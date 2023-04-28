Дрон-рейсинг – спорт, где следить нужно не за человеком. В нем можно заработать десятки тысяч долларов

Первые официальные соревнования по дрон-рейсингу прошли меньше 10 лет назад, но сейчас они уже привлекают стомиллионные инвестиции, продают права на телетрансляции и партнерятся с топовыми компаниями вроде Google и T-Mobile. Рассказываем главное об этом виде спорта.

Мы сделали этот материал вместе с соцсетью ВКонтакте, которая поддерживает и развивает в России виды спорта, не претендующие на массовую популярность, но обладающие виральным потенциалом и интересные для просмотра. Участвовать в программе могут виды спорта, которые претендуют на статус профессиональных и проводят регулярные соревнования в крупных городах. Помимо медийной поддержки, спортивные организации смогут претендовать на помощь в запуске трансляций и создании контента, а также проведение совместных турниров.

В числе прочего ВКонтакте поддерживает дрон-рейсинг – следите за новостями в тематическом сообществе.

Дроны соревнуются в скорости, преодолевают препятствия и выполняют квесты

Считается, что первые попытки провести соревнования по дрон-рейсингу прошли в начале 2010-х – есть свидетельства о гонках в Германии, Австралии и других странах. Вполне вероятно, что другие энтузиасты проводили турниры и до этого, но вряд сильно раньше – распространение дронов началось примерно в 2006 году, хотя сама идея квадрокоптера появилась еще в 1922 году.

Выяснить, кто на самом деле был первым на любительском уровне, слишком сложно – однако первые профессиональные соревнования по дрон-рейсингу прошли в Лос-Анджелесе в 2014 году на площадке Apollo XI RC Field. А уже через два года в Дубае состоялся турнир World Drone Prix с призовым фондом 1 млн долларов.

Соревнования проводят как на открытом воздухе, так и в помещениях. Пилоты управляют дронами от первого лица через FPV очки при помощи специальной аппаратуры управления – пульта. В трансляции для зрителей тоже попадает вид от первого лица.

Для участников проектируют трассы с препятствиями (обычно это ворота и флаги), которые нужно пройти на скорость. Баллы начисляют за занятое в соревновании место. Если соревнование предполагает несколько этапов, то пилот или команда получают баллы на каждом этапе, а по итогам сезона выявляют победителя по сумме баллов. Для пилотов есть статистика по успешным финишам или недолетам до финиша, попаданиям на подиум и так далее. Эту систему можно встретить в лигах дрон-рейсинга Drone Champions League и Drone Racing League.

Топовые спортсмены получают десятки тысяч долларов, вокруг дронов появилась индустрия

Международная авиационная федерация (FAI) признает дрон-рейсинг официальным спортом. Хотя некоторые с этим не согласны, у дрон-рейсинга есть признаки спорта: физическая подготовка пилотов (рефлексы, концентрация), умственная подготовка (анализ трассы, выстраивание маршрута), соревновательный элемент.

Дрон-рейсинг еще не стал мейнстримным спортом, но вокруг него уже сформировалась индустрия. Первые профессиональные организации, регулярно проводящие турниры, появились в середине 2010-х. Среди наиболее популярных:

Drone Racing League (DRL). Возможно, самый популярный турнир, куда приглашают лучших пилотов со всего мира. Гонки транслируют по ТВ и в онлайне. 12 лучших пилотов соревнуются в 14 гонках сезона. Представители DRL не раскрывают, сколько платят каждому пилоту за контракт, но это точно десятки тысяч долларов.

MultiGP Drone Racing (MultiGP). Международные соревнования, которые проходят в разных точках мира для разных категорий пилотов (от новичков до профессионалов). Призы различаются в зависимости от категории и турнира: от нескольких сотен до тысяч долларов.

Чемпионат мира по дрон-рейсингу FAI. Организует Международная авиационная федерация. Есть командные и индивидуальные соревнования с призовым фондом 100 тысяч долларов, победители получают статус чемпионов мира.

Drone Champions League (DCL). Это крупнейшая в мире лига, которая проводит командные соревнования по гонкам на дронах. Ранее в каждом сезоне участвовали по 8 команд из разных стран. В этом сезоне 2023 года участие принимают 10 команд, среди них одна полностью женская команда. Чемпионаты DCL проходят с 2017 года.

Южнокореец Ким Мин-чан увлекся дронами в 12 лет, тренировался по 13 часов в день и в тот же год выиграл локальные соревнования в Южной Корее и международный турнир в ОАЭ. За них он получил 60 тысяч долларов и спонсора, который начал оплачивать его дроны. К 18 годам он считается одним из топовых спортсменов в дрон-рейсинге.

Пилоты зарабатывают не только гонками, но и на съемках фильмов, клипов и рекламы. Уилл Смит приглашал американского пилота Алекса Вановера на съемки фильма «Освобождение» (2022), а k-pop группа ITZY звала Кима Мин-чана на съемку рекламы. Расценки различаются в зависимости от локации и оборудования дрона, но в Калифорнии съемка для художественного фильма оценивается в 7,5-10 тысяч долларов.

В России тоже есть своя лига дрон-рейсинга – Drone Sports League. Начиная с 2020-го DSL проводит несколько этапов соревнований в разных городах России, а лучшие спортсмены лиги получают возможность выступить на крупнейшем в России международном фестивале дронов Rostec Drone Festival с призовым фондом 1 млн рублей. С 2022 года лига проводит не только соревнования в личном зачете, но и командные гонки на 100 кругов. Также Drone Sports League ведет собственный рейтинг пилотов России, который насчитывает более 100 профессиональных спортсменов.

Как попадают в дронрейсинг: сборка дрона, практика, первые соревнования

1. Изучите законы в вашем регионе. В России с 2022 года дроны весом от 150 грамм до 30 кг надо регистрировать в Росавиации. Поставить дрон на учет можно через портал учета БВС, Госуслуги или почтовым отправлением в Росавиацию. Кроме того, для полета потребуется получить разрешение у ЕС ОрВД и местных властей.

2. Выберите тип дрона: микродрон, мини-дрон, стандартный дрон. Основное их различие в размере, скорости и функционале: микро- и мини-дроны не смогут развить большую скорость, но они безопасны для полетов в помещении и не нанесут вреда окружающим. На них даже можно проводить гонки в офисах или барах. А стандартные дроны, на которых пилоты летают на соревнованиях, могут развивать скорость свыше 200 км/ч – для них нужна спецплощадка и тренировки.

3. Подберите подходящую цену дрона: можно собрать его самостоятельно, а можно купить уже готовый. Цены, очевидно, сильно различаются. В основном на профильных сайтах указывают диапазон от 200 до 1000 долларов. Лучше всего отталкиваться от суммы 40 тысяч рублей и выше – ведь кроме самого дрона, очков и пульта пилоту потребуются запасные комплектующие (аккумуляторные батареи, зарядная станция для аккумуляторов), паяльник и принадлежности для пайки, чтобы чинить дрон, набор инструментов и прочий расходный материал типа изоленты.

4. Практикуйтесь: воспользуйтесь симулятором дрон-рейсинга. Это компьютерная игра, которая полностью передает принцип управления FPV-дроном. В нем можно научиться азам пилотирования, прохождению спортивных элементов трассы, маневрированию – и уже потом переходить к управлению реальным дроном. Так вы сэкономите деньги и время на постоянный ремонт квадрокоптера в начале обучения.

5. Найдите местное сообщество. Устраивайте соревнования, учитесь у более опытных пилотов, выиграйте призы на локальном уровне. Когда почувствуете уверенность, попробуйте заявиться на соревнования уровнем выше – вплоть до международных. Например, в международной лиге Drone Champions League в 2023 году выступают 4 российских пилота Ксения Мосина и Наталия Астахова в женской команде Mach1, Александр Холкин в британской команде X-Blades и Вадим Дзема в команде Wild Card). Кроме того, в Турции уже два года подряд проходит чемпионат World Drone Cup, куда приглашают лучших пилотов со всего мира – в том числе российских.

Всего в России сейчас более 7000 пилотов FPV-дронов, из них более 500 человек – активные спортсмены. А следить за этим видом спорта лучше всего в тематическом сообществе ВК о нишевых видах спорта: там вы найдете главные новости и материалы, а также узнаете о предстоящих турнирах в этой дисциплине.

Фото: REUTERS/Red Bull Media House; thedroneracingleague.com ; dspkazan.com ; instagram.com/mckfpv

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