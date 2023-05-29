BMX – вид спорта, которым можно заработать не только респект, но и золото Олимпиады

Даже на маленьких колесах.

В 1990-е многие засматривались клипами по MTV, где американские школьники в широких штанах и перевернутых бейсболках гоняли под бодрый поп-панк на смешных маленьких велосипедах.

Это были BMX – модифицированные велики с пегами в колесах, на которых можно было и соревноваться на трассе, и креативить в фристайле. Или просто выглядеть круто.

Мы сделали этот материал вместе с соцсетью ВКонтакте, которая поддерживает и развивает в России виды спорта, не претендующие на массовую популярность, но обладающие виральным потенциалом и интересные для просмотра. Следить за новыми видами спорта, включая BMX, можно в тематическом сообществе.

Гонки BMX: от самодельного вида спорта американских школьников во дворах и бассейнах до Олимпиады

Велосипедный мотокросс (для удобства продолжим называть его английской аббревиатурой BMX) – спорт, который зародился в 1970-е года в Южной Калифорнии. Это был детский ответ на популярность мотокросса. Школьники тоже хотели лихих гонок по сложным трассам, но обычные велосипеды для этого не годились.

Тогда энтузиасты сами модифицировали велосипеды, сделав их легче и маневреннее. Поначалу школьники гоняли на пустырях, но довольно быстро BMX начал приобретать профессиональные черты: появились специальные трассы, а производители велосипедов предложили модели специально для BMX. У них были небольшие колеса, легкие рамы и всего одной передача для максимальной скорости, контроля и высоты прыжка. Велосипеды BMX отличались от горных и дорожных мобильностью, прочностью и приспособленностью к трюкам.

Для США BMX – спорт, который пропитан ностальгией. Тогдашние школьники вспоминают, как BMX символизировал их юность: «Я начал участвовать в гонках, когда мне было 12 лет, жил только этим до 21 года, а потом началась настоящая жизнь, и я перестал участвовать в гонках. Сейчас мне 54, и я скучаю по этому, как будто бы бросил BMX вчера. Он теперь навсегда в моей крови».

BMX олицетворял дерзость и молодость не только в США. Еще в 1980-е гонки на легких велосипедах по грунтовым трассам попали в Индию – и как считают сами участники, спорт «усмирил буйную молодежь». И это с учетом, что индийским парням приходились делить один велосипед на троих-четверых.

Из развлечения молодежи BMX быстро превратился в профессиональный спорт, а от первого чемпионата США до дебютной гонки на Олимпиаде в 2008 году прошло меньше 30 лет.

BMX проник и в поп-культуру. Помимо клипов по MTV вы могли узнать об этом виде спорта благодаря игре GTA San Andreas – там на BMX-велосипеде можно просто кататься по городу. Для BMX постоянно выходят отдельные игры – первая появилась еще в 1986-м, и на консолях нового поколения есть сразу несколько симуляторов на выбор.

BMX-фристайл из андеграундного развлечения подростков дорос до мейнстримного спорта со спорным судейством

Цель классической BMX-гонки – приехать первым к финишу. Это само по себе довольно зрелищное соревнование, но вскоре выяснилось, что легкие велосипеды отлично подходят и для трюков в воздухе. Так появился BMX-фристайл – спорт, дебютировавший в 2021 году на Олимпиаде в Токио.

А начиналось все с настоящего андеграунда. BMX-фристайл зародился вместе со скейтбордингом: фанаты велосипедов и досок объединялись и делили площадки для опасных прыжков и трюков. Также фристайлеры организовывали соревнования в пустых бассейнах на заднем дворе и водохранилищах.

Как только эта зрелищная субкультура вышла за рамки спорта и в ней появились свои звезды и селебрити, BMX-фристайл отодвинул по популярности классический гоночный BMX, где нужно просто опередить соперников.

Фристайлер из Венесуэлы и серебряный призер токийской Олимпиады Даниэль Дерс признавался, что в этом главная фишка его спорта – полная свобода, где ошибки могут изобрести новый трюк: «Во фристайле нет ничего неправильного или правильного. В этом вся прелесть – вы можете делать все, что хотите, и как вам заблагорассудится. BMX-фристайл – это сочетание культуры и спорта».

Но на профессиональных соревнованиях все по-другому: там в отличие от свободного уличного стиля есть судейство, которое требует подготовки и собранности. «Цель – не падать и не совершать ошибок, – объясняет Дерс. – Вы увидите набор акробатических трюков: сальто вперед, сальто назад, вращения. Это захватывающе, потому что у каждого гонщика есть свой способ организовать свои выступления. Очень редко можно увидеть двух одинаковых гонщиков, у каждого свой вкус».

Особенность судейства BMX-фристайлов – опора на субъективность. Все судьи варятся в культуре фристайла, проходят специальную подготовку, но у них нет четких критериев оценки выступлений – как в прыжках в воду или спортивной гимнастике. Критерии оценок примерны: сложность трюка, его уникальность и опасность, качество выполнения и то, как много элементов трассы фристайлер задействовал при выступлении.

Судья ставит оценку от 0 до 99,99. Для победы на Олимпиаде, например, хватило 93,3 балла. У фристайлера есть две попытки по минуте – засчитывается лучшая, поэтому часто у спортсменов одна из попыток сильно проседает по качеству. Чтобы понять этот спорт, посмотрите олимпийский финал.

Какие трюки в BMX-фристайле самые трудные? И насколько это вообще травмоопасно?

Всего в BMX-фристайле более сотни трюков и их вариаций. Вот несколько приемов, которыми владеют только настоящие профессионалы.

720. Это два разворота в воздухе вокруг своей оси. Нужно высоко подпрыгнуть и очень быстро крутиться. Популярный трюк, на его первое успешное выполнение уходят месяцы.

Супермен. Нужно в супергеройской позе поднять велосипед над головой (а потом успеть сесть на него и удачно приземлиться).

Crankflip. Задача – подпрыгнуть на велосипеде, но при этом педали должны эффектно крутиться.

Indian Air. Во время полета нужно убрать ноги с велосипеда, эпично их скрестив. Главное в эту секунду – крепко держать руками сам велосипед.

Tail Whip. Чтобы выполнить этот трюк, гонщик должен выпрыгнуть из велосипеда, держась за него только с помощью руля. Когда гонщик съезжает с трамплина, он должен развернуть велосипед таким образом, чтобы переднее колесо и руль оставались прямыми, в то время как остальная часть велосипеда (рама, педали и заднее колесо) вращались вместе с телом гонщика в воздухе.

Кажется, что такие трюки очень опасны, и BMX-фристайлеры постоянно отлеживаются в больницах. Но исследования показывают, что это заблуждение – по сравнению с обычными велосипедистами BMX-гонщики куда реже попадают в травмпункт. Хотя в целом этот спорт достаточно рискованный – например, биэмиксер из США Коннор Филдс (золото Рио-2016) после столкновения получил травму головы и был вынужден завершить карьеру в 28 лет.

BMX требует бесстрашия и при этом благоразумия. Многие гонщики используют для трюков городскую среду – объекты, которые не предназначены для трюков. Но даже профессиональные гонщики говорят, что иногда трудно удержаться от соблазна и попробовать нечто особенное в их любимом спорте: «Я бы рискнул упасть, просто чтобы узнать, каково это – летать», – говорил легенда BMX Дэйв Мирра.

BMX в России: доминирование бетонных площадок

О том, как развивается этот спорт в России, нам рассказал пятикратный чемпион России Константин Андреев.

«Раньше были просто ребята, которые катались на велосипеде. Кто-то любил стрит, кто-то – парк. Это похожие для обывателя дисциплины, но на самом деле разные.

Стритеры не делают сальто и вертушек, всяких сложных трюков. Их трюки более плавные, они скользят на пегах по перилам, по граням, используют баланс. Катаются без шлемов и без защиты – это главное отличие. Парковый фристайл (эйр) больше похож на акробатику: нужно делать много трюков, вылетать на высокой скорости и с большой амплитудой.

Когда-то стритовых контестов проводилось значительно меньше, так что логичнее было работать на парках. Моим единственным желанием было просто кататься на велосипеде, поэтому я ездил по соревнованиям с целью выиграть. Чтобы заработать денег и поехать на следующие соревнования – оплатить билет, проживание. Для этого мне нужно было побеждать.

Потом уже пришла Олимпиада. Я застал эту новость, сидя на квалификации X Games за завтраком. Все шло к тому, что BMX станет олимпийским видом спорта. И когда это случилось, открыто сказали, что BMX-фристайл – это парк, это эйры. На соревнованиях начали строить соответствующие скейтпарки, и как-то это закрепилось.

Очень много для развития BMX в России делает Федерация велосипедного спорта – она основана в 1990 году, но в 2023-м отмечает 140-летие отечественного велоспорта: самая первая гонка прошла в 1883 году на Московском ипподроме на Ходынском поле. Это организация с историей, которая приняла BMX под свое крыло в 2007 году и с 2011-го проводит чемпионаты России. Также ​​в сентябре 2017 года в Сочи состоялось первенство России по BMX-фристайлу – первый официальный турнир после внесения этой дисциплины в программу Олимпийских игр.

Экстрим-парков в России становится больше с каждым днем. Есть два вида парков: эйр-парки и стрит-парки. Стрит-парки – это такие бетонные площадки, где могут кататься и скейтбордисты, и BMX-ры. Их очень много в России, в основном строят именно стрит-плазы. При этом на Олимпиаде и больших соревнованиях представлена эйр-дисциплина, а вот эйр-парков у нас мало.

Есть несколько парков, которые подходят спортсменам, выступающим на высоком уровне, да и всем, кто хочет хоть чему-то научиться. Это закрытые парки в Москве, Красноярске, а еще «Жесть» и «Смена» в Питере».

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Phil Walter, Lisa Blumenfeld, Harry How; РИА Новости/Владимир Астапкович, Максим Богодвид

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