло на поле. Как его заменить? Моуринью будет искать баланс с помощью Пеллегрини и Дзаньоло

Моуринью еще в начале сезона упоминал травматичность Дибалы: «У него непростая история с точки зрения травм, но Пауло прогрессирует».

Но уже 9 октября в игре с «Лечче» Дибала забил с пенальти и получил повреждение четырехглавой мышцы бедра.

«После разговора с Пауло у меня не очень хорошие чувства», – ответил Моуринью на вопрос о появлении Дибалы на поле в 2022 году.

Вероятность выхода крайне мала. La Gazzetta dello Sport 12 октября писала о примерно 5 неделях восстановления в лучшем случае, а «Рома» проведет последний матч перед чемпионатом мира 13 ноября (при этом шансы сыграть в Катаре у Пауло остаются).

Заменить Дибалу напрямую невозможно. Его внесистемное мышление уникально. «Дибала – игрок невероятного уровня», – говорил Моуринью после победы над «Эмполи».

Изменения в атаке «Ромы» связаны с ее структурой. Моуринью отошел к варианту прошлого сезона.

Вместо импровизации и широкой роли Дибалы появился уклон к наигранным комбинациям и доставке мяча в насыщенную штрафную через фланги.

Моуринью на постоянной основе передвинул Пеллегрини в атаку. В этом сезоне он ситуативно играл в центре поля, но теперь обязательно нужен выше.

«Рома» станет более закрытой в центре (с парой Матич-Кристанте), но менее разнообразной при владении, так как появление Лоренцо в опорной зоне – смелый вариант от Моуринью. В атаке же универсальность Пеллегрини поможет «Роме» адаптироваться под конкретного соперника.

Возвращение Дзаньоло не оставляет атаку команды без разнообразия. «Без Николо нам не хватает глубины. Он больше рискует и атакует пространство», – признавался Моуринью во время его восстановления.

Наличие ролевика и игрока с сильным пониманием пространства добавят баланса владению «Ромы» и позволят ситуативно заменить нового лидера команды.

И все же потеря Дибалы – серьезный удар по намерениям Моуринью. Но, исходя из прогнозов, он пропустит 8 матчей и точно вернется в январе. Это не самый критичный сценарий – на такой дистанции «Рома» может справиться (пауза на чемпионат мира поможет).

Итог

Дибала – новый лидер «Ромы». Его стиль делает команду непредсказуемой в атаке. Пауло стремится чаще получать мяч и опускаться за ним ниже, а после приема тащит его на рывке и стягивает внимание сразу нескольких соперников. Он пользуется ошибками внутри штрафной и в зоне перед ней.

Без мяча «Рома» действует пассивно и встречает соперника в средней трети. Это только помогает Дибале. У него остаются силы для активности в атаке, а базовые задачи Моуринью не требуют сложных размышлений на поле.

Но пока аргентинец нестабилен. Его огромное влияние на атаку в одних матчах не проявляется в других. Он теряется из-за смещений за мячом (не всегда оправданных) и зависимости от свободных зон.

Травма Дибалы осложняет маневры для Моуринью, но сочетание качеств Пеллегрини и Дзаньоло помогут преодолеть проблемы из-за отсутствия Пауло на небольшом отрезке.

Дебют Пауло за «Рому» подчеркивает его специфичный стиль. Летом за Дибалой следили многие топ-клубы («Интер» и вовсе был близок к подписанию), но они были вынуждены отказаться от переговоров.

Не все тренеры готовы предоставить ему свободу при владении и разгрузить его без мяча. Но союз Дибалы и «Ромы» кажется идеальным – Моуринью подстраивается под его сильные качества и помогает поддерживать топовый уровень.

Еще никогда Пауло не получал столько свободы во всех фазах. Под влиянием такого подхода его стиль изменится.

В «Ювентусе» Дибала всегда хоть и частично, но был ограничен тренерскими задачами. Моуринью выбрал другой путь и начал строить проект вокруг него – это может стать поворотным моментом в карьере аргентинца.

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Фото: East News/Marco Iacobucci/Sipa USA, Live Media/Sipa USA, Alberto PIZZOLI / AFP, Vincenzo PINTO / AFP; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Andrea Bressanutti/Keystone Press Agency, Augusto Casasoli/XinHua